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Украински дронове достигнаха Сибир: Смъртна присъда за руската противовъздушна отбрана
  Тема: Украйна

Украински дронове достигнаха Сибир: Смъртна присъда за руската противовъздушна отбрана

14 Юли, 2026 09:13, обновена 14 Юли, 2026 09:15 2 184 97

  • дронове-
  • сибир-
  • смъртна присъда-
  • русия-
  • противовъздушна отбрана

Украински дронове с голям обсег достигнаха дълбоко в руския тил, поставяйки под въпрос способността на Москва да защитава стратегическата си инфраструктура.

Украински дронове достигнаха Сибир: Смъртна присъда за руската противовъздушна отбрана - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Успешният удар на Киев срещу рафинерията в Омск разкри пълната безпомощност на руската ПВО мрежа пред рояците от евтини безпилотни апарати

Войната в Украйна навлезе в изцяло нова стратегическа фаза, след като олекотени украински дронове за дълбоки удари прелетяха над 2500 километра (1500 мили), за да ударят нефтената рафинерия в сибирския град Омск. Според обстоен анализ на британското авторитетно издание The Telegraph, тази операция на практика подписва „смъртна присъда“ за досегашната концепция на руската противовъздушна отбрана (ПВО), оголвайки критичната инфраструктура на Кремъл чак до дълбокия му тил.

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Пътят към Сибир: Как беше преодоляна руската ПВО?

Атаката срещу най-голямата петролна рафинерия в Русия е извършена с модернизирани безпилотни апарати от модела FP-1, произведени от украинската компания Fire Point . Експерти, цитирани от The Telegraph , посочват, че дроновете са летели необезпокоявано повече от 12 часа, прекосявайки десетки руски региони. Те са следвали предварително програмиран маршрут на ниска височина.

Основната слабост на Москва се крие в самата архитектура на нейните ПВО системи, коментират военни анализатори. Мрежата, изградена около скъпите системи С-400, е проектирана за засичане и противодействие на бойни самолети на НАТО и балистични ракети. Тя обаче се оказва напълно сляпа за бавнодвижещи се рояци от композитни материали, които се движат ниско до земята и имат минимален радарен отпечатък.

Провалът на съветския модел за сигурност

Руски военни блогъри и експерти по безпилотна авиация открито признават критичната ситуация. В публикации в социалните мрежи, отразени от западните медии, се посочва, че сегашният руски модел за защита, разчитащ на армейската ПВО и регионалните губернатори, е доказал пълната си неефективност в Омск.

  • Армията на Руската федерация просто няма необходимия брой личен състав и техника, за да организира зонална отбрана на толкова огромна територия.
  • Русия е твърде голяма, за да осигури зенитно-ракетни комплекси или мобилни екипи за всеки отделен обект от национално значение.
  • Руските системи за прихващане на дронове, като безпилотния апарат „Елка“, масово отчитат дефекти, като войниците се оплакват, че софтуерът им бърка украинските дронове с птици.

Компаниите производители, сред които и Fire Point , вече работят по разширяване на обхвата на апаратите до над 4000 километра (2500 мили). Това означава, че ядрото на руската нефтена, газова и военна индустрия вече не може да разчита на безопасност в сибирския тил.

Икономическият колапс и горивната криза

Ударите на Киев се превърнаха в асиметричен отговор, който буквално изцежда ресурсите на Москва. Цената на един украински дрон за дълъг обсег е десетки пъти по-ниска от стойността на ракетите-прихващачи, изстрелвани срещу него. За сметка на това щетите по рафинериите са дългосрочни и изискват сложни за подмяна западни компоненти, блокирани от санкциите.

В резултат на успешните атаки в Новосибирска и Омска област вече се наблюдава дълбока криза с доставките на горива. Местните власти призовават гражданите да преминат към дистанционна работа и да ограничат пътуванията с автомобили, докато по бензиностанциите се извиват огромни опашки и избухват физически сблъсъци между шофьори. Ограниченията и дефицитът на дизелово гориво започват пряко да влияят и на логистиката на самата руска армия на фронта.

Докато руският президент Владимир Путин се опитва публично да омаловажи мащаба на щетите, наричайки кризата „некритична“, експертите от The Telegraph са категорични: Украйна намери пролука в бронята на Кремъл и интензивността на тези удари тепърва ще нараства, поставяйки руската противовъздушна отбрана пред логистичен и технически фалит.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мишел

    48 29 Отговор
    Украинските дронове срещу Омск са изстреляни от територията на Казахстан, на стотина км от Омск.

    Коментиран от #64

    09:18 14.07.2026

  • 2 Аз съм веган

    34 52 Отговор
    Хаяско се е засилил към пропастта и си го знае. Само нашите копейки и румбурак се държат.

    Коментиран от #10, #13, #35

    09:18 14.07.2026

  • 3 Карай, то е без друго

    50 14 Отговор
    Константиновка нямаше никакво стратегическо значение.

    Коментиран от #45

    09:19 14.07.2026

  • 4 млад еврас

    44 12 Отговор
    И това го казват хора дето реално им е унищожена отбраната и цялата държава и население и бомби, дронове и ракети си падат навсякъде.

    09:19 14.07.2026

  • 5 Бля Бля

    54 18 Отговор
    Според нашите увредени медии скоро украйниците ще нахлучт в Москва.

    09:20 14.07.2026

  • 6 Пешо

    20 25 Отговор
    Тези пък... путя пусни 2 атома да настигнеш сащисаните и да се приключва...

    Коментиран от #16, #23

    09:20 14.07.2026

  • 7 В Киев за три дни

    26 45 Отговор
    Пет години от началото на три-дневната операция, няма място където да се скриеш в Ра шистан!!!

    Коментиран от #18

    09:20 14.07.2026

  • 8 Трол

    44 11 Отговор
    В скоро време дроновете ще достигнат западното крайбрежие на САЩ.

    Коментиран от #27

    09:20 14.07.2026

  • 9 Ердоан

    27 39 Отговор
    Продавам руските кюнци С-400!
    Изгодно!

    09:20 14.07.2026

  • 10 За теб знаят вече

    20 2 Отговор

    До коментар #2 от "Аз съм веган":

    всички, че си падаш по черните 🍆🍆🍆🍆

    09:21 14.07.2026

  • 11 ха ха ха ...

    37 19 Отговор
    Тия олекотени дронове които носят по една пиратка са само за имидж...никакви поражения не са нанесли реално ..

    Коментиран от #32

    09:21 14.07.2026

  • 12 Гориил

    63 13 Отговор
    Установено е, че дронът е изстрелян от камион на петдесет километра от Омск.Всички участници в престъплението са открити, а телефоните, съдържащи инструкциите на СБУ, са дешифрирани дословно.

    Коментиран от #25

    09:21 14.07.2026

  • 13 Удри евраста с лопатЕто

    31 15 Отговор

    До коментар #2 от "Аз съм веган":

    Лошото е, че това го казваш от дъното на пропастта където е ЕС и няма кой да те чуе.

    09:21 14.07.2026

  • 14 Зеления път

    31 9 Отговор
    Зеленото утрепа кака Линдзи, сега той има смъртна присъда..

    09:22 14.07.2026

  • 15 млад еврас

    27 7 Отговор
    Еврастите вече спасиха ли се от руското робство, че тея хора с нетърпение чакаха еврото да дойде та да ги отърве, та спасиха ли се или не, че гледам всичко си е същото освен по високите цени и инфлация, та съм се притеснил за тея хора.

    09:23 14.07.2026

  • 16 Втората армия в Света

    11 21 Отговор

    До коментар #6 от "Пешо":

    Ами да пуска де, що не пуска... Няма разрешение от Китай? Пет години ги пишете едни същи когато губите на фронта!

    09:23 14.07.2026

  • 17 Другари

    13 24 Отговор
    Кошмар!Как се преживява това?
    Ние специална операция правихме, а те с прости дронове ни разказват играта.
    Дали да не се снишиме?

    09:23 14.07.2026

  • 18 Удри евраста с лопатЕто

    21 10 Отговор

    До коментар #7 от "В Киев за три дни":

    А кой ти каза 3 дни Киев, ами ако е 30 години кво ша прави европата, та тя отсега накаля памперса, за укрите е военна операция за европата специална, и да операцията върви по план с хирургическа точност.

    Коментиран от #49

    09:23 14.07.2026

  • 19 Факт

    27 10 Отговор
    Нищо не достига от Украйна, сглобяват се на място от диверсанти внедрени още преди години и се вкарват от трафиканти на далечни неохранявани от пво обекти под ръководството и управмението на Сащ и англичаните...

    09:23 14.07.2026

  • 20 ФАКТ

    6 21 Отговор
    Западът НИКОГА няма да позволи на бавн0 ра3 виващите копейки да сменят Псулер

    Коментиран от #39

    09:24 14.07.2026

  • 21 На баба ви дрона

    27 9 Отговор
    Тези дронове се пускат от територията на Казахстан и затова стигат до Омск. Я по-добре кажете как е украинското ПВО. Още ли сваля по 150% от целите?

    09:25 14.07.2026

  • 22 Отреазвяващ

    16 3 Отговор
    Ако на един ,,курник" на 4 колела напишеш Бг,значи ли че е произведен в Бг?

    09:25 14.07.2026

  • 23 Путин

    6 11 Отговор

    До коментар #6 от "Пешо":

    Не можем, ще псднат на главите ни. А и Сорос ни каза да се евг.

    09:25 14.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Лъжеш

    10 28 Отговор

    До коментар #12 от "Гориил":

    Пак лъже.Измисля или чете руски лъжи и пише тук.
    Няма значение от къде са изстреляни,важен е ефекта.

    Коментиран от #83

    09:26 14.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 До Австралия достигнаха даже

    20 6 Отговор
    Стига сте писали тези глупости бе, не ви ли омръзна. Накрая ще започнат да удрят всички военни обекти в Западна Европа и ще ви наредят жълтите павета наобратно.

    09:27 14.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 хихи

    21 6 Отговор
    FP-1 модулна бойна глава с тегло между 60 кг и 120!!! Ама вие наистина ли мислите да победите Русия с тези пистолети с капси.?????

    09:27 14.07.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 ФАКТ

    8 18 Отговор

    До коментар #11 от "ха ха ха ...":

    имаш пиратка в главата си... виждал ли си кадрите от Москва?

    Коментиран от #57, #58

    09:28 14.07.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Мухахаха

    9 1 Отговор

    До коментар #2 от "Аз съм веган":

    Веганче на фронта ще те пратим да чистиш пушките

    09:29 14.07.2026

  • 36 АБВ

    18 7 Отговор
    Ели, абсолютни глупости си написала. Няма атакуващ дрон, зареден с достатъчно експлозив за да нанесе големи поражения, който да литне от територията на Украйна и да порази цел на 2 500 км.
    Дроновете се пускат обикновено от територията на самата Русия, внесени от съседни държави.
    Да, има разузнавателни дронове, които могат да летят по 10 - 15 часа, но те са много леки и летят на голяма височина и не могат да носят освен навигационно оборудване и тежка бойна глава от порядъка на 50 - 100 кг.

    Коментиран от #42

    09:29 14.07.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Цеко

    10 18 Отговор
    Ма чкай бла тните ват ници! Пълни нек адърници са братушките, чак стават смешни, голям резил! За какво са им сега остарелите балистични ракети, като ги и страх да стрелят с тях, че за нови нямат пари?! Кинжалите се оказаха пълна трагедия...а за дронове нямат муниции очевидно, жалкари. Наближава момента, когато ще тор пилират бункера на Пу тлер в Подмосксовието и всичко приключва с бегом през глава а от Луганск, Донбас...те от Крим вече се измъкват ват ниците по терлици, че моного им запари.

    09:30 14.07.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 ами

    6 12 Отговор
    ха ха ха - дядя путя по цял ден търси бяло знаме за да се предаде и пита колко репарации да плати на европа

    09:32 14.07.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Ха ХаХа

    15 6 Отговор
    Стигнали са Сибир
    на Най.......
    Укропомашки лъжи

    09:33 14.07.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 АБВ

    16 3 Отговор

    До коментар #3 от "Карай, то е без друго":

    "Константиновка нямаше никакво стратегическо значение."

    А вече и Красний Лиман започва да губи стратегическото си значение.

    Руските ДРГ са в Николаевка на 5 - 6 км. от Краматорск - Славянската агломерация.

    Коментиран от #51

    09:34 14.07.2026

  • 46 Аз съм веган

    5 18 Отговор
    Очаквам всеки момент да излезе пияния медведев и да плаши гаргите

    Коментиран от #50, #56

    09:34 14.07.2026

  • 47 Механик

    15 5 Отговор
    Тоест "край. Русия приключи" ли? Така ли да разбираме?
    Ама това преди Путин да умре пореден път или след като пак свършат кокошите яйца в Москва?

    Коментиран от #55

    09:35 14.07.2026

  • 48 Бензиностанцията с ракети

    8 15 Отговор
    остана без бензин!
    Нема такива смешници!

    09:36 14.07.2026

  • 49 В Киев за три дни

    26 17 Отговор

    До коментар #18 от "Удри евраста с лопатЕто":

    Европа е по силна и по-богата от всякога! ЕС не съобразява нито с Америка, нито с Китай, камо ли с държави от третия свят като Ра шистан!

    Коментиран от #68, #69, #75

    09:36 14.07.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Отстрани

    4 12 Отговор

    До коментар #45 от "АБВ":

    И 1,4 милиона броя руска тор няма вече никакво стратегическо значение.

    Коментиран от #60, #63

    09:37 14.07.2026

  • 52 Удри евраста с лопатЕто

    14 6 Отговор
    Русия изстрелва стотици дронове всека нощ, укрия 30% завзета и руската армия напредва всеки ден, укрия цялата разкостена и през нощта паднаха сумати ракети в киев, населението и намаля на половина 4 милиона жертви имат вече, европа с фалирала икономика, свърши оръжията, моли се за заеми да ги даде на укрите, обаче евраста изпада в неописуема еуфория и в амок понеже укрите пуснали дрон, затова и им се съобщава за всеки дрон не бива да бъде пропуснат нито евин дрон.

    09:37 14.07.2026

  • 53 Стенли

    10 3 Отговор
    Че,Руската федерация има проблеми с тези дронове , има, но след време ще се справи и с този проблем , просто както се пише в статията руското ПВО е предназначено за друг вид въздушни нападения и също така и това е вярно в статията, че покриването на такава голяма територия също е логистичен проблем ,но както вече казах не се съмнявам , че се работи по тези проблеми , и в близко бъдеще ще бъдат решени

    09:38 14.07.2026

  • 54 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ

    14 3 Отговор
    Фантастични разкази по картинки и пропаганда.
    Какъв боен товар имат тия въшки?
    Не искам да се хабя, вярвайте си в каквото си искате, просто нямам време, а не смятам, че аудиторията си заслужава по-задълбочен анализ.
    Приятен ден!

    09:38 14.07.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Познаваме те

    11 2 Отговор

    До коментар #46 от "Аз съм веган":

    Знаем, че веган, а веганството не влияе добре на мозъчните клетки.

    09:40 14.07.2026

  • 57 ха ха ха ...

    11 3 Отговор

    До коментар #32 от "ФАКТ":

    Дай да видим кадрите от Москва???...ха ха ха ...малоумна работа ..

    А кво стана със сенатора Линдзи Греъм ?
    Бил на обиколка в Украйна когато Путин ги избомби !!

    Май руснаците са му видяли сметката , ама разправят че починал внезапно в щатите ...

    Коментиран от #70

    09:40 14.07.2026

  • 58 Кьоркютюк

    12 1 Отговор

    До коментар #32 от "ФАКТ":

    Не, ама кадрите от софето, когато се запали склада с пластмасовите боклуци, бяха впечатляващи.

    09:40 14.07.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Няма край путинското унижение

    4 10 Отговор
    Няма!

    09:41 14.07.2026

  • 62 Аз съм веган

    3 12 Отговор
    Някоя копейка знае ли кога в Бензиностанцията ще има бензин и Интернет или не им трябват?

    09:42 14.07.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Гоце

    3 9 Отговор

    До коментар #1 от "Мишел":

    Това са опорки откървавия кремълски режим за да не го съборят разярените мужици

    09:42 14.07.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Удри евраста с лопатЕто

    12 0 Отговор
    Русия изстрелва стотици дронове всека нощ, укрия 30% завзета и руската армия напредва всеки ден, укрия цялата разкостена и през нощта паднаха сумати ракети в киев, населението и намаля на половина 4 милиона жертви имат вече, европа с фалирала икономика, свърши оръжията, моли се за заеми да ги даде на укрите, обаче евраста изпада в неописуема еуфория и в амок понеже укрите пуснали дрон, затова и им се съобщава за всеки дрон не бива да бъде пропуснат нито евин дрон.

    09:44 14.07.2026

  • 67 бе не е като

    10 0 Отговор

    До коментар #63 от "Цеко":

    един сенатор , Линдзи Греъм му викат .
    Май руснаците са му видяли сметката в украйна , ама разправят че починал в щатите .

    09:44 14.07.2026

  • 68 Да те питам нещо

    10 2 Отговор

    До коментар #49 от "В Киев за три дни":

    Извинявай, на какви билки си? "Европа е по силна и по-богата от всякога"???

    09:44 14.07.2026

  • 69 Мишел

    1 9 Отговор

    До коментар #49 от "В Киев за три дни":

    Най-трудна е петата година от тридневна СВО.

    09:45 14.07.2026

  • 70 Ох ох ох

    1 4 Отговор

    До коментар #57 от "ха ха ха ...":

    Верно ли ? Ти си готов писател за приказки на малоумни деца

    Коментиран от #77

    09:45 14.07.2026

  • 71 Украине Победа

    2 7 Отговор
    Ние сме на всеки километър вече и в Сибир

    Коментиран от #78

    09:45 14.07.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Вчера

    6 0 Отговор
    ФСБ на РФ арестува 5 човека в област , която е на 10 000 км от Москва , подготвяли изстрелване на дронове срещу летище ,, Украйнка ,, така се казва летището , дроновете са пренесени с камион с двойно дъно , голяма е територията на РФ и немогат да я опазят , защото има украинци , които живеят там от години .

    09:46 14.07.2026

  • 74 Z-axaрова

    2 8 Отговор
    Нашият позор го няма никъде.

    09:46 14.07.2026

  • 75 Стенли

    8 15 Отговор

    До коментар #49 от "В Киев за три дни":

    Приятелю пий си хапчетата , точно тук , във факти онзи ден имаше голяма статия как Фолксваген Груп , готви големи реформи , това означава съкращаването на стотици хиляди работници , а не само Фолксваген ,а и много други компании готвят същото , така че този така наречен ЕС има сериозни икономически проблеми

    Коментиран от #90

    09:46 14.07.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 ха ха ха ...

    7 1 Отговор

    До коментар #70 от "Ох ох ох":

    Ти освен Факти друго не ползваш ли ??...ха ха ха ...малоумна работа ..

    09:47 14.07.2026

  • 78 Психиатър

    6 1 Отговор

    До коментар #71 от "Украине Победа":

    Вие сте на 5-ти километър.

    09:47 14.07.2026

  • 79 Фори

    4 0 Отговор
    Самият Путин каза че дрона не предизвиква разрушение.Като силна пиратка е.

    09:47 14.07.2026

  • 80 Вовата

    2 8 Отговор
    Всички знаем че Сибир отдавна е китайски протекторат с губернатор китаец то белото просиа е китайски вече

    Коментиран от #81, #84

    09:48 14.07.2026

  • 81 жик так

    5 1 Отговор

    До коментар #80 от "Вовата":

    Бе руснаците ако искат цял Сибир ще заселят с китайци .Ама за вас един по среден .

    09:49 14.07.2026

  • 82 Нищо не са прилетели

    4 4 Отговор
    Украинските дронове. Стига сте лъгали, че диверсии те се извършват от руска територия или от териториите на съседни на нея държави максимално близки до целта.

    09:51 14.07.2026

  • 83 Ми не лъже

    5 12 Отговор

    До коментар #25 от "Лъжеш":

    Мисли малко: как ще мине повече от 2000км тоя скапан дрон с една туба бензин (колкото всъщност носи) ?! И какъв е по-точно ефекта за който говориш ?! Да не мислиш че 100-ина килограма ненасочен взрив са голяма работа за обект с размерите на рафинерия (декари!) За справка вижте видеото във фейсбук където един FP-1 удря комина на Сизранската рафинерия - комина НЕ мръдна! Да не говорим пък що точно комина... щото толкова му е насочването... Така че освен евтина пропаганда за олгорени нищо не постигат!

    Коментиран от #86

    09:51 14.07.2026

  • 84 Така така

    5 6 Отговор

    До коментар #80 от "Вовата":

    То щото в Европа има само европейци, справка футболистите на Франция, Англия, Белгия .....

    09:52 14.07.2026

  • 85 така е

    0 2 Отговор
    В Омска област рязко скочила цената на мулетата и каретите.

    09:54 14.07.2026

  • 86 и аз чух

    8 2 Отговор

    До коментар #83 от "Ми не лъже":

    И на мене шефа ми каза, че всъщност криза с горивата в РФ няма. Нали е бензиностанция с ракетами!

    Коментиран от #95

    09:55 14.07.2026

  • 87 Накратко

    8 1 Отговор
    Украинската армия освободи над 120 квадратни километра в Днепропетровска област...Подразделения на 425-ти отделен щурмови полк "Скала“ на украинската армия е освободил шест населени места в Днепропетровска област - Терново, Запорожское, Новогеоргиевка, Вороне, Сичневое и Малиевка. В съобщението на военните се уточнява, че дълбочината на пробива е 25 километра. Нанесени са критични загуби на руската 120-та дивизия на морската пехота и подразделения на 68-ми армейски корпус.

    Коментиран от #88

    09:56 14.07.2026

  • 88 Ясно

    2 0 Отговор

    До коментар #87 от "Накратко":

    Освободила е още 120 кв км от присъствието си.

    09:59 14.07.2026

  • 89 жоро

    3 0 Отговор
    хахаха мечти
    украйна е пред колапс
    края е близо
    няколко др9нчета няма да спасят дрОгаря Зе

    10:00 14.07.2026

  • 90 В Киев за три дни

    0 3 Отговор

    До коментар #75 от "Стенли":

    Мой не особено образован приятелЮ..... Така наречения ЕС е втора икономика в Света след Америка, ЕС не се свежда до няколко завода за коли, прогнозата за разтеж е 4%! А сега приятелЮ да погледнем Ра шистан, няма ви в топ десет на големите икономик,и имате отрицателен растеж -2%, налага се на СК да изпраща войници и амиции за да ви спасява, а лихвеният ви процент 20%!!!!

    Коментиран от #91

    10:03 14.07.2026

  • 91 Съмнение

    1 0 Отговор

    До коментар #90 от "В Киев за три дни":

    Ти едва ли имаш приятели.

    10:07 14.07.2026

  • 92 Версия

    0 0 Отговор
    Вероятно случайни рояци дронове ще се движат асиметрично в предприятия за ракети в Европа. Където се правят украинскитен неща

    10:08 14.07.2026

  • 93 Никой

    1 0 Отговор
    Подобни изопачаващи реалната картина на войната в Украйна "анализи" подвеждат читателите или са платена пропаганда.

    10:11 14.07.2026

  • 94 Червен кхмер

    1 1 Отговор
    Бях на Червения площад ,когато един германец кацна до него във вече несъществуващия СССР.
    Като гледам днес в Проссия нищо не се е изменили.Достоен наследник на Империята на Злото и като него ще свърши.

    10:12 14.07.2026

  • 95 А къде го чу

    2 0 Отговор

    До коментар #86 от "и аз чух":

    Източник: Укринформ ?

    10:16 14.07.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Боко

    0 0 Отговор
    Тука всякакви куууурвввички се пробват да драскат😉
    ели ,копи-пейста не ти се получава !
    Не се мъчи повече а се връщай към най древната професия , че годинките се трупат и ще гладуваш👌

    10:21 14.07.2026

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