Арестуваха руски блогър, критикувал Путин за войната в Украйна

Руският блогър Иля Ремесло, който е критикувал руския президент Владимир Путин и руската война в Украйна, е бил арестуван, съобщиха Ройтерс и ТАСС, цитирани от БТА.
Той е бил задържан по обвинения в разпространение на невярна информация относно руските въоръжени сили.
Ремесло преди това беше прокремълска фигура. Той е адвокат, който си спечели слава като критик на Алексей Навални, антикремълския опозиционен лидер, умрял в затворническа колония през 2024 г.
Но през март Ремесло публикува манифест в социална медия, който получи широк отзвук. В него той изброява пет причини, поради които е спрял подкрепата си за руския президент Владимир Путин. В манифеста той критикува войната в Украйна, ограниченията на свободата на словото и призовава Путин да се оттегли като руски лидер и да бъде съден.
Ремесло може да получи до 10 години затвор.
Дни след като той публикува манифеста си, той беше приет в психиатрична болница в Санкт Петербург. Обстоятелствата около неговата хоспитализация остават неясни. Не е ясно дали той е бил въдворен там насилствено или е постъпил доброволно.
Ремесло беше освободен около месец след това.
Същевременно днес на глоба беше осъден Борис Надеждин, руски политик, който се опита да се кандидатира на президентските избори в Русия срещу Владимир Путин през 2024 г., предадоха световните агенции.
Надеждин беше осъден заради показване на екстремистка символика. Наложена му беше глоба от 1000 рубли (12,74 долара).
Надеждин е либерал и е бил депутат в руския парламент от 1999 г. до 2003 г. Той беше арестуван по-рано тази седмица, малко след като беше обявен за чуждестранен агент от руските власти.
По обвиненията за показване на екстремистка символика, той рискуваше присъда от 15 дни затвор.
Случаят произтича от пост в социална мрежа, свързан с видео, в което имало снимка на Алексей Навални, чиято антикорупционна фондация беше определена като екстремистко движение в Русия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин
Коментиран от #9, #11
17:25 17.07.2026
2 Путин
Коментиран от #13, #23
17:25 17.07.2026
3 Демокрация па руzzku
17:26 17.07.2026
4 Путин
17:26 17.07.2026
5 стоян георгиев
17:26 17.07.2026
6 Механик
Коментиран от #14
17:27 17.07.2026
7 Емигрант
Ако в Германия някой каже какво мисли за политиците, също го арестуват. Който не вярва, да си купи права краставица.
Коментиран от #33
17:27 17.07.2026
8 Българин
Всичко друго е свободия и разруха! За това Русия и Китай вървят напред, а ивропата и сащисаните загинаха!
Коментиран от #40
17:27 17.07.2026
9 Гресирана шекелка
До коментар #1 от "Путин":И аз съм смел да "трепя руснаците" само с тъпи коментарчета от опъpдянияМИдиван, ама не ми стиска да ида да се бия за зеления еврей и златните му кенефи.
Коментиран от #41
17:27 17.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 стоян георгиев
До коментар #1 от "Путин":При копея е същото.смел е само от ес но нато.
17:28 17.07.2026
12 ФАКТ
17:28 17.07.2026
13 Клоун с изминал срок на годност
До коментар #2 от "Путин":Трябва всеки ден да лъжа отвлечения с бусовете насила матриал, че побеждаваме.
Иначе може да се появи и украински доктор Гилотин.
17:28 17.07.2026
14 стоян георгиев
До коментар #6 от "Механик":Те са много тъпи ама не чак толкова.
Коментиран от #24
17:28 17.07.2026
15 пРоссия
17:29 17.07.2026
16 Сатана Z
17:29 17.07.2026
17 Тома
17:29 17.07.2026
18 Кобзон рекърдс
17:29 17.07.2026
19 Миречев от БКП-ДБ Крушари съм
17:30 17.07.2026
20 СВЕТА Е
17:31 17.07.2026
21 Тов. ЧЛЕНИН
17:31 17.07.2026
22 Ми те копейките в 404
До коментар #10 от "Ставай страна огромная":се вдигнайа и на кървавия клоун Зелю вече му се клати табуретката, а въженцето на мършавото вратленце му е нахлузено отдавна.
17:31 17.07.2026
23 Без майтап
До коментар #2 от "Путин":Не критикувайте Радев. Той ни води към путинов модел на управление и си записва кой го критикува.
17:31 17.07.2026
24 Най- тъпа в сайта
До коментар #14 от "стоян георгиев":е сиса.
Многократно написано от много коментиращи. И аз потвърждавам тоже.
Коментиран от #30
17:31 17.07.2026
25 Русия харизва еврейската област на китай
17:31 17.07.2026
26 Сатана Z
Съществува единна, координирана държавна линия по отношение на критиките към Специалната военна операция, Министерството на отбраната и други области на политиката. Самата идея да се правят изключения за когото и да било противоречи на държавната логика и създава рискове за всеки, участващ в подобна схема.
Кремъл отдавна спря да действа в режим на „специална операция“. Същото важи и за аферата „Боня“. Тази ситуация се разви органично; по-късно различни кръгове се опитаха да се възползват политически от нея, само за да се опитат в крайна сметка да я потушат напълно. Сложните политически игри приключиха още през 2011 г. – след като почти предизвикаха революция – така че ръководството умишлено избягва връщането към подобни тактики.
Пет години след началото на войната, с всички съпътстващи я трудности, вярването, че някой служител би поел отговорност за някакъв шумен човек или празни приказки, просто показва неспособност да се схване контекстът на страната, в която живеем. Всички се съревновават с всички останали; всички се опитват да се докопат един до друг. Какво мислите, че биха направили 99% от съперничещите си слу
Коментиран от #27, #31
17:31 17.07.2026
27 Сатана Z
До коментар #26 от "Сатана Z":Какво мислите, че биха направили 99% от съперничещите си служители, ако разберат, че някой „обслужва“ личност като Ремесло? Точно така: биха го докладвали на по-висшестоящите. И просто биха се опитали да докажат, че това е някаква „специална операция“ след това. Вашите собствени колеги биха ви вкарали в затвора.
17:33 17.07.2026
28 Луд с картечница
17:33 17.07.2026
29 да питам
17:34 17.07.2026
30 стоян георгиев
До коментар #24 от "Най- тъпа в сайта":Кво ся ще ме обиждаш на етническа основа ли .щот съм ром кардарашин ?
17:35 17.07.2026
31 Сатанизирания
До коментар #26 от "Сатана Z":Гплем си писател , бе ...😀
17:36 17.07.2026
32 Удри копейката с манивелата!
17:36 17.07.2026
33 История
До коментар #7 от "Емигрант":И да ти е навре в Arschlo@.
17:37 17.07.2026
34 Баба ти от Украйна
17:37 17.07.2026
35 Без име
17:37 17.07.2026
36 Нямат край
17:38 17.07.2026
37 Отец Дионисий
17:39 17.07.2026
38 Рашастан Демократасъ
17:39 17.07.2026
39 Мишел
17:41 17.07.2026
40 Оди у Русиа
До коментар #8 от "Българин":На нормалноста.На вторият ден си в окопите.На третият ден украински дронове ти отнасят празната тиква.Деддовият ли ми крепиш още в ЕС?
17:43 17.07.2026
41 Гресирания
До коментар #9 от "Гресирана шекелка":От евреЙ ли си гресиран , бе ?🤭
17:45 17.07.2026