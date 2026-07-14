Командир Мадяр разкри тактическата причина: Защо Украйна не разрушава Кримския мост

Кримският мост остава цял не поради липса на възможности, а поради ясна военна стратегия на ВСУ. Това обясни легендарният украински командир на подразделение за безпилотни апарати Роберт Бровди, по-известен с градското си име "Мадяр".
Според Мадяр, съоръжението над Керченския проток в момента служи на украинското разузнаване и армия по съвсем различен начин. Вместо пълно физическо разрушаване, Украйна прилага тактика на перманентен огневи контрол и систематично унищожаване на руската логистика около моста. Това принуждава Русия да хаби огромен ресурс за отбрана на обекта, блокирайки ценни ПВО системи, които иначе биха били разположени на фронтовата линия.
- Капан за ПВО: Русия концентрира десетки системи около моста.
- Огневи контрол: Мостът е лесна цел, когато е необходимо.
- Логистичен натиск: Изтощаването на руските сили в Крим е приоритет.
Оцеляването на конструкцията е временно тактическо решение на Киев, което се диктува изцяло от нуждите на предстоящите деокупационни операции на полуострова.
Преведено от английски-Роберт Йосипович Бровди, известен с позивния си Маджар, е украински военнослужещ, майор от Въоръжените сили на Украйна, известен като основател и командир на подразделението „Птиците на Маджар“. Той е Герой на Украйна и командир на Силите за безпилотни системи на Въоръжените сили на Украйна.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Последния софиянец
До коментар #1 от "У ДРИ БАЦЕ":Тоя пич опраска 92 монголски кораба и танкери за 5 дня!
Направо е ВЕЛИК
Коментиран от #7, #32, #56
12:45 14.07.2026
5 НАЙ-ВЕРОЯТНО
Коментиран от #13, #46
12:45 14.07.2026
6 Смър на укрите
12:46 14.07.2026
7 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #4 от "Последния софиянец":299 не бяха ли?
Хахаххах
Коментиран от #12
12:46 14.07.2026
8 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
12:47 14.07.2026
9 С бодри крачки крачим
Коментиран от #16
12:47 14.07.2026
10 Укрите ще бъдат избити до крак
12:47 14.07.2026
11 зИленски
ЯСНО
СМЕШНИК
Коментиран от #20
12:48 14.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Румен Решетников
До коментар #5 от "НАЙ-ВЕРОЯТНО":Британците или марсианците, ватенка?
Я пак провери опорките... 😀
12:48 14.07.2026
14 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #1 от "У ДРИ БАЦЕ":Викай лекарите да Ти сменят аповете.Със свещички.По точно с една ,голяма ,кожена,хахахх.
Коментиран от #18
12:49 14.07.2026
15 А аз мога да ви
12:49 14.07.2026
16 604
До коментар #9 от "С бодри крачки крачим":Плана е да изпепелят източна европа..
12:49 14.07.2026
17 По тази логика
12:50 14.07.2026
18 Румен Решетников
До коментар #14 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":При тебе работи, викаш? 😀
Коментиран от #24
12:50 14.07.2026
19 Путине, Путине...
Крим направо го опустошиха.
12:50 14.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Коста
12:51 14.07.2026
22 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #12 от "Последния софиянец":Украинского Ципсо ,Бетер от Холивуд.
Кой вярва на укрите?След всички " перемоги"
Актуален списък с " Победи " На зеленски и бандеровска Украйна:
1 Границите от 1991
2 Границите от 2014
3 Границите от 2022
4 Контърнаступа от Лято 2023
5 пиене на кафето в Крим
6 събаряне на Кримския мост
7 Превземане на Курска АЕЦ и Замяната и, и на Курска област за Донбас
Това е накратко и за Сега само.
Коментиран от #23, #31
12:51 14.07.2026
23 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #22 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Избити над МИЛИОН руснаци
И още избиват руснаци в Донбас.
Коментиран от #25, #28
12:53 14.07.2026
24 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #18 от "Румен Решетников":Аз по прайдове не ходя ,но като Ви гледам жълтите бордюри,само Това Ви успокоява
12:53 14.07.2026
25 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #23 от "ГОЛЕМ СМЕХ":По украински Данни,Нали.
Кой нормален вярва на украинец
Коментиран от #30
12:54 14.07.2026
26 Путине, Путине...
Вече натовските дронове стигат и до....Сибир.
12:54 14.07.2026
27 стоян георгиев
Коментиран от #38
12:55 14.07.2026
28 Коста
До коментар #23 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Избиват руснаци! Тя затова Русия започна СВО.
Коментиран от #33, #41
12:55 14.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #25 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Затова ли Путин прави мобилизации нон стоп.
12:56 14.07.2026
31 стоян георгиев
До коментар #22 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Ударите се признават ежедневно от руските военкори.нещо против романов или варгонзо ?
12:56 14.07.2026
32 Джебе
До коментар #4 от "Последния софиянец":Ммм..... Не мога да се съглася. Монголите са били все пак народ по-смислен и не чак толкова варварски колкото московците
12:57 14.07.2026
33 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #28 от "Коста":Преди 2014г бе тихо и мирно в Донбас
После дойдоха паравоенните на Путин
И патакламата стана.
Коментиран от #39, #68
12:57 14.07.2026
34 Някой
Горе-долу, това е.
12:58 14.07.2026
35 Без име
Коментиран от #48
12:59 14.07.2026
36 Орк
До коментар #29 от "НЕ МИ СЕ ИСКА НО ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЕМ":Мечти татарски....
13:00 14.07.2026
37 Миру
13:01 14.07.2026
38 ИЗБИВАНЕТО НА РИСНАЦИ
До коментар #27 от "стоян георгиев":Основна цел на ВСУ.
Коментиран от #42, #62
13:01 14.07.2026
39 стоян георгиев
До коментар #33 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Най смешното е че даже тролея не знае кога русия влезе в Украйна.руснаците нападнаха крим февруари а размириците почнаха май.ама повтарят като папагали за украинския геноцид,макар че путин нападна далеч преди да е умрял дори един руснак.
13:03 14.07.2026
40 Как
13:04 14.07.2026
41 М да...
До коментар #28 от "Коста":Тезата за избиването на руснаци е толкова стара и лъжовна че няма накъде повече. Но дори да беше вярна.еше да е по-за предпочитане защото ако бяха избили всички руснаци светът щеше да е видял мооогоооооо по-малко страдание и убийства отколкото, са пострадалите народи при защитата на уж Избиваните руснаци
13:04 14.07.2026
42 стоян георгиев
До коментар #38 от "ИЗБИВАНЕТО НА РИСНАЦИ":Руснака вече даже не е цел.избиват ги като хлебарки и на никого в русия не му пука и не му стана жал за собствения народ.сега им спират тока и бензина та дано тоя робски народ се усети че не е нормално да мреш в мизерия заради лудия си диктатор.
Коментиран от #72
13:05 14.07.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Гост
Коментиран от #45
13:07 14.07.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Град Козлодуй
До коментар #5 от "НАЙ-ВЕРОЯТНО":Грешиш приятел. От руснак войник не става, в това е проблема.
Коментиран от #57
13:10 14.07.2026
47 Мишел
13:11 14.07.2026
48 Ха-ха
До коментар #35 от "Без име":Тя Русийката фалира и умре, ти още чакаш обявяването на войната.!
Коментиран от #49
13:13 14.07.2026
49 Без име
До коментар #48 от "Ха-ха":За толкова ти стига.
13:15 14.07.2026
50 хихи
13:16 14.07.2026
51 Тату
Коментиран от #54
13:17 14.07.2026
52 Военната стратегия за край на Усрацията
Кримският мост остава цял не поради липса на възможности, а поради ясна военна стратегия на ВСУ. Това обясни легендарният украински командир на подраз
-;-
Явно пожалмат Крим, а 2014 година там имаше едни зелени човечета.....
13:18 14.07.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Прорускике свине квичат!
До коментар #51 от "Тату":Тату:
По-голяма щуротия,не бях чел! Съвсем за канарчета ни взехте,бре!
-;-
Русофилите и за канарчета не стават.
13:20 14.07.2026
55 Гориил
Коментиран от #59, #71
13:20 14.07.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Защото
13:25 14.07.2026
59 стоян георгиев
До коментар #55 от "Гориил":Горилчо,я ми кажи защо в русия няма бензин?нали Украина няма ресурси?
13:28 14.07.2026
60 име
13:29 14.07.2026
61 Гориил
Коментиран от #69
13:32 14.07.2026
62 Мишел
До коментар #38 от "ИЗБИВАНЕТО НА РИСНАЦИ":Затова украинците от 53.5 милиона останаха под 20 милиона, намаление с 65%,и заменят вече 5 пъти по 27 загинали руснаци срещу по 1000 загинали украинци. а Русия си е с 143,5 милиона население.
13:35 14.07.2026
63 az СВО Победа 81
Защото такъв мост не съществува!
Нали така гласеше пропагандното клише, спомняте ли си? 🤣🤣🤣
13:36 14.07.2026
64 Тоя
13:38 14.07.2026
65 Гориил
13:39 14.07.2026
66 Русофилистик
13:44 14.07.2026
67 Аз се сещам
13:47 14.07.2026
68 Мишел
До коментар #33 от "ГОЛЕМ СМЕХ":През 2012г. украинската армия навлезе в Донецка и Луганска области и започна геноцид срещу рускоговорящото население там. Отначало срещу ВСу воюваха местните милиции, към които се присъединяваха все повече руски доброволци със своите оръжия от армията . Това продължава и досега. За да се намеси армията на Русия , Русия и Украйна трябва да са в обявена война
13:50 14.07.2026
69 стоян георгиев
До коментар #61 от "Гориил":Супер.ей така трябва.украйна нека си потапя кораби и да пали нефтозаводи.крим наш другари и моста...хах...точно за това говори и мадяр!
13:51 14.07.2026
70 Кочо Честименски
25 километра дълбоко в окупираните територии, отбраната на врага беше пробита.
Коментиран от #73
13:53 14.07.2026
71 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
До коментар #55 от "Гориил":В Севастопол днес - нафтата 5 евро....ама пак няма.
13:53 14.07.2026
72 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #42 от "стоян георгиев":Вчера излезе новина ,че човека създал дизайна на БМВ х5 и х6 - Пиер Льоклерк,белгиец 1972 г с президентски указ е получил Руско гражданство.От мизерията ще да е,хахахах
13:56 14.07.2026
73 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #70 от "Кочо Честименски":Посочи кои села,че да проверим
13:57 14.07.2026