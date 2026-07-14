Президентът на Ливан: Израел няма да постигне стабилност на границата със сила

Ливанският президент Джозеф Аун излезе с остро предупреждение към израелския премиер Бенямин Нетаняху, заявявайки, че Израел няма да може да осигури трайна стабилност или мир по общата им граница чрез използването на военна сила. Коментарът му идва в критичен момент, броени часове преди официалното стартиране на шестия кръг от двустранни преговори в Рим, Италия, планиран за днес, 14 юли 2026 г..

Държавният глава подчерта, че единственият път към сигурността е стриктното изпълнение на договорената рамка за изтегляне на израелските войски и възстановяването на суверенитета на Ливан. По думите му дипломатическите усилия са насочени именно към прекратяване на израелската окупация на части от Южен Ливан и спиране на продължаващите военни удари, които подкопават крехкото примирие.

Надежди за „практически резултати“ от дипломатическата мисия в Рим

Президентът Аун изрази силна надежда, че новата фаза от преговорите в Рим, която се провежда под егидата на САЩ, ще доведе до конкретни и „практически резултати“. Основен фокус на двудневните дипломатически срещи ще бъде задействането на механизма за т.нар. „пилотни зони“ в Южен Ливан.

Според сключеното в края на юни тристранно рамково споразумение, Израел трябва постепенно да изтегли своите сили от тези територии, като на тяхно място се разположи ливанската редовна армия, която да поеме пълния контрол върху сигурността. Преговорният процес обаче остава сложен, тъй като Бейрут настоява за реално израелско изтегляне от първите договорени зони, докато Израел обвързва трайното си присъствие там с пълното дезактивиране и разоръжаване на групировката Хизбула.

Предстояща ключова среща с Доналд Тръмп в Белия дом

Дипломатическата офанзива на Бейрут ще се пренесе от Рим директно във Вашингтон. Джозеф Аун съобщи, че по време на официалното си посещение в САЩ на 21 юли 2026 г. ще се срещне лично с американския президент Доналд Тръмп.

Ливанският лидер възнамерява да призове Белия дом да окаже необходимия силен натиск върху израелското правителство за спазване на поетите ангажименти по рамковия договор. Аун е категоричен, че по-голямата част от ливанското общество подкрепя преговорите като единствен начин за излизане от цикъла на разрушителни военни конфликти