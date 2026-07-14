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Планът на Путин за Киев: Масирани бомбардировки преди зимата ще оставят милиони без ток и отопление
  Тема: Украйна

Планът на Путин за Киев: Масирани бомбардировки преди зимата ще оставят милиони без ток и отопление

14 Юли, 2026 06:00, обновена 14 Юли, 2026 06:24 1 291 45

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Германският таблоид Bild разкрива стратегията на Кремъл за срив на украинската енергийна система и хуманитарен натиск над столицата

Планът на Путин за Киев: Масирани бомбардировки преди зимата ще оставят милиони без ток и отопление - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин подготвя мащабна стратегия за въздушен террор над Киев, целяща пълното парализиране на критичната инфраструктура на града преди настъпването на зимния сезон.

Според данни и анализи, публикувани от германското авторитетно издание Bild, целта на Москва е да разруши ключови енергийни възли, което да остави цивилното население без достъп до електричество, топлофикация и питейна вода в най-критичните месеци от годината.

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Военни наблюдатели, цитирани от германската медия, посочват, че сегашното относително затишие в масираните удари срещу столицата не е знак за отстъпление, а тактическо натрупване на арсенал. Руските сили складират високоточни балистични ракети и модернизирани безпилотни летателни апарати, които да бъдат изстреляни едновременно в координирани вълни.

Стратегията „Генерал Зима“: Превръщането на студа в оръжие

Според публикациите в Bild, Кремъл залага на хуманитарния натиск като средство за пречупване на обществения морал в Украйна. Планът предвижда атаките да започнат в началото на есента, за да се предотврати възможността за бързи ремонти от страна на украинските инженери преди температурите да паднат под нулата.

Германското издание отбелязва, че ударите ще бъдат насочени предимно към:

  • ТЕЦ и ВЕЦ, осигуряващи основното захранване на левия и десния бряг на река Днеп.
  • Големи трансформаторни подстанции от критично значение за националната мрежа.
  • Помпени станции и системи за градско водоснабдяване.

Експерти, разговаряли с Bild, предупреждават, че ако този план успее, Киев може да се изправи пред безпрецедентна евакуация на стотици хиляди жители. При пълна липса на отопление в многоетажните жилищни сгради при зимни температури, градът рискува да стане необитаем.

Надпревара с времето за украинската защита

В отговор на разкритията, украинските енергийни компании и местните власти в Киев вече са започнали трескава подготовка за изграждане на защитни съоръжения около ключовите обекти. По данни на Института за изследване на войната (ISW) и изявления на украинския енергиен холдинг ДТЕК, страната прилага нов модел на децентрализация и изграждане на мобилни, модулни котелни станции, които по-трудно могат да бъдат унищожени с един удар.

Въпреки това, украинското правителство продължава да настоява пред западните си партньори за спешни доставки на допълнителни системи за противовъздушна отбрана от типа Patriot и IRIS-T, които да гарантират пълно затваряне на небето над Киев преди първите зимни студове.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Така

    34 2 Отговор
    ще им дойде акъла на укрите !

    Коментиран от #15

    06:05 14.07.2026

  • 2 Българин

    15 8 Отговор
    За всички трябва да е ясно, че Русия ще унищожи всеки,който не и се подчинява! Така че ние нямаме избор, освен пълноъто подчинение пред руските интереси! Който иска да живее, трявба да ходи в Кремъл и да моли за пощада! Иначе, сам се обрекъл на унищожение!

    06:06 14.07.2026

  • 3 Въпрос

    23 2 Отговор
    В КиIв остана ли някой да живее освен у метрото ?

    06:08 14.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Смъркача

    24 2 Отговор
    Ще живеете под земята що ви е нужно да се показвате навън , така до последният урка …

    06:10 14.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Последния панелен фашага

    19 1 Отговор
    Утре ще коментирам щото черновите на помака и общата идват в седем сутринта …

    06:14 14.07.2026

  • 9 пръц

    23 1 Отговор
    Фактивеле знаят сите планове на Путин даже и какво сънува.

    06:15 14.07.2026

  • 10 Рублевка

    19 3 Отговор
    Путин е добър. Ще им пусне тока и газта. Трябва само да капитулират. Не е страшно. Няма да ги заболи, ако не са убивали. Ще има и амнистия след 10 години в Сибир.

    06:16 14.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 мислещ

    4 18 Отговор
    И какво са ти направили тези милиони обикновен ихора?! От къде извира тази патологична злоба?!

    06:18 14.07.2026

  • 13 Кивчани

    17 1 Отговор
    Сме у Баба Алино не ни мислете …

    06:20 14.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Моряка

    13 3 Отговор

    До коментар #1 от "Така":

    Ама то няма откъде да им дойде акъл.Папата отдавна им препоръча да вдигат белия байряк.Но за това трябв аакъл

    06:25 14.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Гориил

    9 4 Отговор
    Москва вярва, че мащабните бомбардировки на Киев ще доведат до мир.

    06:29 14.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Наблюдател

    9 4 Отговор
    Киев знае,че мащабните бомбардировки на Москва ще доведат до мир.Приоритет са бункерите.

    06:33 14.07.2026

  • 24 Госあ

    17 2 Отговор
    Няма друг вариант, освен пълното унищожаване на енергийната и ключова пътна инфраструктура. Руснаците не могат да си играят на котка и мишка по този начин, защото цялото нато помпа бандерите с оръжие. Това не е малка страна. Не може руските момчета да умират на фронта, а у Киев да ходят на дискотека ! Трябва да страдат всички украинци, и то много, да да им дойде акъла в главата.

    06:33 14.07.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Рублевка

    8 4 Отговор

    До коментар #30 от "Наблюдател":

    Русия е 11000 километра. Руснаците научават че има война по новините. Ходят си на работа, на училище, НЕ СПЯТ В МЕТРОТО. В събота са на ресторант, а в неделя на руска парилка и финска сауна. Носят си новите дрехи, бръмчат с новите си коли и се пекат по плажовете.

    06:46 14.07.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Хахаха!🎺🥳😀

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Киiвчанкa в пaнике":

    Хахаха хахахаха хахахаха! Разсмя ме! 😀🤣😜❗

    06:55 14.07.2026

  • 36 Рублевка

    5 2 Отговор
    Когато бях в Ленинград, ходехме на баня през лятото всеки ден. Там има руска парилка, финска сауна, басейн и солариум. Като се напариш в парилката, скачаш в басейна. Два пъти се париш в парилката, два пъти в сауната, в почивките пием бира и хапваме. Не беше скъпо. Даже не помня вече.

    07:01 14.07.2026

  • 37 Тити

    2 3 Отговор
    Само че има едно ракетният запад на Рашистите не е безграничен.

    Коментиран от #40

    07:03 14.07.2026

  • 38 И СЕГА НЕ Е КЪСНО

    4 2 Отговор
    ОТДАВНА ПУТИН ТРЯБВАШЕ ДА СВЪРШИ ТОВА И ДО СЕГА ВОЙНАТА ЩЕШЕ ДА СВЪРШИ , И НЯМАШЕ ДА БЪДАТ НАНЕСЕНИ ЩЕТИ НА РУСИЯ . АМИ ЖАЛИ ГИ , СТРЕМИ СЕ ДА НЯМА ЦИВИЛНИ ЖЕРТВИ И НАЙ -ВЕЧЕ ДА СЕ ВРАВЗЮМЯТ НАПУШЕНИТЕ УКРОУПРАВНИЦИ !!
    Е СЕГА ВЕЧЕ Е ПРИНУДЕН ДА ГИ ДОВЪРШИ И ЩЕ ГО НАЯПРАВИ !! НЯМА СЪМНЕНИЕ! ЖАЛКО ЗА МИЛИОНИТЕ ИЗБИТИ НА ФРОНТА , РАДОСТ УДОВОЛСТВИЕ ЗА ФФАШ И ЛАЙНОБРИТСКИТЕ РРАЗБОЙНИЦИ , ПОДПАЛВАЧИ И ВОЮВАЩИ СЪС СРЕДСТВОТО УКРАЙНА С/У РУСИЯ!!
    ПОМНИТЕ ЛИ РОШАВОТО БОРЕ????

    Коментиран от #41

    07:03 14.07.2026

  • 39 Вътю Т.Панчев

    0 0 Отговор
    Путин имал план ...

    07:15 14.07.2026

  • 40 Рублевка

    4 2 Отговор

    До коментар #37 от "Тити":

    Русия има над ХИЛЯДА военни училища, където завършват умни и отлично тренирани офицери. Те си знаят работата.

    07:17 14.07.2026

  • 41 Рублевка

    2 2 Отговор

    До коментар #38 от "И СЕГА НЕ Е КЪСНО":

    Гледах интервю с Путин от оня ден. Беше направо бесен от яд. Едвам се сдържаше. Той е по характер много спокоен но му личеше, че е много ядосан. Каза, че на всеки дрон ще отговорят с 10 дрона. На 100 километра дълбочина и 1000 километра дължина по фронта ще сринат всички обекти.
    На друг филм по тубата казаха, че на ден убиват по 100 украински оператори на дронове.

    07:24 14.07.2026

  • 42 Мдаа...

    3 0 Отговор
    "Нашите деца ще ходят на училище и ще си играят на детските площадки, техните деца ще стоят на студено и тъмно в мазетата"

    Кармата се оказа изключително гадна и злопаметна ky4ka, а?

    07:42 14.07.2026

  • 43 име

    0 1 Отговор
    Пожелавам им на бандерите да замръзнат тази зима.

    07:44 14.07.2026

  • 44 Дон Корлеоне

    1 1 Отговор
    пуснааа ли токЪ Ф кииийюф ???!

    07:51 14.07.2026

  • 45 Тити

    1 2 Отговор
    Хубавото е че нашите усръински "братя" от двата стола сядат отново и отново пак на средния..........
    На Руския !!!

    07:54 14.07.2026

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