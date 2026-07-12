Иран и САЩ си размениха нови удари, Ормузкият проток отново е затворен

Иран и Съединените щати си размениха нова серия от удари с ракети и дронове, след като Техеран атакува американски военни обекти в държави от Персийския залив и обяви, че отново затваря стратегическия Ормузки проток, съобщава Ройтерс, предава БТА.

Ескалацията идва след дни на взаимни нападения, които накараха американския президент Доналд Тръмп да обяви край на временното споразумение за прекратяване на огъня, сложило пауза на военната операция, започната от САЩ и Израел на 28 февруари. Въпреки това той остави отворена възможността за нови преговори.

Нападения срещу търговски кораби

През последните дни няколко търговски плавателни съда бяха атакувани в района на Ормузкия проток.

Иранските власти съобщиха, че са спрели движението през протока, след като предупредителен изстрел е поразил контейнеровоза „Галакси“, плаващ под кипърски флаг. Според Техеран корабът е навлязъл по непозволен маршрут.

Индийското външно министерство съобщи, че почти всички индийски моряци от екипажа са спасени, като един човек остава в неизвестност.

По-късно през деня Иран заяви, че е атакувал и втори търговски кораб.

Техеран: Ормузкият проток остава затворен

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) заяви, че Ормузкият проток ще остане затворен, докато американските сили не се изтеглят от Близкия изток.

От своя страна Централното командване на въоръжените сили на САЩ (CENTCOM) увери, че международното корабоплаване ще продължи въпреки иранските заплахи.

Американските военни съобщиха още, че през последните три нощи са нанесли удари по 140 от общо над 300 набелязани ирански военни цели, за да ограничат възможностите на Техеран да атакува цивилни и търговски кораби.

Малко след това ирански медии съобщиха за експлозии в редица пристанищни градове.

Иран твърди, че е ударил американски обекти

Според КГИР при ответните действия са били поразени:

команден център и хангар за дронове в Йордания;

американска радарна база в Кувейт;

самолетоносач и логистични съоръжения за неговото обслужване в Оман;

център за техническа поддръжка на изтребители и команден център в Катар.

Правителството на Катар съобщи, че при атаката са ранени трима души, сред които и дете.

Обединените арабски емирства обявиха, че противовъздушната им отбрана е прехванала ирански ракети и дронове. Сирени за въздушна тревога прозвучаха и в Бахрейн, а експлозии бяха чути в катарската столица Доха.

Катар заплаши да прекрати посредничеството

След нападението срещу страната властите в Доха предупредиха, че няма да могат да изпълняват ролята си на посредник между Вашингтон и Техеран, ако продължат да бъдат атакувани.

Войната вече оказва сериозно влияние върху световните енергийни пазари. Блокирането на Ормузкия проток доведе до нов ръст на цените на петрола и природния газ, което засилва инфлационния натиск в световен мащаб.

Взаимни обвинения за нарушено примирие

Иранският външен министър Абас Арагчи обвини Съединените щати, че са нарушили постигнатото мирно споразумение.

„Подобно споразумение може да съществува само ако се спазва и от двете страни“, написа той в социалната мрежа X.

Председателят на иранския парламент и главен преговарящ Мохамад Багер Галибаф отправи остро предупреждение към Вашингтон.

„Ерата на едностранните споразумения приключи. Казахме ви - спазете думата си или платете цената. Реалността вече чука на вратата“, заяви той.

По-рано тази седмица САЩ отмениха лиценза, позволяващ продажбата на ирански суров петрол, след като катарски и саудитски петролни танкери станаха обект на атаки.

Макар Техеран да не пое официално отговорност за тях, анализатори смятат, че подобни действия се използват като средство за натиск в преговорите със Запада.

Продължават дипломатическите контакти

Междувременно външният министър на Иран Абас Арагчи се срещна в Оман със своя колега Бадър Албусайди.

Двамата обсъдиха възможностите за гарантиране на безопасното корабоплаване през Ормузкия проток, като според оманската държавна агенция разговорите ще продължат както на техническо, така и на политическо равнище.

Новият върховен лидер обеща отмъщение

В писмено изявление новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей обеща да отмъсти за смъртта на баща си Али Хаменей, който загина при съвместна американско-израелска атака в началото на войната.

„Заклеваме се да отмъстим за кръвта на мъченически загиналия лидер и на всички мъченици от тези две войни срещу престъпните и опозорени убийци“, се казва в изявлението.

От началото на конфликта Моджтаба Хаменей не се е появявал публично.