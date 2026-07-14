Масиран балистичен удар по Киев и дронове над Москва: Въздушната война ескалира след полунощ ОБЗОР

Ситуацията във въздушната война между Русия и Украйна претърпя нова сериозна ескалация в първите часове на днешния ден, 14 юли. Веднага след полунощ българско време двете държави предприеха координирани и мащабни въздушни нападения, насочени срещу столиците им и цивилни обекти. По данни към 6:30 часа сутринта, руски балистични ракети са нанесли преки щети и са предизвикали пожари в Киев, докато украински безпилотни апарати са проникнали дълбоко в руското въздушно пространство, предизвиквайки затваряне на ключови летища в района на Москва.

Среднощният обстрел на Киев: Извънредна балистична заплаха и щети

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Точно в 00:15 часа местно и българско време в Киев и съседните Черниговска и Киевска области бе обявена извънредна тревога поради непосредствен пуск на руски балистични ракети от района на Брянск. Само броени минути по-късно, около 00:19 часа, над украинската столица отекна серия от мощни експлозии. По предварителни данни на местните мониторингови екипи, руската армия е изстреляла между 6 и 8 балистични ракети.

Поражения в Голосеевския район : Кметът на град Киев Витали Кличко потвърди, че ракети са поразили цивилни складови бази на две различни локации в района, при което са избухнали мащабни пожари.

: Кметът на град Киев Витали Кличко потвърди, че ракети са поразили цивилни складови бази на две различни локации в района, при което са избухнали мащабни пожари. Инциденти в Дарницкия район : Отломки от прехванати цели са паднали на открити пространства, подпалвайки няколко паркирани автомобила. Извънредните служби откриха и голяма воронка от взрив непосредствено до сграда на местно училище, където ударната вълна е избила всички прозорци.

: Отломки от прехванати цели са паднали на открити пространства, подпалвайки няколко паркирани автомобила. Извънредните служби откриха и голяма воронка от взрив непосредствено до сграда на местно училище, където ударната вълна е избила всички прозорци. Криза с противовъздушната отбрана: Представители на украинските Военновъздушни сили съобщиха, че въпреки денонощната работа на разположените системи за ПВО, пълното неутрализиране на балистичните заплахи е изключително затруднено поради остър недостиг на противоракети от типа Patriot.

Екипите на Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна продължават разчистването на отломките. Информацията за евентуални жертви сред гражданското население все още се изяснява от медицинските власти.

Отговорът на Киев: Масирана атака с дронове срещу Москва и затворени летища

Почти едновременно с ударите по Киев, Въоръжените сили на Украйна задействаха вълна от десетки дългообхватни безпилотни летателни апарати, насочени към руската столица и пограничните региони.

Затваряне на въздушното пространство : Кметът на Москва Сергей Собянин обяви в ранните часове, че противовъздушната отбрана води интензивен огън за отразяване на атаката. Поради реалната опасност за гражданската авиация, руските авиационни власти спешно въведоха строги ограничения за полетите на международното летище "Шереметиево", а аерогарите "Домодедово" и "Жуковски" преминаха в извънреден режим на координация и пренасочване на самолетите.

: Кметът на Москва Сергей Собянин обяви в ранните часове, че противовъздушната отбрана води интензивен огън за отразяване на атаката. Поради реалната опасност за гражданската авиация, руските авиационни власти спешно въведоха строги ограничения за полетите на международното летище "Шереметиево", а аерогарите "Домодедово" и "Жуковски" преминаха в извънреден режим на координация и пренасочване на самолетите. Прехванати апарати: Руското Министерство на отбраната докладва за свалени апарати над Белгородска, Курска и Брянска области. По данни на регионалните руски власти, падащи парчета от унищожените дронове са нанесли повърхностни материални щети по цивилна инфраструктура и покриви на къщи.

Политически контекст: Проектът за европейски щит "Фрея"

Тази нова вълна от деструктивни удари се случва непосредствено след ключови геополитически събития. Само няколко часа преди атаките, в Париж президентите на Украйна и Франция, Володимир Зеленски и Еманюел Макрон, съвместно с представители на още девет европейски държави, официално обявиха старта на противоракетната коалиция "Фрея". Инициативата има за цел ускореното и евтино масово производство на нови европейски антибалистични системи, които да защитят европейското небе именно от интензивните среднощни ракетни нападения, на каквито станахме свидетели днес.