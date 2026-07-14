Русия изключи възможността за участие на европейските страни в преговорите за бъдещето на Украйна

Изявленията на германския канцлер Фридрих Мерц, че Русия не бива да участва в изработването на гаранции за сигурност за Украйна, свидетелстват за безперспективността на позициите на Европейския съюз, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС, предаде БТА.
Мерц заяви вчера, че въпросът за гаранциите за сигурност за Киев трябва да бъде решен от Украйна и партньорите ѝ, а не от Русия, посочва Ройтерс.
"Изявленията на канцлера Мерц свидетелстват за безперспективността на позициите, които заемат европейците", посочи говорителят на Кремъл и добави, че ако ЕС настоятелно поддържа тази позиция, това напълно ще изключи възможността за участие на страните от Европа от процеса на мирното уреждане.
"Ако тази позиция действително отразява убежденията на европейците и ако те настоятелно я поддържат, това напълно ще изключи възможността за участие на европейските страни от процеса на мирното уреждане", отбеляза Песков.
Говорителят подчерта, че изработването на гаранции за сигурност за Украйна е невъзможно без участието на Русия.
В отговор на отделен въпрос Песков определи налагането вчера на санкции от ЕС срещу компанията собственик на социалната мрежа ВКонтакте и приложението за съобщения Макс като "пълен абсурд".
Критици обвиняват руските власти, че използват приложенията за проследяване - нещо, което Кремъл отрича. Песков посочи, че санкциите на ЕС няма да попречат на компанията да разширява дейността си, посочва Ройтерс.
Междувременно руският външен министър Сергей Лавров определи днес като терористични актове атаките на Украйна срещу товарни кораби в Азовско и Черно море, предаде Ройтерс.
"Това, което извършва украинският режим, дори вече не е пиратство. Пиратите грабят и вземат плячката за себе си. Тук действат по принципа да не оставиш нищо нито за себе си, нито за другите. Просто се нанасят щети, с цел да бъдем сплашени. Това е чиста проба тероризъм, който се извършва не само в Азовско и Черно море, ако трябва да сме точни. И на Африканския континент също", посочи Лавров, цитиран от ТАСС.
По думите му, в опит да навредят на Русия украинците не се гнусят да се съюзяват, "с когото им попадне". "И с африканските екстремисти, които се опитват да свалят народните легитимни режими в Африка, както и с всякакви други отрепки", отбеляза Лавров.
Той допълни, че Русия ще продължи да изпълнява ангажиментите си за доставка на храни и хуманитарна помощ на африкански държави.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Правилно
Коментиран от #9
17:22 14.07.2026
3 Песков,
Коментиран от #14, #15
17:22 14.07.2026
4 Да участват
Коментиран от #18
17:23 14.07.2026
5 Соломон
17:23 14.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Значи преговори няма да има с никой от,
Коментиран от #11, #23, #50
17:24 14.07.2026
8 Без преговори
Коментиран от #60
17:24 14.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 ТОЧНО ТАКА
Коментиран от #13, #17, #25
17:24 14.07.2026
11 Кога
До коментар #7 от "Значи преговори няма да има с никой от,":това?
17:24 14.07.2026
12 Мдаа
До коментар #1 от "руските тъпунгери искат нещо като":И Краснов вече не им вдига телефона на бункерните идиотити.Мдам.
Коментиран от #51
17:25 14.07.2026
13 Значи
До коментар #10 от "ТОЧНО ТАКА":ще се бия с теб,но то ще преговаряш с баба ми?
17:25 14.07.2026
14 Руски е
До коментар #3 от "Песков,":Гледам сателита- руски флаг се вее там.
Коментиран от #26, #28
17:26 14.07.2026
15 Соломон
До коментар #3 от "Песков,":Питай руския изкуствен интелект чий е Крим .И ако не ти отговори а бликира не се учудвай.Крим е на Украйна и това го каза и Путин през 2003г когато подписаха договора за границите
Коментиран от #20, #54
17:26 14.07.2026
16 име
ТРЕТО, коалицията на жеЛАЕЩИТЕ уж ще прави учения, най-вероятно в Молдова, където ще разположи военен контингент с готовност да навлезе в Бандеристан, а сред по-скорошните цели влизат да пази небето над Одеса и централен Бандеристан от руските ракети и дронове, щото руснаците забраниха обработката на кораби и товари в Одеса и Черноморск.
17:26 14.07.2026
17 не точно
До коментар #10 от "ТОЧНО ТАКА":те са за освобождението на Украйна след нападението им от русо-фашистката хунта.
Няма нито една санкция срещу обикновения руснак. Всички санкции са срещу приятели на ка Путин и свързани с войанта. Т.е. не са срещу Русия, а срещу хунтата която управлява Русия.
Коментиран от #27
17:26 14.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 ?????
Те европейците нали поучавстваха в Минск и Истанбул.
Стига им толкова.
Коментиран от #74, #89
17:27 14.07.2026
20 име
До коментар #15 от "Соломон":Никакъв догово за граници не са подписвали, подписаха договор за приятелство и добросъседство, който бандерите едностранно прекратиха.
Коментиран от #39, #43, #56, #97
17:27 14.07.2026
21 Ким Чен
17:27 14.07.2026
22 Феникс
17:28 14.07.2026
23 Соломон
До коментар #7 от "Значи преговори няма да има с никой от,":Да преговори няма да има докато Русия не пожелае.А това което ще изчезне е горивото,храните и електричеството.В Русия, защото в Украйна отдавна ги няма
Коментиран от #32
17:28 14.07.2026
24 Баба Алино
17:28 14.07.2026
25 Соломон
До коментар #10 от "ТОЧНО ТАКА":Защото Европа няма как да застане на страната на агресора
Коментиран от #88, #102
17:29 14.07.2026
26 Мадяр
До коментар #14 от "Руски е":А моста гледаш ли?
Коментиран от #29
17:29 14.07.2026
27 име
До коментар #17 от "не точно":Украйна може да се спаси частично само като бъзе освободена от неонацистката хунта, която върлува на територията и. Частично, не пълно, никога няма да бъде в предишните граници, няма Одеса, няма Донбас, няма Лвов.
Коментиран от #38
17:29 14.07.2026
28 странно
До коментар #14 от "Руски е":аз па на сателита виждам само огън от рафинерии, липса на ток и опашки за бензин. Флагове не се виждат.
Коментиран от #36, #37
17:30 14.07.2026
29 Гледам
До коментар #26 от "Мадяр":Нищо му няма. Искали казват да го събират, ама не можели.
Гроздето било кисело разправят.
Коментиран от #34
17:30 14.07.2026
30 Ко стаа бе руски боклуци?
17:31 14.07.2026
31 СВО по план
17:31 14.07.2026
32 Кабалистични ракети
До коментар #23 от "Соломон":Преговори няма да има, защото РФ няма да има с кого да преговаря.
Коментиран от #52
17:31 14.07.2026
33 СВО 1 601 дни РЕЗИЛ
17:31 14.07.2026
34 Гледаш миУя
До коментар #29 от "Гледам":Разтвори бузи.
17:32 14.07.2026
35 Атина Палада
До коментар #9 от "ха ха ха":Светът вече гледа на ЕС като на Бангладеш :) Оглозганият до кокал ЕС от САЩ и Китай е минало и никой не ги зачита за пет пари:)) САЩ буквално нарича лидерите на ЕС с думата глупаци!
Коментиран от #53, #64
17:32 14.07.2026
36 Гледал си
До коментар #28 от "странно":Киев.
17:32 14.07.2026
37 Булшитком
До коментар #28 от "странно":На кой сателит гледаш?
Коментиран от #40
17:33 14.07.2026
38 фамилия
До коментар #27 от "име":украйна си живееше добре и спокойно докато едно малко недъгаво злобно джудже не му хареса, че трябва да плаща за украинските пристанища които ползва под формата на газ. И понеже е малко алчно злобно се прецака по същата причина и с европейската газ. Ама хабер си нямаш от къде почват проблемите. Винаги търси парите мъник. Украйна беше НАПАДАНАТА и ФАШИСТИТЕ НАХЛУХА В НЕЯ, преди да ги изтикат обратно на позициите в момента.
17:33 14.07.2026
39 Соломон
До коментар #20 от "име":Я не ми говори глупости .Има достатъчно информация какви договори са подписали Украйна и Русия и за какво.А договора от 2003 г подписан от Путин и Кочма урежда точно това и се отнася до държавните граници.В това число Крим,Домбас,Луганск и Херсон
17:33 14.07.2026
40 странно
До коментар #37 от "Булшитком":на ТАСС.ру сателита.
17:33 14.07.2026
41 Мишел
Коментиран от #46, #70
17:33 14.07.2026
42 Мадуро
17:34 14.07.2026
43 сладур малък
До коментар #20 от "име":Осведоми се преди да тролиш измислици. Аман от глупачета с мерачета.
17:34 14.07.2026
44 Кирпича
17:34 14.07.2026
45 Ха-ха
17:34 14.07.2026
46 Без име
До коментар #41 от "Мишел":Кой независим източник е потвърдил новината?
Коментиран от #57
17:35 14.07.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Путин
Коментиран от #90
17:36 14.07.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този конфликт
До коментар #7 от "Значи преговори няма да има с никой от,":не може да се реши с преговори. Това са приказки за наивници.
17:36 14.07.2026
51 Затова ли Димитршев
До коментар #12 от "Мдаа":Е във Вашингтон?
Коментиран от #58, #91
17:36 14.07.2026
52 Соломон
До коментар #32 от "Кабалистични ракети":Украйна няма да я има и тоя филм го гледаме вече 13г.Само че този път когато всичко приключи Русия е тази която няма да я има
Коментиран от #62
17:36 14.07.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Без име
До коментар #15 от "Соломон":Можеш ли да отидеш в Крим без руска виза? Орговорът казва всичко.
Коментиран от #65
17:38 14.07.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 СВО 1 601 дни РЕЗИЛ
До коментар #20 от "име":В Киев на 28.01.2003 г. президентите на РФ и Украйна подписват международен договор между РФ (ратифициран 22.04) и Украйна (ратифициран 20.04). Договорът ПРИЗНАВА териториалната цялост на Украйна и определя сухопътната гранична линия между двете страни. Под „руско-украинска държавна граница“ се разбира линията и вертикалната повърхност, която преминава по нея и разделя държавните територии (суша, вода, недра и въздушно пространство) на страните. Договорът е влязъл в сила от датата на размяна на ратификационните грамоти – 23.04.2004 г.
В уводната част се казва, че се договорът „основава на разпоредбите на Договора за дружба, сътрудничество и партньорство между РФ и Украйна от 31.05.1997 г.“. Член 5 уточнява, че „уреждането на въпросите, свързани със съседни морски пространства, се извършва по споразумение между договарящите се страни в съответствие с международното право“. Най-важната и неподлежаща на никакви интерпретации част от договора е КАРТАТА, която е приложена като неразделна част. Договорът е съставен в два екземпляра, по един на РУСКИ и на УКРАИНСКИ език. Такъв език в последствие се твърди че не съществува, но подписът на Путин стои и под УКРАИНСКИЯ текст.
Коментиран от #93
17:38 14.07.2026
57 Соломон
До коментар #46 от "Без име":Мезависимия източник е камерата на дрона ударил руската гемия
Коментиран от #84
17:38 14.07.2026
58 Мдааа
До коментар #51 от "Затова ли Димитршев":Отишъл е за милостиня.Впрочем тези двамата на снимката са живи благодарение на милоста НАТО и Западът.
17:39 14.07.2026
59 уйко Урдьо
17:39 14.07.2026
60 Русия отдавна се отказа от целта
До коментар #8 от "Без преговори":на СВО. Продължава войната само с цел Путин да остане на власт и жив. За съжаление на руския народ, с катастрофални последствия за руснаците и Русия.
17:39 14.07.2026
61 Руските икономисти
Коментиран от #67
17:39 14.07.2026
62 Сюлейман
До коментар #52 от "Соломон":Как си,
17:39 14.07.2026
63 Русия е обречена от липса на
За да се възроди трябва следващите 20 години да рабда и отглежда 100-200 милиона руснаЧета за това са необходими памперси ваксини детски храни дрехи градини учители училища учебници
Европа 2 пъти стигаше до москва наполеон и хитлер сега европа ще се задоволи само с украйна
17:39 14.07.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Соломон
До коментар #54 от "Без име":И какъв ще го държа в Крим бе умнико.Дори и да е без виза.От там бягат дори руснаците.Няма ток,няма вода,няма гориво
Коментиран от #75
17:40 14.07.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Казва то класьорът на ООН
До коментар #61 от "Руските икономисти":Необразован джендъре
Коментиран от #100
17:40 14.07.2026
68 Гиро
Коментиран от #79
17:41 14.07.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Да бъдем реалисти
До коментар #41 от "Мишел":Потопили са го НАТО, не украинските ВМС. Просто да знаеш...
А между другото къде е генерал Съби Събев ?
Коментиран от #81, #94
17:42 14.07.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Маша и Мечока
Коментиран от #96
17:42 14.07.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 1945
До коментар #19 от "?????":европейците са най-големите миротворци и трябва участват
17:43 14.07.2026
75 Копейката се удря с бордюр у главата
До коментар #65 от "Соломон":После му се обяснява.
17:43 14.07.2026
76 Ехеее
Коментиран от #80
17:45 14.07.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 така така
До коментар #68 от "Гиро":Не може! Затова и Покрайна не може да ги поставя.
17:46 14.07.2026
80 Ха ХаХа
До коментар #76 от "Ехеее":Това не е Микрончо пребит от жена си, пардон от баба си
17:47 14.07.2026
81 Сърби Сърбев
До коментар #70 от "Да бъдем реалисти":Сръбски агент
17:47 14.07.2026
82 ха ха ха
До коментар #77 от "Ха ХаХа":трамбовам означава да ходиш пеш и да набиваш крак бе неук пе де ра се.
17:47 14.07.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Крес
17:50 14.07.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Цар Давид
До коментар #25 от "Соломон":Не е еднозначно кой е агресора...
Нали не си мислиш, че Путин се е събудил рано сутринта на 24.02., пил е едно кафе и си е казал - абе я да взема да я нападна тая Украйна, щото ми е скучно...
Крушката си има опашка...
Коментиран от #92, #95
17:50 14.07.2026
89 История
До коментар #19 от "?????":Само ..,че си забравил , кой направ т.н. Минско споразумение..Руската агентка /така наречената Frau Merkel./.Знаеш ли,???кой можеше да следва в СССР на времето от ГДР .???..само верни на партията хора. .Тя Меркел беше комсомолски секретар в Университета..
17:50 14.07.2026
90 Цъ...
До коментар #48 от "Путин":Ама пусна... купони.
17:51 14.07.2026
91 оня с коня
До коментар #51 от "Затова ли Димитршев":руснаците през ден се молят на Тръмп да ги спаси.
17:51 14.07.2026
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 СВО 1 601 дни РЕЗИЛ
До коментар #56 от "СВО 1 601 дни РЕЗИЛ":Киев 2003 г. - президентите Путин и Кучма подписват международен договор между РФ и Украйна.
17:53 14.07.2026
94 Роко
До коментар #70 от "Да бъдем реалисти":А НАТО знае ли?
17:54 14.07.2026
95 Соломон
До коментар #88 от "Цар Давид":Агресора е само един Русия.И да войната не започна през 22г а през 2014г когато русия вкара войници в Севастопол уж че ще водят учение а учението се указа анексирнето на Крим.Нали не мислиш опълченците от Донбас и Луданск са местни хора .Това си бе редовна руска армия
17:59 14.07.2026
96 хихи
До коментар #72 от "Маша и Мечока":предозирали са тия двама нарокоси😅😅😅
17:59 14.07.2026
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Артилерист
Коментиран от #103
18:03 14.07.2026
99 Аре а не се баламосваме
13 год.. монгольята превземат ДОНБАС и...пи ЗДЕЦ,..ни ЕДНА ПРЕВЗЕТА ОБЛАСТ И ОБЛАСТЕН ГРАД!
Само 2 Милиона човекоподобни монголья Фира и ху ЙЛО педофила от ГОТВАЧО ИЗБЕГА...
Ама... копейките нека се надъхват, у тва лошо немат
АааааааХахахаха
18:07 14.07.2026
100 Студент икономика
До коментар #67 от "Казва то класьорът на ООН":Не можах да разбера,за икономиката кое е повече,1000 Москвича,или 200 Мерцедеса?
18:07 14.07.2026
101 Агресорът Русия
Хаха, много нагли тия!
Гаранциите са работа на Европа и Украйна.
Възстановяването също.
Русия в Азия!
18:09 14.07.2026
102 хаха
До коментар #25 от "Соломон":Да, ама същата тази "Европа", дето е 27 от 44 държави на континента, някак си:
1. Финансира държавен преврат през 2014 заедно със САЩ и една американска дипломатка раздаваше понички на площада.
2. Почна да прави био лаборатории в Украйна, да въоръжава и обучава украинската армия.
3. На срещата на НАТО през 6.2021 обяви, че ще приема Украйна ударно в НАТО и ще строи бази на руската граница, а 400 000 украинска армия беше заложена до руската граница да пази от евентуална руска реакция.
4. 8 месеца се правеше на глуха за всякакви дипломатически ноти, изявления в ООН и т.н. на Русия, че идеята е в разрез на всички договори и се приема за заплаха за руската сигурност.
После на 24.2.2022, разбира се, се орева, че руснаците са нападнали и искат да анексират. И някак си се забрави за 8те месеца опити на Русия да се решат нещата без война.
Да не говорим след 2014 за терора над рускоговорящите области в Украйна, как те правиха референдум и приеха с огромно мнозинство да станат част от Русия и как Путин им отказа, само и само да има мир с НАТО. Как Минските споразумения самата тази "Европа" си призна публично, че са били само да се даде време да въоръжи Украйна. Защо, ако по времето им е нямало грам идея в Русия да се напада Украйна?
Коментиран от #108, #109
18:09 14.07.2026
103 Ма верно си ПроЗДТ като афца
До коментар #98 от "Артилерист":А.. изпрати ли лимонадено шише с беГзин за пиздоглазия Фюрер Педофил и монголите?
Хахахахаха
18:11 14.07.2026
104 Орбан
18:11 14.07.2026
105 Шрек
Коментиран от #110
18:13 14.07.2026
106 Вечно благодарен
18:16 14.07.2026
107 хахаха
18:17 14.07.2026
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 Този коментар е премахнат от модератор.
110 Ха ха
До коментар #105 от "Шрек":Естествено. Всеки е по-висок от Путин.
18:22 14.07.2026
111 гост
„Украински моряци потопиха граничтия патрулен кораб от втори ранг, използвайки безпилотна военноморска система „Сарган-3000“ близо до Новоросийск. Сред екипажа на кораба има загинали и ранени“, се казва в изявлението.
Отбелязва се, че „Изумруд“ е участвал в атака срещу кораби на украинския флот в Керченския проток на 25 ноември 2018 г.
„Възмездието е неизбежно. Следва продължение...“, подчертаха украинските военни.
Коментиран от #117
18:26 14.07.2026
112 Абсолютно
18:32 14.07.2026
113 Московията трябва да бъде разрушена...
18:38 14.07.2026
114 Русийката
Не си гледа съдраните сапоги!
18:40 14.07.2026
115 Жокера
18:43 14.07.2026
116 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
117 Без име
До коментар #111 от "гост":Информацията не е потвърдена от независими източници. Все за големи успехи на украинците слушаме, но нито един независим източник не ги е потвърдил. А ти си вярвай.
18:50 14.07.2026