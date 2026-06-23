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Жанета Осипова претърпя тежка катастрофа, показа последиците (СНИМКА+ВИДЕО)

Жанета Осипова претърпя тежка катастрофа, показа последиците (СНИМКА+ВИДЕО)

23 Юни, 2026 10:58 1 474 17

  • жанета осипова-
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  • инцидент-
  • ивайло колев

Моделът сподели стряскаща снимка с шина на врата

Жанета Осипова претърпя тежка катастрофа, показа последиците (СНИМКА+ВИДЕО) - 1
Снимка: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Плеймейтката Жанета Осипова сподели, че е преживяла истински кошмар, а именно – жестока катастрофа, в която пострада сериозно. Тя публикува шокиращ кадър в социалните мрежи, а се оказа, че с нея е бил фризьорът Ивайло Колев.

„Тази снимка можеше да не съществува. След всичко, което изгубих през последните месеци, след хората, които останаха само спомен, и след секундите, в които съдбата реши да ме пощади, разбрах нещо просто: Животът не е утре. Не е следващата седмица. Не е, когато сме готови, когато сме спокойни или когато всичко се подреди. Животът е сега. И колкото по-близо си бил до това да го изгубиш, толкова по-силно започваш да обичаш всяка негова минута“, написа носителката на титлата „Мис Плеймейт“ Жанета Осипова под плашещия кадър на лицето ѝ след катастрофата.

На снимката се виждат сериозните травми, следи от кръв и наранявания, като моделът дори има шина около врата. Под поста заваляха състрадателни коментари с пожелания за бързо оздравяване от много звезди като Дара, Александра Богданска, Лидия, Светлана Василева и други.

„Публикувам това видео с усмивка, защото понякога хуморът е единственият начин да преминеш през болката. Но зад кадрите стоят реални травми, страх, безсънни нощи и едно разочарование, което не би трябвало да съществува. След тежка катастрофа човек има нужда не само от лечение, а и от човечност. За съжаление твърде често хората, които са най-уязвими и най-силно пострадали, се сблъскват с безразличие, грубо отношение и липса на елементарно съчувствие. Никой не иска специално отношение. Всеки заслужава достойно отношение. Надявам се институциите и здравните заведения да помнят, че зад всяка диагноза стои човек, зад всяка травма – съдба, а зад всяко легло – нечие дете, приятел или любим човек. Нека бъдем по-човечни. Защото утре това може да се случи на всеки от нас“, написа пък фризьорът Ивайло Колев под видео с Осипова, на което се виждат и неговите синини, които са значително по-малко отколкото на блондинката.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Поговорка

    8 2 Отговор
    Калпава пара не се губи

    11:01 23.06.2026

  • 2 Драгой

    19 0 Отговор
    Коя е Жанета Осипова?

    Коментиран от #13, #14

    11:02 23.06.2026

  • 3 Зевс

    12 0 Отговор
    Важното е работния инструмент да е добре ;)

    11:03 23.06.2026

  • 4 Коя е тая?

    16 0 Отговор
    И с какво е известна?

    11:03 23.06.2026

  • 5 москва не вярва на сълзи

    7 0 Отговор
    Прилича на чучело.

    11:03 23.06.2026

  • 6 гост

    2 0 Отговор
    Язък...

    11:04 23.06.2026

  • 7 Жанет

    11 0 Отговор
    Много ми беше тежко още от млада. Официално ходех с един дъртак който сте виждали по телевизиите, а всъщност обичах да ме скъсва от оргазмени контузии един здрав контузвач.

    11:04 23.06.2026

  • 8 кво значи

    6 0 Отговор
    няква си кифла мифла

    пълнежова я цъкни за зайчарника
    гласят ли се още плъхове да напускат кораба на бащицата след като секна вимето на кравата

    11:07 23.06.2026

  • 9 Анита цветанова

    3 0 Отговор
    Ще хода да измия нозете на попа на черквата Свети Георги

    11:15 23.06.2026

  • 10 ако не може да си изпълни съпружеските

    2 2 Отговор
    задължения мъжът и ще я изостави и ще си хване друга . при много тежки катастрофи 90 проценти не оцеляват . рапарът трее падна с хеликоптера и умря . само внимаването не е достатъчно . у нас оправдават някой тряснал се с висока скорост ако е по известен . в ЮС не е така . поне не е за всеки по известен . подобни са травмите от падане с тротонетка . един травматолог ще и даде съвет как да ги излекува . гунди се затри заради висока скорост . новата алфа и газ . не оцеля в катастрофата с тежкия камьон с пълни с нафта резервоари - общо 700 литра нафта . голям пожар . опекъл се

    11:16 23.06.2026

  • 11 Ехо

    4 0 Отговор
    Едната от снимките не е ли от ония дни със информация че е пребита от сегашния и. Нещо май.

    11:35 23.06.2026

  • 12 Ехо

    2 0 Отговор
    Аха пак Атанасова лъже ясно

    11:37 23.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Програмист

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Драгой":

    Работнипка в ало

    11:38 23.06.2026

  • 15 Спиро

    0 0 Отговор
    Ако сисите са наред, нищо й няма..

    11:40 23.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 хахаха

    0 0 Отговор
    Същата снимка я публикувахте преди два, три дни в друга статия, в която проститутката Жанета се оплакваше, че това е резултат от побоя от един от клиентите и, ставаше дума за удари, влачене по земята и т.н.:)
    Чакам с нетърпение утрешната статия със същата снимка и заглавие: Жанета Осипова претърпя инцидент докато изкачваше Еверест:)))

    12:14 23.06.2026