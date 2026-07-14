Иран призова Йордания да прекрати военното сътрудничество със САЩ след твърдения за ракетен удар

Иран призова Йордания да прекрати военното си сътрудничество със Съединените щати, като заяви, че подобна стъпка би допринесла за възстановяването на сигурността в Близкия изток. Това се посочва в изявление на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, цитирано от ДПА, предава БТА.

Обръщението е адресирано към йорданския народ и подчертава, че Иран не изпитва враждебност към Йордания. Според текста Техеран заявява, че уважава йорданските граждани и желае страната да запази своето достойнство и стабилност.

В същото време Революционната гвардия призова йорданското общество да настоява за прекратяване на американското военно присъствие в страната. Според иранската позиция именно това би било важна стъпка към намаляване на напрежението и подобряване на сигурността в региона.

Военното формирование съобщи още, че рано сутринта е нанесло удари с балистични ракети по военновъздушна база на територията на Йордания. Според Иран базата е била използвана от американските въоръжени сили за извършване на атаки срещу ирански цели.

Към момента няма официално потвърждение на тези твърдения от страна на Йордания или Съединените щати. Йорданските власти не са съобщили за нанесени щети или жертви, а американската администрация също не е коментирала изявленията на Техеран.

Случаят се развива на фона на рязката ескалация на напрежението между Иран и САЩ след размяната на военни удари през последните дни. Опасенията на международната общност са, че конфликтът може да се разрасне и да въвлече допълнително държави от региона, включително страни, които поддържат тесни отношения със САЩ.

Йордания е ключов съюзник на Вашингтон в Близкия изток и домакин на американско военно присъствие, което играе важна роля в регионалните операции и в сътрудничеството в областта на сигурността.