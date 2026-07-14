Планът на Путин за Киев: Масирани бомбардировки преди зимата ще оставят милиони без ток и отопление

Руският президент Владимир Путин подготвя мащабна стратегия за въздушен террор над Киев, целяща пълното парализиране на критичната инфраструктура на града преди настъпването на зимния сезон.

Според данни и анализи, публикувани от германското авторитетно издание Bild, целта на Москва е да разруши ключови енергийни възли, което да остави цивилното население без достъп до електричество, топлофикация и питейна вода в най-критичните месеци от годината.

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Военни наблюдатели, цитирани от германската медия, посочват, че сегашното относително затишие в масираните удари срещу столицата не е знак за отстъпление, а тактическо натрупване на арсенал. Руските сили складират високоточни балистични ракети и модернизирани безпилотни летателни апарати, които да бъдат изстреляни едновременно в координирани вълни.

Стратегията „Генерал Зима“: Превръщането на студа в оръжие

Според публикациите в Bild, Кремъл залага на хуманитарния натиск като средство за пречупване на обществения морал в Украйна. Планът предвижда атаките да започнат в началото на есента, за да се предотврати възможността за бързи ремонти от страна на украинските инженери преди температурите да паднат под нулата.

Германското издание отбелязва, че ударите ще бъдат насочени предимно към:

ТЕЦ и ВЕЦ, осигуряващи основното захранване на левия и десния бряг на река Днеп.

Големи трансформаторни подстанции от критично значение за националната мрежа.

Помпени станции и системи за градско водоснабдяване.

Експерти, разговаряли с Bild, предупреждават, че ако този план успее, Киев може да се изправи пред безпрецедентна евакуация на стотици хиляди жители. При пълна липса на отопление в многоетажните жилищни сгради при зимни температури, градът рискува да стане необитаем.

Надпревара с времето за украинската защита

В отговор на разкритията, украинските енергийни компании и местните власти в Киев вече са започнали трескава подготовка за изграждане на защитни съоръжения около ключовите обекти. По данни на Института за изследване на войната (ISW) и изявления на украинския енергиен холдинг ДТЕК, страната прилага нов модел на децентрализация и изграждане на мобилни, модулни котелни станции, които по-трудно могат да бъдат унищожени с един удар.

Въпреки това, украинското правителство продължава да настоява пред западните си партньори за спешни доставки на допълнителни системи за противовъздушна отбрана от типа Patriot и IRIS-T, които да гарантират пълно затваряне на небето над Киев преди първите зимни студове.