Трагедия в Австрия: Двама загинаха, а тийнейджърка оцеля по чудо при самолетна катастрофа (ОБНОВЕНА)

Тежка авиационна катастрофа в Източна Австрия отне живота на двама души, а други двама са в болница с тежки наранявания.

Четириместен лек самолет се разби в неделя в труднодостъпна планинска гора в провинция Долна Австрия. Благодарение на бързата намеса на очевидец и мащабна спасителна операция, две от жертвите бяха извадени живи от напълно разрушената машина.

Хронология на инцидента и жертвите

Едномоторният самолет Piper PA-28 е излетял от летище в Сайтенщетен, разположено на около 40 километра от мястото на инцидента. Малко преди обяд машината губи височина и пада в гъсто залесен и скалист район в община Гаминг, близо до връх Йочер (близо 1900 метра надморска височина).

Загинали : На място са издъхнали 47-годишният пилот и жена на същата възраст.

: На място са издъхнали 47-годишният пилот и жена на същата възраст. Оцелели: 15-годишно момиче и 41-годишен мъж са спасени от останките със сериозни наранявания. Те са били изтеглени от скалистия терен с въжета и транспортирани с хеликоптери на бърза помощ.

Драматична спасителна операция под прицела на времето

Служител от местната пожарна служба е станал случаен свидетел на падането на самолета и незабавно е подал сигнал на спешните телефони, след което сам е тръгнал към мястото в опит да помогне.

Теренът обаче се оказал изключително суров и екипите са се сблъскали с огромни предизвикателства:

Липса на обхват : В района на катастрофата не е имало покритие на мобилните мрежи, което е наложило спасителите да комуникират единствено чрез радиостанции.

: В района на катастрофата не е имало покритие на мобилните мрежи, което е наложило спасителите да комуникират единствено чрез радиостанции. Тежка техника на ръце : Над 90 пожарникари, планински спасители и полицаи са си проправяли път през гъстата гора. Те са използвали моторни триони, за да разрежат падналите дървета и гъстата растителност.

: Над 90 пожарникари, планински спасители и полицаи са си проправяли път през гъстата гора. Те са използвали моторни триони, за да разрежат падналите дървета и гъстата растителност. Импровизиран мост: Наложило се е спешно да бъде изграден временен мост над планински поток, за да може тежкото спасително оборудване да бъде пренесено до останките на самолета.

Разследване на причините за катастрофата

Районът на инцидента остава отцепен от силите на реда. Експерти от Държавната служба за разследване на авиационни произшествия и криминалисти вече работят на мястото, за да установят точната причина за трагедията.

Според първоначални неофициални свидетелства на очевидци, преди падането се е чул необичаен шум от двигателя, което насочва първите хипотези към техническа неизправност. Прокуратурата вече е разпоредила аутопсия на пилота, което е стандартна процедура при подобни инциденти. Очаква се самите останки от самолета да бъдат изтеглени от планинския склон с помощта на специализиран хеликоптер.