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„Ще унищожим планината“: Тръмп отправи заплаха да заличи загадъчен обект в Иран

„Ще унищожим планината“: Тръмп отправи заплаха да заличи загадъчен обект в Иран

14 Юли, 2026 15:20 3 348 42

  • иран-
  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • уран-
  • пикакс-
  • натанз

Сателитни снимки, публикувани от американски медии, показват входове към тунели и съоръжения за сигурност около обекта

„Ще унищожим планината“: Тръмп отправи заплаха да заличи загадъчен обект в Иран - 1
Снимки: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви за потенциална цел на американските въоръжени сили загадъчен ирански обект, наричан планината Пикакс (Pickaxe Mountain), близо до ядрения обект в Натанз, въпреки че не е съвсем ясно какво точно има на това място, предаде ДПА, съобщи БТА.

"Пикакс е възможна цел за един хубав здрав удар точно пред входната врата", заяви той късно вчера пред консервативния радиоводещ Хю Хюит. По-късно Тръмп добави: "Ще унищожим планината Пикакс. Кажете на иранците да бъдат готови".

Американският президент предрече, че атаката ще се състои "относително скоро". Комплексът се намира в планината Кух-е Коланг, южно от ядрения обект в Натанз в централен Иран, който беше атакуван от американски бомбардировачи миналата година. Планината Пикакс е английският превод на името.

Малко се знае за обекта, чието строителство започна след експлозия и пожар през юли 2020 г., нанесли тежки щети на надземни монтажни халета за модерни центрофуги в Натанз. Техеран определи тогава случилото се като саботаж.

Директорът на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси потвърди по-късно, че е започнало строителството на подземен заместващ обект. Макар обогатителните съоръжения в Натанз да са били под международен надзор в продължение на години, инспекторите на МААЕ досега не са влизали в съоръженията в планината Пикакс.

Повече от година след експлозията бившият шеф на Иранската агенция за атомна енергия Али Акбар Салехи заяви: "Днес успяхме да построим временен заместващ цех на мястото на взривения. Работим ден и нощ, за да изградим всичките си монтажни цехове в планините около Натанз."

Сателитни снимки, публикувани от американски медии, показват входове към тунели и съоръжения за сигурност около обекта. Първоначално комплексът може да е бил предназначен за сглобяване на центрофуги, но има предположения, че той би могъл да се използва и за обогатяване на уран.

Анализът на сателитните снимки показва, че части от съоръжението може да се намират на 80–100 метра под земята. Ако е така, това би затруднило унищожаването му с бомби за поразяване на бункери.

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) потвърди рано тази сутрин, че е нанесъл нова серия от удари срещу американски военни обекти в Бахрейн и е поразил два супертанкера в Ормузкия проток, предаде иранската новинарска агенция ИРНА, цитирана от БТА.

В изявление на КГИР се посочва, че сред атакуваните цели са оръжейни складове, център за сателитни комуникации и обекти, използвани от американските сили в Бахрейн. Според Иранската революционна гвардия военноморските ѝ сили са нанесли ракетни удари и удари с дронове по американска военноморска база в Бахрейн в отговор на американските атаки срещу ирански обекти.

В отделно изявление КГИР твърди, че при атаките са били унищожени радарна система "Пейтриът", радар за въздушен контрол и система за противоракетна отбрана. По данни на корпуса са били подпалени и горивни резервоари, като е разрушен и център за управление и наблюдение на морски дронове.

КГИР съобщи още, че неговите военноморски сили са поразили два супертанкера в Ормузкия проток, като ги обвини в нарушаване на въведените от Иран правила за корабоплаване. Според корпуса корабите са били насочени от американските военни да използват "незаконен маршрут", като са изключили навигационните си системи и са пренебрегнали многократни предупреждения от иранския Център за контрол на морската сигурност в Ормузкия проток. КГИР предупреди, че всяко сътрудничество със САЩ ще има последствия и заяви, че подобни действия могат да доведат до забавяне на възстановяването на корабоплаването през Ормузкия проток и до енергийна криза в световен мащаб.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Единствената загадка

    68 10 Отговор
    Е как тоя е станал президент 2 пъти
    Не че другите бяха по читави
    Ама тоя е загадка за всеки мозъчен хирург

    Коментиран от #32, #34

    15:21 14.07.2026

  • 2 Боруна Лом

    50 9 Отговор
    ПЕРСИТЕ НЯМАТ ЛИ НЯКОЯ РАКЕТКА ДА ПАДНЕ НА ЛИВАДАТА ПРЕД БЕЛИЯТ ДОМ?

    Коментиран от #17

    15:22 14.07.2026

  • 3 оня с коня

    53 8 Отговор
    Както вървят нещата рижавия може и да не устиска до края на мандата си!
    Ако не персите то неговите ще го приключат!

    15:22 14.07.2026

  • 4 име

    46 7 Отговор
    Иран не е като да не понасят щети, но и не е като да не нанасят. Отворете си канала daily mail world и гледайте анализи на сателитни снимки на военни обекти в Иран и краварски бази из залива преди и след атаките. Тръмпоча незнам кво ЩЕ унищожава за пореден път, ама вече няма кой да му се върже, дори и цензурата на кадри от сателетни изображения и клипове с ирански попадения, не може да скрие безпомощността му.

    15:23 14.07.2026

  • 5 Ватомир АналоПодатлиев

    15 15 Отговор
    Украйна ни сасипа

    15:25 14.07.2026

  • 6 Родина

    7 5 Отговор
    Що химикали и милиони наля в езерото и
    патиците уби . С едни водорасли не можа
    да се справиш . Психо !

    15:26 14.07.2026

  • 7 Киев за Три дни

    17 27 Отговор
    Амстердам се пука от Рускини
    От 5 до 50€

    Коментиран от #8

    15:26 14.07.2026

  • 8 оня с коня

    32 11 Отговор

    До коментар #7 от "Киев за Три дни":

    Това са укри говорещи руски

    15:27 14.07.2026

  • 9 Робот

    27 4 Отговор
    Ега ти мършата , всеки ден едно и също а на среща НИЩО...!

    15:28 14.07.2026

  • 10 Механик

    37 5 Отговор
    Изглежда Тръм отново и за поредн път ще заличава иранската цивилизация и ще сключва добра сделка. Той тия работи ги прави поне по 4 пъти на месец.

    15:28 14.07.2026

  • 11 Лост

    21 6 Отговор
    Само да не попадне в планината Броубек.

    15:29 14.07.2026

  • 12 Ако Тръмп не ще,

    11 30 Отговор
    Израел с готовност ще свърши работата!

    Иран няма да има ядрено оръжие!

    Коментиран от #14

    15:30 14.07.2026

  • 13 гошо

    33 6 Отговор
    Оранжев идиот.

    15:31 14.07.2026

  • 14 Механик

    25 8 Отговор

    До коментар #12 от "Ако Тръмп не ще,":

    И защо до сега Израел не я свърши тая работа, ако позволите да попитам?

    Коментиран от #31

    15:32 14.07.2026

  • 15 Георги

    14 6 Отговор
    ей тея иранци не се научиха! Кажете, че танкерите са били пълни с фентанил и американците сами ще ги думнат!

    15:35 14.07.2026

  • 16 Някой

    27 6 Отговор
    Не мислех така преди години, но Тръмп се оказа по-голяма опасност за света от ленивия Джо. Този определено може да докара нова голяма световна война.

    15:36 14.07.2026

  • 17 Георги

    6 3 Отговор

    До коментар #2 от "Боруна Лом":

    ако имаха таква тромб нямаше да се дърви така.

    15:36 14.07.2026

  • 18 Хихи

    6 4 Отговор
    Иран ите са складирали непрАни гащи.... Чичо Дончо като види пушека много ще се изкефи...

    15:37 14.07.2026

  • 19 Споко Рижав,

    10 6 Отговор
    много скоро дядо Господ ще те извика при него и ще те прати под планината да я кръстосваш вечно!

    15:37 14.07.2026

  • 20 Ха ха

    15 6 Отговор
    Аятоласите им дреме на оная работа ,че тръмп е изперкъл старец.

    15:38 14.07.2026

  • 21 сащисан кравар

    20 7 Отговор
    Ще унищожи планината... Ръшмор, защото не искат да го издялкат там🤣

    15:39 14.07.2026

  • 22 Тоналд Дръмп

    16 7 Отговор
    Ще унищожим нарисуваната планина също като нарисуваните самолети ха ха

    15:42 14.07.2026

  • 23 Ако е толкоз лесно

    18 6 Отговор
    Досега да сте го направили 100 пъти с другарите ви евреи.

    15:44 14.07.2026

  • 24 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    3 4 Отговор
    Карагьоз АТИНА Психопат Трагедия Засранец

    15:44 14.07.2026

  • 25 А ДАЛИ НЯМА

    14 6 Отговор
    НАСОЧЕНА РАКЕТА КЪМ КРАТЕРА НА ЙЕЛОУСТОУН. ТОГАВАСТАВА МЯУУУ.

    15:46 14.07.2026

  • 26 Бам!

    7 9 Отговор
    Янките бая ще се озорят да гръмнат тази планина с конвенционално оръжие.

    Май тук трябва да играе ядрото!

    15:52 14.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 гост

    8 11 Отговор
    ....до забавяне на възстановяването на корабоплаването през Ормузкия проток и до енергийна криза в световен мащаб....а също така и до изчезване на Иран от картата на Света...комюнике от Тел Авив

    15:57 14.07.2026

  • 29 И ще принуди и малки и големи.

    3 6 Отговор
    Световният хегемон не мрази Русия и руснаците. Те няма да позволят Русия да загуби нито да победи. Русия е безкрайно нужна- ПСВ послужи доларът да завземе света и да замести златните стандарти и резерви, да стане международна валута в световната търговия. ВСВ послужи за същото като въведе Бретън-Уудс системата, и ЕС да стане колония на САЩ. Виетнамската война направи САЩ да направят много колонии в Азия, Латинска Америка и Арабия. Развиха до съвършенство армията, въоръжението и тайните служби, агентурата, и банките, създаването на облигации и налагането на доларът. Ако не бе китайската комунистическа заплаха, за Тайван, нямаше сега тайванците да са похарчили 1000 милиарда долара за американски облигации - финансиране на американското правителство. ЕС имат най-много закупени такива облигации. Русия е копчето за да си опичат умът в ЕС, да са още колония, а САЩ - империя. Ирак и Иран - заплаха, служат за задържане на колониализмът в Арабия. Колониалният данък е закупуване на американски облигации, а не злато. Войната в Персийският залив когато започваха 1990те, осигури евтин петрол и евтино злато, поне за десетилетие. Ако Русия реши да губи, или да печели, ще има договор който да предотврати това. ТАКА, И С ИРАН. Сего готвят нова финансова система, която ще позволи на САЩ да правят злато, облигации, без да изтичат като срок и без да плащат лихва. Така ще напечатат 200 трилиона долара - облигации - световна валута - циркулираща в светът и резерв - спестяването

    15:59 14.07.2026

  • 30 Кук

    5 5 Отговор
    Куку-ригу-то е като Дон Кихот, единия срещу мелници, другия срещу планината.

    16:04 14.07.2026

  • 31 Израел я свърши работата,

    8 15 Отговор

    До коментар #14 от "Механик":

    но ако Тръмп се отметне- пак ще я свърши!

    Израелските пилоти летят над Иран като на учение!

    16:04 14.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Тома

    13 4 Отговор
    Диагнозата на 80 годишния бай Дончо е пълна откачалка защото други управляват Америка.Така беше и с Байдън деменцията

    16:13 14.07.2026

  • 34 Гундяев

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Единствената загадка":

    Ми така. Да се чудиш как и нащо (ващо) Румен стана.
    Народа прозт по цялата земя

    16:17 14.07.2026

  • 35 Бог Янус с много лица

    6 3 Отговор
    През 1939 -1945 г в света е имало фашизъм в няколко държави. Имало е само един Хитлер. Сега има държавен тероризъм в много държави срещу "лошите"страни.
    Разликата с ВСВ е, че Хитлер сега не е един!

    16:17 14.07.2026

  • 36 Баба Гошка

    12 4 Отговор
    Тъппаняка съвсем от качи. Нищо жество ненаядно плячкаторско. Тръгнало на хиляди километри да грабии още, а народа му под моста друсса до почиване хамериканската си мечта.

    16:18 14.07.2026

  • 37 Теслатъ

    3 2 Отговор
    Рижавия пак ръга яко "люти чушки у боба"!!!! -))))))

    16:39 14.07.2026

  • 38 Ще се оплескате до ушите

    2 2 Отговор
    От Дедо Дони запомнил само едно нещо "ЩЕ".

    16:44 14.07.2026

  • 39 Констатация

    3 2 Отговор
    Дедо Дончу май пак станл накриво!?

    16:44 14.07.2026

  • 40 Анонимен

    0 1 Отговор
    Всички закани за разгаряне на войната между жандармеристите на новият световен ред и простолюдието-обикновените граждани на света в скоро време ще се ускори .Оръжията на възмездието очаквано ще се взривят над много задокеански щати.Подводната флотилия носи скъп подарък.Нека бурята се развихри,защото който сее ветрове жъне бури...

    16:57 14.07.2026

  • 41 Феникс

    3 1 Отговор
    Тоя лумпен даже и със ядрено оръжие не може да унищожи гранитните им планини!

    17:00 14.07.2026

  • 42 НИЩО МУ НЯМА

    0 0 Отговор
    АМА ТОВА КУПЕЙКИТЕ
    СА ГОЛЯМА ЕНИГМА ...
    ДА ХУЛИШ АМЕРИКАНИЯ
    ОТ ИНТЕР НЕТА И СЪРВЪРА
    БАЗИРАН В ....СААН ФРАНЦИСКО...😀
    НАВРЕМЕТО ИМАШЕ ЕДИН ПОЛКОВНИК
    КЪДЕТО ВСЕКИ ПЕТЪК
    ПО ЧЕТРИ ЧАСА НА Т.НАР.
    ЗЕЛЕН ПЛОЩАД ГИ ГОВОРЕШЕ
    СЪЩИТЕ СЛАБО УМИЯ
    И ЦЯЛ СВЯТ ВИДЯ КО СТАНА....😀😀

    17:21 14.07.2026