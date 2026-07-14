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Иран призова Йордания да прекрати военното сътрудничество със САЩ след твърдения за ракетен удар

Иран призова Йордания да прекрати военното сътрудничество със САЩ след твърдения за ракетен удар

14 Юли, 2026 13:45 1 385 11

  • йордания-
  • иран-
  • военно сътрудничество-
  • сащ-
  • ракетен удар

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция заяви, че не разглежда Йордания като противник, но настоя американското военно присъствие в страната да бъде прекратено. Засега Аман и Вашингтон не са коментирали изявленията.

Иран призова Йордания да прекрати военното сътрудничество със САЩ след твърдения за ракетен удар - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Иран призова Йордания да прекрати военното си сътрудничество със Съединените щати, като заяви, че подобна стъпка би допринесла за възстановяването на сигурността в Близкия изток. Това се посочва в изявление на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, цитирано от ДПА, предава БТА.

Обръщението е адресирано към йорданския народ и подчертава, че Иран не изпитва враждебност към Йордания. Според текста Техеран заявява, че уважава йорданските граждани и желае страната да запази своето достойнство и стабилност.

В същото време Революционната гвардия призова йорданското общество да настоява за прекратяване на американското военно присъствие в страната. Според иранската позиция именно това би било важна стъпка към намаляване на напрежението и подобряване на сигурността в региона.

Военното формирование съобщи още, че рано сутринта е нанесло удари с балистични ракети по военновъздушна база на територията на Йордания. Според Иран базата е била използвана от американските въоръжени сили за извършване на атаки срещу ирански цели.

Към момента няма официално потвърждение на тези твърдения от страна на Йордания или Съединените щати. Йорданските власти не са съобщили за нанесени щети или жертви, а американската администрация също не е коментирала изявленията на Техеран.

Случаят се развива на фона на рязката ескалация на напрежението между Иран и САЩ след размяната на военни удари през последните дни. Опасенията на международната общност са, че конфликтът може да се разрасне и да въвлече допълнително държави от региона, включително страни, които поддържат тесни отношения със САЩ.

Йордания е ключов съюзник на Вашингтон в Близкия изток и домакин на американско военно присъствие, което играе важна роля в регионалните операции и в сътрудничеството в областта на сигурността.


Йордания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаха

    2 16 Отговор
    Писслямистите да си гледат собствения обор.

    Коментиран от #2

    13:55 14.07.2026

  • 2 млад еврас

    21 3 Отговор

    До коментар #1 от "хаха":

    А краваристите що не си гледат техния обор а се навират в на ислямистите в обора.

    14:00 14.07.2026

  • 3 Ние

    5 5 Отговор
    Води ни Путине! Води ни вожде наш! Покажи ни верный пут!

    14:04 14.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 малко истински факти

    2 10 Отговор
    Много жалноблеещи взели да стават тия молли , явно осещат скорошното си възнасяне си при девиците ....

    14:13 14.07.2026

  • 6 Абе,

    1 7 Отговор

    До коментар #4 от "Стоянчо Пуканката":

    От историята знаем,че персите са потомствени абдали. Нищо няма да скъсат освен твоят ауспух.Чети история!

    14:25 14.07.2026

  • 7 Частна Република България

    13 0 Отговор
    Прави впечатление пропагандата в този сайт. Когато Украйна изстреля един дрон ,пет статии за успех. Когато Иран удря и руши американски бази в близкият изток,винаги се подчертава ,че САЩ не са потвърдили информацията. Такава глупава пропаганда нямаше и през социализмът. Беше по изпипана. Но явно по младото поколение е зомбирано яко. . По-големите живяли миналият век ще ме разберът. Младите ще разберат след години,че са много лъгани.

    14:25 14.07.2026

  • 8 Стоянчо Пуканката

    7 2 Отговор
    Персите-арийци размятат англосаксите като свиня блажен вестник. Останалото е пропаганда, пропаганда и пак пропаганда.

    14:30 14.07.2026

  • 9 Иван

    5 1 Отговор
    Базата я няма, Линдзи Греъм го няма.

    14:44 14.07.2026

  • 10 Световният хегемон

    1 2 Отговор
    Световният хегемон не мрази Русия и руснаците. Те няма да позволят Русия да загуби нито да победи. Русия е безкрайно нужна- ПСВ послужи доларът да завземе света и да замести златните стандарти и резерви, да стане международна валута в световната търговия. ВСВ послужи за същото като въведе Бретън-Уудс системата, и ЕС да стане колония на САЩ. Виетнамската война направи САЩ да направят много колонии в Азия, Латинска Америка и Арабия. Развиха до съвършенство армията, въоръжението и тайните служби, агентурата, и банките, създаването на облигации и налагането на доларът. Ако не бе китайската комунистическа заплаха, за Тайван, нямаше сега тайванците да са похарчили 1000 милиарда долара за американски облигации - финансиране на американското правителство. ЕС имат най-много закупени такива облигации. Русия е копчето за да си опичат умът в ЕС, да са още колония, а САЩ - империя. Ирак и Иран - заплаха, служат за задържане на колониализмът в Арабия. Колониалният данък е закупуване на американски облигации, а не злато. Войната в Персийският залив когато започваха 1990те, осигури евтин петрол и евтино злато, поне за десетилетие. Ако Русия реши да губи, или да печели, ще има договор който да предотврати това. ТАКА, И С ИРАН. Сего готвят нова финансова система, която ще позволи на САЩ да правят злато, облигации, без да изтичат като срок и без да плащат лихва. Така ще напечатат 200 трилиона долара - облигации - световна валута - циркулираща в светът и резерв - спестяването

    14:55 14.07.2026

  • 11 айран

    0 0 Отговор
    разлян

    15:14 14.07.2026