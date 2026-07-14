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Братислава: Западът осуети мирното уреждане в Украйна

Братислава: Западът осуети мирното уреждане в Украйна

14 Юли, 2026 04:53, обновена 14 Юли, 2026 04:57 918 5

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Министърът на външните работи на Словакия Юрай Бланар отправи остри критики към западните съюзници, обвинявайки ги в умишлено блокиране на дипломатическите усилия за прекратяване на конфликта още в неговото начало

Братислава: Западът осуети мирното уреждане в Украйна - 1
Юрай Бланар, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Външнополитическият курс на Словакия продължава да предизвиква сериозни трусове в рамките на Европейския съюз и НАТО.

В официално изявление, разпространено от словашки медии и потвърдено от Министерството на външните и европейските въпроси на Словашката република, първият дипломат на страната Юрай Бланар заяви категорично, че колективният Запад носи пряка отговорност за провала на мирните преговори между Русия и Украйна. Според него първоначалните споразумения за прекратяване на огъня са били саботирани под външен натиск.

Как Западът блокира мира: Позицията на Братислава

Според словашкия външен министър Юрай Бланар, в самото начало на конфликта през 2022 г. е съществувал реален шанс за постигане на дипломатическо споразумение между Москва и Киев. В изявлението си министърът подчертава, че преговорите в Истанбул са били в напреднала фаза, но впоследствие са били осуетени от западни политически кръгове, които са заложили на военното решение и изтощаването на Русия.

Бланар отбелязва, че изпращането на огромни количества оръжия и налагането на икономически санкции не само не са приближили края на военните действия, но са ескалирали ситуацията до критична точка. „Европейската дипломация се провали, като се отказа от ролята си на посредник“, споделя министърът в интервю за словашката информационна агенция ТАСР, допълвайки, че конфликтът няма и никога не е имал военно решение.

Дипломатически отзвук и международни реакции

Позицията на Юрай Бланар отразява по-широката стратегия на правителството на премиера Роберт Фицо, което след идването си на власт спря безвъзмездната военна помощ за Украйна от държавните резерви и се обяви против засилването на санкционния натиск върху Москва. Словашката страна неколкократно декларира готовност да се превърне в неутрална територия за бъдещи преговори.

В доклади на Министерството на външните работи на Словакия се посочва, че страната подкрепя единствено инициативи, които включват всички преки участници в конфликта, включително Руската федерация. Бланар напомня, че на международните форуми, включително по време на срещите на ООН и контактите с чуждестранни лидери, Братислава последователно защитава тезата, че мирът може да бъде постигнат само чрез взаимни компромиси и зачитане на международното право, без изкуствено удължаване на бойните действия чрез външно финансиране.


Словакия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Моряка

    5 5 Отговор
    Льотчика да не се свива,а да подкрепи Словакия.Спешно излизане от "желаещите".И да не дава повад на Зеления лигльо да го нарича интимно Румен.

    05:19 14.07.2026

  • 2 БУКВАТА "Ч"

    2 0 Отговор
    Тез, що се бориха за свобода, измряха,
    до свободата други доживяха, -
    а тези други готвят ново време -
    пак шии във хомота да навреме.

    Българийо любезна,
    как хубава си ти!
    Където да излезна -
    зад мен стражар слухти..

    Народни водачи, а гледаш: край тях
    кордони джандари се вият и лазят, -
    дали от народна любов ги е страх,
    дали пък народа от себе си пазят?

    Змей горянин

    05:31 14.07.2026

  • 3 Ми айде Фицо да е посредник.

    2 2 Отговор
    Ааа, ама ни в РуZZия ни в Европа го бръснели за слива. 🤣🤣🤣😉

    05:32 14.07.2026

  • 4 Ъъъ

    5 2 Отговор
    Което си е така, си е така! Колективния запад не иска тази война да спира и ще направи всичко, за не спре. Убитите украинци нямат никакво значение.

    05:35 14.07.2026

  • 5 РЕАЛНИТЕ , ИСТИНКИТЕ ФАКТИ, БРАВО!

    3 2 Отговор
    ДААА, ТОВА СА ФАКТИТЕ !! НЕ СИ ЛИ СПОМНЯТЕ РОШАВОТО ЛАЙНОБРИТСКО БОРЕ , КОЕТО НАРЕДИ НА ЗЕЛЬО ДА СКЪСА ГОТОВИЯ МИРЕН ДОГОВОР , САМО 3 МЕСЕЦА СЛЕД НАЧАЛОТО НА ВОЙНАТА ,СЛЕД КОЕТО ЗАПОЧНА ЕСКАЛАЦИЯТА !!! И ЗА КОЙ ЛИ ПЪТ СЕ ИЗНАСЯТ ТЕЗИН ФАКТИ !!??!! ИМАЛИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРАВНИ ВОЕННИ ИНСТИТУЦИИ ДА МУ ВИДЯТ СМЕТКАТА НА ТОЯ УБИЕЦ , ВИНОВЕН ЗА МИЛИОНИТЕ ЖЕРТВИ НА ТАЗИ ВОЙНА!!
    УКРАИНЦИ ЧУВАТ ЛИ ГО ТОВА , И АКО ДА , ДЕЙСТВАЙТЕ!!!

    05:42 14.07.2026

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