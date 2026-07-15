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Русия заглушава Starlink. Ще попречи ли това на Украйна?

Русия заглушава Starlink. Ще попречи ли това на Украйна?

15 Юли, 2026 13:08 1 938 47

  • starlink-
  • старлинк-
  • украйна-
  • русия владимир путин-
  • дронове-
  • сателит

За да спре украинските удари с дронове със среден обсег, руската армия се опитва да заглуши сигнала на Starlink. Но дали руснаците наистина могат да противодействат на системата?

Русия заглушава Starlink. Ще попречи ли това на Украйна? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Русия е започнала да разполага специални системи за заглушаване на сателитната връзка Starlink – основното средство за управление на украинските дронове. Москва използва окупираните украински територии за това, съобщава "Ройтерс", като се позовава на командири и бойци от полк, действащ в южната част на Запорожка област. Военните отбелязват, че някои руски системи са в състояние "да нарушават работата на мрежата Starlink", използвана за повечето украински атаки с дронове със среден обсег.

Как средствата за радиоелектронна борба могат да попречат на Starlink

Случаи на използване на средства за радиоелектронна борба за заглушаване на сигнала на Starlink са регистрирани още през 2024 година. Но руснаците са започнали да използват този метод масово едва преди няколко месеца, казва пред ДВ съветникът на украинския министър на отбраната Серхий Бескрестнов.

"Руснаците започнаха да използват система за заглушаване на сигнала на Starlink тогава, когато ние започнахме да атакуваме в дълбочина от 100-150 км в окупираните територии. Това се превърна в проблем за тях, поради което потърсиха противодействие. Системата, която използват, изглежда така: пет-шест контейнера на колела, които имат спътникови антени. Руснаците се стараят да ги замаскират, защото конструкциите са доста големи", обяснява Бескрестнов.

По неговите думи действието на тази руска система е ограничено. "Един такъв пункт покрива около 20 кв.км. Тоест това не е решение за предпазване на автомобилни трасета, защото ще е много скъпо и трудно да се направи. Те използват системата, за да пазят например някоя подстанция или склад." Бескрестнов казва също, че използването на тези системи е разпространено, но не и масово явление. Тъй като себестойността на един такъв комплекс е около един милион долара. "Комплексите не са само един или два, но не са и стотици."

"Средство за самоуспокоение на руснаците"

Украинските военни, които ежедневно предприемат удари със среден обсег, засега не смятат, че руското нововъведение ще има решаващ ефект. Украйна продължава успешно да поразява целите си. "Понякога има сривове в работата на Starlink, но те не са свързани със заглушаването от страна на руснаците. Затова цялата история прилича по-скоро на средство за самоуспокоение на руснаците, отколкото да е действително ефективно противодействие", обяснява пред ДВ военнослужещ от украинските сили за управление на дронове.

Друг военен, който се сражава в Донецка област, споделя, че се е сблъсквал с такива случаи в работата си. "Да, заглушават сигнала. Но няма достоверна информация, понеже руснаците не съобщават къде заглушават. Усещаме го като влошаване на връзката, но явлението не е масово." По думите на военния украинската армия не е загубила безпилотни летателни апарати в следствие от тези заглушавания.

Руснаците използват тези комплекси на окупираните територии от Украйна, на територията на Русия Starlink не работи. Чрез спътниковите антени, инсталирани в грамадната конструкция, те проследяват маршрута на спътника Starlink и изпращат към него мощни сигнали, за да го заглушат. Украинските военни могат да открият тези точки, защото те имат излъчване. Получават в това отношение и помощ от партньорите в НАТО. "Благодарение на тях намираме комплексите и ги атакуваме физически", обяснява Бескрестнов.

Украинското противодействие трябва да бъде комплексно

Какъв трябва да бъде украинският отговор на новата заплаха? Експертът по дроновете Дмитрий Следюк е убеден, че противодействието трябва да бъде комплексно. Той назовава например сред елементите на възможния украински отговор установяването на дроновете на допълнителни дублиращи канали за връзка. И ако апаратът попадне в зона, в която действа системата за заглушаване, се прехвърля към алтернативен канал.

Сред другите възможности е оптимизацията на полетните маршрути, използването на мрежи, чрез които няколко дрона осъществяват ретранслация на сигнала един за друг. Или пък автономен полет чрез използването на алтернативни навигационни системи - например въз основа на изображението на местността.

Следюк отбелязва и следното: "На война предимството рядко остава трайно - защото е трудно военните технологии да се запазят в тайна. Това важи както за нас, така и за тях". Следователно след известно време това може и да не е предимство на руснаците, а само фактор, който усложнява изпълнението на украинските задачи. "Правим всичко възможно, за да балансираме ситуацията."

Автори: Лилия Ржеутская | Хана Соколова


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лопата Орешник

    35 49 Отговор
    Не, те го правят за да им помогне, мисирко прозорлива!!!

    Коментиран от #32

    13:11 15.07.2026

  • 2 Хвърчат лопати

    30 48 Отговор
    С циферблати

    13:13 15.07.2026

  • 3 ОБЕКТИВЕН

    27 51 Отговор
    Да перефразираме накратко: "Много здраво ни е взязъл, но все някога ще излезе."

    13:14 15.07.2026

  • 4 Еврогийски Демократ

    30 47 Отговор
    На калпавия водолаз , водораслите им пречат.На укрите им пречи мисленето така или иначе тъй че със или без старлинк ще имат извинение когато накрая загубят войната

    13:14 15.07.2026

  • 5 Нц.....

    30 6 Отговор
    Поляците свикнаха украинците да ги бомбатдират!

    13:14 15.07.2026

  • 6 Хвърчат кирки

    24 3 Отговор
    Балистирки-за ужасттт на наркомана

    13:14 15.07.2026

  • 7 Владимир Путин, президент

    8 36 Отговор
    В Русия спряхме интернета и бензина !!!
    Наред е да заглушим всички медии и телевизии.
    Руснака требе знае, че Все xopошо, все xopошо 👆

    Коментиран от #14, #18

    13:14 15.07.2026

  • 8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 21 Отговор
    подценявате многоходовия бакшиш! то ще спре и тока за да успее дидлото ,,,в ..му

    Коментиран от #11

    13:15 15.07.2026

  • 9 хихи

    30 3 Отговор
    В статиите на ДойчеЗеле няма нищо вярно. Четат се само коментарите..

    13:18 15.07.2026

  • 10 От запаса

    8 29 Отговор
    В момента модерните дронове на НАТО от самолетен тип за дълги разстояния работят чрез Starlink или без никаква комуникация, базирани на изкуствен интелект (с компютърно зрение), използвайки предварително зададени координатни точки. За такива дронове руските радари са безполезен хардуер от миналото. Технологично руснаците изостават драстично, което обяснява колосалните им загуби в човешки ресурс. Това вече не е Втората световна война, където 25 милиона загинали руснаци, могат да извоюват победата. Сега целият Запад е срещу Русия.

    Коментиран от #23, #24, #27, #41

    13:18 15.07.2026

  • 11 Къде?

    20 2 Отговор

    До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    На Зелю в паркинга ли ще го турга?
    На тъмно, викаш...

    13:19 15.07.2026

  • 12 име

    22 3 Отговор
    Пак се разтягат локуми от евроатлантици, които очакват мигновевен ефект от оръжия-чудо. Естествено, че руснаците не могат да покрията цялата си територия с такима системи. Достатъчно е да покрият границата около Бандеристан, като оставят няколко коридори, през които да минават дроновете и да ги свалят.

    13:20 15.07.2026

  • 13 Всъщност

    21 1 Отговор
    Що ги заглушава ? Направо трябва да ги сваля ! Рано или късно свалянето на тези шпионски спътници ще е наложително .

    13:20 15.07.2026

  • 14 И на за падналия свят

    18 3 Отговор

    До коментар #7 от "Владимир Путин, президент":

    Все хорошо.... НЪЛ тъй

    13:20 15.07.2026

  • 15 Някой олигарх усвоява пари

    4 4 Отговор
    Дронът е с изкуствен интелект. Открива и унищожава целите.

    13:22 15.07.2026

  • 16 Феникс

    18 5 Отговор
    Вие се благодарете че все още само ги загушава а не са започнали да ги свалят, че започнат ли тогава става страшно!

    Коментиран от #20

    13:22 15.07.2026

  • 17 стоян георгиев

    3 18 Отговор
    Руските заглушители на Starlink са безбожно скъпи, имат обхват на заглушаване само 20 км в диаметър и са толкова грамадни и дялани с теслата, че светят на украинските радари като коледни елхи. Това е като оня виц за руската машина за белене на ябълки. Сериозно ли някой вярва че руснаците могат да измислят нещо умно, ефективно и печелившо?

    Коментиран от #19

    13:22 15.07.2026

  • 18 Зiiленски - 🇺🇦 Началник хунта

    18 2 Отговор

    До коментар #7 от "Владимир Путин, президент":

    Направете като 2 България - оставили са само Дойче веле и Ройтерс и всичките им медии са длъжни да повтарят тях !

    13:24 15.07.2026

  • 19 стоян георгиев

    2 15 Отговор

    До коментар #17 от "стоян георгиев":

    Извинявам се за неточността. Покриват не 20 км. в диаметър, а 20 кв., км., което се равнява на 2,5 км. в диаметър. Още по-зле.

    Коментиран от #33

    13:27 15.07.2026

  • 20 Само питам

    9 0 Отговор

    До коментар #16 от "Феникс":

    Кое му е "страшното" ? Тази система в момента си е реално военно оръжие . И логичното е братушките да я свалят . Ако в момента могат , разбира се .

    Коментиран от #29

    13:28 15.07.2026

  • 21 Механик

    16 2 Отговор
    Тоест, ОСНОВНОТО средство за УПРАВЛВНИЕ на украинските дронове е старлинк??? Ами тогава какво украинско и високо технологично има в тях, при положение, че частите са от Китай. Даже отвертките с които ги сглобявате и те са китайски.
    Разузнавателните данни, на САЩ, оръжието американско, насочването от американци, спътниците американски.. Обаче нееееее, нато не воюва с Русия.

    13:28 15.07.2026

  • 22 ПВО-то оправиха ли го?

    3 13 Отговор
    Дроновете шетат из Крим и Азовско море като на неделна разходка.

    Коментиран от #26, #36

    13:29 15.07.2026

  • 23 Резил !

    13 4 Отговор

    До коментар #10 от "От запаса":

    Днес кой ден е откакто "целия запад е срещу " Русия ? Помагам - Майданския преврат -!ноември 2013 г. Та ...кой ден е днес ?

    13:31 15.07.2026

  • 24 Факт

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "От запаса":

    И се запускат от съседния склад

    13:33 15.07.2026

  • 25 Аз съм веган

    5 12 Отговор
    Чебурашки и технологии? Това виц ли е?

    Коментиран от #28, #35

    13:33 15.07.2026

  • 26 Чудят се

    7 1 Отговор

    До коментар #22 от "ПВО-то оправиха ли го?":

    Търсят .Искаха да купят западни , Пейтриът например . Ама се видя , че те нищо не опазват .

    13:34 15.07.2026

  • 27 хихи

    14 1 Отговор

    До коментар #10 от "От запаса":

    А ВСУ въпреки тохнологичното изоставане на Русия, непредва към Киев

    13:34 15.07.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Феникс

    1 5 Отговор

    До коментар #20 от "Само питам":

    Ако ги принудят да започнат да свалят сателитите, това е като да обявят война на шишковците! Също така и на Китай няма да се хареса, всички разчитат сателитите им да си останат непокътнати! Допустимо за тях е само, малко био материал да бъде компостиран, говоря за хомо сапиенс естественно!

    13:40 15.07.2026

  • 30 АБВ

    13 1 Отговор
    Експертизата на чуждестранния агент за пропаганда и манипулации "Дойче веле" е като журналистическите принципи, морал и етика. Напълно отсъстващи.
    Крайно време е приемане на закон за чуждестранните агенти, подобен на приетия в САЩ през 1938 г.

    13:40 15.07.2026

  • 31 Аз съм веган

    2 4 Отговор

    До коментар #28 от "Софийски селянин":

    Браво. Истински православна копейка.

    13:42 15.07.2026

  • 32 Коментар

    15 6 Отговор

    До коментар #1 от "Лопата Орешник":

    Нищо не мога да направят неможачите на Путлер. Дронът е с ИИ който се задейства, ако се изгуби връзката с Интернет или GPS. Има си офлайн карта и се ориентира с камерата си.

    13:50 15.07.2026

  • 33 стоян георгиев

    13 5 Отговор

    До коментар #19 от "стоян георгиев":

    Извинявам се, радиус от 2,5 км, а не дължина по диаметър. Иначе схващате смисълът, че от руската техника и чеп за зеле не става.

    13:51 15.07.2026

  • 34 стоян георгиев

    7 5 Отговор
    Трудна работа е русия да заглуши големи територии с тези тапи,освен това вече дроновете са с изкуствен интелект и те са практически автономни.не им трябва връзка с базата.не на последно място Украйна и света също работят по създаване на нови бойни прототипи .състезание в което русия е обречена.

    13:59 15.07.2026

  • 35 ПЪЛНИ Глупости

    3 4 Отговор

    До коментар #25 от "Аз съм веган":

    Чебурашките са още на лампи ! То затова са 6 вагона техника за 20 километра ""Заглушаване" няма край руската мъка !Но и за това пак са виновни САЩ че дадоха технология на СССР за производство на радиолампи 42 година та Т 34 да имат радиостанция инак са били на байрачета !! Мъката е голяма , ама се мъчим и ние поне малко да елиминираме рашизма и болшевизма -КГБизма !!„Знаеш ли, Милке, последният правоверен комунист ще умре в България. И тогава, когато никъде по света няма да има правоверни комунисти, нито дори в болшевишка Русия, тук, у нас, все още ще се намери някой. Ах, какъв народ сме ние!…“.Д,Талев

    13:59 15.07.2026

  • 36 Затуй ли

    4 1 Отговор

    До коментар #22 от "ПВО-то оправиха ли го?":

    Хи хи хи
    толкоз много пуши, дими и къди ф кииийюф и Одеса ???!

    13:59 15.07.2026

  • 37 ПЪЛНИ Глупости

    1 2 Отговор
    Комплексът „Тобол“ (Проект 14Ц227)" е секретен " но де факто всичко се знае инак е строго секретен !! Провежда т.нар. „умишлено съвместно заглушаване“ (uplink jamming) на стратегическо ниво. Вместо да заглушава антената на войника в окопа, „Тобол“ се опитва да излъчи мощен фалшив сигнал директно към самия сателит в орбита, за да претовари неговия транспондер и да срине мрежата за цял регион.!!!НО Всъщност най-ефективното оръжие срещу руското заглушаване не е на Земята, а в централата на SpaceX. Сателитите на Илон Мъск непрекъснато получават софтуерни актуализации по въздуха.Когато руснаците открият начин да заглушат определена честота, инженерите на SpaceX променят алгоритъма — например карат сигнала да „подскача“ по-бързо между десетки различни микрочестоти в секунда (frequency hopping), което прави руските заглушители безполезни, докато те не бъдат пренастроени наново !! МА те са СЕКРЕТНО безаналогови!!!!

    14:08 15.07.2026

  • 38 Мишел

    1 1 Отговор
    С ФАБ 3000 Русия унищожи дроноводите от "Птиците на Мадяр ", които опитваха да блокират достъпа до Кримския полуостров.
    Русия е разработила метод и има апаратура, с която установява в Украйна местонахождението на наземните станции "Старлинк" за спътникова връзка и ги унищожава.

    Коментиран от #39

    14:12 15.07.2026

  • 39 ПЪЛНИ Глупости

    2 1 Отговор

    До коментар #38 от "Мишел":

    Пак по болшевишки манипулираш!!„Боршчевик“ Нейната единствена и конкретна цел е да улавя радиосигналите на наземните потребителски терминали Starlink, да изчислява точните им координати и да ги предава на артилерията за последващо унищожаване!!Системата може да открие работеща антена Starlink на разстояние до 10 километра от линията на фронта. Тя изчислява местоположението ѝ с точност между 5 и 60 метра, което е напълно достатъчно за артилерийски удар или насочване на дрон камикадзе.Въпреки че звучи като абсолютно оръжие срещу сателитния интернет в Украйна, „Боршчевик“ има сериозни практически ограничения, „Боршчевик“ е просто пасивен радар (скенер). Тя не изстрелва ракети. За да бъде унищожен Starlink, координатите трябва веднага да се подадат на артилерия или дронове. Ако украинските войници преместят антената си веднага след използване, ударът удря празно място!Тъй като руските автомобили с „Боршчевик“ трябва да се приближат сравнително близо до фронта (под 10 км), те самите стават приоритетна мишена. Украинското въздушно разузнаване активно издирва тези специфични машини. Вече има множество официално потвърдени и заснети случаи на унищожени комплекси „Боршчевик“ от украински FPV дронове (например в Харковския сектор)!!

    14:19 15.07.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Мишел

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "От запаса":

    Вижте коментар 38.

    Коментиран от #47

    14:20 15.07.2026

  • 42 Иван 1

    1 0 Отговор
    Пер...Ст, не трии истината.

    14:21 15.07.2026

  • 43 Луганск

    0 1 Отговор
    ДА ЗДРАВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ!

    14:22 15.07.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 ПЪЛНИ Глупости

    1 0 Отговор
    Ckъпиtъпи русополоници на пиждин !Имайте предвид че сме 21 век и глупости от сорта" Американските войници се напивали с Кока Кола ""от 50-60 те години вече даже и не се помнят, дори и тогава се слушаха западните радиостанции с Веф 206 !Сега има "Изкуствен" интелект който ти вади всичко за секунди и полуистини и откровени лъжи се зануляват за секунди ! Ако си мислите че четейки Рамблер и подобни сайтове сте много хитри и оргинални има хиляди нормални сайтове които се намират за секунда и нещата са ясни !Пак ви казвам Двадесет и Първи век сме не 50и 60 те години на 20 в СССР

    14:29 15.07.2026

  • 47 ПЪЛНИ Глупости

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Мишел":

    а ТИ видя ли 39???

    14:30 15.07.2026