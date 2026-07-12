Нов арест в Обединеното кралство за убийството на Ан Уидикомб

Британските правоохранителни органи са извършили нов арест във връзка с разследването на убийството на 78-годишната Ан Уидикомб — емблематичен бивш министър и депутат, съобщиха световните агенции.

Според официална информация от полицията в Девън и Корнуол, малко преди полунощ в Южен Йоркшър е бил задържан 28-годишен мъж с британско гражданство по подозрение в извършване на престъплението. Новият арест се случва по-малко от 24 часа след като първият заподозрян — 26-годишен мъж — беше освободен от ареста и вече не е обект на разследването.

Тялото на Уидикомб с тежки наранявания беше открито в четвъртък в отдалечения ѝ дом в село Хейтор, Югозападна Англия. Детективите смятат, че нападението е извършено в сряда около обяд, минути след последната ѝ комуникация с екип на телевизионно предаване, в което тя е трябвало да гостува, но така и не се появява.

От полицията подчертават, че към момента няма данни престъплението да е свързано с тероризъм или да е политически мотивирано, но разследването напредва с бързи темпове. Лидерът на партията „Реформирай Обединеното кралство“ Найджъл Фараж, където Уидикомб последно бе говорител, изрази дълбоко притеснение и обяви засилване на мерките за сигурност, а премиерът Киър Стармър определи събитията като шокиращи за цялата страна.

Източници: Би Би Си, Ройтерс и Ай Ти Ви Нюз.