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Русия изключи възможността за участие на европейските страни в преговорите за бъдещето на Украйна
  Тема: Украйна

Русия изключи възможността за участие на европейските страни в преговорите за бъдещето на Украйна

14 Юли, 2026 17:20 2 488 117

  • украйна-
  • дмитрий песков-
  • русия-
  • владимир путин-
  • сергей лавров

Говорителят на Кремъл подчерта, че изработването на гаранции за сигурност за Украйна е невъзможно без участието на Русия

Русия изключи възможността за участие на европейските страни в преговорите за бъдещето на Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Изявленията на германския канцлер Фридрих Мерц, че Русия не бива да участва в изработването на гаранции за сигурност за Украйна, свидетелстват за безперспективността на позициите на Европейския съюз, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС, предаде БТА.

Мерц заяви вчера, че въпросът за гаранциите за сигурност за Киев трябва да бъде решен от Украйна и партньорите ѝ, а не от Русия, посочва Ройтерс.

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"Изявленията на канцлера Мерц свидетелстват за безперспективността на позициите, които заемат европейците", посочи говорителят на Кремъл и добави, че ако ЕС настоятелно поддържа тази позиция, това напълно ще изключи възможността за участие на страните от Европа от процеса на мирното уреждане.

"Ако тази позиция действително отразява убежденията на европейците и ако те настоятелно я поддържат, това напълно ще изключи възможността за участие на европейските страни от процеса на мирното уреждане", отбеляза Песков.

Говорителят подчерта, че изработването на гаранции за сигурност за Украйна е невъзможно без участието на Русия.

В отговор на отделен въпрос Песков определи налагането вчера на санкции от ЕС срещу компанията собственик на социалната мрежа ВКонтакте и приложението за съобщения Макс като "пълен абсурд".

Критици обвиняват руските власти, че използват приложенията за проследяване - нещо, което Кремъл отрича. Песков посочи, че санкциите на ЕС няма да попречат на компанията да разширява дейността си, посочва Ройтерс.

Междувременно руският външен министър Сергей Лавров определи днес като терористични актове атаките на Украйна срещу товарни кораби в Азовско и Черно море, предаде Ройтерс.

"Това, което извършва украинският режим, дори вече не е пиратство. Пиратите грабят и вземат плячката за себе си. Тук действат по принципа да не оставиш нищо нито за себе си, нито за другите. Просто се нанасят щети, с цел да бъдем сплашени. Това е чиста проба тероризъм, който се извършва не само в Азовско и Черно море, ако трябва да сме точни. И на Африканския континент също", посочи Лавров, цитиран от ТАСС.

По думите му, в опит да навредят на Русия украинците не се гнусят да се съюзяват, "с когото им попадне". "И с африканските екстремисти, които се опитват да свалят народните легитимни режими в Африка, както и с всякакви други отрепки", отбеляза Лавров.

Той допълни, че Русия ще продължи да изпълнява ангажиментите си за доставка на храни и хуманитарна помощ на африкански държави.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Правилно

    50 24 Отговор
    Никой не иска да разговаря с Ес

    Коментиран от #9

    17:22 14.07.2026

  • 3 Песков,

    20 36 Отговор
    Чий Крим бе сладур скопен?

    Коментиран от #14, #15

    17:22 14.07.2026

  • 4 Да участват

    21 11 Отговор
    може Куба и С.Корея!

    Коментиран от #18

    17:23 14.07.2026

  • 5 Соломон

    26 31 Отговор
    А зеления чорап какво каза .Нали доставката на оръжие нямало да доведе до мир и трябвало да се водят преговори.Как да водиш преговори със човек който не иска да преговаря а да налага

    17:23 14.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Значи преговори няма да има с никой от,

    34 25 Отговор
    което следва,че WCкрайна изчезва и никога повече няма да се появи на картата на света.запада и краварника губят всичко.

    Коментиран от #11, #23, #50

    17:24 14.07.2026

  • 8 Без преговори

    14 7 Отговор
    СВО няма ли да постигне целите си?

    Коментиран от #60

    17:24 14.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ТОЧНО ТАКА

    32 16 Отговор
    защото Европа активно участва във войната между Русия и Украйна, и е безусловно и по всякакъв начин срещу Русия

    Коментиран от #13, #17, #25

    17:24 14.07.2026

  • 11 Кога

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Значи преговори няма да има с никой от,":

    това?

    17:24 14.07.2026

  • 12 Мдаа

    15 21 Отговор

    До коментар #1 от "руските тъпунгери искат нещо като":

    И Краснов вече не им вдига телефона на бункерните идиотити.Мдам.

    Коментиран от #51

    17:25 14.07.2026

  • 13 Значи

    12 3 Отговор

    До коментар #10 от "ТОЧНО ТАКА":

    ще се бия с теб,но то ще преговаряш с баба ми?

    17:25 14.07.2026

  • 14 Руски е

    21 7 Отговор

    До коментар #3 от "Песков,":

    Гледам сателита- руски флаг се вее там.

    Коментиран от #26, #28

    17:26 14.07.2026

  • 15 Соломон

    13 28 Отговор

    До коментар #3 от "Песков,":

    Питай руския изкуствен интелект чий е Крим .И ако не ти отговори а бликира не се учудвай.Крим е на Украйна и това го каза и Путин през 2003г когато подписаха договора за границите

    Коментиран от #20, #54

    17:26 14.07.2026

  • 16 име

    24 13 Отговор
    ПЪРВО, наркомана вкара за гласуване удължаване на мобилизацията и военното положение до 31.10.2026г. Обикновено наркомана ги пуска за гласуване между 15ти и 25ти на всеки три месеца, но тъй като замина във Франция и руснаците нанасят удари по Киев, наркомана не е сигурен кога ще може да се върне. ВТОРО, в момента ЕССР подготвя и до края на Юли ще приеме наредба, забраняваща оказването на убежище и дори влизането в ЕССР на украински граждани, вкл. жени, които не са получили изключение от военната повинност към киевската хунта. ЕССР и хунтата не искат преговори и мир, искат да продължават да жертват украински граждани.
    ТРЕТО, коалицията на жеЛАЕЩИТЕ уж ще прави учения, най-вероятно в Молдова, където ще разположи военен контингент с готовност да навлезе в Бандеристан, а сред по-скорошните цели влизат да пази небето над Одеса и централен Бандеристан от руските ракети и дронове, щото руснаците забраниха обработката на кораби и товари в Одеса и Черноморск.

    17:26 14.07.2026

  • 17 не точно

    14 14 Отговор

    До коментар #10 от "ТОЧНО ТАКА":

    те са за освобождението на Украйна след нападението им от русо-фашистката хунта.
    Няма нито една санкция срещу обикновения руснак. Всички санкции са срещу приятели на ка Путин и свързани с войанта. Т.е. не са срещу Русия, а срещу хунтата която управлява Русия.

    Коментиран от #27

    17:26 14.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 ?????

    16 10 Отговор
    Уф.
    Те европейците нали поучавстваха в Минск и Истанбул.
    Стига им толкова.

    Коментиран от #74, #89

    17:27 14.07.2026

  • 20 име

    17 16 Отговор

    До коментар #15 от "Соломон":

    Никакъв догово за граници не са подписвали, подписаха договор за приятелство и добросъседство, който бандерите едностранно прекратиха.

    Коментиран от #39, #43, #56, #97

    17:27 14.07.2026

  • 21 Ким Чен

    7 3 Отговор
    и Нетаняху трябва да преговарят!

    17:27 14.07.2026

  • 22 Феникс

    12 11 Отговор
    Украйна скоро се връща вкъщи, и никой лумпенизиран евробюрократ не може да промени този факт!

    17:28 14.07.2026

  • 23 Соломон

    7 12 Отговор

    До коментар #7 от "Значи преговори няма да има с никой от,":

    Да преговори няма да има докато Русия не пожелае.А това което ще изчезне е горивото,храните и електричеството.В Русия, защото в Украйна отдавна ги няма

    Коментиран от #32

    17:28 14.07.2026

  • 24 Баба Алино

    15 14 Отговор
    Украйна няма бъдеще в ЕС и НАТО, а пък ако американците се изтеглят и НАТО също няма бъдеще.

    17:28 14.07.2026

  • 25 Соломон

    7 13 Отговор

    До коментар #10 от "ТОЧНО ТАКА":

    Защото Европа няма как да застане на страната на агресора

    Коментиран от #88, #102

    17:29 14.07.2026

  • 26 Мадяр

    8 10 Отговор

    До коментар #14 от "Руски е":

    А моста гледаш ли?

    Коментиран от #29

    17:29 14.07.2026

  • 27 име

    17 11 Отговор

    До коментар #17 от "не точно":

    Украйна може да се спаси частично само като бъзе освободена от неонацистката хунта, която върлува на територията и. Частично, не пълно, никога няма да бъде в предишните граници, няма Одеса, няма Донбас, няма Лвов.

    Коментиран от #38

    17:29 14.07.2026

  • 28 странно

    13 18 Отговор

    До коментар #14 от "Руски е":

    аз па на сателита виждам само огън от рафинерии, липса на ток и опашки за бензин. Флагове не се виждат.

    Коментиран от #36, #37

    17:30 14.07.2026

  • 29 Гледам

    9 6 Отговор

    До коментар #26 от "Мадяр":

    Нищо му няма. Искали казват да го събират, ама не можели.
    Гроздето било кисело разправят.

    Коментиран от #34

    17:30 14.07.2026

  • 30 Ко стаа бе руски боклуци?

    12 16 Отговор
    Някой да ви пита??

    17:31 14.07.2026

  • 31 СВО по план

    23 12 Отговор
    Украина остана без армия и оръжие!НАТО намаля и украинците заобичаха руснаците,и руския език!

    17:31 14.07.2026

  • 32 Кабалистични ракети

    19 9 Отговор

    До коментар #23 от "Соломон":

    Преговори няма да има, защото РФ няма да има с кого да преговаря.

    Коментиран от #52

    17:31 14.07.2026

  • 33 СВО 1 601 дни РЕЗИЛ

    17 17 Отговор
    Жалко за Радев. Толкова много се надяваше на преговорите да се чуе и неговата дума за справедлива капитулация на Украйна. Кофти.

    17:31 14.07.2026

  • 34 Гледаш миУя

    3 11 Отговор

    До коментар #29 от "Гледам":

    Разтвори бузи.

    17:32 14.07.2026

  • 35 Атина Палада

    19 10 Отговор

    До коментар #9 от "ха ха ха":

    Светът вече гледа на ЕС като на Бангладеш :) Оглозганият до кокал ЕС от САЩ и Китай е минало и никой не ги зачита за пет пари:)) САЩ буквално нарича лидерите на ЕС с думата глупаци!

    Коментиран от #53, #64

    17:32 14.07.2026

  • 36 Гледал си

    14 5 Отговор

    До коментар #28 от "странно":

    Киев.

    17:32 14.07.2026

  • 37 Булшитком

    8 3 Отговор

    До коментар #28 от "странно":

    На кой сателит гледаш?

    Коментиран от #40

    17:33 14.07.2026

  • 38 фамилия

    8 23 Отговор

    До коментар #27 от "име":

    украйна си живееше добре и спокойно докато едно малко недъгаво злобно джудже не му хареса, че трябва да плаща за украинските пристанища които ползва под формата на газ. И понеже е малко алчно злобно се прецака по същата причина и с европейската газ. Ама хабер си нямаш от къде почват проблемите. Винаги търси парите мъник. Украйна беше НАПАДАНАТА и ФАШИСТИТЕ НАХЛУХА В НЕЯ, преди да ги изтикат обратно на позициите в момента.

    17:33 14.07.2026

  • 39 Соломон

    10 9 Отговор

    До коментар #20 от "име":

    Я не ми говори глупости .Има достатъчно информация какви договори са подписали Украйна и Русия и за какво.А договора от 2003 г подписан от Путин и Кочма урежда точно това и се отнася до държавните граници.В това число Крим,Домбас,Луганск и Херсон

    17:33 14.07.2026

  • 40 странно

    4 7 Отговор

    До коментар #37 от "Булшитком":

    на ТАСС.ру сателита.

    17:33 14.07.2026

  • 41 Мишел

    10 15 Отговор
    Украинските ВМС потопиха руския патрулен кораб "Изумруд" на ФСБ край Новоросийск. Военноморските сили на Украйна потвърдиха на 14 юли унищожаването на руския граничен патрулен кораб „Изумруд“ на Федералната служба за сигурност (ФСБ). Успешната атака е извършена с морския безпилотен комплекс „Сарган-3000“ в близост до Новоросийск.

    Коментиран от #46, #70

    17:33 14.07.2026

  • 42 Мадуро

    8 8 Отговор
    гепиха!Орбан ,изгониха!Лукашенко се опъва!Вече и Ъръмп обърна гръб на Путин!А!Али е при девиците!Остава само Ким!

    17:34 14.07.2026

  • 43 сладур малък

    5 6 Отговор

    До коментар #20 от "име":

    Осведоми се преди да тролиш измислици. Аман от глупачета с мерачета.

    17:34 14.07.2026

  • 44 Кирпича

    3 4 Отговор
    Съсухрената глава не знае къде се намира.

    17:34 14.07.2026

  • 45 Ха-ха

    6 15 Отговор
    Изключиха Русийката от преговорите. Никой не я бръсне за слива.!

    17:34 14.07.2026

  • 46 Без име

    5 4 Отговор

    До коментар #41 от "Мишел":

    Кой независим източник е потвърдил новината?

    Коментиран от #57

    17:35 14.07.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Путин

    4 6 Отговор
    стана ли петролен шейх?

    Коментиран от #90

    17:36 14.07.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този конфликт

    9 2 Отговор

    До коментар #7 от "Значи преговори няма да има с никой от,":

    не може да се реши с преговори. Това са приказки за наивници.

    17:36 14.07.2026

  • 51 Затова ли Димитршев

    0 4 Отговор

    До коментар #12 от "Мдаа":

    Е във Вашингтон?

    Коментиран от #58, #91

    17:36 14.07.2026

  • 52 Соломон

    4 12 Отговор

    До коментар #32 от "Кабалистични ракети":

    Украйна няма да я има и тоя филм го гледаме вече 13г.Само че този път когато всичко приключи Русия е тази която няма да я има

    Коментиран от #62

    17:36 14.07.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Без име

    9 7 Отговор

    До коментар #15 от "Соломон":

    Можеш ли да отидеш в Крим без руска виза? Орговорът казва всичко.

    Коментиран от #65

    17:38 14.07.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 СВО 1 601 дни РЕЗИЛ

    11 5 Отговор

    До коментар #20 от "име":

    В Киев на 28.01.2003 г. президентите на РФ и Украйна подписват международен договор между РФ (ратифициран 22.04) и Украйна (ратифициран 20.04). Договорът ПРИЗНАВА териториалната цялост на Украйна и определя сухопътната гранична линия между двете страни. Под „руско-украинска държавна граница“ се разбира линията и вертикалната повърхност, която преминава по нея и разделя държавните територии (суша, вода, недра и въздушно пространство) на страните. Договорът е влязъл в сила от датата на размяна на ратификационните грамоти – 23.04.2004 г.

    В уводната част се казва, че се договорът „основава на разпоредбите на Договора за дружба, сътрудничество и партньорство между РФ и Украйна от 31.05.1997 г.“. Член 5 уточнява, че „уреждането на въпросите, свързани със съседни морски пространства, се извършва по споразумение между договарящите се страни в съответствие с международното право“. Най-важната и неподлежаща на никакви интерпретации част от договора е КАРТАТА, която е приложена като неразделна част. Договорът е съставен в два екземпляра, по един на РУСКИ и на УКРАИНСКИ език. Такъв език в последствие се твърди че не съществува, но подписът на Путин стои и под УКРАИНСКИЯ текст.

    Коментиран от #93

    17:38 14.07.2026

  • 57 Соломон

    9 7 Отговор

    До коментар #46 от "Без име":

    Мезависимия източник е камерата на дрона ударил руската гемия

    Коментиран от #84

    17:38 14.07.2026

  • 58 Мдааа

    9 4 Отговор

    До коментар #51 от "Затова ли Димитршев":

    Отишъл е за милостиня.Впрочем тези двамата на снимката са живи благодарение на милоста НАТО и Западът.

    17:39 14.07.2026

  • 59 уйко Урдьо

    5 6 Отговор
    Явно още имате гориво, но скоро ще узреете за преговори.

    17:39 14.07.2026

  • 60 Русия отдавна се отказа от целта

    10 9 Отговор

    До коментар #8 от "Без преговори":

    на СВО. Продължава войната само с цел Путин да остане на власт и жив. За съжаление на руския народ, с катастрофални последствия за руснаците и Русия.

    17:39 14.07.2026

  • 61 Руските икономисти

    5 6 Отговор
    казват,че Русия е четвърта икономика в света!

    Коментиран от #67

    17:39 14.07.2026

  • 62 Сюлейман

    2 4 Отговор

    До коментар #52 от "Соломон":

    Как си,

    17:39 14.07.2026

  • 63 Русия е обречена от липса на

    10 4 Отговор
    Работническо селска интелигенция
    За да се възроди трябва следващите 20 години да рабда и отглежда 100-200 милиона руснаЧета за това са необходими памперси ваксини детски храни дрехи градини учители училища учебници
    Европа 2 пъти стигаше до москва наполеон и хитлер сега европа ще се задоволи само с украйна

    17:39 14.07.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Соломон

    7 10 Отговор

    До коментар #54 от "Без име":

    И какъв ще го държа в Крим бе умнико.Дори и да е без виза.От там бягат дори руснаците.Няма ток,няма вода,няма гориво

    Коментиран от #75

    17:40 14.07.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Казва то класьорът на ООН

    5 1 Отговор

    До коментар #61 от "Руските икономисти":

    Необразован джендъре

    Коментиран от #100

    17:40 14.07.2026

  • 68 Гиро

    10 3 Отговор
    Не знаех, че губещия може да поставя условия!

    Коментиран от #79

    17:41 14.07.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Да бъдем реалисти

    13 7 Отговор

    До коментар #41 от "Мишел":

    Потопили са го НАТО, не украинските ВМС. Просто да знаеш...
    А между другото къде е генерал Съби Събев ?

    Коментиран от #81, #94

    17:42 14.07.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Маша и Мечока

    4 3 Отговор
    защо ги няма от петък?

    Коментиран от #96

    17:42 14.07.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 1945

    4 6 Отговор

    До коментар #19 от "?????":

    европейците са най-големите миротворци и трябва участват

    17:43 14.07.2026

  • 75 Копейката се удря с бордюр у главата

    10 9 Отговор

    До коментар #65 от "Соломон":

    После му се обяснява.

    17:43 14.07.2026

  • 76 Ехеее

    7 5 Отговор
    Пак изпуснаха пияния лалугер Песков от терариума 🥃🐀😂

    Коментиран от #80

    17:45 14.07.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 така така

    5 5 Отговор

    До коментар #68 от "Гиро":

    Не може! Затова и Покрайна не може да ги поставя.

    17:46 14.07.2026

  • 80 Ха ХаХа

    7 4 Отговор

    До коментар #76 от "Ехеее":

    Това не е Микрончо пребит от жена си, пардон от баба си

    17:47 14.07.2026

  • 81 Сърби Сърбев

    1 5 Отговор

    До коментар #70 от "Да бъдем реалисти":

    Сръбски агент

    17:47 14.07.2026

  • 82 ха ха ха

    5 1 Отговор

    До коментар #77 от "Ха ХаХа":

    трамбовам означава да ходиш пеш и да набиваш крак бе неук пе де ра се.

    17:47 14.07.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Крес

    6 4 Отговор
    А кой е искал мнението на Русия? За кого в ЕС, това световно зло е интересно? А да, за нашия Решетник и за оня Фицо, който въпреки и открита мишина, стрелеца го пропусна.

    17:50 14.07.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Цар Давид

    7 4 Отговор

    До коментар #25 от "Соломон":

    Не е еднозначно кой е агресора...
    Нали не си мислиш, че Путин се е събудил рано сутринта на 24.02., пил е едно кафе и си е казал - абе я да взема да я нападна тая Украйна, щото ми е скучно...
    Крушката си има опашка...

    Коментиран от #92, #95

    17:50 14.07.2026

  • 89 История

    5 2 Отговор

    До коментар #19 от "?????":

    Само ..,че си забравил , кой направ т.н. Минско споразумение..Руската агентка /така наречената Frau Merkel./.Знаеш ли,???кой можеше да следва в СССР на времето от ГДР .???..само верни на партията хора. .Тя Меркел беше комсомолски секретар в Университета..

    17:50 14.07.2026

  • 90 Цъ...

    5 2 Отговор

    До коментар #48 от "Путин":

    Ама пусна... купони.

    17:51 14.07.2026

  • 91 оня с коня

    8 4 Отговор

    До коментар #51 от "Затова ли Димитршев":

    руснаците през ден се молят на Тръмп да ги спаси.

    17:51 14.07.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 СВО 1 601 дни РЕЗИЛ

    13 2 Отговор

    До коментар #56 от "СВО 1 601 дни РЕЗИЛ":

    Киев 2003 г. - президентите Путин и Кучма подписват международен договор между РФ и Украйна.

    17:53 14.07.2026

  • 94 Роко

    3 3 Отговор

    До коментар #70 от "Да бъдем реалисти":

    А НАТО знае ли?

    17:54 14.07.2026

  • 95 Соломон

    5 6 Отговор

    До коментар #88 от "Цар Давид":

    Агресора е само един Русия.И да войната не започна през 22г а през 2014г когато русия вкара войници в Севастопол уж че ще водят учение а учението се указа анексирнето на Крим.Нали не мислиш опълченците от Донбас и Луданск са местни хора .Това си бе редовна руска армия

    17:59 14.07.2026

  • 96 хихи

    1 1 Отговор

    До коментар #72 от "Маша и Мечока":

    предозирали са тия двама нарокоси😅😅😅

    17:59 14.07.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Артилерист

    4 7 Отговор
    Лидерите на европейските държави-това е основно тройката Англия, Германия и Франция-които фактически вземат решенията от името на Европа, обективно не би трябвало да участват в преговорен процес за мир, защото те са тези, които водят войната срещу Русия чрез украинците. Останалите европейски държави участват по два признака. Едните-бившите империи и някои нови надъхани русофоби-конформистки се съгласяват с тройката. А вторите са колониално подчинени безгласни букви, които са приети в ЕС и НАТО заради териториите им, да бъдат ограбвани, да поддържат международно мнозинство на западняците, начело със САЩ и да не се допуска да нарушават определения им колониален статут. Последните влизат в тези съюзи ограбени, продължават да обедняват и това се прикрива с постоянното теглене на заеми...

    Коментиран от #103

    18:03 14.07.2026

  • 99 Аре а не се баламосваме

    4 1 Отговор
    Тридневнио пен ДЕЛ и хомик могучая ЗАГУБИХА ПОЗОРНО ВОЙНАТА!
    13 год.. монгольята превземат ДОНБАС и...пи ЗДЕЦ,..ни ЕДНА ПРЕВЗЕТА ОБЛАСТ И ОБЛАСТЕН ГРАД!
    Само 2 Милиона човекоподобни монголья Фира и ху ЙЛО педофила от ГОТВАЧО ИЗБЕГА...
    Ама... копейките нека се надъхват, у тва лошо немат
    АааааааХахахаха

    18:07 14.07.2026

  • 100 Студент икономика

    2 1 Отговор

    До коментар #67 от "Казва то класьорът на ООН":

    Не можах да разбера,за икономиката кое е повече,1000 Москвича,или 200 Мерцедеса?

    18:07 14.07.2026

  • 101 Агресорът Русия

    9 4 Отговор
    щяла да определя гаранциите на Украйна?!

    Хаха, много нагли тия!
    Гаранциите са работа на Европа и Украйна.
    Възстановяването също.

    Русия в Азия!

    18:09 14.07.2026

  • 102 хаха

    4 10 Отговор

    До коментар #25 от "Соломон":

    Да, ама същата тази "Европа", дето е 27 от 44 държави на континента, някак си:
    1. Финансира държавен преврат през 2014 заедно със САЩ и една американска дипломатка раздаваше понички на площада.
    2. Почна да прави био лаборатории в Украйна, да въоръжава и обучава украинската армия.
    3. На срещата на НАТО през 6.2021 обяви, че ще приема Украйна ударно в НАТО и ще строи бази на руската граница, а 400 000 украинска армия беше заложена до руската граница да пази от евентуална руска реакция.
    4. 8 месеца се правеше на глуха за всякакви дипломатически ноти, изявления в ООН и т.н. на Русия, че идеята е в разрез на всички договори и се приема за заплаха за руската сигурност.

    После на 24.2.2022, разбира се, се орева, че руснаците са нападнали и искат да анексират. И някак си се забрави за 8те месеца опити на Русия да се решат нещата без война.

    Да не говорим след 2014 за терора над рускоговорящите области в Украйна, как те правиха референдум и приеха с огромно мнозинство да станат част от Русия и как Путин им отказа, само и само да има мир с НАТО. Как Минските споразумения самата тази "Европа" си призна публично, че са били само да се даде време да въоръжи Украйна. Защо, ако по времето им е нямало грам идея в Русия да се напада Украйна?

    Коментиран от #108, #109

    18:09 14.07.2026

  • 103 Ма верно си ПроЗДТ като афца

    4 3 Отговор

    До коментар #98 от "Артилерист":

    А.. изпрати ли лимонадено шише с беГзин за пиздоглазия Фюрер Педофил и монголите?
    Хахахахаха

    18:11 14.07.2026

  • 104 Орбан

    8 1 Отговор
    Бях на косъм да постигна мир!Предавам щафетата на Радев!

    18:11 14.07.2026

  • 105 Шрек

    7 0 Отговор
    Яа!И Песков е по-висок от Путин!

    Коментиран от #110

    18:13 14.07.2026

  • 106 Вечно благодарен

    5 2 Отговор
    на Русия съм!Ако 1944 руснаците не беха изяли на дедо кокошките,да дойде да работи в Кремиковци,сега щях да съм на село с овцете!

    18:16 14.07.2026

  • 107 хахаха

    3 3 Отговор
    ха ха ха мерц да си сключи мирен договор с урсула, кая и вселенски и да си гарантират каквото искат

    18:17 14.07.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Ха ха

    7 1 Отговор

    До коментар #105 от "Шрек":

    Естествено. Всеки е по-висок от Путин.

    18:22 14.07.2026

  • 111 гост

    7 1 Отговор
    ВСУ потопиха край Новоросийск патрулния кораб Изумруд на ФСБ ! Украинският флот унищожи граничния патрулен кораб на руската Федерална служба за сигурност (ФСБ) „Изумруд“, който участва в атака срещу украински кораби в Керченския проток през 2018 г. Това съобщиха от украинския флот.

    „Украински моряци потопиха граничтия патрулен кораб от втори ранг, използвайки безпилотна военноморска система „Сарган-3000“ близо до Новоросийск. Сред екипажа на кораба има загинали и ранени“, се казва в изявлението.

    Отбелязва се, че „Изумруд“ е участвал в атака срещу кораби на украинския флот в Керченския проток на 25 ноември 2018 г.

    „Възмездието е неизбежно. Следва продължение...“, подчертаха украинските военни.

    Коментиран от #117

    18:26 14.07.2026

  • 112 Абсолютно

    1 5 Отговор
    Правилно

    18:32 14.07.2026

  • 113 Московията трябва да бъде разрушена...

    3 1 Отговор
    Никой не ги пита даже московските мъърши

    18:38 14.07.2026

  • 114 Русийката

    1 1 Отговор
    пак се прави на много важна!

    Не си гледа съдраните сапоги!

    18:40 14.07.2026

  • 115 Жокера

    1 0 Отговор
    Има една проста истина - никога не казвай никога... Русия на Путин може и да не иска, но Русия на следващия лидер може да мисли друго.

    18:43 14.07.2026

  • 116 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 117 Без име

    0 1 Отговор

    До коментар #111 от "гост":

    Информацията не е потвърдена от независими източници. Все за големи успехи на украинците слушаме, но нито един независим източник не ги е потвърдил. А ти си вярвай.

    18:50 14.07.2026

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