„Ще унищожим планината“: Тръмп отправи заплаха да заличи загадъчен обект в Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви за потенциална цел на американските въоръжени сили загадъчен ирански обект, наричан планината Пикакс (Pickaxe Mountain), близо до ядрения обект в Натанз, въпреки че не е съвсем ясно какво точно има на това място, предаде ДПА, съобщи БТА.
"Пикакс е възможна цел за един хубав здрав удар точно пред входната врата", заяви той късно вчера пред консервативния радиоводещ Хю Хюит. По-късно Тръмп добави: "Ще унищожим планината Пикакс. Кажете на иранците да бъдат готови".
Американският президент предрече, че атаката ще се състои "относително скоро". Комплексът се намира в планината Кух-е Коланг, южно от ядрения обект в Натанз в централен Иран, който беше атакуван от американски бомбардировачи миналата година. Планината Пикакс е английският превод на името.
Малко се знае за обекта, чието строителство започна след експлозия и пожар през юли 2020 г., нанесли тежки щети на надземни монтажни халета за модерни центрофуги в Натанз. Техеран определи тогава случилото се като саботаж.
Директорът на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси потвърди по-късно, че е започнало строителството на подземен заместващ обект. Макар обогатителните съоръжения в Натанз да са били под международен надзор в продължение на години, инспекторите на МААЕ досега не са влизали в съоръженията в планината Пикакс.
Повече от година след експлозията бившият шеф на Иранската агенция за атомна енергия Али Акбар Салехи заяви: "Днес успяхме да построим временен заместващ цех на мястото на взривения. Работим ден и нощ, за да изградим всичките си монтажни цехове в планините около Натанз."
Сателитни снимки, публикувани от американски медии, показват входове към тунели и съоръжения за сигурност около обекта. Първоначално комплексът може да е бил предназначен за сглобяване на центрофуги, но има предположения, че той би могъл да се използва и за обогатяване на уран.
Анализът на сателитните снимки показва, че части от съоръжението може да се намират на 80–100 метра под земята. Ако е така, това би затруднило унищожаването му с бомби за поразяване на бункери.
Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) потвърди рано тази сутрин, че е нанесъл нова серия от удари срещу американски военни обекти в Бахрейн и е поразил два супертанкера в Ормузкия проток, предаде иранската новинарска агенция ИРНА, цитирана от БТА.
В изявление на КГИР се посочва, че сред атакуваните цели са оръжейни складове, център за сателитни комуникации и обекти, използвани от американските сили в Бахрейн. Според Иранската революционна гвардия военноморските ѝ сили са нанесли ракетни удари и удари с дронове по американска военноморска база в Бахрейн в отговор на американските атаки срещу ирански обекти.
В отделно изявление КГИР твърди, че при атаките са били унищожени радарна система "Пейтриът", радар за въздушен контрол и система за противоракетна отбрана. По данни на корпуса са били подпалени и горивни резервоари, като е разрушен и център за управление и наблюдение на морски дронове.
КГИР съобщи още, че неговите военноморски сили са поразили два супертанкера в Ормузкия проток, като ги обвини в нарушаване на въведените от Иран правила за корабоплаване. Според корпуса корабите са били насочени от американските военни да използват "незаконен маршрут", като са изключили навигационните си системи и са пренебрегнали многократни предупреждения от иранския Център за контрол на морската сигурност в Ормузкия проток. КГИР предупреди, че всяко сътрудничество със САЩ ще има последствия и заяви, че подобни действия могат да доведат до забавяне на възстановяването на корабоплаването през Ормузкия проток и до енергийна криза в световен мащаб.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Единствената загадка
Не че другите бяха по читави
Ама тоя е загадка за всеки мозъчен хирург
Коментиран от #32, #34
15:21 14.07.2026
2 Боруна Лом
Коментиран от #17
15:22 14.07.2026
3 оня с коня
Ако не персите то неговите ще го приключат!
15:22 14.07.2026
4 име
15:23 14.07.2026
5 Ватомир АналоПодатлиев
15:25 14.07.2026
6 Родина
патиците уби . С едни водорасли не можа
да се справиш . Психо !
15:26 14.07.2026
7 Киев за Три дни
От 5 до 50€
Коментиран от #8
15:26 14.07.2026
8 оня с коня
До коментар #7 от "Киев за Три дни":Това са укри говорещи руски
15:27 14.07.2026
9 Робот
15:28 14.07.2026
10 Механик
15:28 14.07.2026
11 Лост
15:29 14.07.2026
12 Ако Тръмп не ще,
Иран няма да има ядрено оръжие!
Коментиран от #14
15:30 14.07.2026
13 гошо
15:31 14.07.2026
14 Механик
До коментар #12 от "Ако Тръмп не ще,":И защо до сега Израел не я свърши тая работа, ако позволите да попитам?
Коментиран от #31
15:32 14.07.2026
15 Георги
15:35 14.07.2026
16 Някой
15:36 14.07.2026
17 Георги
До коментар #2 от "Боруна Лом":ако имаха таква тромб нямаше да се дърви така.
15:36 14.07.2026
18 Хихи
15:37 14.07.2026
19 Споко Рижав,
15:37 14.07.2026
20 Ха ха
15:38 14.07.2026
21 сащисан кравар
15:39 14.07.2026
22 Тоналд Дръмп
15:42 14.07.2026
23 Ако е толкоз лесно
15:44 14.07.2026
24 Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈
15:44 14.07.2026
25 А ДАЛИ НЯМА
15:46 14.07.2026
26 Бам!
Май тук трябва да играе ядрото!
15:52 14.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 гост
15:57 14.07.2026
29 И ще принуди и малки и големи.
15:59 14.07.2026
30 Кук
16:04 14.07.2026
31 Израел я свърши работата,
До коментар #14 от "Механик":но ако Тръмп се отметне- пак ще я свърши!
Израелските пилоти летят над Иран като на учение!
16:04 14.07.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Тома
16:13 14.07.2026
34 Гундяев
До коментар #1 от "Единствената загадка":Ми така. Да се чудиш как и нащо (ващо) Румен стана.
Народа прозт по цялата земя
16:17 14.07.2026
35 Бог Янус с много лица
Разликата с ВСВ е, че Хитлер сега не е един!
16:17 14.07.2026
36 Баба Гошка
16:18 14.07.2026
37 Теслатъ
16:39 14.07.2026
38 Ще се оплескате до ушите
16:44 14.07.2026
39 Констатация
16:44 14.07.2026
40 Анонимен
16:57 14.07.2026
41 Феникс
17:00 14.07.2026
42 НИЩО МУ НЯМА
СА ГОЛЯМА ЕНИГМА ...
ДА ХУЛИШ АМЕРИКАНИЯ
ОТ ИНТЕР НЕТА И СЪРВЪРА
БАЗИРАН В ....СААН ФРАНЦИСКО...😀
НАВРЕМЕТО ИМАШЕ ЕДИН ПОЛКОВНИК
КЪДЕТО ВСЕКИ ПЕТЪК
ПО ЧЕТРИ ЧАСА НА Т.НАР.
ЗЕЛЕН ПЛОЩАД ГИ ГОВОРЕШЕ
СЪЩИТЕ СЛАБО УМИЯ
И ЦЯЛ СВЯТ ВИДЯ КО СТАНА....😀😀
17:21 14.07.2026