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Арестуваха руски блогър, критикувал Путин за войната в Украйна
  Тема: Украйна

Арестуваха руски блогър, критикувал Путин за войната в Украйна

17 Юли, 2026 17:23 519 41

  • владимир путин-
  • иля ремесло-
  • русия-
  • украйна

Той е бил задържан по обвинения в разпространение на невярна информация относно руските въоръжени сили

Арестуваха руски блогър, критикувал Путин за войната в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руският блогър Иля Ремесло, който е критикувал руския президент Владимир Путин и руската война в Украйна, е бил арестуван, съобщиха Ройтерс и ТАСС, цитирани от БТА.

Той е бил задържан по обвинения в разпространение на невярна информация относно руските въоръжени сили.

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Ремесло преди това беше прокремълска фигура. Той е адвокат, който си спечели слава като критик на Алексей Навални, антикремълския опозиционен лидер, умрял в затворническа колония през 2024 г.

Но през март Ремесло публикува манифест в социална медия, който получи широк отзвук. В него той изброява пет причини, поради които е спрял подкрепата си за руския президент Владимир Путин. В манифеста той критикува войната в Украйна, ограниченията на свободата на словото и призовава Путин да се оттегли като руски лидер и да бъде съден.

Ремесло може да получи до 10 години затвор.

Дни след като той публикува манифеста си, той беше приет в психиатрична болница в Санкт Петербург. Обстоятелствата около неговата хоспитализация остават неясни. Не е ясно дали той е бил въдворен там насилствено или е постъпил доброволно.

Ремесло беше освободен около месец след това.

Същевременно днес на глоба беше осъден Борис Надеждин, руски политик, който се опита да се кандидатира на президентските избори в Русия срещу Владимир Путин през 2024 г., предадоха световните агенции.

Надеждин беше осъден заради показване на екстремистка символика. Наложена му беше глоба от 1000 рубли (12,74 долара).

Надеждин е либерал и е бил депутат в руския парламент от 1999 г. до 2003 г. Той беше арестуван по-рано тази седмица, малко след като беше обявен за чуждестранен агент от руските власти.

По обвиненията за показване на екстремистка символика, той рискуваше присъда от 15 дни затвор.

Случаят произтича от пост в социална мрежа, свързан с видео, в което имало снимка на Алексей Навални, чиято антикорупционна фондация беше определена като екстремистко движение в Русия.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин

    16 5 Отговор
    Смел съм само към руснаците на улицата. В Украйна и в Европа - съм "многоходов". ахахха

    Коментиран от #9, #11

    17:25 17.07.2026

  • 2 Путин

    9 8 Отговор
    Сорос ни заповяда да сме многоходови.

    Коментиран от #13, #23

    17:25 17.07.2026

  • 3 Демокрация па руzzku

    13 6 Отговор
    тия крепостници само за Груз 200 са истински квалифицирани!

    17:26 17.07.2026

  • 4 Путин

    10 6 Отговор
    Голям го еадя само на слабите. Със силните сме "приятели и партньори" 🙈🙈🙈

    17:26 17.07.2026

  • 5 стоян георгиев

    5 12 Отговор
    Да фашизма е в Украйна...хах...

    17:26 17.07.2026

  • 6 Механик

    11 7 Отговор
    Две години след като Путин покани български русофили да се заделят по улеснена процедура в Русия и да се спасят от евроатлантическото робство възползвали се от поката-НУЛА.ЗЕРО.

    Коментиран от #14

    17:27 17.07.2026

  • 7 Емигрант

    3 13 Отговор
    Не плачете на чужд гроб.
    Ако в Германия някой каже какво мисли за политиците, също го арестуват. Който не вярва, да си купи права краставица.

    Коментиран от #33

    17:27 17.07.2026

  • 8 Българин

    2 12 Отговор
    Всяка нормална държава, трябва да има официална държавна цензура! Който е срещу интересите на държавата се отстранява и толкоз! И по-добре да не питате много, какво икога е станало!
    Всичко друго е свободия и разруха! За това Русия и Китай вървят напред, а ивропата и сащисаните загинаха!

    Коментиран от #40

    17:27 17.07.2026

  • 9 Гресирана шекелка

    7 9 Отговор

    До коментар #1 от "Путин":

    И аз съм смел да "трепя руснаците" само с тъпи коментарчета от опъpдянияМИдиван, ама не ми стиска да ида да се бия за зеления еврей и златните му кенефи.

    Коментиран от #41

    17:27 17.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 стоян георгиев

    5 6 Отговор

    До коментар #1 от "Путин":

    При копея е същото.смел е само от ес но нато.

    17:28 17.07.2026

  • 12 ФАКТ

    2 11 Отговор
    Русия се бие срещу Запада, Икрайна и Путин.

    17:28 17.07.2026

  • 13 Клоун с изминал срок на годност

    6 6 Отговор

    До коментар #2 от "Путин":

    Трябва всеки ден да лъжа отвлечения с бусовете насила матриал, че побеждаваме.
    Иначе може да се появи и украински доктор Гилотин.

    17:28 17.07.2026

  • 14 стоян георгиев

    3 6 Отговор

    До коментар #6 от "Механик":

    Те са много тъпи ама не чак толкова.

    Коментиран от #24

    17:28 17.07.2026

  • 15 пРоссия

    7 6 Отговор
    Страната на идиотите.

    17:29 17.07.2026

  • 16 Сатана Z

    3 1 Отговор
    10 години без право на кореспонденция

    17:29 17.07.2026

  • 17 Тома

    3 4 Отговор
    Всичко написано в статията е за около 5 евро

    17:29 17.07.2026

  • 18 Кобзон рекърдс

    4 2 Отговор
    Ушанка пикчърс.

    17:29 17.07.2026

  • 19 Миречев от БКП-ДБ Крушари съм

    4 7 Отговор
    Ние виртуалните бойци от баталиона ПУИ (платени украинcтващи идиoти) ши ги смачкаме тия рашисти!

    17:30 17.07.2026

  • 20 СВЕТА Е

    6 3 Отговор
    Полудял ние си гледаме световното а в ПАЛЕСТИНА ИЗБИВАТ ЦЯЛ НАРОД ЖЕНИ ДЕЦА ....КЪДЕ Е ЕС КЪДЕ Е ФОНДЕРЛАЙНЕН.. ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА????

    17:31 17.07.2026

  • 21 Тов. ЧЛЕНИН

    3 3 Отговор
    Ааааа , ета невазможна ...

    17:31 17.07.2026

  • 22 Ми те копейките в 404

    4 6 Отговор

    До коментар #10 от "Ставай страна огромная":

    се вдигнайа и на кървавия клоун Зелю вече му се клати табуретката, а въженцето на мършавото вратленце му е нахлузено отдавна.

    17:31 17.07.2026

  • 23 Без майтап

    6 3 Отговор

    До коментар #2 от "Путин":

    Не критикувайте Радев. Той ни води към путинов модел на управление и си записва кой го критикува.

    17:31 17.07.2026

  • 24 Най- тъпа в сайта

    6 2 Отговор

    До коментар #14 от "стоян георгиев":

    е сиса.
    Многократно написано от много коментиращи. И аз потвърждавам тоже.

    Коментиран от #30

    17:31 17.07.2026

  • 25 Русия харизва еврейската област на китай

    4 3 Отговор
    «Облэнергоремонт плюс», только энергетикам задолжало 700 миллионов рублей

    17:31 17.07.2026

  • 26 Сатана Z

    3 2 Отговор
    Случаите с Иля Ремесло и „чуждестранния агент“ Борис Надеждин опровергават спекулациите за „хитри операции“, организирани от различни служби в рамките на вътрешнополитическия дневен ред. Самата природа на руската властова структура прави почти невъзможно една служба да действа автономно срещу друга без съгласието на висшето ръководство.

    Съществува единна, координирана държавна линия по отношение на критиките към Специалната военна операция, Министерството на отбраната и други области на политиката. Самата идея да се правят изключения за когото и да било противоречи на държавната логика и създава рискове за всеки, участващ в подобна схема.

    Кремъл отдавна спря да действа в режим на „специална операция“. Същото важи и за аферата „Боня“. Тази ситуация се разви органично; по-късно различни кръгове се опитаха да се възползват политически от нея, само за да се опитат в крайна сметка да я потушат напълно. Сложните политически игри приключиха още през 2011 г. – след като почти предизвикаха революция – така че ръководството умишлено избягва връщането към подобни тактики.

    Пет години след началото на войната, с всички съпътстващи я трудности, вярването, че някой служител би поел отговорност за някакъв шумен човек или празни приказки, просто показва неспособност да се схване контекстът на страната, в която живеем. Всички се съревновават с всички останали; всички се опитват да се докопат един до друг. Какво мислите, че биха направили 99% от съперничещите си слу

    Коментиран от #27, #31

    17:31 17.07.2026

  • 27 Сатана Z

    1 2 Отговор

    До коментар #26 от "Сатана Z":

    Какво мислите, че биха направили 99% от съперничещите си служители, ако разберат, че някой „обслужва“ личност като Ремесло? Точно така: биха го докладвали на по-висшестоящите. И просто биха се опитали да докажат, че това е някаква „специална операция“ след това. Вашите собствени колеги биха ви вкарали в затвора.

    17:33 17.07.2026

  • 28 Луд с картечница

    1 3 Отговор
    Пращайте го този Иля Ремесло в Щрафбат директно на фронта ,ако оцелее ,оцелее !

    17:33 17.07.2026

  • 29 да питам

    3 0 Отговор
    Другари , не се ли излагаме вече ?

    17:34 17.07.2026

  • 30 стоян георгиев

    2 3 Отговор

    До коментар #24 от "Най- тъпа в сайта":

    Кво ся ще ме обиждаш на етническа основа ли .щот съм ром кардарашин ?

    17:35 17.07.2026

  • 31 Сатанизирания

    0 3 Отговор

    До коментар #26 от "Сатана Z":

    Гплем си писател , бе ...😀

    17:36 17.07.2026

  • 32 Удри копейката с манивелата!

    4 0 Отговор
    Докато се изправи.Манивелата.

    17:36 17.07.2026

  • 33 История

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Емигрант":

    И да ти е навре в Arschlo@.

    17:37 17.07.2026

  • 34 Баба ти от Украйна

    0 2 Отговор
    Изгоря блогърчето Ама как така си позволява - С какъв акъл сега трябва да скача от височко

    17:37 17.07.2026

  • 35 Без име

    0 3 Отговор
    Писал фейк новини за руската армия и каквото търсил, намерил си го.

    17:37 17.07.2026

  • 36 Нямат край

    3 0 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    17:38 17.07.2026

  • 37 Отец Дионисий

    3 0 Отговор
    Всяка сутрин 8 милиарда хора по света се събуждат щастливи, че не са се родили руснаци или севернокорейци.

    17:39 17.07.2026

  • 38 Рашастан Демократасъ

    2 0 Отговор
    Срещу В.Путя може да се кандидатира само жуженце кинта и пеесе като В.Путя, носи токчета като В.Путя, има дворец на държавни разноски в Геленджик като В.Путя, и само ако се казва В.Путя като В.Путя🤣🤣💩🇷🇺

    17:39 17.07.2026

  • 39 Мишел

    2 0 Отговор
    "Над 30 милиона руснаци искат да напуснат Русия за постоянно. Растящото желание на руснаците да напуснат родината си представлява "сериозен проблем" за Русия.Така Гуриев коментира резултатите от социологическото проучване на център "Левада". От тях става ясно, че всеки пети жител на Русия би искал да живее в чужбина за постоянно. Почти половината от запитаните на възраст между 18 и 24 години (48%) имат такова намерение, както и всеки трети от руснаците във възрастовата група между 25 и 39 години.

    17:41 17.07.2026

  • 40 Оди у Русиа

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Българин":

    На нормалноста.На вторият ден си в окопите.На третият ден украински дронове ти отнасят празната тиква.Деддовият ли ми крепиш още в ЕС?

    17:43 17.07.2026

  • 41 Гресирания

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Гресирана шекелка":

    От евреЙ ли си гресиран , бе ?🤭

    17:45 17.07.2026

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