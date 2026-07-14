Успешният удар на Киев срещу рафинерията в Омск разкри пълната безпомощност на руската ПВО мрежа пред рояците от евтини безпилотни апарати

Войната в Украйна навлезе в изцяло нова стратегическа фаза, след като олекотени украински дронове за дълбоки удари прелетяха над 2500 километра (1500 мили), за да ударят нефтената рафинерия в сибирския град Омск. Според обстоен анализ на британското авторитетно издание The Telegraph, тази операция на практика подписва „смъртна присъда“ за досегашната концепция на руската противовъздушна отбрана (ПВО), оголвайки критичната инфраструктура на Кремъл чак до дълбокия му тил.

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Атаката срещу най-голямата петролна рафинерия в Русия е извършена с модернизирани безпилотни апарати от модела FP-1, произведени от украинската компания Fire Point . Експерти, цитирани от The Telegraph , посочват, че дроновете са летели необезпокоявано повече от 12 часа, прекосявайки десетки руски региони. Те са следвали предварително програмиран маршрут на ниска височина.

Основната слабост на Москва се крие в самата архитектура на нейните ПВО системи, коментират военни анализатори. Мрежата, изградена около скъпите системи С-400, е проектирана за засичане и противодействие на бойни самолети на НАТО и балистични ракети. Тя обаче се оказва напълно сляпа за бавнодвижещи се рояци от композитни материали, които се движат ниско до земята и имат минимален радарен отпечатък.

Провалът на съветския модел за сигурност

Руски военни блогъри и експерти по безпилотна авиация открито признават критичната ситуация. В публикации в социалните мрежи, отразени от западните медии, се посочва, че сегашният руски модел за защита, разчитащ на армейската ПВО и регионалните губернатори, е доказал пълната си неефективност в Омск.

Армията на Руската федерация просто няма необходимия брой личен състав и техника, за да организира зонална отбрана на толкова огромна територия.

Русия е твърде голяма, за да осигури зенитно-ракетни комплекси или мобилни екипи за всеки отделен обект от национално значение.

Руските системи за прихващане на дронове, като безпилотния апарат „Елка“, масово отчитат дефекти, като войниците се оплакват, че софтуерът им бърка украинските дронове с птици.

Компаниите производители, сред които и Fire Point , вече работят по разширяване на обхвата на апаратите до над 4000 километра (2500 мили). Това означава, че ядрото на руската нефтена, газова и военна индустрия вече не може да разчита на безопасност в сибирския тил.

Икономическият колапс и горивната криза

Ударите на Киев се превърнаха в асиметричен отговор, който буквално изцежда ресурсите на Москва. Цената на един украински дрон за дълъг обсег е десетки пъти по-ниска от стойността на ракетите-прихващачи, изстрелвани срещу него. За сметка на това щетите по рафинериите са дългосрочни и изискват сложни за подмяна западни компоненти, блокирани от санкциите.

В резултат на успешните атаки в Новосибирска и Омска област вече се наблюдава дълбока криза с доставките на горива. Местните власти призовават гражданите да преминат към дистанционна работа и да ограничат пътуванията с автомобили, докато по бензиностанциите се извиват огромни опашки и избухват физически сблъсъци между шофьори. Ограниченията и дефицитът на дизелово гориво започват пряко да влияят и на логистиката на самата руска армия на фронта.

Докато руският президент Владимир Путин се опитва публично да омаловажи мащаба на щетите, наричайки кризата „некритична“, експертите от The Telegraph са категорични: Украйна намери пролука в бронята на Кремъл и интензивността на тези удари тепърва ще нараства, поставяйки руската противовъздушна отбрана пред логистичен и технически фалит.