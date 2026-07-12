Нови израелски удари в Газа взеха жертви

Израелската армия обяви, че е нанесена серия от удари срещу цели на групировката Хамас в Ивицата Газа, съобщиха световните агенции Ройтерс и Ал-Джазира.

Официални представители на израелските отбранителни сили потвърдиха за поразяването на „терористична инфраструктура“, включително обект в град Газа.

Палестинските здравни власти съобщиха, че при атаките в централната и южната част на анклава са загинали най-малко петима души, сред които и 9-годишно момиче.

Военните действия се развиват на фона на продължаващите в Кайро дипломатически усилия за укрепване на временното примирие и преговори за разоръжаване на Хамас.