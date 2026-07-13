Иран твърди, че е унищожил американски военни съоръжения в Бахрейн и Оман

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) съобщи, че е унищожил американски военни съоръжения и инфраструктура в Бахрейн, както и военни радарни системи в Оман, предаде иранската новинарска агенция ИРНА, цитирана от БТА.

Според последното изявление, публикувано от КГИР днес, военноморските подразделения на силите са атакували американски военни обекти в Джуфаир, в Бахрейн, като се твърди, че съоръженията са били обхванати от пламъци след удара.

В изявлението се посочва още, че при ракетни удари и атаки с дронове са били унищожени система за далечно радиолокационно наблюдение от типа Еф Пи Ес и радар за морско наблюдение в Оман.

Корпусът допълва, че последните военни действия на САЩ са включвали удар по селскостопанска помпена станция в окръг Махшахр, в югозападната част на Иран, като определя този акт като доказателство за враждебния подход на Вашингтон към цивилното население.

В изявлението се посочва, че ударите са били нанесени като част от петия етап от ответните удари на Иран срещу американската агресия.

КГИР също така заявява, че безопасното корабоплаване през Ормузкия проток зависи от прекратяването на американското военно присъствие там и от зачитането на суверенитета на крайбрежните държави върху техните териториални води.

В заключение се предупреждава, че продължаващата намеса на САЩ може да доведе до по-широки последици, които да засегнат световните пазари на петрол и природен газ.

Иран предупреди, че вече няма да се счита обвързан с протокола, договорен през юни със САЩ, ако Вашингтон не изпълни поетите ангажименти за прекратяване на военните действия, предаде Франс прес, пише БТА.

"Всеки път, когато другата страна не изпълни задълженията си, ние не сме изпълнявали нашите. Ще продължим да действаме по същия начин", заяви говорителят на външното министерство Есмаил Багаи на пресконференция в Техеран след подновяването на бойните действия между двете воюващи страни.

Иран продължава дипломатическите преговори с посредниците Катар, Пакистан и Оман, с цел "да предотврати ескалация" на напрежението със САЩ, на фона на възобновяването на военните действия между двете воюващи страни.