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Нови израелски удари в Газа взеха жертви

Нови израелски удари в Газа взеха жертви

12 Юли, 2026 20:34, обновена 12 Юли, 2026 20:36 488 2

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Въпреки действащото примирие, атаките по позиции на Хамас в анклава продължават

Нови израелски удари в Газа взеха жертви - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Израелската армия обяви, че е нанесена серия от удари срещу цели на групировката Хамас в Ивицата Газа, съобщиха световните агенции Ройтерс и Ал-Джазира.

Официални представители на израелските отбранителни сили потвърдиха за поразяването на „терористична инфраструктура“, включително обект в град Газа.

Палестинските здравни власти съобщиха, че при атаките в централната и южната част на анклава са загинали най-малко петима души, сред които и 9-годишно момиче.

Военните действия се развиват на фона на продължаващите в Кайро дипломатически усилия за укрепване на временното примирие и преговори за разоръжаване на Хамас.


Израел
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