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Масиран балистичен удар по Киев и дронове над Москва: Въздушната война ескалира след полунощ ОБЗОР
  Тема: Украйна

Масиран балистичен удар по Киев и дронове над Москва: Въздушната война ескалира след полунощ ОБЗОР

14 Юли, 2026 06:40, обновена 14 Юли, 2026 06:44 2 255 71

  • русия-
  • украйна-
  • удари-
  • цивилни обекти-
  • щети-
  • пострадали

Руски ракети подпалиха складове в украинската столица, докато вълна от дронове блокира летищата около руския мегаполис

Масиран балистичен удар по Киев и дронове над Москва: Въздушната война ескалира след полунощ ОБЗОР - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ситуацията във въздушната война между Русия и Украйна претърпя нова сериозна ескалация в първите часове на днешния ден, 14 юли. Веднага след полунощ българско време двете държави предприеха координирани и мащабни въздушни нападения, насочени срещу столиците им и цивилни обекти. По данни към 6:30 часа сутринта, руски балистични ракети са нанесли преки щети и са предизвикали пожари в Киев, докато украински безпилотни апарати са проникнали дълбоко в руското въздушно пространство, предизвиквайки затваряне на ключови летища в района на Москва.

Среднощният обстрел на Киев: Извънредна балистична заплаха и щети

Още новини от Украйна

Точно в 00:15 часа местно и българско време в Киев и съседните Черниговска и Киевска области бе обявена извънредна тревога поради непосредствен пуск на руски балистични ракети от района на Брянск. Само броени минути по-късно, около 00:19 часа, над украинската столица отекна серия от мощни експлозии. По предварителни данни на местните мониторингови екипи, руската армия е изстреляла между 6 и 8 балистични ракети.

  • Поражения в Голосеевския район: Кметът на град Киев Витали Кличко потвърди, че ракети са поразили цивилни складови бази на две различни локации в района, при което са избухнали мащабни пожари.
  • Инциденти в Дарницкия район: Отломки от прехванати цели са паднали на открити пространства, подпалвайки няколко паркирани автомобила. Извънредните служби откриха и голяма воронка от взрив непосредствено до сграда на местно училище, където ударната вълна е избила всички прозорци.
  • Криза с противовъздушната отбрана: Представители на украинските Военновъздушни сили съобщиха, че въпреки денонощната работа на разположените системи за ПВО, пълното неутрализиране на балистичните заплахи е изключително затруднено поради остър недостиг на противоракети от типа Patriot.

Екипите на Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна продължават разчистването на отломките. Информацията за евентуални жертви сред гражданското население все още се изяснява от медицинските власти.

Отговорът на Киев: Масирана атака с дронове срещу Москва и затворени летища

Почти едновременно с ударите по Киев, Въоръжените сили на Украйна задействаха вълна от десетки дългообхватни безпилотни летателни апарати, насочени към руската столица и пограничните региони.

  • Затваряне на въздушното пространство: Кметът на Москва Сергей Собянин обяви в ранните часове, че противовъздушната отбрана води интензивен огън за отразяване на атаката. Поради реалната опасност за гражданската авиация, руските авиационни власти спешно въведоха строги ограничения за полетите на международното летище "Шереметиево", а аерогарите "Домодедово" и "Жуковски" преминаха в извънреден режим на координация и пренасочване на самолетите.
  • Прехванати апарати: Руското Министерство на отбраната докладва за свалени апарати над Белгородска, Курска и Брянска области. По данни на регионалните руски власти, падащи парчета от унищожените дронове са нанесли повърхностни материални щети по цивилна инфраструктура и покриви на къщи.

Политически контекст: Проектът за европейски щит "Фрея"

Тази нова вълна от деструктивни удари се случва непосредствено след ключови геополитически събития. Само няколко часа преди атаките, в Париж президентите на Украйна и Франция, Володимир Зеленски и Еманюел Макрон, съвместно с представители на още девет европейски държави, официално обявиха старта на противоракетната коалиция "Фрея". Инициативата има за цел ускореното и евтино масово производство на нови европейски антибалистични системи, които да защитят европейското небе именно от интензивните среднощни ракетни нападения, на каквито станахме свидетели днес.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Останаха ли…

    40 10 Отговор
    …не сринати блокове в киеффф бе еуглински?! Ко стана с пейтриътъ?!

    Коментиран от #57

    06:47 14.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Артилерист

    40 7 Отговор
    Уудри яко бандерите с Бандерола !

    06:49 14.07.2026

  • 4 Гориил

    38 8 Отговор
    Нито един дрон на НАТО не достигна Москва.

    Коментиран от #25, #32

    06:50 14.07.2026

  • 5 Българка 😺-Маца

    35 7 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат душите черни душмански !

    06:50 14.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Някой

    50 8 Отговор
    Така, нека обобщим. Русия удря с балистични ракети военни обекти в Киев - рев на евроатлантиците, щото има реални загуби. Украинците пускат няколко дрона към. Москва, които са свалени далеч от областта дори. За безопасност затварят въздушното пространство в някои райони, което е стандартна практика за безопасност. Един дрон не е достигнал до Москва, но тук ни обясняват как едва ли не, украинците са нанесли ужасяващи поражения на руснаците.
    Това е новия фронт на войната - медийното манипулиране на общественото мнение към определени събития. Не е важно каква е реалността, а как искат да ви го представят.
    Разбира се, това е балон като доста неща на запад. Ще гръмне я един момент.

    Коментиран от #16, #48

    06:54 14.07.2026

  • 9 Механик

    47 6 Отговор
    Нещо не разбрах?!
    Аз съм чел тука, че Русия е в 18-ти век, кал, блата и дървени къщи с външни тоалетни, а сега па викате "МЕГАПОЛИС"??
    Ти остави, че имат мегаполис, ами се оказа че имали и ракети. Пък аз знаех, че последните им ракети бяха с чипове от перални и съдомиялни и свършиха още края на 22-ра.

    06:54 14.07.2026

  • 10 Урсула

    24 4 Отговор
    Не съм съгласна, зеления каза че ще дели с мен наемите от метрото ама май прибира всичко!

    06:55 14.07.2026

  • 11 Дара

    30 5 Отговор
    Банга Ранга 💥💥💥,снощи отново в Киев е имало гореща Пачанга !

    06:56 14.07.2026

  • 12 Хаха

    33 3 Отговор
    В Киив колко "цивилни" жертви има в пенсионна възраст с женски имена от рода на Линдзи Греъм...

    06:57 14.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 име

    30 3 Отговор
    Наркомана затова избяга вчера при макрон, да отърве ударите. Иначе щях да купува самолети за които няма пари, от макаронй, дето няма самолети и неможе да ги произведе.

    06:59 14.07.2026

  • 15 име

    23 5 Отговор

    До коментар #13 от "В Киев за три дни":

    Ток няма в Украйна, а бензиностанции на изток от Днепър не останаха. От миналия ден свободната продажба на горива във Севастопол е възстановена.

    Коментиран от #46, #60

    07:01 14.07.2026

  • 16 Оня

    23 3 Отговор

    До коментар #8 от "Някой":

    Съвременният начин за водене на война от клавиатурата, факт е че нито един дрон не е достигнал Москва , а затварянето на летищата е стандартна процедура. Но както се беше изразила една наша видна личност " да нахраним журналистите"! А сега хранят наивници със гръмки заглавия и никаква стойност! Не че ще повлияе на хода на войната, както знаем той си е на запад!

    07:03 14.07.2026

  • 17 ДОБРО УТРО БАНДЕРИ

    21 3 Отговор
    Добре ли спахте снощи у метрото в ню кииф?
    Защото фюрито спа добре в прегръдките на макарона в Париж.

    07:05 14.07.2026

  • 18 МЪКЪ МЪКЪ

    12 2 Отговор
    На е имало затрупани натюфци.

    07:06 14.07.2026

  • 19 Абе аз…

    15 2 Отговор

    До коментар #13 от "В Киев за три дни":

    …от тревоги сега не знам колко кинти да броя заплата на немските инжинери и обучени работници от немската автомобилна индустрия?! Идват в РФ със стотици хиляди. Пък за дружбата с ПРЧ не се тревожи, тази година кооператив, догодина СССР2. А ти без евтини стоки с добавена стойност, производствени суровини и мощности може се надяваш някой да ти издуха перката, ма тъй като гледам в държавата наментетата БГ и вятъра го съсипахте ;( .

    Коментиран от #49

    07:06 14.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 ВОЙНАТА НА БРИТАНЦИТЕ

    19 4 Отговор
    Е тотален крах. Руската армия напредва по целия фронт.

    Коментиран от #23

    07:10 14.07.2026

  • 22 ВВП

    5 14 Отговор
    Казаха ли от бункера кога ще пускат солярка и ток на блатните крепостници!

    Коментиран от #50

    07:10 14.07.2026

  • 23 Механик

    3 12 Отговор

    До коментар #21 от "ВОЙНАТА НА БРИТАНЦИТЕ":

    Но ест нюанс: в чували към крематорките в блатата!

    07:11 14.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Артилерист

    3 8 Отговор

    До коментар #4 от "Гориил":

    То за това у външноклозетная бензина е по 450 рунли, а бункерното се крие в калното мазе от 2022г, защото не са стигнали!

    Коментиран от #51

    07:13 14.07.2026

  • 26 МАКАРОНИ С НЕЖНИ ИМЕНА

    16 1 Отговор
    Европейски щит Фрея - сигурно Кая Калас е измислила тая тъпотия.

    07:13 14.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 АНГЛОЕВРЕИТЕ

    13 2 Отговор
    Изкопаха ли вече окраинските редкоземи?

    07:16 14.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Последния Софиянец

    2 13 Отговор
    Гори блатния нужник от всички страни, ботокса вика от под миндера, че все е па план, а копейките повтарят от бунищата до като ровят за храна!

    07:17 14.07.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Именно

    3 4 Отговор

    До коментар #4 от "Гориил":

    Те са си украински!

    07:18 14.07.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 КОЙ ДА ПРЕДПОЛАГА

    11 4 Отговор
    Че няма да има желаещи за коалицията на желаещите.

    07:19 14.07.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Здрасти пик4

    3 3 Отговор

    До коментар #31 от "ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН":

    Ти ли си му дилъра?

    07:22 14.07.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Гориил

    3 6 Отговор

    До коментар #38 от "Джийзъса":

    Нали го вади няколко пъти, два навеса, а последния си падна в блатния хаганат, бункерното си призна пред всички, че нарочно го метнали там за да видят с дрона отгоре какво е станало!

    07:24 14.07.2026

  • 43 Мишел

    10 4 Отговор
    Продължава да няма удар с украински дрон в кръга около Москва на МКАД с диаметър 20 км.

    07:24 14.07.2026

  • 44 ИЗНЕРВЕН РОТШИЛД

    11 3 Отговор
    ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ се оказа една много, много, много лоша инвестиция.

    Коментиран от #62

    07:25 14.07.2026

  • 45 ФРЕЯ И ГЕВГИРА

    8 2 Отговор
    Редки и силно разлабени. Който не е поискал, той не ги е минал.

    07:28 14.07.2026

  • 46 В Киев за три дни

    4 11 Отговор

    До коментар #15 от "име":

    Пет години от началото на три-дневната операция, в Русия взщсе още се чака по 12 часа на бензиностанциите за да се зареди с лимит от 20л. А в Крим няма смисъл да се чака, нито гориво нито ток! Малкото кораби който пробиха блокадата за да снабдят Крим с индийско гориво, отидоха при Москва!

    Коментиран от #54, #56, #58, #70

    07:28 14.07.2026

  • 47 Аве,

    4 3 Отговор
    Тука имаше един Луганск, да не е умрял бре, та се не изявява нещо?

    07:29 14.07.2026

  • 48 Хасковски каунь

    2 5 Отговор

    До коментар #8 от "Някой":

    Константиновка е отнесена.

    07:29 14.07.2026

  • 49 WV са изхвърлили над 100 000

    13 2 Отговор

    До коментар #19 от "Абе аз…":

    инженери и работници (на улицата) от 3 затворени техни фабрики! И Русия им е предложила работа и жилища.

    07:29 14.07.2026

  • 50 ПВВ,

    12 1 Отговор

    До коментар #22 от "ВВП":

    И ток, и газ,и мегаполиси,и ракети...даже и бензин имат вече в Крим. А перемогата в медиите върви на изток към бункера , а реално се движи на изток към Киев. Но нали знаеш : хляб и зрелища , иначе системата отече. Карбовски го каза в един от неговите филми, социализмът победи продажни чуждопоклонници!

    07:33 14.07.2026

  • 51 Бункерното,

    10 1 Отговор

    До коментар #25 от "Артилерист":

    Не се крие. Ходи си нормално в РД и КНР. Другите са го феминизирали и вие им подгласяте. А те ни градът, а вие се кефите бункерното това,бункерното онова. Господи колко мъка има на този свят!

    07:36 14.07.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Град Козлодуй

    2 9 Отговор
    Путин изнася само руски куrwu.

    07:38 14.07.2026

  • 54 Mишел

    3 9 Отговор

    До коментар #46 от "В Киев за три дни":

    Най-трудна е петата година от тридневна екскурзия до Киев.

    07:40 14.07.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Тц,тц

    9 2 Отговор

    До коментар #46 от "В Киев за три дни":

    Не четете ли бре? Тука има статия за това ,че в Крим има всичко вече! Вярно е твърдението на някои, че си пишете така. Даже не ви и плащат. Не е нужно да инвестират за промивка. Вие сте изписали тотално!

    07:42 14.07.2026

  • 57 Важното е, че

    2 6 Отговор

    До коментар #1 от "Останаха ли…":

    заради украинските дронове, руснаците са затворили летищата край Москва, а летищата край Киев не пише да са затворени и хората си пътуват спокойно както до сега.
    Толкова за тоя прехвален "масиран балистичен удар"

    07:52 14.07.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 С ДВЕ ДУМИ

    7 0 Отговор
    Забравихте да отбележите, че складовете в Киев са били пълни тоалетна хартия и памперси

    07:56 14.07.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 ДРОНОВЕ НАД МОСКВА

    2 4 Отговор
    Путин в тих ужас

    07:58 14.07.2026

  • 62 Оръжие на Тръмп

    4 3 Отговор

    До коментар #44 от "ИЗНЕРВЕН РОТШИЛД":

    Избива руснаци
    Тръмп трупа дебели пачки.

    08:00 14.07.2026

  • 63 ДРОНОВЕ НАД МОСКВА

    1 2 Отговор
    Путин не смей са показа от дупката си

    Коментиран от #71

    08:02 14.07.2026

  • 64 ВЕСЕЛЯК

    3 0 Отговор
    Добро утро, киефс мадафакас! Как е? Как слип тая найт?

    08:10 14.07.2026

  • 65 Воронката е дупка, Милене.

    6 0 Отговор
    Дупка с форма на фуния, кратер. Ползвай речник, не е срамно.

    Коментиран от #68

    08:10 14.07.2026

  • 66 Руско Роби

    0 3 Отговор
    Не че някога съм го харесвал Путинка, но вече взе да ме дра3ни и да, мисля, че найстина е слаб! Накрая ще има сериозни щети в Ruсиа!

    08:14 14.07.2026

  • 67 Как, нали до оня ден ни

    2 0 Отговор
    унвждаахте, че Украйна контранаступва и перемогва?

    08:19 14.07.2026

  • 68 Без име

    2 0 Отговор

    До коментар #65 от "Воронката е дупка, Милене.":

    Като дойдат руснаците, Милен ще е от първите, които ще ги посрещнат. И ще им каже, че руският му е в кръвта. Тая воронка не е пльосната случайно в текста.

    08:19 14.07.2026

  • 69 Мишел

    1 0 Отговор
    Украйна направи нов неуспешен опит за атака на летищата със Су57 по схемата " Паяжина ".

    08:21 14.07.2026

  • 70 Глупости, ВСУ освободи Крим

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "В Киев за три дни":

    още при Големия пролетен Контранаступ с Леопардите, когато Хаймарсите Ф-16 и Сторм Шедоу събориха керченския мост.

    08:22 14.07.2026

  • 71 Мишел

    1 0 Отговор

    До коментар #63 от "ДРОНОВЕ НАД МОСКВА":

    Продължава да няма удар с украински дрон в Москва и в кръга около Москва на МКАД с диаметър 20 км.

    08:23 14.07.2026

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