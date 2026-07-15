Русия заглушава Starlink. Ще попречи ли това на Украйна?

Русия е започнала да разполага специални системи за заглушаване на сателитната връзка Starlink – основното средство за управление на украинските дронове. Москва използва окупираните украински територии за това, съобщава "Ройтерс", като се позовава на командири и бойци от полк, действащ в южната част на Запорожка област. Военните отбелязват, че някои руски системи са в състояние "да нарушават работата на мрежата Starlink", използвана за повечето украински атаки с дронове със среден обсег.

Как средствата за радиоелектронна борба могат да попречат на Starlink

Случаи на използване на средства за радиоелектронна борба за заглушаване на сигнала на Starlink са регистрирани още през 2024 година. Но руснаците са започнали да използват този метод масово едва преди няколко месеца, казва пред ДВ съветникът на украинския министър на отбраната Серхий Бескрестнов.

"Руснаците започнаха да използват система за заглушаване на сигнала на Starlink тогава, когато ние започнахме да атакуваме в дълбочина от 100-150 км в окупираните територии. Това се превърна в проблем за тях, поради което потърсиха противодействие. Системата, която използват, изглежда така: пет-шест контейнера на колела, които имат спътникови антени. Руснаците се стараят да ги замаскират, защото конструкциите са доста големи", обяснява Бескрестнов.

По неговите думи действието на тази руска система е ограничено. "Един такъв пункт покрива около 20 кв.км. Тоест това не е решение за предпазване на автомобилни трасета, защото ще е много скъпо и трудно да се направи. Те използват системата, за да пазят например някоя подстанция или склад." Бескрестнов казва също, че използването на тези системи е разпространено, но не и масово явление. Тъй като себестойността на един такъв комплекс е около един милион долара. "Комплексите не са само един или два, но не са и стотици."

"Средство за самоуспокоение на руснаците"

Украинските военни, които ежедневно предприемат удари със среден обсег, засега не смятат, че руското нововъведение ще има решаващ ефект. Украйна продължава успешно да поразява целите си. "Понякога има сривове в работата на Starlink, но те не са свързани със заглушаването от страна на руснаците. Затова цялата история прилича по-скоро на средство за самоуспокоение на руснаците, отколкото да е действително ефективно противодействие", обяснява пред ДВ военнослужещ от украинските сили за управление на дронове.

Друг военен, който се сражава в Донецка област, споделя, че се е сблъсквал с такива случаи в работата си. "Да, заглушават сигнала. Но няма достоверна информация, понеже руснаците не съобщават къде заглушават. Усещаме го като влошаване на връзката, но явлението не е масово." По думите на военния украинската армия не е загубила безпилотни летателни апарати в следствие от тези заглушавания.

Руснаците използват тези комплекси на окупираните територии от Украйна, на територията на Русия Starlink не работи. Чрез спътниковите антени, инсталирани в грамадната конструкция, те проследяват маршрута на спътника Starlink и изпращат към него мощни сигнали, за да го заглушат. Украинските военни могат да открият тези точки, защото те имат излъчване. Получават в това отношение и помощ от партньорите в НАТО. "Благодарение на тях намираме комплексите и ги атакуваме физически", обяснява Бескрестнов.

Украинското противодействие трябва да бъде комплексно

Какъв трябва да бъде украинският отговор на новата заплаха? Експертът по дроновете Дмитрий Следюк е убеден, че противодействието трябва да бъде комплексно. Той назовава например сред елементите на възможния украински отговор установяването на дроновете на допълнителни дублиращи канали за връзка. И ако апаратът попадне в зона, в която действа системата за заглушаване, се прехвърля към алтернативен канал.

Сред другите възможности е оптимизацията на полетните маршрути, използването на мрежи, чрез които няколко дрона осъществяват ретранслация на сигнала един за друг. Или пък автономен полет чрез използването на алтернативни навигационни системи - например въз основа на изображението на местността.

Следюк отбелязва и следното: "На война предимството рядко остава трайно - защото е трудно военните технологии да се запазят в тайна. Това важи както за нас, така и за тях". Следователно след известно време това може и да не е предимство на руснаците, а само фактор, който усложнява изпълнението на украинските задачи. "Правим всичко възможно, за да балансираме ситуацията."

Автори: Лилия Ржеутская | Хана Соколова