Русия заглушава Starlink. Ще попречи ли това на Украйна?

Русия е започнала да разполага специални системи за заглушаване на сателитната връзка Starlink – основното средство за управление на украинските дронове. Москва използва окупираните украински територии за това, съобщава "Ройтерс", като се позовава на командири и бойци от полк, действащ в южната част на Запорожка област. Военните отбелязват, че някои руски системи са в състояние "да нарушават работата на мрежата Starlink", използвана за повечето украински атаки с дронове със среден обсег.
Как средствата за радиоелектронна борба могат да попречат на Starlink
Случаи на използване на средства за радиоелектронна борба за заглушаване на сигнала на Starlink са регистрирани още през 2024 година. Но руснаците са започнали да използват този метод масово едва преди няколко месеца, казва пред ДВ съветникът на украинския министър на отбраната Серхий Бескрестнов.
"Руснаците започнаха да използват система за заглушаване на сигнала на Starlink тогава, когато ние започнахме да атакуваме в дълбочина от 100-150 км в окупираните територии. Това се превърна в проблем за тях, поради което потърсиха противодействие. Системата, която използват, изглежда така: пет-шест контейнера на колела, които имат спътникови антени. Руснаците се стараят да ги замаскират, защото конструкциите са доста големи", обяснява Бескрестнов.
По неговите думи действието на тази руска система е ограничено. "Един такъв пункт покрива около 20 кв.км. Тоест това не е решение за предпазване на автомобилни трасета, защото ще е много скъпо и трудно да се направи. Те използват системата, за да пазят например някоя подстанция или склад." Бескрестнов казва също, че използването на тези системи е разпространено, но не и масово явление. Тъй като себестойността на един такъв комплекс е около един милион долара. "Комплексите не са само един или два, но не са и стотици."
"Средство за самоуспокоение на руснаците"
Украинските военни, които ежедневно предприемат удари със среден обсег, засега не смятат, че руското нововъведение ще има решаващ ефект. Украйна продължава успешно да поразява целите си. "Понякога има сривове в работата на Starlink, но те не са свързани със заглушаването от страна на руснаците. Затова цялата история прилича по-скоро на средство за самоуспокоение на руснаците, отколкото да е действително ефективно противодействие", обяснява пред ДВ военнослужещ от украинските сили за управление на дронове.
Друг военен, който се сражава в Донецка област, споделя, че се е сблъсквал с такива случаи в работата си. "Да, заглушават сигнала. Но няма достоверна информация, понеже руснаците не съобщават къде заглушават. Усещаме го като влошаване на връзката, но явлението не е масово." По думите на военния украинската армия не е загубила безпилотни летателни апарати в следствие от тези заглушавания.
Руснаците използват тези комплекси на окупираните територии от Украйна, на територията на Русия Starlink не работи. Чрез спътниковите антени, инсталирани в грамадната конструкция, те проследяват маршрута на спътника Starlink и изпращат към него мощни сигнали, за да го заглушат. Украинските военни могат да открият тези точки, защото те имат излъчване. Получават в това отношение и помощ от партньорите в НАТО. "Благодарение на тях намираме комплексите и ги атакуваме физически", обяснява Бескрестнов.
Украинското противодействие трябва да бъде комплексно
Какъв трябва да бъде украинският отговор на новата заплаха? Експертът по дроновете Дмитрий Следюк е убеден, че противодействието трябва да бъде комплексно. Той назовава например сред елементите на възможния украински отговор установяването на дроновете на допълнителни дублиращи канали за връзка. И ако апаратът попадне в зона, в която действа системата за заглушаване, се прехвърля към алтернативен канал.
Сред другите възможности е оптимизацията на полетните маршрути, използването на мрежи, чрез които няколко дрона осъществяват ретранслация на сигнала един за друг. Или пък автономен полет чрез използването на алтернативни навигационни системи - например въз основа на изображението на местността.
Следюк отбелязва и следното: "На война предимството рядко остава трайно - защото е трудно военните технологии да се запазят в тайна. Това важи както за нас, така и за тях". Следователно след известно време това може и да не е предимство на руснаците, а само фактор, който усложнява изпълнението на украинските задачи. "Правим всичко възможно, за да балансираме ситуацията."
Автори: Лилия Ржеутская | Хана Соколова
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лопата Орешник
Коментиран от #32
13:11 15.07.2026
2 Хвърчат лопати
13:13 15.07.2026
3 ОБЕКТИВЕН
13:14 15.07.2026
4 Еврогийски Демократ
13:14 15.07.2026
5 Нц.....
13:14 15.07.2026
6 Хвърчат кирки
13:14 15.07.2026
7 Владимир Путин, президент
Наред е да заглушим всички медии и телевизии.
Руснака требе знае, че Все xopошо, все xopошо 👆
Коментиран от #14, #18
13:14 15.07.2026
8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #11
13:15 15.07.2026
9 хихи
13:18 15.07.2026
10 От запаса
Коментиран от #23, #24, #27, #41
13:18 15.07.2026
11 Къде?
До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":На Зелю в паркинга ли ще го турга?
На тъмно, викаш...
13:19 15.07.2026
12 име
13:20 15.07.2026
13 Всъщност
13:20 15.07.2026
14 И на за падналия свят
До коментар #7 от "Владимир Путин, президент":Все хорошо.... НЪЛ тъй
13:20 15.07.2026
15 Някой олигарх усвоява пари
13:22 15.07.2026
16 Феникс
Коментиран от #20
13:22 15.07.2026
17 стоян георгиев
Коментиран от #19
13:22 15.07.2026
18 Зiiленски - 🇺🇦 Началник хунта
До коментар #7 от "Владимир Путин, президент":Направете като 2 България - оставили са само Дойче веле и Ройтерс и всичките им медии са длъжни да повтарят тях !
13:24 15.07.2026
19 стоян георгиев
До коментар #17 от "стоян георгиев":Извинявам се за неточността. Покриват не 20 км. в диаметър, а 20 кв., км., което се равнява на 2,5 км. в диаметър. Още по-зле.
Коментиран от #33
13:27 15.07.2026
20 Само питам
До коментар #16 от "Феникс":Кое му е "страшното" ? Тази система в момента си е реално военно оръжие . И логичното е братушките да я свалят . Ако в момента могат , разбира се .
Коментиран от #29
13:28 15.07.2026
21 Механик
Разузнавателните данни, на САЩ, оръжието американско, насочването от американци, спътниците американски.. Обаче нееееее, нато не воюва с Русия.
13:28 15.07.2026
22 ПВО-то оправиха ли го?
Коментиран от #26, #36
13:29 15.07.2026
23 Резил !
До коментар #10 от "От запаса":Днес кой ден е откакто "целия запад е срещу " Русия ? Помагам - Майданския преврат -!ноември 2013 г. Та ...кой ден е днес ?
13:31 15.07.2026
24 Факт
До коментар #10 от "От запаса":И се запускат от съседния склад
13:33 15.07.2026
25 Аз съм веган
Коментиран от #28, #35
13:33 15.07.2026
26 Чудят се
До коментар #22 от "ПВО-то оправиха ли го?":Търсят .Искаха да купят западни , Пейтриът например . Ама се видя , че те нищо не опазват .
13:34 15.07.2026
27 хихи
До коментар #10 от "От запаса":А ВСУ въпреки тохнологичното изоставане на Русия, непредва към Киев
13:34 15.07.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Феникс
До коментар #20 от "Само питам":Ако ги принудят да започнат да свалят сателитите, това е като да обявят война на шишковците! Също така и на Китай няма да се хареса, всички разчитат сателитите им да си останат непокътнати! Допустимо за тях е само, малко био материал да бъде компостиран, говоря за хомо сапиенс естественно!
13:40 15.07.2026
30 АБВ
Крайно време е приемане на закон за чуждестранните агенти, подобен на приетия в САЩ през 1938 г.
13:40 15.07.2026
31 Аз съм веган
До коментар #28 от "Софийски селянин":Браво. Истински православна копейка.
13:42 15.07.2026
32 Коментар
До коментар #1 от "Лопата Орешник":Нищо не мога да направят неможачите на Путлер. Дронът е с ИИ който се задейства, ако се изгуби връзката с Интернет или GPS. Има си офлайн карта и се ориентира с камерата си.
13:50 15.07.2026
33 стоян георгиев
До коментар #19 от "стоян георгиев":Извинявам се, радиус от 2,5 км, а не дължина по диаметър. Иначе схващате смисълът, че от руската техника и чеп за зеле не става.
13:51 15.07.2026
34 стоян георгиев
13:59 15.07.2026
35 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #25 от "Аз съм веган":Чебурашките са още на лампи ! То затова са 6 вагона техника за 20 километра ""Заглушаване" няма край руската мъка !Но и за това пак са виновни САЩ че дадоха технология на СССР за производство на радиолампи 42 година та Т 34 да имат радиостанция инак са били на байрачета !! Мъката е голяма , ама се мъчим и ние поне малко да елиминираме рашизма и болшевизма -КГБизма !!„Знаеш ли, Милке, последният правоверен комунист ще умре в България. И тогава, когато никъде по света няма да има правоверни комунисти, нито дори в болшевишка Русия, тук, у нас, все още ще се намери някой. Ах, какъв народ сме ние!…“.Д,Талев
13:59 15.07.2026
36 Затуй ли
До коментар #22 от "ПВО-то оправиха ли го?":Хи хи хи
толкоз много пуши, дими и къди ф кииийюф и Одеса ???!
13:59 15.07.2026
37 ПЪЛНИ Глупости
14:08 15.07.2026
38 Мишел
Русия е разработила метод и има апаратура, с която установява в Украйна местонахождението на наземните станции "Старлинк" за спътникова връзка и ги унищожава.
Коментиран от #39
14:12 15.07.2026
39 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #38 от "Мишел":Пак по болшевишки манипулираш!!„Боршчевик“ Нейната единствена и конкретна цел е да улавя радиосигналите на наземните потребителски терминали Starlink, да изчислява точните им координати и да ги предава на артилерията за последващо унищожаване!!Системата може да открие работеща антена Starlink на разстояние до 10 километра от линията на фронта. Тя изчислява местоположението ѝ с точност между 5 и 60 метра, което е напълно достатъчно за артилерийски удар или насочване на дрон камикадзе.Въпреки че звучи като абсолютно оръжие срещу сателитния интернет в Украйна, „Боршчевик“ има сериозни практически ограничения, „Боршчевик“ е просто пасивен радар (скенер). Тя не изстрелва ракети. За да бъде унищожен Starlink, координатите трябва веднага да се подадат на артилерия или дронове. Ако украинските войници преместят антената си веднага след използване, ударът удря празно място!Тъй като руските автомобили с „Боршчевик“ трябва да се приближат сравнително близо до фронта (под 10 км), те самите стават приоритетна мишена. Украинското въздушно разузнаване активно издирва тези специфични машини. Вече има множество официално потвърдени и заснети случаи на унищожени комплекси „Боршчевик“ от украински FPV дронове (например в Харковския сектор)!!
14:19 15.07.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Мишел
До коментар #10 от "От запаса":Вижте коментар 38.
Коментиран от #47
14:20 15.07.2026
42 Иван 1
14:21 15.07.2026
43 Луганск
14:22 15.07.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 ПЪЛНИ Глупости
14:29 15.07.2026
47 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #41 от "Мишел":а ТИ видя ли 39???
14:30 15.07.2026