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Кое ще се срине първо: иранската икономика или световната икономика

Кое ще се срине първо: иранската икономика или световната икономика

13 Юли, 2026 11:45 1 525 31

  • иран-
  • сащ-
  • ормузки проток-
  • петрол

Американски и британски издания коментират възможните последици от ескалацията на конфликта между САЩ и Иран

Кое ще се срине първо: иранската икономика или световната икономика - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Напрежението в Близкия изток рязко се изостри и САЩ и Иран отново започнаха да си разменят въздушни удари, като Техеран заяви, че всички дипломатически усилия за прекратяване на конфликта от последните няколко месеца са били безсмислени.

Подновяването на военните действия и техните последици за както за региона, така и за останалата част от света, днес е сред основните теми в британския и американския печат, пише БТА.

Великобритания

След като сблъсъците между САЩ и Иран ескалираха в продължение на седмица, Ислямската република предприе рискован ход и обяви, че е затворила Ормузкия проток, пише британският в. "Файненшъл таймс".

Същевременно Иран предприе най-мащабната вълна от удари с ракети и дронове за последните седмици, като атакува съюзнически на САЩ арабски страни – Бахрейн, Кувейт, Йордания, Катар и Оман.

Това представлява най-сериозното изпитание досега за нестабилното примирие, което влезе в сила на 8 април. Освен това ударите отразяват недоволството на Иран от американските опити за отслабване на влиянието му в Ормузкия проток и войнствените нагласи в Техеран, породени от двете войни, които САЩ и Израел започнаха срещу Ислямската република в рамките на последната една година.

"Те рискуват. Целта им е самосъхранение и предотвратяване на отслабването на влиянието, което смятат, че имат", заяви Санам Вакил, директор на програмата за Близкия изток и Северна Африка на американския мозъчен тръст "Чатъм хаус". "Те все още смятат, че Тръмп не е склонен да рискува, че могат да устоят на конфликт с нисък интензитет и да изтощят САЩ. Но това води към затъване", добави Вакил.

Според Вакил обаче има риск ескалиращата размяна на удари отново да тласне региона към пълномащабен конфликт.

"Подновяването на размяната на заплахи и удари между САЩ и Иран и безрезултатно търсене на изход от войната чрез ескалация е един познат цикъл, но този факт не трябва да засенчва последиците", пише британският в. "Гардиън".

Техеран вчера заяви, че отново е затворил Ормузкия проток. Световната програма по прехраната тази година изхранва 1,5 млн. души по-малко заради войната, започната от САЩ и Израел. Уязвимите страни страдат най-много от задълбочаващите се кризи: още 2,5 млн. души в Сомалия и 2,3 млн. души в Афганистан едва успяват да задоволят базовите си нужди от прехрана, продължава британското издание.

Хуманитарната криза вероятно няма да може да бъде предотвратена дори и при деескалация.

Цялостното въздействие на конфликта върху производството на храни все още не се усеща, но Ормузкият проток има ключово значение за световния износ на торове, а покачването на цените им засегна много селскостопански производители. Освен това спадът на паричните преводи от мигранти, работещи в Залива, се отрази тежко на редица страни в Азия и Африка, изброява в. "Гардиън".

В самия Иран и в Ливан бяха убити хиляди хора, включително цивилни, много от които деца. Разрушена е жизненоважна инфраструктура. Иранците все повече се приближават до икономическа катастрофа, а под прикритието на войната режимът предприема все по-строги ограничителни мерки, продължава британският вестник.

Ответните удари на Техеран причиниха смърт и разрушения из целия регион. Цените на енергията и храните се повишават за потребители по целия свят.

Прекратяването на войната зависи от решаването на основния проблем, който конфликтът създаде - иранският контрол върху проток, пише още "Гардиън".

Непосредствен приоритет трябва да бъде улесняването на хуманитарните доставки.

Оман и други страни се опитват да намерят изход от кризата, какъвто страните, които я предизвикаха, не можаха да открият. Едно от предложенията бе да се разреши събирането на навигационни такси, но на доброволна основа и под егидата на орган на ООН. Тази идея има потенциал, макар че за един милитаризиран и по-твърдолинеен режим лостовете за контрол вероятно са по-значими от печалбата, отбелязва британското издание.

Но никоя от воюващите страни не може да постигне решителна победа, никоя от тях не иска отворен край на войната, нито да направи нужните отстъпки. А останалата част от света трябва да се опита да ги вразуми или да живее с последствията, пише в заключение "Гардиън".

САЩ

В продължение на два месеца по силата на неогласено публично споразумение с военноморските сили на САЩ, търговски танкери изключваха транспондерите си, за да не бъдат засичани от Иран, докато прекосяваха опасния Ормузки проток и доставяха петрол и газ по целия свят, пише в. "Ню Йорк таймс".

Американската армия осигуряваше известна въздушна защита в случай на ирански атаки, докато офицери от военноморските сили даваха указания по радиото на корабите да поддържат курс край бреговете на Оман. Това позволи постепенно увеличаване на трафика през пролива в периода от май до юни, продължава американското издание.

Но подписаното от Тръмп миналия месец рамково споразумение за прекратяване на войната допринесе за драматичния край на тази инициатива. Причината е, че формулировките в споразумението предоставяха на Иран официална власт в Ормузкия проток, а някои важни фрази звучаха прекалено неясно, смята изданието.

Тръмп приветства подписаното на 14 юни рамково споразумение като инструмент, с който пророкът се отваря.

"Кораби от целия свят, включете двигателите си… Нека петролът да потече!", написа американският лидер в социалната си мрежа Трут соушъл.

Някои критици казват, че рамковото споразумение всъщност е узаконило една реалност, която иранските власти ясно са посочвали през цялата война: че те контролират Ормузкия проток.

След като САЩ и Израел атакуваха Ислямската република, иранската армия предприе въздушни удари срещу търговски кораби Ормузкия проток и на практика го блокираха. А няколко седмици след сключеното през април временно и неофициално примирие, някои танкери започнаха да използват по-отдалечен от иранското крайбрежие южен маршрут, за да минават през протока.

В разгара на войната някои собственици на кораби обаче предпочетоха да плават по-близо до Иран - и да разчитат на гаранцията за безопасно преминаване, дадена от иранските въоръжени сили. Иран обяви, че ще трябва да се плащат такси в размер на до 2 милиона долара на плавателен съд.

Миналата седмица Иран нанесе удари именно в района на южния маршрут, опитвайки се да принуди корабите да преминават през териториалните му води.

Техеран заяви, че всички кораби, преминаващи през протока, трябва да следват този маршрут, след като получат разрешение от иранските власти.

Но докато Иран и САЩ се борят за влияние предимно чрез военните средства, рисковете за корабните компании биха могли да се увеличат, заяви за "Ню Йорк таймс" Дан Аламариу, главен геополитически стратег в компанията за инвестиционни проучвания "Алпайн макро".

Иран е претърпял икономически загуби, но може би е готов да понесе още.

"Въпросът е кое ще се срине първо: иранската икономика или световната икономика", каза в заключение Аламариу.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    33 8 Отговор
    Европейската икономика.

    11:49 13.07.2026

  • 2 Феникс

    35 7 Отговор
    Китай и Русия ако помогнат на Иран кое ще изгори първо , кочината ЕС или неолибералния обор САЩ?

    Коментиран от #3, #27

    11:51 13.07.2026

  • 3 бай дончу

    8 31 Отговор

    До коментар #2 от "Феникс":

    само да рече, и за няма и час, може да им угаси тока, за години напред.

    Коментиран от #8, #10, #18

    11:54 13.07.2026

  • 4 Ха ха ха

    24 4 Отговор
    Ще срине глобалната империя Британия
    Ловя йас

    11:54 13.07.2026

  • 5 Последния Софиянец

    29 6 Отговор
    Иран 50 години е под санкции.Свикнали са

    11:54 13.07.2026

  • 6 Радикалните ислямисти

    6 20 Отговор
    Ще са аут

    Коментиран от #12

    11:55 13.07.2026

  • 7 Жоро

    18 5 Отговор
    Няма да е Иран.

    11:57 13.07.2026

  • 8 Феникс

    16 4 Отговор

    До коментар #3 от "бай дончу":

    Ами тогава какво става с петролеца бе жълтопаветно мекичко пухкаво желирано нещо?

    Коментиран от #13

    11:57 13.07.2026

  • 9 Моля?

    6 16 Отговор
    Къде я видяхте Иранската икономика?
    Тя беше умишлено унищожена с преврата ,който докара мюсюлманските братя и мулите от Париж
    Те поробиха персите
    Тръмп ще върне Иран на персите

    Коментиран от #29

    11:58 13.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Баце

    17 3 Отговор
    Искам само да отбележа, че т.нар световна, предимно западна е в Интензивното от доста време с оптимистичната диагноза Будна кома, но сугестиците викат Ша са упрайме сал да гепим Русия.
    За иранската немам досъовррни данни.

    11:59 13.07.2026

  • 12 Ехоу

    19 2 Отговор

    До коментар #6 от "Радикалните ислямисти":

    Ало абажурите :)!

    Хайде да не бъркаме "радикалните ислямисти" и персите.

    Първите са тея, дето рижавото тръмпанзе подкрепя - например сложи шефа на Ал Кайда за президент на Сирия ...

    Персите са горда нация, с над 5000 годишна история ... известни са с мъдрост и търпение ...

    12:00 13.07.2026

  • 13 Да....

    5 5 Отговор

    До коментар #8 от "Феникс":

    Цената в САЩ не е скочила
    Питай лондонсити защо я държи висока ?
    Говориш си наизуст
    Няма да се вдигне много, както им се иска
    Лойдс умря

    12:00 13.07.2026

  • 14 хъхъ

    15 3 Отговор
    Омръзна ми от проклетата американска империя, чиято алчност се заплаща от цял свят.

    Коментиран от #30

    12:01 13.07.2026

  • 15 Сфинкс

    4 0 Отговор
    Зависи от гледната точка и анализа на ситуацията.

    12:03 13.07.2026

  • 16 оня с коня

    3 15 Отговор
    Ироничен,но най-вече МОБИЛИЗИРАЩ въпрос в Заглавието.Ще срине Иранската мързелива Чалма дето иска да печели без труд по 2 млн долара от всичко плаващо през Ормуза Световната икономика?Затова и напъват за ЯО - за да плашат Света и да не ги закача никой!НЕ СА ПОЗНАЛИ обаче и в това се изразява "Мобилизацията" на Въпроса- ДОКОГА Америка ще бъде оставена САМА да защитава Европейските интереси и не е ли крайно време НАТО - съюз "за защита на Членовете си" да влезе през Турция с необходимия Аскер ,да свали Чалмите на Иранците да не стават Зян и да НАТРОШИ де що има Хаменейска Тиква?!

    Коментиран от #20, #22, #26

    12:10 13.07.2026

  • 17 Иван

    5 1 Отговор
    Сменявайте си пола, за да не пречите на равините.

    12:13 13.07.2026

  • 18 Баба Гошка

    8 4 Отговор

    До коментар #3 от "бай дончу":

    Тогаз МожтаБа ще върне ОАЕ и другите аррабели по камилите. Водата, дето я пият от морето ще секне. Туризъм, полети - забрави. Ииссрраел също ще бъде сриннат

    12:13 13.07.2026

  • 19 Убеден

    5 2 Отговор
    Аз залагам на световната.

    12:15 13.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Аятолах Копейкин празнодумеца

    2 4 Отговор
    Cyлю и nyлю дето ги пратих казаха, че Ислямска държава ще победи всички .

    12:16 13.07.2026

  • 22 Оня с катъра,не с коня.

    8 1 Отговор

    До коментар #16 от "оня с коня":

    И ти ли спиш вечер а течение?Защо не поместиш Иран от протока Хормус и не седнеш ти там с риджавия нарцис да цъкате сантасе и да броите кораби?Седна ли са на вашият петрол и вашият проток. Ей нагли същества! Какво дирят САЩ и ЕС в Персийският залив? Каквото търсят ще намерят, справка Ирак, Афганистан и д-р.

    12:16 13.07.2026

  • 23 Ристе кьоравото

    3 4 Отговор
    Начи... Амуджистан и П едерацията са на изкуствено дишане!
    СИ им подава кислород, иначе са си ушле
    Ама му требат.. васале
    Ееееедехееее

    12:19 13.07.2026

  • 24 Клети съветски Zoмбита 🤪

    2 5 Отговор
    А къде остана "Ядрена държава не може да загуби" ?
    Жалки наgyneни копейки !

    12:20 13.07.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Иван

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "оня с коня":

    Аскера ще влиза в тъмната страна на Луната.

    12:21 13.07.2026

  • 27 604

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Феникс":

    Иран вече е напомпан доволно...кой и от кого е мистерия...пхахахахя

    12:22 13.07.2026

  • 28 Оракул

    5 1 Отговор
    Кое ще се срине първо, не знам, но мога да ви кажа, кое ще се срине последно, еврейската алчност, която определя "американските" и "британски" интереси!!!

    12:23 13.07.2026

  • 29 Моля?

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "Моля?":

    Тези ислямисти смениха шаха, който стана такъв с британска и американска помощ. Демократичното управление на Иран приключи много,ама много преди ислямската революция. И апропо, риджавият няма намерение да асвабаждава! Путин бил агресор. Добре , а Нетаняху и Тръмп, какви са?

    12:34 13.07.2026

  • 30 Комунист икономист няма

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "хъхъ":

    Ами така стана другари като не правите необходимите неща да пабедите лошия империализъм и капитализъм. Сега си сърбате папарата🤩🤡🍌

    12:50 13.07.2026

  • 31 факт

    1 0 Отговор
    Което решат спекулантите. 20% не може да влияе така на 80%

    12:56 13.07.2026

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