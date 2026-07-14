До 14 000 души може да са загинали при рекордната гореща вълна в Западна Европа, сочи анализ на Политико

Рекордната гореща вълна, обхванала Западна Европа между 18 юни и 1 юли, вероятно е причинила смъртта на до 14 000 души, превръщайки се в едно от най-смъртоносните климатични бедствия на континента през последните години. Това показва анализ на ПОЛИТИКО, базиран на национални здравни данни и оценки на европейски експерти, предава News.bg.

Според учените екстремните температури са били значително повлияни от причинените от човека климатични промени, свързани основно с емисиите на парникови газове от изгарянето на изкопаеми горива. През разглеждания период в редица държави бяха отчетени температури над 40 градуса по Целзий, а на много места бяха подобрени исторически климатични рекорди.

Най-голям брой извънредни смъртни случаи са отчетени в Германия, където се изчислява, че горещините са допринесли за около 6800 смъртни случая само през седмицата от 22 до 28 юни. Следват Великобритания с близо 2200 жертви, Франция с около 2025, Белгия с 1747, Испания с 812 и Нидерландия с 480 извънредни смъртни случая.

Допълнителен доклад на европейската система за наблюдение на смъртността EuroMOMO, която работи с подкрепата на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) и Световната здравна организация (СЗО), отчита 10 650 извънредни смъртни случая в 27 европейски държави между 22 и 28 юни. Експертите подчертават, че тези данни са предварителни и могат да бъдат актуализирани с постъпването на допълнителна информация.

Показателят „извънредна смъртност“ измерва броя на починалите над обичайното за даден период. Макар да включва смъртни случаи от различни причини, той е широко използван за оценка на въздействието на екстремни събития като горещи вълни, пандемии или природни бедствия.

Главният лекар на датския Statens Serum Institut и координатор на EuroMOMO Ласе Скафте Вестергор заявява, че към момента няма друга значима заплаха за общественото здраве в Европа, която да обясни толкова рязкото увеличение на смъртността.

Най-тежко засегната във Франция е областта Ил дьо Франс, включително Париж. Националната здравна агенция отчита увеличение на смъртността с 29% спрямо предходната седмица, като повечето починали са били на възраст над 45 години.

В Белгия институтът Sciensano определя настоящата гореща вълна като най-смъртоносната, откакто се води подобна статистика през 2000 г. Особено силно е засегната Валония, където смъртността е нараснала със 76%. Сред починалите има и 280 души под 65-годишна възраст, което показва, че рискът не се ограничава само до най-възрастните хора.

Испания отчита сравнително по-нисък брой жертви въпреки температурите над 40°C в много райони. Експерти обясняват това с широкото разпространение на климатични инсталации - около 40% от испанските домакинства разполагат с климатик при средно около 20% за Европа, което вероятно е ограничило последствията от жегите.

В Нидерландия повечето починали са били над 80-годишна възраст, а здравните власти все още обработват окончателните данни. Междувременно учени във Великобритания изчисляват, че около 2200 души в Англия и Уелс са починали вследствие на високите температури в периода между 18 и 28 юни.

Британският министър на енергетиката Ед Милибанд заяви, че рекордните горещини са поредното доказателство, че климатичната криза вече оказва сериозно въздействие върху живота и здравето на хората, а не представлява само бъдещ риск.