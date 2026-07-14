Украински дронове достигнаха Сибир: Смъртна присъда за руската противовъздушна отбрана

Успешният удар на Киев срещу рафинерията в Омск разкри пълната безпомощност на руската ПВО мрежа пред рояците от евтини безпилотни апарати
Войната в Украйна навлезе в изцяло нова стратегическа фаза, след като олекотени украински дронове за дълбоки удари прелетяха над 2500 километра (1500 мили), за да ударят нефтената рафинерия в сибирския град Омск. Според обстоен анализ на британското авторитетно издание The Telegraph, тази операция на практика подписва „смъртна присъда“ за досегашната концепция на руската противовъздушна отбрана (ПВО), оголвайки критичната инфраструктура на Кремъл чак до дълбокия му тил.
Пътят към Сибир: Как беше преодоляна руската ПВО?
Атаката срещу най-голямата петролна рафинерия в Русия е извършена с модернизирани безпилотни апарати от модела FP-1, произведени от украинската компания Fire Point . Експерти, цитирани от The Telegraph , посочват, че дроновете са летели необезпокоявано повече от 12 часа, прекосявайки десетки руски региони. Те са следвали предварително програмиран маршрут на ниска височина.
Основната слабост на Москва се крие в самата архитектура на нейните ПВО системи, коментират военни анализатори. Мрежата, изградена около скъпите системи С-400, е проектирана за засичане и противодействие на бойни самолети на НАТО и балистични ракети. Тя обаче се оказва напълно сляпа за бавнодвижещи се рояци от композитни материали, които се движат ниско до земята и имат минимален радарен отпечатък.
Провалът на съветския модел за сигурност
Руски военни блогъри и експерти по безпилотна авиация открито признават критичната ситуация. В публикации в социалните мрежи, отразени от западните медии, се посочва, че сегашният руски модел за защита, разчитащ на армейската ПВО и регионалните губернатори, е доказал пълната си неефективност в Омск.
- Армията на Руската федерация просто няма необходимия брой личен състав и техника, за да организира зонална отбрана на толкова огромна територия.
- Русия е твърде голяма, за да осигури зенитно-ракетни комплекси или мобилни екипи за всеки отделен обект от национално значение.
- Руските системи за прихващане на дронове, като безпилотния апарат „Елка“, масово отчитат дефекти, като войниците се оплакват, че софтуерът им бърка украинските дронове с птици.
Компаниите производители, сред които и Fire Point , вече работят по разширяване на обхвата на апаратите до над 4000 километра (2500 мили). Това означава, че ядрото на руската нефтена, газова и военна индустрия вече не може да разчита на безопасност в сибирския тил.
Икономическият колапс и горивната криза
Ударите на Киев се превърнаха в асиметричен отговор, който буквално изцежда ресурсите на Москва. Цената на един украински дрон за дълъг обсег е десетки пъти по-ниска от стойността на ракетите-прихващачи, изстрелвани срещу него. За сметка на това щетите по рафинериите са дългосрочни и изискват сложни за подмяна западни компоненти, блокирани от санкциите.
В резултат на успешните атаки в Новосибирска и Омска област вече се наблюдава дълбока криза с доставките на горива. Местните власти призовават гражданите да преминат към дистанционна работа и да ограничат пътуванията с автомобили, докато по бензиностанциите се извиват огромни опашки и избухват физически сблъсъци между шофьори. Ограниченията и дефицитът на дизелово гориво започват пряко да влияят и на логистиката на самата руска армия на фронта.
Докато руският президент Владимир Путин се опитва публично да омаловажи мащаба на щетите, наричайки кризата „некритична“, експертите от The Telegraph са категорични: Украйна намери пролука в бронята на Кремъл и интензивността на тези удари тепърва ще нараства, поставяйки руската противовъздушна отбрана пред логистичен и технически фалит.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мишел
Коментиран от #64
09:18 14.07.2026
2 Аз съм веган
Коментиран от #10, #13, #35
09:18 14.07.2026
3 Карай, то е без друго
Коментиран от #45
09:19 14.07.2026
4 млад еврас
09:19 14.07.2026
5 Бля Бля
09:20 14.07.2026
6 Пешо
Коментиран от #16, #23
09:20 14.07.2026
7 В Киев за три дни
Коментиран от #18
09:20 14.07.2026
8 Трол
Коментиран от #27
09:20 14.07.2026
9 Ердоан
Изгодно!
09:20 14.07.2026
10 За теб знаят вече
До коментар #2 от "Аз съм веган":всички, че си падаш по черните 🍆🍆🍆🍆
09:21 14.07.2026
11 ха ха ха ...
Коментиран от #32
09:21 14.07.2026
12 Гориил
Коментиран от #25
09:21 14.07.2026
13 Удри евраста с лопатЕто
До коментар #2 от "Аз съм веган":Лошото е, че това го казваш от дъното на пропастта където е ЕС и няма кой да те чуе.
09:21 14.07.2026
14 Зеления път
09:22 14.07.2026
15 млад еврас
09:23 14.07.2026
16 Втората армия в Света
До коментар #6 от "Пешо":Ами да пуска де, що не пуска... Няма разрешение от Китай? Пет години ги пишете едни същи когато губите на фронта!
09:23 14.07.2026
17 Другари
Ние специална операция правихме, а те с прости дронове ни разказват играта.
Дали да не се снишиме?
09:23 14.07.2026
18 Удри евраста с лопатЕто
До коментар #7 от "В Киев за три дни":А кой ти каза 3 дни Киев, ами ако е 30 години кво ша прави европата, та тя отсега накаля памперса, за укрите е военна операция за европата специална, и да операцията върви по план с хирургическа точност.
Коментиран от #49
09:23 14.07.2026
19 Факт
09:23 14.07.2026
20 ФАКТ
Коментиран от #39
09:24 14.07.2026
21 На баба ви дрона
09:25 14.07.2026
22 Отреазвяващ
09:25 14.07.2026
23 Путин
До коментар #6 от "Пешо":Не можем, ще псднат на главите ни. А и Сорос ни каза да се евг.
09:25 14.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Лъжеш
До коментар #12 от "Гориил":Пак лъже.Измисля или чете руски лъжи и пише тук.
Няма значение от къде са изстреляни,важен е ефекта.
Коментиран от #83
09:26 14.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 До Австралия достигнаха даже
09:27 14.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 хихи
09:27 14.07.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 ФАКТ
До коментар #11 от "ха ха ха ...":имаш пиратка в главата си... виждал ли си кадрите от Москва?
Коментиран от #57, #58
09:28 14.07.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Мухахаха
До коментар #2 от "Аз съм веган":Веганче на фронта ще те пратим да чистиш пушките
09:29 14.07.2026
36 АБВ
Дроновете се пускат обикновено от територията на самата Русия, внесени от съседни държави.
Да, има разузнавателни дронове, които могат да летят по 10 - 15 часа, но те са много леки и летят на голяма височина и не могат да носят освен навигационно оборудване и тежка бойна глава от порядъка на 50 - 100 кг.
Коментиран от #42
09:29 14.07.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Цеко
09:30 14.07.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 ами
09:32 14.07.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Ха ХаХа
на Най.......
Укропомашки лъжи
09:33 14.07.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 АБВ
До коментар #3 от "Карай, то е без друго":"Константиновка нямаше никакво стратегическо значение."
А вече и Красний Лиман започва да губи стратегическото си значение.
Руските ДРГ са в Николаевка на 5 - 6 км. от Краматорск - Славянската агломерация.
Коментиран от #51
09:34 14.07.2026
46 Аз съм веган
Коментиран от #50, #56
09:34 14.07.2026
47 Механик
Ама това преди Путин да умре пореден път или след като пак свършат кокошите яйца в Москва?
Коментиран от #55
09:35 14.07.2026
48 Бензиностанцията с ракети
Нема такива смешници!
09:36 14.07.2026
49 В Киев за три дни
До коментар #18 от "Удри евраста с лопатЕто":Европа е по силна и по-богата от всякога! ЕС не съобразява нито с Америка, нито с Китай, камо ли с държави от третия свят като Ра шистан!
Коментиран от #68, #69, #75
09:36 14.07.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Отстрани
До коментар #45 от "АБВ":И 1,4 милиона броя руска тор няма вече никакво стратегическо значение.
Коментиран от #60, #63
09:37 14.07.2026
52 Удри евраста с лопатЕто
09:37 14.07.2026
53 Стенли
09:38 14.07.2026
54 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ
Какъв боен товар имат тия въшки?
Не искам да се хабя, вярвайте си в каквото си искате, просто нямам време, а не смятам, че аудиторията си заслужава по-задълбочен анализ.
Приятен ден!
09:38 14.07.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Познаваме те
До коментар #46 от "Аз съм веган":Знаем, че веган, а веганството не влияе добре на мозъчните клетки.
09:40 14.07.2026
57 ха ха ха ...
До коментар #32 от "ФАКТ":Дай да видим кадрите от Москва???...ха ха ха ...малоумна работа ..
А кво стана със сенатора Линдзи Греъм ?
Бил на обиколка в Украйна когато Путин ги избомби !!
Май руснаците са му видяли сметката , ама разправят че починал внезапно в щатите ...
Коментиран от #70
09:40 14.07.2026
58 Кьоркютюк
До коментар #32 от "ФАКТ":Не, ама кадрите от софето, когато се запали склада с пластмасовите боклуци, бяха впечатляващи.
09:40 14.07.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Няма край путинското унижение
09:41 14.07.2026
62 Аз съм веган
09:42 14.07.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Гоце
До коментар #1 от "Мишел":Това са опорки откървавия кремълски режим за да не го съборят разярените мужици
09:42 14.07.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Удри евраста с лопатЕто
09:44 14.07.2026
67 бе не е като
До коментар #63 от "Цеко":един сенатор , Линдзи Греъм му викат .
Май руснаците са му видяли сметката в украйна , ама разправят че починал в щатите .
09:44 14.07.2026
68 Да те питам нещо
До коментар #49 от "В Киев за три дни":Извинявай, на какви билки си? "Европа е по силна и по-богата от всякога"???
09:44 14.07.2026
69 Мишел
До коментар #49 от "В Киев за три дни":Най-трудна е петата година от тридневна СВО.
09:45 14.07.2026
70 Ох ох ох
До коментар #57 от "ха ха ха ...":Верно ли ? Ти си готов писател за приказки на малоумни деца
Коментиран от #77
09:45 14.07.2026
71 Украине Победа
Коментиран от #78
09:45 14.07.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Вчера
09:46 14.07.2026
74 Z-axaрова
09:46 14.07.2026
75 Стенли
До коментар #49 от "В Киев за три дни":Приятелю пий си хапчетата , точно тук , във факти онзи ден имаше голяма статия как Фолксваген Груп , готви големи реформи , това означава съкращаването на стотици хиляди работници , а не само Фолксваген ,а и много други компании готвят същото , така че този така наречен ЕС има сериозни икономически проблеми
Коментиран от #90
09:46 14.07.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 ха ха ха ...
До коментар #70 от "Ох ох ох":Ти освен Факти друго не ползваш ли ??...ха ха ха ...малоумна работа ..
09:47 14.07.2026
78 Психиатър
До коментар #71 от "Украине Победа":Вие сте на 5-ти километър.
09:47 14.07.2026
79 Фори
09:47 14.07.2026
80 Вовата
Коментиран от #81, #84
09:48 14.07.2026
81 жик так
До коментар #80 от "Вовата":Бе руснаците ако искат цял Сибир ще заселят с китайци .Ама за вас един по среден .
09:49 14.07.2026
82 Нищо не са прилетели
09:51 14.07.2026
83 Ми не лъже
До коментар #25 от "Лъжеш":Мисли малко: как ще мине повече от 2000км тоя скапан дрон с една туба бензин (колкото всъщност носи) ?! И какъв е по-точно ефекта за който говориш ?! Да не мислиш че 100-ина килограма ненасочен взрив са голяма работа за обект с размерите на рафинерия (декари!) За справка вижте видеото във фейсбук където един FP-1 удря комина на Сизранската рафинерия - комина НЕ мръдна! Да не говорим пък що точно комина... щото толкова му е насочването... Така че освен евтина пропаганда за олгорени нищо не постигат!
Коментиран от #86
09:51 14.07.2026
84 Така така
До коментар #80 от "Вовата":То щото в Европа има само европейци, справка футболистите на Франция, Англия, Белгия .....
09:52 14.07.2026
85 така е
09:54 14.07.2026
86 и аз чух
До коментар #83 от "Ми не лъже":И на мене шефа ми каза, че всъщност криза с горивата в РФ няма. Нали е бензиностанция с ракетами!
Коментиран от #95
09:55 14.07.2026
87 Накратко
Коментиран от #88
09:56 14.07.2026
88 Ясно
До коментар #87 от "Накратко":Освободила е още 120 кв км от присъствието си.
09:59 14.07.2026
89 жоро
украйна е пред колапс
края е близо
няколко др9нчета няма да спасят дрОгаря Зе
10:00 14.07.2026
90 В Киев за три дни
До коментар #75 от "Стенли":Мой не особено образован приятелЮ..... Така наречения ЕС е втора икономика в Света след Америка, ЕС не се свежда до няколко завода за коли, прогнозата за разтеж е 4%! А сега приятелЮ да погледнем Ра шистан, няма ви в топ десет на големите икономик,и имате отрицателен растеж -2%, налага се на СК да изпраща войници и амиции за да ви спасява, а лихвеният ви процент 20%!!!!
Коментиран от #91
10:03 14.07.2026
91 Съмнение
До коментар #90 от "В Киев за три дни":Ти едва ли имаш приятели.
10:07 14.07.2026
92 Версия
10:08 14.07.2026
93 Никой
10:11 14.07.2026
94 Червен кхмер
Като гледам днес в Проссия нищо не се е изменили.Достоен наследник на Империята на Злото и като него ще свърши.
10:12 14.07.2026
95 А къде го чу
До коментар #86 от "и аз чух":Източник: Укринформ ?
10:16 14.07.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Боко
ели ,копи-пейста не ти се получава !
Не се мъчи повече а се връщай към най древната професия , че годинките се трупат и ще гладуваш👌
10:21 14.07.2026