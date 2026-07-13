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Иран твърди, че е унищожил американски военни съоръжения в Бахрейн и Оман

Иран твърди, че е унищожил американски военни съоръжения в Бахрейн и Оман

13 Юли, 2026 12:50 1 076 20

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  • омрузки проток

При ракетни удари и атаки с дронове са били унищожени система за далечно радиолокационно наблюдение и радар за морско наблюдение

Иран твърди, че е унищожил американски военни съоръжения в Бахрейн и Оман - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) съобщи, че е унищожил американски военни съоръжения и инфраструктура в Бахрейн, както и военни радарни системи в Оман, предаде иранската новинарска агенция ИРНА, цитирана от БТА.

Според последното изявление, публикувано от КГИР днес, военноморските подразделения на силите са атакували американски военни обекти в Джуфаир, в Бахрейн, като се твърди, че съоръженията са били обхванати от пламъци след удара.

В изявлението се посочва още, че при ракетни удари и атаки с дронове са били унищожени система за далечно радиолокационно наблюдение от типа Еф Пи Ес и радар за морско наблюдение в Оман.

Корпусът допълва, че последните военни действия на САЩ са включвали удар по селскостопанска помпена станция в окръг Махшахр, в югозападната част на Иран, като определя този акт като доказателство за враждебния подход на Вашингтон към цивилното население.

В изявлението се посочва, че ударите са били нанесени като част от петия етап от ответните удари на Иран срещу американската агресия.

КГИР също така заявява, че безопасното корабоплаване през Ормузкия проток зависи от прекратяването на американското военно присъствие там и от зачитането на суверенитета на крайбрежните държави върху техните териториални води.

В заключение се предупреждава, че продължаващата намеса на САЩ може да доведе до по-широки последици, които да засегнат световните пазари на петрол и природен газ.

Иран предупреди, че вече няма да се счита обвързан с протокола, договорен през юни със САЩ, ако Вашингтон не изпълни поетите ангажименти за прекратяване на военните действия, предаде Франс прес, пише БТА.

"Всеки път, когато другата страна не изпълни задълженията си, ние не сме изпълнявали нашите. Ще продължим да действаме по същия начин", заяви говорителят на външното министерство Есмаил Багаи на пресконференция в Техеран след подновяването на бойните действия между двете воюващи страни.

Иран продължава дипломатическите преговори с посредниците Катар, Пакистан и Оман, с цел "да предотврати ескалация" на напрежението със САЩ, на фона на възобновяването на военните действия между двете воюващи страни.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аятолах Копейкин празнодумеца

    3 23 Отговор
    Cyлю и nyлю дето от Zaбраждане потвърдиха . Ислямска държава ще победи всички .

    12:53 13.07.2026

  • 2 Без име

    28 3 Отговор
    На Линдзито събраха ли му всички мръвки, преди да го върнат в САЩ или има останали под руините?

    12:54 13.07.2026

  • 3 СЛЕД ТАЗИ ВОЙНА

    26 3 Отговор
    На Израел ще му бъде много трудно.

    12:55 13.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Спайдърмен

    20 3 Отговор
    Помпената станция на село - най-голям враг на свободата на международното корабоплаване.

    Коментиран от #13

    12:58 13.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Един

    4 21 Отговор
    Ше фърчат чалми.

    Коментиран от #8

    13:04 13.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Кажи честно ... 🤣

    3 7 Отговор

    До коментар #9 от "Аятолах Копейкин празнодумеца":

    Вече всичко си идва на място - Златан Златанов ги е обрязвал с дърворезачката ама нещо не се е получило 😂😂😂

    13:14 13.07.2026

  • 11 РФ е един огромен КЕН eф !

    3 20 Отговор
    Ислямската държава да твърди е същото като твърденията на монголята от Руслямска negepaцийка

    Коментиран от #12

    13:19 13.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 д-р Паул Йозеф Гьобелс

    7 2 Отговор

    До коментар #5 от "Спайдърмен":

    Мед ми капе на сърцето, когато чета подобни постове...

    13:27 13.07.2026

  • 14 Факт

    4 15 Отговор
    Ислямския халифат Иран гори като факла

    Коментиран от #15, #20

    13:41 13.07.2026

  • 15 Орк

    12 2 Отговор

    До коментар #14 от "Факт":

    Европа сега по зле от халифат. Такъв политически провинциализм и простотия няма никъде по света.

    13:47 13.07.2026

  • 16 Даааа

    9 2 Отговор
    Уса кога са изпълнявали поети ангажименти - никога. Сключват някакви договори и излизат лт тях когото си лешат. Паузата им трябваше за презареждане, ама иранците като са тъпаци, ще си го отнесан. Същото е и с руснаците, като сте тъпаци и вярвате на уса и англия, яжте дървото. Като не разбирате, че за тези трябва бой и след боя още бой и още и жще, яжте дървото. Тепотата не е оправдание.

    13:59 13.07.2026

  • 17 Българин

    4 3 Отговор
    Дали Иран само твърди или някой друг мълчи и крие отново загубите

    14:11 13.07.2026

  • 18 Възхитен

    2 2 Отговор
    Ще повярвам, когато покажат Муджхаба с два крака и човешка глава !!!

    14:31 13.07.2026

  • 19 Име

    2 1 Отговор
    Супер, а кога ще изравнят "Богоизбраните" плъхове от Изр със Земята и най - накрая да приключат войните по света?

    14:39 13.07.2026

  • 20 Име

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Факт":

    Така гори като факла, че се оказаха най - големия трън за Щатите и плъховете. Така горят, че даже до преговори се стигна, които естествено плъховете развалиха.

    14:41 13.07.2026

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