Арестуваха руски блогър, критикувал Путин за войната в Украйна

Руският блогър Иля Ремесло, който е критикувал руския президент Владимир Путин и руската война в Украйна, е бил арестуван, съобщиха Ройтерс и ТАСС, цитирани от БТА.

Той е бил задържан по обвинения в разпространение на невярна информация относно руските въоръжени сили.

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Ремесло преди това беше прокремълска фигура. Той е адвокат, който си спечели слава като критик на Алексей Навални, антикремълския опозиционен лидер, умрял в затворническа колония през 2024 г.

Но през март Ремесло публикува манифест в социална медия, който получи широк отзвук. В него той изброява пет причини, поради които е спрял подкрепата си за руския президент Владимир Путин. В манифеста той критикува войната в Украйна, ограниченията на свободата на словото и призовава Путин да се оттегли като руски лидер и да бъде съден.

Ремесло може да получи до 10 години затвор.

Дни след като той публикува манифеста си, той беше приет в психиатрична болница в Санкт Петербург. Обстоятелствата около неговата хоспитализация остават неясни. Не е ясно дали той е бил въдворен там насилствено или е постъпил доброволно.

Ремесло беше освободен около месец след това.

Същевременно днес на глоба беше осъден Борис Надеждин, руски политик, който се опита да се кандидатира на президентските избори в Русия срещу Владимир Путин през 2024 г., предадоха световните агенции.

Надеждин беше осъден заради показване на екстремистка символика. Наложена му беше глоба от 1000 рубли (12,74 долара).

Надеждин е либерал и е бил депутат в руския парламент от 1999 г. до 2003 г. Той беше арестуван по-рано тази седмица, малко след като беше обявен за чуждестранен агент от руските власти.

По обвиненията за показване на екстремистка символика, той рискуваше присъда от 15 дни затвор.

Случаят произтича от пост в социална мрежа, свързан с видео, в което имало снимка на Алексей Навални, чиято антикорупционна фондация беше определена като екстремистко движение в Русия.