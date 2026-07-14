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Коалицията на желаещите започва военни учения край Украйна: Макрон обяви мащабен ход на Запада
  Тема: Украйна

Коалицията на желаещите започва военни учения край Украйна: Макрон обяви мащабен ход на Запада

14 Юли, 2026 04:29, обновена 14 Юли, 2026 04:32 1 140 16

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Страните от Многонационалните сили за подкрепа тестват планове за разполагане по суша, въздух и море; Париж дава лиценз на Киев за ракети SCALP и изтребители Rafale

Коалицията на желаещите започва военни учения край Украйна: Макрон обяви мащабен ход на Запада - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Страните от така наречената „Коалиция на желаещите“, подкрепящи отбраната на Киев, ще проведат мащабни съвместни военни учения в държави, граничещи с Украйна.

Това обяви френският президент Еманюел Макрон по време на съвместна пресконференция в Париж в понеделник вечерта след края на ключова среща на върха на съюза, предадоха информационните агенции ДПА и Синхуа. Маневрите имат за цел да изпитат оперативната готовност на новите Многонационални сили за подкрепа на Украйна (MNFU).

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„Коалицията вече разполага с готови за разполагане сили. Предстоящите учения през следващите месеци ще демонстрират, че сме готови, решителни и надеждни – по суша, във въздуха и по море“, категоричен бе Макрон. Френският държавен глава предупреди, че всеки, който вярва, че войната би спряла до украинските граници при евентуално изоставяне на Киев, е в дълбока заблуда.

Цел на ученията и обхват на Многонационалните сили

Според официалното изявление на Елисейския дворец, планираните учения ще се проведат изцяло извън украинска територия – на територията на държави членки на ЕС и съседи на Украйна. Основната задача на Многонационалните сили за подкрепа (MNFU) ще бъде осигуряването на дългосрочни гаранции за сигурност на Киев.

По думите на Макрон, цитиран от чуждестранните медии, след евентуално бъдещо прекратяване на огъня силите ще имат изцяло дефанзивна функция и ще бъдат разположени в морето, въздуха и на украинска почва. В мирно време коалицията ще се фокусира върху:

  • Обучение на въоръжените сили на Украйна.
  • Гарантиране на сигурността в международното въздушно пространство.
  • Координация на мерки срещу плавателни съдове от т.нар. „сенчест флот“ на Русия.
  • Защита на критични морски зони в Черно море.

Британският премиер Киър Стармър, който също присъства на разговорите в Париж заедно с германския канцлер Фридрих Мерц и украинския президент Володимир Зеленски, уточни, че около 25 държави вече са изразили готовност да участват с жива сила и техника в MNFU. Общо „Коалицията на желаещите“, инициирана съвместно от Лондон и Париж, вече включва 37 държави. На настоящата среща за първи път като официални членове се присъединиха Република Северна Македония и Молдова.

„Рафал“, ракетен щит и производство на оръжия в Украйна

Освен военните маневри, срещата на върха в Париж доведе до безпрецедентни договорености в сферата на отбранителната промишленост. Френските медии и агенция Ройтерс съобщиха, че Украйна е поръчала 16 изтребителя „Рафал“ (Rafale), както и първа партида от най-новото поколение зенитно-ракетни комплекси за противовъздушна отбрана SAMP/T.

Историческа стъпка е решението на Франция да предостави на Киев лиценз за местно производство на френско оръжие. Договорената между Макрон и Зеленски пътна карта предвижда в Украйна да започне сглобяването на:

  • Високоточни авиационни бомби AASM.
  • Ракети за противовъздушна отбрана Aster.
  • Крилати ракети с голям обсег SCALP.

Паралелно с това, девет европейски държави подписаха в Париж споразумение за изграждане на обща система за защита и развитие на „антибалистични способности“ на Стария континент, за да се отговори на засилващите се руски ракетни удари.

Яростна реакция от Кремъл

Решенията от срещата в Париж предизвикаха незабавен отговор от страна на Москва. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Франс Прес, разкритикува остро форума и определи събитието като събиране на „коалиция на подстрекателите на войната“.

„Това е група от държави, които не желаят мир, а продължаване на конфликта. Те се утешават с илюзии за нанасяне на стратегическо поражение на Русия. Следим действията им изключително внимателно, тъй като това са страни, извършващи враждебни прояви спрямо нас“, коментира Песков.

Въпреки заплахите от Москва, лидерите на „Коалицията на желаещите“ демонстрираха пълно единство. Днес, 14 юли, чуждестранните делегации и над 500 военни от страните съюзнички ще се включат в традиционния военен парад в Париж по случай Националния празник на Франция (Деня на Бастилията) като ясен знак за трансатлантическа солидарност.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пешо

    29 3 Отговор
    тия боклуци не желаят да има мир в УКРАЙНА

    Коментиран от #2

    04:37 14.07.2026

  • 2 Торбалан

    4 29 Отговор

    До коментар #1 от "пешо":

    За боклуците от Кремъл споменаваш, нали!

    04:45 14.07.2026

  • 3 Голям мерак

    24 1 Отговор
    Да настъпят мотиката.

    04:46 14.07.2026

  • 4 Миро

    20 2 Отговор
    Няма да посмеят да ги вкарат в Украйна. Народите им ще ги изядат с парцалите.

    04:46 14.07.2026

  • 5 Българският народ е на страната на Русия

    31 1 Отговор
    Стойте далеч от България мръсни урсулани!

    Коментиран от #11

    04:47 14.07.2026

  • 6 разнебитена каруца

    18 1 Отговор
    абе тая вещица от снимката урсула що е такава кривокрака?

    това от вдигане на краката постоянно ли се е получило?

    04:49 14.07.2026

  • 7 На западните рyнгeли

    18 1 Отговор
    като Щморца, Микрона, Урсуляка и Каята много им се ядат руски лешници.

    04:50 14.07.2026

  • 8 Урсуланци

    20 0 Отговор
    Пращайте децата си

    04:57 14.07.2026

  • 9 Мухахаха

    19 0 Отговор
    Коалиция на мъртъвците

    04:58 14.07.2026

  • 10 Гост

    21 0 Отговор
    Ми самите желаещи да отиват и воюват … какво говорят от името на народите в държавите ….

    05:01 14.07.2026

  • 11 Българин

    1 10 Отговор

    До коментар #5 от "Българският народ е на страната на Русия":

    Българите сме с Русия, защото винаги сме на страната на губещите. И ще трябва да плащаме стотици милиарди репарации на Украйна и ЕС, заради подкрепата на кремълските нацисти.
    Такава ни е съдбата!

    05:15 14.07.2026

  • 12 БУКВАТА "Ч"

    0 0 Отговор
    Тез, що се бориха за свобода, измряха,
    до свободата други доживяха, -
    а тези други готвят ново време -
    пак шии във хомота да навреме.

    Българийо любезна,
    как хубава си ти!
    Където да излезна -
    зад мен стражар слухти..

    Народни водачи, а гледаш: край тях
    кордони джандари се вият и лазят, -
    дали от народна любов ги е страх,
    дали пък народа от себе си пазят?

    Змей горянин

    05:28 14.07.2026

  • 13 Честито

    3 0 Отговор
    Третата Световна Война официално започна.Пари и оръжие,ще има за всички от сърце,от нас пушечното месо.Само спокойно,казват че ядрени удари няма да има,най много с тактически ядрени глави ...

    05:30 14.07.2026

  • 14 Вампирите докато

    4 0 Отговор
    не унищожат Украйна няма да спрат.
    Сега им е паднало да използват едни славяни срещу други.

    05:38 14.07.2026

  • 15 Госあ

    4 0 Отговор
    Мисля, че само тактически атом по тези които ескалира ха войната в Европа ще спаси света от ТСВ. Думни, Путине !

    05:38 14.07.2026

  • 16 Жозефина

    0 0 Отговор
    Наполеон Макрон подготвя кампания.

    06:27 14.07.2026

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