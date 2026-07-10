Потушиха огромен пожар в Чернобилската забранена зона

Спасителните екипи потушиха пожар в Чернобилската забранена зона, където горяха горски отпадъци и повалени дървета, съобщи Укринформ, цитирайки Държавната служба за извънредни ситуации (ДСИС), предаде БТА.
Както се отбелязва, в продължение на две седмици специалистите от ДСИС, заедно с други служби, работиха без прекъсване, за да овладеят пожара. Благодарение на координираните и професионални усилия те успяха да предотвратят разпространението на пожара върху големи площи.
"Ситуацията беше под пълен контрол през цялото време. Според резултатите от редовните измервания нивата на фоновата радиация останаха в рамките на естествените граници през целия период и не надвишиха допустимите граници", съобщи службата.
Укринформ припомня, че на 3 юли в забранената зона около бившата АЕЦ "Чернобил" бяха регистрирани четири пожара, един от които обхвана площ от 130 хектара.
Към вечерта на 7 юли бе съобщено, че в зона, която обхваща от около 2600 кв. км, продължават усилията за гасене на последния пожар.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
20:43 10.07.2026
2 1488
20:45 10.07.2026
3 Отпадък сред отпадъка
Коментиран от #5, #7
20:47 10.07.2026
4 БЕЛЕНЕ БЪМ И БГ ДО ТУК
20:48 10.07.2026
5 Гост
До коментар #3 от "Отпадък сред отпадъка":Дано ти да не си бил в часовете по физика. Ако си бил, не е имало смисъл.
21:13 10.07.2026
6 спомен
21:27 10.07.2026
7 Ама
До коментар #3 от "Отпадък сред отпадъка":ти от Марчето какво очакваш ?!
21:28 10.07.2026