Кое ще се срине първо: иранската икономика или световната икономика

Напрежението в Близкия изток рязко се изостри и САЩ и Иран отново започнаха да си разменят въздушни удари, като Техеран заяви, че всички дипломатически усилия за прекратяване на конфликта от последните няколко месеца са били безсмислени.

Подновяването на военните действия и техните последици за както за региона, така и за останалата част от света, днес е сред основните теми в британския и американския печат, пише БТА.

Великобритания

След като сблъсъците между САЩ и Иран ескалираха в продължение на седмица, Ислямската република предприе рискован ход и обяви, че е затворила Ормузкия проток, пише британският в. "Файненшъл таймс".

Същевременно Иран предприе най-мащабната вълна от удари с ракети и дронове за последните седмици, като атакува съюзнически на САЩ арабски страни – Бахрейн, Кувейт, Йордания, Катар и Оман.

Това представлява най-сериозното изпитание досега за нестабилното примирие, което влезе в сила на 8 април. Освен това ударите отразяват недоволството на Иран от американските опити за отслабване на влиянието му в Ормузкия проток и войнствените нагласи в Техеран, породени от двете войни, които САЩ и Израел започнаха срещу Ислямската република в рамките на последната една година.

"Те рискуват. Целта им е самосъхранение и предотвратяване на отслабването на влиянието, което смятат, че имат", заяви Санам Вакил, директор на програмата за Близкия изток и Северна Африка на американския мозъчен тръст "Чатъм хаус". "Те все още смятат, че Тръмп не е склонен да рискува, че могат да устоят на конфликт с нисък интензитет и да изтощят САЩ. Но това води към затъване", добави Вакил.

Според Вакил обаче има риск ескалиращата размяна на удари отново да тласне региона към пълномащабен конфликт.

"Подновяването на размяната на заплахи и удари между САЩ и Иран и безрезултатно търсене на изход от войната чрез ескалация е един познат цикъл, но този факт не трябва да засенчва последиците", пише британският в. "Гардиън".

Техеран вчера заяви, че отново е затворил Ормузкия проток. Световната програма по прехраната тази година изхранва 1,5 млн. души по-малко заради войната, започната от САЩ и Израел. Уязвимите страни страдат най-много от задълбочаващите се кризи: още 2,5 млн. души в Сомалия и 2,3 млн. души в Афганистан едва успяват да задоволят базовите си нужди от прехрана, продължава британското издание.

Хуманитарната криза вероятно няма да може да бъде предотвратена дори и при деескалация.

Цялостното въздействие на конфликта върху производството на храни все още не се усеща, но Ормузкият проток има ключово значение за световния износ на торове, а покачването на цените им засегна много селскостопански производители. Освен това спадът на паричните преводи от мигранти, работещи в Залива, се отрази тежко на редица страни в Азия и Африка, изброява в. "Гардиън".

В самия Иран и в Ливан бяха убити хиляди хора, включително цивилни, много от които деца. Разрушена е жизненоважна инфраструктура. Иранците все повече се приближават до икономическа катастрофа, а под прикритието на войната режимът предприема все по-строги ограничителни мерки, продължава британският вестник.

Ответните удари на Техеран причиниха смърт и разрушения из целия регион. Цените на енергията и храните се повишават за потребители по целия свят.

Прекратяването на войната зависи от решаването на основния проблем, който конфликтът създаде - иранският контрол върху проток, пише още "Гардиън".

Непосредствен приоритет трябва да бъде улесняването на хуманитарните доставки.

Оман и други страни се опитват да намерят изход от кризата, какъвто страните, които я предизвикаха, не можаха да открият. Едно от предложенията бе да се разреши събирането на навигационни такси, но на доброволна основа и под егидата на орган на ООН. Тази идея има потенциал, макар че за един милитаризиран и по-твърдолинеен режим лостовете за контрол вероятно са по-значими от печалбата, отбелязва британското издание.

Но никоя от воюващите страни не може да постигне решителна победа, никоя от тях не иска отворен край на войната, нито да направи нужните отстъпки. А останалата част от света трябва да се опита да ги вразуми или да живее с последствията, пише в заключение "Гардиън".

САЩ

В продължение на два месеца по силата на неогласено публично споразумение с военноморските сили на САЩ, търговски танкери изключваха транспондерите си, за да не бъдат засичани от Иран, докато прекосяваха опасния Ормузки проток и доставяха петрол и газ по целия свят, пише в. "Ню Йорк таймс".

Американската армия осигуряваше известна въздушна защита в случай на ирански атаки, докато офицери от военноморските сили даваха указания по радиото на корабите да поддържат курс край бреговете на Оман. Това позволи постепенно увеличаване на трафика през пролива в периода от май до юни, продължава американското издание.

Но подписаното от Тръмп миналия месец рамково споразумение за прекратяване на войната допринесе за драматичния край на тази инициатива. Причината е, че формулировките в споразумението предоставяха на Иран официална власт в Ормузкия проток, а някои важни фрази звучаха прекалено неясно, смята изданието.

Тръмп приветства подписаното на 14 юни рамково споразумение като инструмент, с който пророкът се отваря.

"Кораби от целия свят, включете двигателите си… Нека петролът да потече!", написа американският лидер в социалната си мрежа Трут соушъл.

Някои критици казват, че рамковото споразумение всъщност е узаконило една реалност, която иранските власти ясно са посочвали през цялата война: че те контролират Ормузкия проток.

След като САЩ и Израел атакуваха Ислямската република, иранската армия предприе въздушни удари срещу търговски кораби Ормузкия проток и на практика го блокираха. А няколко седмици след сключеното през април временно и неофициално примирие, някои танкери започнаха да използват по-отдалечен от иранското крайбрежие южен маршрут, за да минават през протока.

В разгара на войната някои собственици на кораби обаче предпочетоха да плават по-близо до Иран - и да разчитат на гаранцията за безопасно преминаване, дадена от иранските въоръжени сили. Иран обяви, че ще трябва да се плащат такси в размер на до 2 милиона долара на плавателен съд.

Миналата седмица Иран нанесе удари именно в района на южния маршрут, опитвайки се да принуди корабите да преминават през териториалните му води.

Техеран заяви, че всички кораби, преминаващи през протока, трябва да следват този маршрут, след като получат разрешение от иранските власти.

Но докато Иран и САЩ се борят за влияние предимно чрез военните средства, рисковете за корабните компании биха могли да се увеличат, заяви за "Ню Йорк таймс" Дан Аламариу, главен геополитически стратег в компанията за инвестиционни проучвания "Алпайн макро".

Иран е претърпял икономически загуби, но може би е готов да понесе още.

"Въпросът е кое ще се срине първо: иранската икономика или световната икономика", каза в заключение Аламариу.