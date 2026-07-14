Кримският мост остава цял не поради липса на възможности, а поради ясна военна стратегия на ВСУ. Това обясни легендарният украински командир на подразделение за безпилотни апарати Роберт Бровди, по-известен с градското си име "Мадяр".

Според Мадяр, съоръжението над Керченския проток в момента служи на украинското разузнаване и армия по съвсем различен начин. Вместо пълно физическо разрушаване, Украйна прилага тактика на перманентен огневи контрол и систематично унищожаване на руската логистика около моста. Това принуждава Русия да хаби огромен ресурс за отбрана на обекта, блокирайки ценни ПВО системи, които иначе биха били разположени на фронтовата линия.

Капан за ПВО: Русия концентрира десетки системи около моста.

Огневи контрол: Мостът е лесна цел, когато е необходимо.

Логистичен натиск: Изтощаването на руските сили в Крим е приоритет.

Оцеляването на конструкцията е временно тактическо решение на Киев, което се диктува изцяло от нуждите на предстоящите деокупационни операции на полуострова.

Преведено от английски-Роберт Йосипович Бровди, известен с позивния си Маджар, е украински военнослужещ, майор от Въоръжените сили на Украйна, известен като основател и командир на подразделението „Птиците на Маджар“. Той е Герой на Украйна и командир на Силите за безпилотни системи на Въоръжените сили на Украйна.