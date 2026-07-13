Трафикът през Ормузкия проток се срина до най-ниските си равнища от седмици насам

Броят на корабите, преминали през Ормузкия проток вчера, е спаднал до най-ниските стойности от няколко седмици, показват данни от морския трафик, докато новите удари между САЩ и Иран и атаките срещу кораби в Близкия изток засилват опасенията за сигурността, предаде БТА.
Шест кораба са преминали през протока вчера, според данни за проследяване на плавателни съдове от Kpler — най-ниският брой за последните пет седмици. Сред танкерите, които са напуснали протока, е свръхголемият петролен превозвач "Хюманити", натоварен с 2 милиона барела ирански петрол, както и танкерът "Капетан Андреас", превозващ около 500 000 барела петролни продукти от Кувейт. Три празни танкера са влезли в Залива, за да натоварят петрол. Повечето танкери са изключили транспондерите си при преминаването през протока.
През уикенда не са влезли танкери за втечнен природен газ, видими в данните за проследяване.
Един танкер, контролиран от Abu Dhabi National Oil Co, е напуснал протока между 10 и 12 юли, показват данните на Kpler. Корабът се насочва към индийското пристанище Дахедж.
Американските сили нанесоха вчера нова серия удари срещу Иран, поразявайки десетки цели на различни места с прецизни боеприпаси, съобщи Централното командване. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви същия ден, че Ормузкият проток е отворен за търговски трафик, въпреки че по-рано Иран обяви, че го е затворил, след като кораб е преминал по неразрешен маршрут и е бил ударен.
Корпусът на гвардейците на ислямската революция съобщи днес, че неговият флот е спрял два кораба в Ормузкия проток през изминалата нощ. Имената им не се съобщават.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ПО ТОЧНО
09:48 13.07.2026
2 име
09:51 13.07.2026
3 Ура,,Ура
09:53 13.07.2026
4 анонимко
Коментиран от #5
09:55 13.07.2026
5 Механик
До коментар #4 от "анонимко":Дааа. Даже до скоро тук имаше статия със заглавие, че Тръмпоня е казал, че гарантира преминаването на кораби през протока.
Вероятно отново е "унищожил иранската цивилизация" и е сключил добра сделка.
09:59 13.07.2026
6 Малий
10:13 13.07.2026
7 И как точно САЩ гарантират
С една ракетка от катер Иран спира потока!
Стилът Тръмп започна да завладява и Пентагона!
Много помпозни и нищо не означващи думи!
Надувки и празни обещания!
САЩ се срутват пред очите ни!
Европо, не е май, а се въоръжавай до дупка!
10:25 13.07.2026
8 Факт
10:43 13.07.2026