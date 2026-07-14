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Командир Мадяр разкри тактическата причина: Защо Украйна не разрушава Кримския мост

Командир Мадяр разкри тактическата причина: Защо Украйна не разрушава Кримския мост

14 Юли, 2026 12:42 2 400 73

  • командир-
  • мадяр-
  • украйна-
  • кримски мост

Известният украински командир на дронове обясни стратегическия замисъл зад оцеляването на съоръжението.

Командир Мадяр разкри тактическата причина: Защо Украйна не разрушава Кримския мост - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Кримският мост остава цял не поради липса на възможности, а поради ясна военна стратегия на ВСУ. Това обясни легендарният украински командир на подразделение за безпилотни апарати Роберт Бровди, по-известен с градското си име "Мадяр".

Според Мадяр, съоръжението над Керченския проток в момента служи на украинското разузнаване и армия по съвсем различен начин. Вместо пълно физическо разрушаване, Украйна прилага тактика на перманентен огневи контрол и систематично унищожаване на руската логистика около моста. Това принуждава Русия да хаби огромен ресурс за отбрана на обекта, блокирайки ценни ПВО системи, които иначе биха били разположени на фронтовата линия.

  • Капан за ПВО: Русия концентрира десетки системи около моста.
  • Огневи контрол: Мостът е лесна цел, когато е необходимо.
  • Логистичен натиск: Изтощаването на руските сили в Крим е приоритет.

Оцеляването на конструкцията е временно тактическо решение на Киев, което се диктува изцяло от нуждите на предстоящите деокупационни операции на полуострова.

Преведено от английски-Роберт Йосипович Бровди, известен с позивния си Маджар, е украински военнослужещ, майор от Въоръжените сили на Украйна, известен като основател и командир на подразделението „Птиците на Маджар“. Той е Герой на Украйна и командир на Силите за безпилотни системи на Въоръжените сили на Украйна.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Последния софиянец

    27 41 Отговор

    До коментар #1 от "У ДРИ БАЦЕ":

    Тоя пич опраска 92 монголски кораба и танкери за 5 дня!
    Направо е ВЕЛИК

    Коментиран от #7, #32, #56

    12:45 14.07.2026

  • 5 НАЙ-ВЕРОЯТНО

    40 21 Отговор
    Защото ако британците разрушат кримския мост, Лондон няма да го има вече.

    Коментиран от #13, #46

    12:45 14.07.2026

  • 6 Смър на укрите

    38 16 Отговор
    тоя нема да умре от естествена смърт

    12:46 14.07.2026

  • 7 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    22 17 Отговор

    До коментар #4 от "Последния софиянец":

    299 не бяха ли?
    Хахаххах

    Коментиран от #12

    12:46 14.07.2026

  • 8 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    24 15 Отговор
    По статията:" гроздето е кисело"

    12:47 14.07.2026

  • 9 С бодри крачки крачим

    29 17 Отговор
    Към трета световна. Добре, че Западът го е шубе и ще отнесе само някой друг атом. Едва ли ще посмее да ескалира.

    Коментиран от #16

    12:47 14.07.2026

  • 10 Укрите ще бъдат избити до крак

    26 15 Отговор
    и това ще е повод да се почерпим, а когато еврасите бъдат избити ще настъпи Рай на земята

    12:47 14.07.2026

  • 11 зИленски

    18 15 Отговор
    ГРОЗДЕТО Е ГОРЧИВО
    ЯСНО
    СМЕШНИК

    Коментиран от #20

    12:48 14.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Румен Решетников

    15 22 Отговор

    До коментар #5 от "НАЙ-ВЕРОЯТНО":

    Британците или марсианците, ватенка?
    Я пак провери опорките... 😀

    12:48 14.07.2026

  • 14 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    12 11 Отговор

    До коментар #1 от "У ДРИ БАЦЕ":

    Викай лекарите да Ти сменят аповете.Със свещички.По точно с една ,голяма ,кожена,хахахх.

    Коментиран от #18

    12:49 14.07.2026

  • 15 А аз мога да ви

    23 14 Отговор
    Разкрия, стратегическата причина: "Защо Русия още не е превърнала покрайнината в пустиня?"

    12:49 14.07.2026

  • 16 604

    8 11 Отговор

    До коментар #9 от "С бодри крачки крачим":

    Плана е да изпепелят източна европа..

    12:49 14.07.2026

  • 17 По тази логика

    3 14 Отговор
    руснаците сами трябва да го съборят!

    12:50 14.07.2026

  • 18 Румен Решетников

    5 8 Отговор

    До коментар #14 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    При тебе работи, викаш? 😀

    Коментиран от #24

    12:50 14.07.2026

  • 19 Путине, Путине...

    15 14 Отговор
    Спукаха те от бомбене
    Крим направо го опустошиха.

    12:50 14.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Коста

    12 9 Отговор
    Щот Окраина се надява да открадне Крим а мост не може да построи...

    12:51 14.07.2026

  • 22 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    15 9 Отговор

    До коментар #12 от "Последния софиянец":

    Украинского Ципсо ,Бетер от Холивуд.
    Кой вярва на укрите?След всички " перемоги"
    Актуален списък с " Победи " На зеленски и бандеровска Украйна:
    1 Границите от 1991
    2 Границите от 2014
    3 Границите от 2022
    4 Контърнаступа от Лято 2023
    5 пиене на кафето в Крим
    6 събаряне на Кримския мост
    7 Превземане на Курска АЕЦ и Замяната и, и на Курска област за Донбас
    Това е накратко и за Сега само.

    Коментиран от #23, #31

    12:51 14.07.2026

  • 23 ГОЛЕМ СМЕХ

    10 15 Отговор

    До коментар #22 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Избити над МИЛИОН руснаци
    И още избиват руснаци в Донбас.

    Коментиран от #25, #28

    12:53 14.07.2026

  • 24 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    13 7 Отговор

    До коментар #18 от "Румен Решетников":

    Аз по прайдове не ходя ,но като Ви гледам жълтите бордюри,само Това Ви успокоява

    12:53 14.07.2026

  • 25 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    15 6 Отговор

    До коментар #23 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    По украински Данни,Нали.
    Кой нормален вярва на украинец

    Коментиран от #30

    12:54 14.07.2026

  • 26 Путине, Путине...

    12 17 Отговор
    Разпраха те от бомбандировки
    Вече натовските дронове стигат и до....Сибир.

    12:54 14.07.2026

  • 27 стоян георгиев

    13 15 Отговор
    Крим се превърна в капан за мишки.моста е сиренцето в капана.еждневно там като на стрелбище се унищожава руска техника за стотици милиони евро.

    Коментиран от #38

    12:55 14.07.2026

  • 28 Коста

    9 8 Отговор

    До коментар #23 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Избиват руснаци! Тя затова Русия започна СВО.

    Коментиран от #33, #41

    12:55 14.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 ГОЛЕМ СМЕХ

    10 14 Отговор

    До коментар #25 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Затова ли Путин прави мобилизации нон стоп.

    12:56 14.07.2026

  • 31 стоян георгиев

    8 9 Отговор

    До коментар #22 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Ударите се признават ежедневно от руските военкори.нещо против романов или варгонзо ?

    12:56 14.07.2026

  • 32 Джебе

    8 12 Отговор

    До коментар #4 от "Последния софиянец":

    Ммм..... Не мога да се съглася. Монголите са били все пак народ по-смислен и не чак толкова варварски колкото московците

    12:57 14.07.2026

  • 33 ГОЛЕМ СМЕХ

    7 14 Отговор

    До коментар #28 от "Коста":

    Преди 2014г бе тихо и мирно в Донбас
    После дойдоха паравоенните на Путин
    И патакламата стана.

    Коментиран от #39, #68

    12:57 14.07.2026

  • 34 Някой

    13 4 Отговор
    Абе, то и ние още не сме кацнали на Луната. Не щото не можем, а защото си имаме стратегия. Ще чакаме първо американците да се върнат там, после ще им откраднем ракетата и ще отидем и ние.
    Горе-долу, това е.

    12:58 14.07.2026

  • 35 Без име

    17 5 Отговор
    Защото Русия още на откриването му заяви, че всяко посегателство върху моста ще приема като обявяване на война срещу Русия. Никой не иска да е във война с Русия. Руснаците могат да бъдат много жестоки.

    Коментиран от #48

    12:59 14.07.2026

  • 36 Орк

    7 5 Отговор

    До коментар #29 от "НЕ МИ СЕ ИСКА НО ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЕМ":

    Мечти татарски....

    13:00 14.07.2026

  • 37 Миру

    7 0 Отговор
    ъхъ, събул съм си гащите, ама не че ме е срам, а да плаша врага

    13:01 14.07.2026

  • 38 ИЗБИВАНЕТО НА РИСНАЦИ

    5 10 Отговор

    До коментар #27 от "стоян георгиев":

    Основна цел на ВСУ.

    Коментиран от #42, #62

    13:01 14.07.2026

  • 39 стоян георгиев

    5 12 Отговор

    До коментар #33 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Най смешното е че даже тролея не знае кога русия влезе в Украйна.руснаците нападнаха крим февруари а размириците почнаха май.ама повтарят като папагали за украинския геноцид,макар че путин нападна далеч преди да е умрял дори един руснак.

    13:03 14.07.2026

  • 40 Как

    6 5 Отговор
    Командир Мъдяр се закани да измъди руснаците.

    13:04 14.07.2026

  • 41 М да...

    5 11 Отговор

    До коментар #28 от "Коста":

    Тезата за избиването на руснаци е толкова стара и лъжовна че няма накъде повече. Но дори да беше вярна.еше да е по-за предпочитане защото ако бяха избили всички руснаци светът щеше да е видял мооогоооооо по-малко страдание и убийства отколкото, са пострадалите народи при защитата на уж Избиваните руснаци

    13:04 14.07.2026

  • 42 стоян георгиев

    6 10 Отговор

    До коментар #38 от "ИЗБИВАНЕТО НА РИСНАЦИ":

    Руснака вече даже не е цел.избиват ги като хлебарки и на никого в русия не му пука и не му стана жал за собствения народ.сега им спират тока и бензина та дано тоя робски народ се усети че не е нормално да мреш в мизерия заради лудия си диктатор.

    Коментиран от #72

    13:05 14.07.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Гост

    13 3 Отговор
    Украинците пак са чели приказката за лисицата и гроздето, което било кисело. Толкова им вади очите този мост, а така не смеят да го пипнат, защото унищожаването на моста ще означава автоматично и пълно унищожаване на Киев. Видя се, че руските ракети нищо не ги спира и правят кактво си решат. Така че, както се пееше в оняа стара песен, "Малеееей, страаах!" А тези глупости в статията са специално за "вътрешен пазар" и опорки за нашенския умнокрасивитет, които да повтарят из форумите.

    Коментиран от #45

    13:07 14.07.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Град Козлодуй

    3 11 Отговор

    До коментар #5 от "НАЙ-ВЕРОЯТНО":

    Грешиш приятел. От руснак войник не става, в това е проблема.

    Коментиран от #57

    13:10 14.07.2026

  • 47 Мишел

    10 1 Отговор
    Гроздето е кисело за Мадяр

    13:11 14.07.2026

  • 48 Ха-ха

    3 10 Отговор

    До коментар #35 от "Без име":

    Тя Русийката фалира и умре, ти още чакаш обявяването на войната.!

    Коментиран от #49

    13:13 14.07.2026

  • 49 Без име

    3 0 Отговор

    До коментар #48 от "Ха-ха":

    За толкова ти стига.

    13:15 14.07.2026

  • 50 хихи

    11 1 Отговор
    А в същото време ВСУ настъпват на запад въпреки слабата подкрепа от руската армия...

    13:16 14.07.2026

  • 51 Тату

    10 3 Отговор
    По-голяма щуротия,не бях чел! Съвсем за канарчета ни взехте,бре!

    Коментиран от #54

    13:17 14.07.2026

  • 52 Военната стратегия за край на Усрацията

    5 2 Отговор
    Командир Мадяр разкри тактическата причина: Защо Украйна не разрушава Кримския мост

    Кримският мост остава цял не поради липса на възможности, а поради ясна военна стратегия на ВСУ. Това обясни легендарният украински командир на подраз
    -;-
    Явно пожалмат Крим, а 2014 година там имаше едни зелени човечета.....

    13:18 14.07.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Прорускике свине квичат!

    1 8 Отговор

    До коментар #51 от "Тату":

    Тату:
    По-голяма щуротия,не бях чел! Съвсем за канарчета ни взехте,бре!
    -;-
    Русофилите и за канарчета не стават.

    13:20 14.07.2026

  • 55 Гориил

    8 3 Отговор
    Това са измислици на един нахален Бандера. Украйна изчерпва основните ресурси. Няма енергия, няма производство, няма суровини, няма логистика и няма възможности за противовъздушна отбрана.

    Коментиран от #59, #71

    13:20 14.07.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Защото

    6 1 Отговор
    британците и краварите не могат.

    13:25 14.07.2026

  • 59 стоян георгиев

    2 7 Отговор

    До коментар #55 от "Гориил":

    Горилчо,я ми кажи защо в русия няма бензин?нали Украина няма ресурси?

    13:28 14.07.2026

  • 60 име

    5 1 Отговор
    Ако го разрушат, руснаците ще им разрушат мостовете на Днепър и ще останат отрязани от централна и западна Украйна.

    13:29 14.07.2026

  • 61 Гориил

    7 1 Отговор
    Нито един дрон на НАТО вече не може да се доближи до Кримския мост. Разгърната е ефективна многопластова отбрана, използваща най-новите руски системи за електронна война.Убождането с карфица и ухапванията от комари няма да отворят вълшебната врата към кукления театър на Буратино. Плътността, широчината и дълбочината на защитните съоръжения на Кримския мост са непреодолими и уникални. Москва сега се е превърнала в непревземаема крепост. Нейните отбранителни ресурси и резерви са невъзможни за преодоляване. Следва обширният регион на Санкт Петербург.

    Коментиран от #69

    13:32 14.07.2026

  • 62 Мишел

    5 1 Отговор

    До коментар #38 от "ИЗБИВАНЕТО НА РИСНАЦИ":

    Затова украинците от 53.5 милиона останаха под 20 милиона, намаление с 65%,и заменят вече 5 пъти по 27 загинали руснаци срещу по 1000 загинали украинци. а Русия си е с 143,5 милиона население.

    13:35 14.07.2026

  • 63 az СВО Победа 81

    4 0 Отговор
    Обяснението е много просто:

    Защото такъв мост не съществува!

    Нали така гласеше пропагандното клише, спомняте ли си? 🤣🤣🤣

    13:36 14.07.2026

  • 64 Тоя

    5 1 Отговор
    Мадур , защо е жив все още?

    13:38 14.07.2026

  • 65 Гориил

    4 1 Отговор
    Скоро ще дойде времето, когато най-новите възможности на Русия за електронна война (над 100 000 сложни и високотехнологични системи за лов, откриване, проследяване и унищожаване на дронове и ракети на НАТО) ще доминират в цялото евразийско пространство. Това ще сложи край на всички опити и усилия за защита не само на Украйна, но и на бъдещи цели в Европа.

    13:39 14.07.2026

  • 66 Русофилистик

    0 3 Отговор
    А ние откъде ще минаваме за Русия, през Дунав мост или през Варна? Ние много искаме да живеем в Русия, но нямаме желание. Искаме ЕС да се разпадне, но искаме и да живеем в ЕС, защото да пътуваш в Шенген е разкош, искаме да няма евро, но пък си е много хубаво да пазаруваш с евро навсякъде. Не знам дали това нашето е някакво заболяване или е нормално. Ако има медицинско лице, нека каже.

    13:44 14.07.2026

  • 67 Аз се сещам

    1 2 Отговор
    за още една причина. След като Украйна си върне Крим ще може да използва моста, за да нахлуе в Краснодарска област.

    13:47 14.07.2026

  • 68 Мишел

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    През 2012г. украинската армия навлезе в Донецка и Луганска области и започна геноцид срещу рускоговорящото население там. Отначало срещу ВСу воюваха местните милиции, към които се присъединяваха все повече руски доброволци със своите оръжия от армията . Това продължава и досега. За да се намеси армията на Русия , Русия и Украйна трябва да са в обявена война

    13:50 14.07.2026

  • 69 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "Гориил":

    Супер.ей така трябва.украйна нека си потапя кораби и да пали нефтозаводи.крим наш другари и моста...хах...точно за това говори и мадяр!

    13:51 14.07.2026

  • 70 Кочо Честименски

    1 0 Отговор
    Силите за отбрана на Украйна освободиха шест села в Днепропетровска област, - Армия Inform.

    25 километра дълбоко в окупираните територии, отбраната на врага беше пробита.

    Коментиран от #73

    13:53 14.07.2026

  • 71 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "Гориил":

    В Севастопол днес - нафтата 5 евро....ама пак няма.

    13:53 14.07.2026

  • 72 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "стоян георгиев":

    Вчера излезе новина ,че човека създал дизайна на БМВ х5 и х6 - Пиер Льоклерк,белгиец 1972 г с президентски указ е получил Руско гражданство.От мизерията ще да е,хахахах

    13:56 14.07.2026

  • 73 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #70 от "Кочо Честименски":

    Посочи кои села,че да проверим

    13:57 14.07.2026

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