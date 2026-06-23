Жанета Осипова претърпя тежка катастрофа, показа последиците (СНИМКА+ВИДЕО)

Плеймейтката Жанета Осипова сподели, че е преживяла истински кошмар, а именно – жестока катастрофа, в която пострада сериозно. Тя публикува шокиращ кадър в социалните мрежи, а се оказа, че с нея е бил фризьорът Ивайло Колев.

„Тази снимка можеше да не съществува. След всичко, което изгубих през последните месеци, след хората, които останаха само спомен, и след секундите, в които съдбата реши да ме пощади, разбрах нещо просто: Животът не е утре. Не е следващата седмица. Не е, когато сме готови, когато сме спокойни или когато всичко се подреди. Животът е сега. И колкото по-близо си бил до това да го изгубиш, толкова по-силно започваш да обичаш всяка негова минута“, написа носителката на титлата „Мис Плеймейт“ Жанета Осипова под плашещия кадър на лицето ѝ след катастрофата.

На снимката се виждат сериозните травми, следи от кръв и наранявания, като моделът дори има шина около врата. Под поста заваляха състрадателни коментари с пожелания за бързо оздравяване от много звезди като Дара, Александра Богданска, Лидия, Светлана Василева и други.

„Публикувам това видео с усмивка, защото понякога хуморът е единственият начин да преминеш през болката. Но зад кадрите стоят реални травми, страх, безсънни нощи и едно разочарование, което не би трябвало да съществува. След тежка катастрофа човек има нужда не само от лечение, а и от човечност. За съжаление твърде често хората, които са най-уязвими и най-силно пострадали, се сблъскват с безразличие, грубо отношение и липса на елементарно съчувствие. Никой не иска специално отношение. Всеки заслужава достойно отношение. Надявам се институциите и здравните заведения да помнят, че зад всяка диагноза стои човек, зад всяка травма – съдба, а зад всяко легло – нечие дете, приятел или любим човек. Нека бъдем по-човечни. Защото утре това може да се случи на всеки от нас“, написа пък фризьорът Ивайло Колев под видео с Осипова, на което се виждат и неговите синини, които са значително по-малко отколкото на блондинката.