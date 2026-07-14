Масиран балистичен удар по Киев и дронове над Москва: Въздушната война ескалира след полунощ ОБЗОР

Ситуацията във въздушната война между Русия и Украйна претърпя нова сериозна ескалация в първите часове на днешния ден, 14 юли. Веднага след полунощ българско време двете държави предприеха координирани и мащабни въздушни нападения, насочени срещу столиците им и цивилни обекти. По данни към 6:30 часа сутринта, руски балистични ракети са нанесли преки щети и са предизвикали пожари в Киев, докато украински безпилотни апарати са проникнали дълбоко в руското въздушно пространство, предизвиквайки затваряне на ключови летища в района на Москва.
Среднощният обстрел на Киев: Извънредна балистична заплаха и щети
Точно в 00:15 часа местно и българско време в Киев и съседните Черниговска и Киевска области бе обявена извънредна тревога поради непосредствен пуск на руски балистични ракети от района на Брянск. Само броени минути по-късно, около 00:19 часа, над украинската столица отекна серия от мощни експлозии. По предварителни данни на местните мониторингови екипи, руската армия е изстреляла между 6 и 8 балистични ракети.
- Поражения в Голосеевския район: Кметът на град Киев Витали Кличко потвърди, че ракети са поразили цивилни складови бази на две различни локации в района, при което са избухнали мащабни пожари.
- Инциденти в Дарницкия район: Отломки от прехванати цели са паднали на открити пространства, подпалвайки няколко паркирани автомобила. Извънредните служби откриха и голяма воронка от взрив непосредствено до сграда на местно училище, където ударната вълна е избила всички прозорци.
- Криза с противовъздушната отбрана: Представители на украинските Военновъздушни сили съобщиха, че въпреки денонощната работа на разположените системи за ПВО, пълното неутрализиране на балистичните заплахи е изключително затруднено поради остър недостиг на противоракети от типа Patriot.
Екипите на Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна продължават разчистването на отломките. Информацията за евентуални жертви сред гражданското население все още се изяснява от медицинските власти.
Отговорът на Киев: Масирана атака с дронове срещу Москва и затворени летища
Почти едновременно с ударите по Киев, Въоръжените сили на Украйна задействаха вълна от десетки дългообхватни безпилотни летателни апарати, насочени към руската столица и пограничните региони.
- Затваряне на въздушното пространство: Кметът на Москва Сергей Собянин обяви в ранните часове, че противовъздушната отбрана води интензивен огън за отразяване на атаката. Поради реалната опасност за гражданската авиация, руските авиационни власти спешно въведоха строги ограничения за полетите на международното летище "Шереметиево", а аерогарите "Домодедово" и "Жуковски" преминаха в извънреден режим на координация и пренасочване на самолетите.
- Прехванати апарати: Руското Министерство на отбраната докладва за свалени апарати над Белгородска, Курска и Брянска области. По данни на регионалните руски власти, падащи парчета от унищожените дронове са нанесли повърхностни материални щети по цивилна инфраструктура и покриви на къщи.
Политически контекст: Проектът за европейски щит "Фрея"
Тази нова вълна от деструктивни удари се случва непосредствено след ключови геополитически събития. Само няколко часа преди атаките, в Париж президентите на Украйна и Франция, Володимир Зеленски и Еманюел Макрон, съвместно с представители на още девет европейски държави, официално обявиха старта на противоракетната коалиция "Фрея". Инициативата има за цел ускореното и евтино масово производство на нови европейски антибалистични системи, които да защитят европейското небе именно от интензивните среднощни ракетни нападения, на каквито станахме свидетели днес.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Останаха ли…
Коментиран от #57
06:47 14.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Артилерист
06:49 14.07.2026
4 Гориил
Коментиран от #25, #32
06:50 14.07.2026
5 Българка 😺-Маца
06:50 14.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Някой
Това е новия фронт на войната - медийното манипулиране на общественото мнение към определени събития. Не е важно каква е реалността, а как искат да ви го представят.
Разбира се, това е балон като доста неща на запад. Ще гръмне я един момент.
Коментиран от #16, #48
06:54 14.07.2026
9 Механик
Аз съм чел тука, че Русия е в 18-ти век, кал, блата и дървени къщи с външни тоалетни, а сега па викате "МЕГАПОЛИС"??
Ти остави, че имат мегаполис, ами се оказа че имали и ракети. Пък аз знаех, че последните им ракети бяха с чипове от перални и съдомиялни и свършиха още края на 22-ра.
06:54 14.07.2026
10 Урсула
06:55 14.07.2026
11 Дара
06:56 14.07.2026
12 Хаха
06:57 14.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 име
06:59 14.07.2026
15 име
До коментар #13 от "В Киев за три дни":Ток няма в Украйна, а бензиностанции на изток от Днепър не останаха. От миналия ден свободната продажба на горива във Севастопол е възстановена.
Коментиран от #46, #60
07:01 14.07.2026
16 Оня
До коментар #8 от "Някой":Съвременният начин за водене на война от клавиатурата, факт е че нито един дрон не е достигнал Москва , а затварянето на летищата е стандартна процедура. Но както се беше изразила една наша видна личност " да нахраним журналистите"! А сега хранят наивници със гръмки заглавия и никаква стойност! Не че ще повлияе на хода на войната, както знаем той си е на запад!
07:03 14.07.2026
17 ДОБРО УТРО БАНДЕРИ
Защото фюрито спа добре в прегръдките на макарона в Париж.
07:05 14.07.2026
18 МЪКЪ МЪКЪ
07:06 14.07.2026
19 Абе аз…
До коментар #13 от "В Киев за три дни":…от тревоги сега не знам колко кинти да броя заплата на немските инжинери и обучени работници от немската автомобилна индустрия?! Идват в РФ със стотици хиляди. Пък за дружбата с ПРЧ не се тревожи, тази година кооператив, догодина СССР2. А ти без евтини стоки с добавена стойност, производствени суровини и мощности може се надяваш някой да ти издуха перката, ма тъй като гледам в държавата наментетата БГ и вятъра го съсипахте ;( .
Коментиран от #49
07:06 14.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 ВОЙНАТА НА БРИТАНЦИТЕ
Коментиран от #23
07:10 14.07.2026
22 ВВП
Коментиран от #50
07:10 14.07.2026
23 Механик
До коментар #21 от "ВОЙНАТА НА БРИТАНЦИТЕ":Но ест нюанс: в чували към крематорките в блатата!
07:11 14.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Артилерист
До коментар #4 от "Гориил":То за това у външноклозетная бензина е по 450 рунли, а бункерното се крие в калното мазе от 2022г, защото не са стигнали!
Коментиран от #51
07:13 14.07.2026
26 МАКАРОНИ С НЕЖНИ ИМЕНА
07:13 14.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 АНГЛОЕВРЕИТЕ
07:16 14.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Последния Софиянец
07:17 14.07.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Именно
До коментар #4 от "Гориил":Те са си украински!
07:18 14.07.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 КОЙ ДА ПРЕДПОЛАГА
07:19 14.07.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Здрасти пик4
До коментар #31 от "ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН":Ти ли си му дилъра?
07:22 14.07.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Гориил
До коментар #38 от "Джийзъса":Нали го вади няколко пъти, два навеса, а последния си падна в блатния хаганат, бункерното си призна пред всички, че нарочно го метнали там за да видят с дрона отгоре какво е станало!
07:24 14.07.2026
43 Мишел
07:24 14.07.2026
44 ИЗНЕРВЕН РОТШИЛД
Коментиран от #62
07:25 14.07.2026
45 ФРЕЯ И ГЕВГИРА
07:28 14.07.2026
46 В Киев за три дни
До коментар #15 от "име":Пет години от началото на три-дневната операция, в Русия взщсе още се чака по 12 часа на бензиностанциите за да се зареди с лимит от 20л. А в Крим няма смисъл да се чака, нито гориво нито ток! Малкото кораби който пробиха блокадата за да снабдят Крим с индийско гориво, отидоха при Москва!
Коментиран от #54, #56, #58, #70
07:28 14.07.2026
47 Аве,
07:29 14.07.2026
48 Хасковски каунь
До коментар #8 от "Някой":Константиновка е отнесена.
07:29 14.07.2026
49 WV са изхвърлили над 100 000
До коментар #19 от "Абе аз…":инженери и работници (на улицата) от 3 затворени техни фабрики! И Русия им е предложила работа и жилища.
07:29 14.07.2026
50 ПВВ,
До коментар #22 от "ВВП":И ток, и газ,и мегаполиси,и ракети...даже и бензин имат вече в Крим. А перемогата в медиите върви на изток към бункера , а реално се движи на изток към Киев. Но нали знаеш : хляб и зрелища , иначе системата отече. Карбовски го каза в един от неговите филми, социализмът победи продажни чуждопоклонници!
07:33 14.07.2026
51 Бункерното,
До коментар #25 от "Артилерист":Не се крие. Ходи си нормално в РД и КНР. Другите са го феминизирали и вие им подгласяте. А те ни градът, а вие се кефите бункерното това,бункерното онова. Господи колко мъка има на този свят!
07:36 14.07.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Град Козлодуй
07:38 14.07.2026
54 Mишел
До коментар #46 от "В Киев за три дни":Най-трудна е петата година от тридневна екскурзия до Киев.
07:40 14.07.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Тц,тц
До коментар #46 от "В Киев за три дни":Не четете ли бре? Тука има статия за това ,че в Крим има всичко вече! Вярно е твърдението на някои, че си пишете така. Даже не ви и плащат. Не е нужно да инвестират за промивка. Вие сте изписали тотално!
07:42 14.07.2026
57 Важното е, че
До коментар #1 от "Останаха ли…":заради украинските дронове, руснаците са затворили летищата край Москва, а летищата край Киев не пише да са затворени и хората си пътуват спокойно както до сега.
Толкова за тоя прехвален "масиран балистичен удар"
07:52 14.07.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 С ДВЕ ДУМИ
07:56 14.07.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 ДРОНОВЕ НАД МОСКВА
07:58 14.07.2026
62 Оръжие на Тръмп
До коментар #44 от "ИЗНЕРВЕН РОТШИЛД":Избива руснаци
Тръмп трупа дебели пачки.
08:00 14.07.2026
63 ДРОНОВЕ НАД МОСКВА
Коментиран от #71
08:02 14.07.2026
64 ВЕСЕЛЯК
08:10 14.07.2026
65 Воронката е дупка, Милене.
Коментиран от #68
08:10 14.07.2026
66 Руско Роби
08:14 14.07.2026
67 Как, нали до оня ден ни
08:19 14.07.2026
68 Без име
До коментар #65 от "Воронката е дупка, Милене.":Като дойдат руснаците, Милен ще е от първите, които ще ги посрещнат. И ще им каже, че руският му е в кръвта. Тая воронка не е пльосната случайно в текста.
08:19 14.07.2026
69 Мишел
08:21 14.07.2026
70 Глупости, ВСУ освободи Крим
До коментар #46 от "В Киев за три дни":още при Големия пролетен Контранаступ с Леопардите, когато Хаймарсите Ф-16 и Сторм Шедоу събориха керченския мост.
08:22 14.07.2026
71 Мишел
До коментар #63 от "ДРОНОВЕ НАД МОСКВА":Продължава да няма удар с украински дрон в Москва и в кръга около Москва на МКАД с диаметър 20 км.
08:23 14.07.2026