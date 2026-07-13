Гърция не е обезпокоена от евентуалното придобиване на F-35 от Турция

Гърция не е обезпокоена от евентуалното придобиване от страна на Турция на изтребители F-35. Това изказване направи високопоставен гръцки военен служител, цитиран от Turkey Today, предава Фокус.

Според него военновъздушните сили на Атина вече са „заключили“ собственото си предимство в стелт изтребителите и не са обезпокоени от турския натиск. Гръцкото военно ръководство се е подготвяло за този сценарий от години. „Готови сме за всеки сценарий“, подчерта източникът.

„Подготвяме се за подобно развитие от години; не сме били изненадани. Военновъздушните сили ще започнат да получават първите 20 F-35 от 2029 г., с опция за още 20, така че не ни интересува какво ще направи Турция“, добави източникът.

Изданието „To Vima“ съобщи, че гръцкото правителство се е фокусирало, преди срещата на върха на НАТО в Анкара, върху предложената продажба на американски двигатели за турския изтребител KAAN и всяко потенциално отключване на достъпа на Турция до F-35 от САЩ. Военното ръководство на Гърция обаче заяви, че е готово за всеки възможен резултат.