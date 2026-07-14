До 14 000 души може да са загинали при рекордната гореща вълна в Западна Европа, сочи анализ на Политико

Рекордната гореща вълна, обхванала Западна Европа между 18 юни и 1 юли, вероятно е причинила смъртта на до 14 000 души, превръщайки се в едно от най-смъртоносните климатични бедствия на континента през последните години. Това показва анализ на ПОЛИТИКО, базиран на национални здравни данни и оценки на европейски експерти, предава News.bg.
Според учените екстремните температури са били значително повлияни от причинените от човека климатични промени, свързани основно с емисиите на парникови газове от изгарянето на изкопаеми горива. През разглеждания период в редица държави бяха отчетени температури над 40 градуса по Целзий, а на много места бяха подобрени исторически климатични рекорди.
Най-голям брой извънредни смъртни случаи са отчетени в Германия, където се изчислява, че горещините са допринесли за около 6800 смъртни случая само през седмицата от 22 до 28 юни. Следват Великобритания с близо 2200 жертви, Франция с около 2025, Белгия с 1747, Испания с 812 и Нидерландия с 480 извънредни смъртни случая.
Допълнителен доклад на европейската система за наблюдение на смъртността EuroMOMO, която работи с подкрепата на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) и Световната здравна организация (СЗО), отчита 10 650 извънредни смъртни случая в 27 европейски държави между 22 и 28 юни. Експертите подчертават, че тези данни са предварителни и могат да бъдат актуализирани с постъпването на допълнителна информация.
Показателят „извънредна смъртност“ измерва броя на починалите над обичайното за даден период. Макар да включва смъртни случаи от различни причини, той е широко използван за оценка на въздействието на екстремни събития като горещи вълни, пандемии или природни бедствия.
Главният лекар на датския Statens Serum Institut и координатор на EuroMOMO Ласе Скафте Вестергор заявява, че към момента няма друга значима заплаха за общественото здраве в Европа, която да обясни толкова рязкото увеличение на смъртността.
Най-тежко засегната във Франция е областта Ил дьо Франс, включително Париж. Националната здравна агенция отчита увеличение на смъртността с 29% спрямо предходната седмица, като повечето починали са били на възраст над 45 години.
В Белгия институтът Sciensano определя настоящата гореща вълна като най-смъртоносната, откакто се води подобна статистика през 2000 г. Особено силно е засегната Валония, където смъртността е нараснала със 76%. Сред починалите има и 280 души под 65-годишна възраст, което показва, че рискът не се ограничава само до най-възрастните хора.
Испания отчита сравнително по-нисък брой жертви въпреки температурите над 40°C в много райони. Експерти обясняват това с широкото разпространение на климатични инсталации - около 40% от испанските домакинства разполагат с климатик при средно около 20% за Европа, което вероятно е ограничило последствията от жегите.
В Нидерландия повечето починали са били над 80-годишна възраст, а здравните власти все още обработват окончателните данни. Междувременно учени във Великобритания изчисляват, че около 2200 души в Англия и Уелс са починали вследствие на високите температури в периода между 18 и 28 юни.
Британският министър на енергетиката Ед Милибанд заяви, че рекордните горещини са поредното доказателство, че климатичната криза вече оказва сериозно въздействие върху живота и здравето на хората, а не представлява само бъдещ риск.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #5
13:18 14.07.2026
2 мисирко
13:19 14.07.2026
3 А на новите
13:22 14.07.2026
4 Закона
13:26 14.07.2026
5 хаспухати
До коментар #1 от "Последния Софиянец":колко затопля
13:27 14.07.2026
6 Зелените са като генерал Годжи
13:27 14.07.2026
7 Че ние на изток
13:35 14.07.2026
8 Без име
13:35 14.07.2026
9 Kaлпазанин
Коментиран от #11
13:38 14.07.2026
10 Малко са,
13:39 14.07.2026
11 Хахаха
До коментар #9 от "Kaлпазанин":Бабите и дядовците едва ли са имали климатик хахаха!
13:40 14.07.2026
12 Всяка година
13:42 14.07.2026
13 Механик
Щото за три години КОВИД-ШАШМА, аз не чух някой да е умрял от друго освен от ковид.
13:45 14.07.2026