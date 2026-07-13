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Трафикът през Ормузкия проток се срина до най-ниските си равнища от седмици насам

Трафикът през Ормузкия проток се срина до най-ниските си равнища от седмици насам

13 Юли, 2026 09:44 794 8

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  • иран

Американските сили нанесоха нова серия удари срещу Иран, поразявайки десетки цели на различни места с прецизни боеприпаси

Трафикът през Ормузкия проток се срина до най-ниските си равнища от седмици насам - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Броят на корабите, преминали през Ормузкия проток вчера, е спаднал до най-ниските стойности от няколко седмици, показват данни от морския трафик, докато новите удари между САЩ и Иран и атаките срещу кораби в Близкия изток засилват опасенията за сигурността, предаде БТА.

Шест кораба са преминали през протока вчера, според данни за проследяване на плавателни съдове от Kpler — най-ниският брой за последните пет седмици. Сред танкерите, които са напуснали протока, е свръхголемият петролен превозвач "Хюманити", натоварен с 2 милиона барела ирански петрол, както и танкерът "Капетан Андреас", превозващ около 500 000 барела петролни продукти от Кувейт. Три празни танкера са влезли в Залива, за да натоварят петрол. Повечето танкери са изключили транспондерите си при преминаването през протока.

През уикенда не са влезли танкери за втечнен природен газ, видими в данните за проследяване.

Един танкер, контролиран от Abu Dhabi National Oil Co, е напуснал протока между 10 и 12 юли, показват данните на Kpler. Корабът се насочва към индийското пристанище Дахедж.

Американските сили нанесоха вчера нова серия удари срещу Иран, поразявайки десетки цели на различни места с прецизни боеприпаси, съобщи Централното командване. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви същия ден, че Ормузкият проток е отворен за търговски трафик, въпреки че по-рано Иран обяви, че го е затворил, след като кораб е преминал по неразрешен маршрут и е бил ударен.

Корпусът на гвардейците на ислямската революция съобщи днес, че неговият флот е спрял два кораба в Ормузкия проток през изминалата нощ. Имената им не се съобщават.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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    19 0 Отговор
    ОРАНЖЕВИЯ И УШАТИЯ СА НАЙ ГОЛЕМОТО ЗЛО ЗА СВЕТА В МОМЕНТА

    09:48 13.07.2026

  • 2 име

    13 1 Отговор
    Ами, така ще е! Като няма нито едно евроатлантиче с гръбнак, да се качи на надуваемата НАТОвска лодка и да ходи геройски да отваря ормузкия проток, трафика ще се срива!

    09:51 13.07.2026

  • 3 Ура,,Ура

    11 1 Отговор
    И малките деца разбраха, че докато американците не спрат да нанасят удари върху цели в Иран протока няма да бъде отворен напълно. Кое не е ясно? Или ще си играят на война, като в Украйна с години и ще страдат милиони хора по света заради срива на икономиката.

    09:53 13.07.2026

  • 4 анонимко

    8 0 Отговор
    Това не може да е вярно.Американците казаха,че е отворен.

    Коментиран от #5

    09:55 13.07.2026

  • 5 Механик

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "анонимко":

    Дааа. Даже до скоро тук имаше статия със заглавие, че Тръмпоня е казал, че гарантира преминаването на кораби през протока.
    Вероятно отново е "унищожил иранската цивилизация" и е сключил добра сделка.

    09:59 13.07.2026

  • 6 Малий

    3 1 Отговор
    Пишете Ислямска република Иран .Тва са новите братушки на копейките

    10:13 13.07.2026

  • 7 И как точно САЩ гарантират

    3 1 Отговор
    безопасното корабоплаване в Ормуз

    С една ракетка от катер Иран спира потока!

    Стилът Тръмп започна да завладява и Пентагона!
    Много помпозни и нищо не означващи думи!
    Надувки и празни обещания!

    САЩ се срутват пред очите ни!

    Европо, не е май, а се въоръжавай до дупка!

    10:25 13.07.2026

  • 8 Факт

    0 0 Отговор
    В такава ситуация най големите износители сащ, Британия и Канада печелят милиарди,на Уолстрийт печалбите са космически

    10:43 13.07.2026

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