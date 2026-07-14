Планът на Путин за Киев: Масирани бомбардировки преди зимата ще оставят милиони без ток и отопление

Руският президент Владимир Путин подготвя мащабна стратегия за въздушен террор над Киев, целяща пълното парализиране на критичната инфраструктура на града преди настъпването на зимния сезон.
Според данни и анализи, публикувани от германското авторитетно издание Bild, целта на Москва е да разруши ключови енергийни възли, което да остави цивилното население без достъп до електричество, топлофикация и питейна вода в най-критичните месеци от годината.
Военни наблюдатели, цитирани от германската медия, посочват, че сегашното относително затишие в масираните удари срещу столицата не е знак за отстъпление, а тактическо натрупване на арсенал. Руските сили складират високоточни балистични ракети и модернизирани безпилотни летателни апарати, които да бъдат изстреляни едновременно в координирани вълни.
Стратегията „Генерал Зима“: Превръщането на студа в оръжие
Според публикациите в Bild, Кремъл залага на хуманитарния натиск като средство за пречупване на обществения морал в Украйна. Планът предвижда атаките да започнат в началото на есента, за да се предотврати възможността за бързи ремонти от страна на украинските инженери преди температурите да паднат под нулата.
Германското издание отбелязва, че ударите ще бъдат насочени предимно към:
- ТЕЦ и ВЕЦ, осигуряващи основното захранване на левия и десния бряг на река Днеп.
- Големи трансформаторни подстанции от критично значение за националната мрежа.
- Помпени станции и системи за градско водоснабдяване.
Експерти, разговаряли с Bild, предупреждават, че ако този план успее, Киев може да се изправи пред безпрецедентна евакуация на стотици хиляди жители. При пълна липса на отопление в многоетажните жилищни сгради при зимни температури, градът рискува да стане необитаем.
Надпревара с времето за украинската защита
В отговор на разкритията, украинските енергийни компании и местните власти в Киев вече са започнали трескава подготовка за изграждане на защитни съоръжения около ключовите обекти. По данни на Института за изследване на войната (ISW) и изявления на украинския енергиен холдинг ДТЕК, страната прилага нов модел на децентрализация и изграждане на мобилни, модулни котелни станции, които по-трудно могат да бъдат унищожени с един удар.
Въпреки това, украинското правителство продължава да настоява пред западните си партньори за спешни доставки на допълнителни системи за противовъздушна отбрана от типа Patriot и IRIS-T, които да гарантират пълно затваряне на небето над Киев преди първите зимни студове.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Така
Коментиран от #15
06:05 14.07.2026
2 Българин
06:06 14.07.2026
3 Въпрос
06:08 14.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Смъркача
06:10 14.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Последния панелен фашага
06:14 14.07.2026
9 пръц
06:15 14.07.2026
10 Рублевка
06:16 14.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 мислещ
06:18 14.07.2026
13 Кивчани
06:20 14.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Моряка
До коментар #1 от "Така":Ама то няма откъде да им дойде акъл.Папата отдавна им препоръча да вдигат белия байряк.Но за това трябв аакъл
06:25 14.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Гориил
06:29 14.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Наблюдател
06:33 14.07.2026
24 Госあ
06:33 14.07.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Рублевка
До коментар #30 от "Наблюдател":Русия е 11000 километра. Руснаците научават че има война по новините. Ходят си на работа, на училище, НЕ СПЯТ В МЕТРОТО. В събота са на ресторант, а в неделя на руска парилка и финска сауна. Носят си новите дрехи, бръмчат с новите си коли и се пекат по плажовете.
06:46 14.07.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #33 от "Киiвчанкa в пaнике":Хахаха хахахаха хахахаха! Разсмя ме! 😀🤣😜❗
06:55 14.07.2026
36 Рублевка
07:01 14.07.2026
37 Тити
Коментиран от #40
07:03 14.07.2026
38 И СЕГА НЕ Е КЪСНО
Е СЕГА ВЕЧЕ Е ПРИНУДЕН ДА ГИ ДОВЪРШИ И ЩЕ ГО НАЯПРАВИ !! НЯМА СЪМНЕНИЕ! ЖАЛКО ЗА МИЛИОНИТЕ ИЗБИТИ НА ФРОНТА , РАДОСТ УДОВОЛСТВИЕ ЗА ФФАШ И ЛАЙНОБРИТСКИТЕ РРАЗБОЙНИЦИ , ПОДПАЛВАЧИ И ВОЮВАЩИ СЪС СРЕДСТВОТО УКРАЙНА С/У РУСИЯ!!
ПОМНИТЕ ЛИ РОШАВОТО БОРЕ????
Коментиран от #41
07:03 14.07.2026
39 Вътю Т.Панчев
07:15 14.07.2026
40 Рублевка
До коментар #37 от "Тити":Русия има над ХИЛЯДА военни училища, където завършват умни и отлично тренирани офицери. Те си знаят работата.
07:17 14.07.2026
41 Рублевка
До коментар #38 от "И СЕГА НЕ Е КЪСНО":Гледах интервю с Путин от оня ден. Беше направо бесен от яд. Едвам се сдържаше. Той е по характер много спокоен но му личеше, че е много ядосан. Каза, че на всеки дрон ще отговорят с 10 дрона. На 100 километра дълбочина и 1000 километра дължина по фронта ще сринат всички обекти.
На друг филм по тубата казаха, че на ден убиват по 100 украински оператори на дронове.
07:24 14.07.2026
42 Мдаа...
Кармата се оказа изключително гадна и злопаметна ky4ka, а?
07:42 14.07.2026
43 име
07:44 14.07.2026
44 Дон Корлеоне
07:51 14.07.2026
45 Тити
На Руския !!!
07:54 14.07.2026