Изявленията на германския канцлер Фридрих Мерц, че Русия не бива да участва в изработването на гаранции за сигурност за Украйна, свидетелстват за безперспективността на позициите на Европейския съюз, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС, предаде БТА.

Мерц заяви вчера, че въпросът за гаранциите за сигурност за Киев трябва да бъде решен от Украйна и партньорите ѝ, а не от Русия, посочва Ройтерс.

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"Изявленията на канцлера Мерц свидетелстват за безперспективността на позициите, които заемат европейците", посочи говорителят на Кремъл и добави, че ако ЕС настоятелно поддържа тази позиция, това напълно ще изключи възможността за участие на страните от Европа от процеса на мирното уреждане.

"Ако тази позиция действително отразява убежденията на европейците и ако те настоятелно я поддържат, това напълно ще изключи възможността за участие на европейските страни от процеса на мирното уреждане", отбеляза Песков.

Говорителят подчерта, че изработването на гаранции за сигурност за Украйна е невъзможно без участието на Русия.

В отговор на отделен въпрос Песков определи налагането вчера на санкции от ЕС срещу компанията собственик на социалната мрежа ВКонтакте и приложението за съобщения Макс като "пълен абсурд".

Критици обвиняват руските власти, че използват приложенията за проследяване - нещо, което Кремъл отрича. Песков посочи, че санкциите на ЕС няма да попречат на компанията да разширява дейността си, посочва Ройтерс.

Междувременно руският външен министър Сергей Лавров определи днес като терористични актове атаките на Украйна срещу товарни кораби в Азовско и Черно море, предаде Ройтерс.

"Това, което извършва украинският режим, дори вече не е пиратство. Пиратите грабят и вземат плячката за себе си. Тук действат по принципа да не оставиш нищо нито за себе си, нито за другите. Просто се нанасят щети, с цел да бъдем сплашени. Това е чиста проба тероризъм, който се извършва не само в Азовско и Черно море, ако трябва да сме точни. И на Африканския континент също", посочи Лавров, цитиран от ТАСС.

По думите му, в опит да навредят на Русия украинците не се гнусят да се съюзяват, "с когото им попадне". "И с африканските екстремисти, които се опитват да свалят народните легитимни режими в Африка, както и с всякакви други отрепки", отбеляза Лавров.

Той допълни, че Русия ще продължи да изпълнява ангажиментите си за доставка на храни и хуманитарна помощ на африкански държави.