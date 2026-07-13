Гърция не е обезпокоена от евентуалното придобиване на F-35 от Турция

Гърция не е обезпокоена от евентуалното придобиване от страна на Турция на изтребители F-35. Това изказване направи високопоставен гръцки военен служител, цитиран от Turkey Today, предава Фокус.
Според него военновъздушните сили на Атина вече са „заключили“ собственото си предимство в стелт изтребителите и не са обезпокоени от турския натиск. Гръцкото военно ръководство се е подготвяло за този сценарий от години. „Готови сме за всеки сценарий“, подчерта източникът.
„Подготвяме се за подобно развитие от години; не сме били изненадани. Военновъздушните сили ще започнат да получават първите 20 F-35 от 2029 г., с опция за още 20, така че не ни интересува какво ще направи Турция“, добави източникът.
Изданието „To Vima“ съобщи, че гръцкото правителство се е фокусирало, преди срещата на върха на НАТО в Анкара, върху предложената продажба на американски двигатели за турския изтребител KAAN и всяко потенциално отключване на достъпа на Турция до F-35 от САЩ. Военното ръководство на Гърция обаче заяви, че е готово за всеки възможен резултат.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шопо
18:18 13.07.2026
2 Експерт
18:23 13.07.2026
3 Дават го
18:29 13.07.2026
4 Сатана Z
По различни исторически оценки, общият брой на загиналите гръцки цивилни само по време на потушаването на Драмското въстание варира между 1500 и 3000 души, като в последствие тези събития предизвикват дълбок шок и изострят етническите конфликти в региона
18:29 13.07.2026
5 Иван
18:34 13.07.2026
6 То вече ви влезе
18:49 13.07.2026
7 Преди да пукяса лейди Линдзи
18:52 13.07.2026
8 5ухаров
За 4 закупени самолета например да им се дадат 5.
19:11 13.07.2026