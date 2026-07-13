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Гърция не е обезпокоена от евентуалното придобиване на F-35 от Турция

Гърция не е обезпокоена от евентуалното придобиване на F-35 от Турция

13 Юли, 2026 18:15 675 8

  • гърция-
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  • f-35-
  • изтребители

Атина твърди, че е подготвена от години и запазва предимство в стелт технологиите

Гърция не е обезпокоена от евентуалното придобиване на F-35 от Турция - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Гърция не е обезпокоена от евентуалното придобиване от страна на Турция на изтребители F-35. Това изказване направи високопоставен гръцки военен служител, цитиран от Turkey Today, предава Фокус.

Според него военновъздушните сили на Атина вече са „заключили“ собственото си предимство в стелт изтребителите и не са обезпокоени от турския натиск. Гръцкото военно ръководство се е подготвяло за този сценарий от години. „Готови сме за всеки сценарий“, подчерта източникът.

„Подготвяме се за подобно развитие от години; не сме били изненадани. Военновъздушните сили ще започнат да получават първите 20 F-35 от 2029 г., с опция за още 20, така че не ни интересува какво ще направи Турция“, добави източникът.

Изданието „To Vima“ съобщи, че гръцкото правителство се е фокусирало, преди срещата на върха на НАТО в Анкара, върху предложената продажба на американски двигатели за турския изтребител KAAN и всяко потенциално отключване на достъпа на Турция до F-35 от САЩ. Военното ръководство на Гърция обаче заяви, че е готово за всеки възможен резултат.


Гърция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шопо

    10 0 Отговор
    В Гърция не е имало турско робство, било е османско присъствие.

    18:18 13.07.2026

  • 2 Експерт

    9 1 Отговор
    Военно погледнато Турция и Гърция са като орел и ла..Й но...!Турция прави каквото си иска в Средиземно море и никой не може да я спре..!

    18:23 13.07.2026

  • 3 Дават го

    4 1 Отговор
    ЕРБАП,нали са дружки с евреите.,Някой ще настъпи мотиката но да видим.

    18:29 13.07.2026

  • 4 Сатана Z

    1 1 Отговор
    По време на българската окупация на Беломорска Тракия и Източна Егейска Македония (април 1941 – октомври 1944 г.), най-големият брой гръцки жертви е даден през септември 1941 г. Тогава потушаването на спонтанното Драмско въстание (организирано от Комунистическата партия на Гърция) води до екзекуцията на хиляди цивилни от българските военни и полицейски части.
    По различни исторически оценки, общият брой на загиналите гръцки цивилни само по време на потушаването на Драмското въстание варира между 1500 и 3000 души, като в последствие тези събития предизвикват дълбок шок и изострят етническите конфликти в региона

    18:29 13.07.2026

  • 5 Иван

    3 2 Отговор
    Защо трябва да се притесняват като и двете държави са в НАТО но българина все търси топлата вода България по добре да помисли кога ще си получи вече предплатените самолети тези които никой вече не купува

    18:34 13.07.2026

  • 6 То вече ви влезе

    0 0 Отговор
    От тук натаъка страхът само прави да ви боли повече. Отпуснете се.

    18:49 13.07.2026

  • 7 Преди да пукяса лейди Линдзи

    0 0 Отговор
    Много ви беше страх, ама сега вече ви мина 😄😄😄

    18:52 13.07.2026

  • 8 5ухаров

    1 0 Отговор
    Това което Турците са си закупили и изплатили от преди години ще трябва да им се изплати и то със лихвите.
    За 4 закупени самолета например да им се дадат 5.

    19:11 13.07.2026

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