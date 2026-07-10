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Потушиха огромен пожар в Чернобилската забранена зона
  Тема: Украйна

Потушиха огромен пожар в Чернобилската забранена зона

10 Юли, 2026 20:41 721 7

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  • радиация

Нивата на фоновата радиация останаха в рамките на естествените граници през целия период, обявиха властите

Потушиха огромен пожар в Чернобилската забранена зона - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Спасителните екипи потушиха пожар в Чернобилската забранена зона, където горяха горски отпадъци и повалени дървета, съобщи Укринформ, цитирайки Държавната служба за извънредни ситуации (ДСИС), предаде БТА.

Както се отбелязва, в продължение на две седмици специалистите от ДСИС, заедно с други служби, работиха без прекъсване, за да овладеят пожара. Благодарение на координираните и професионални усилия те успяха да предотвратят разпространението на пожара върху големи площи.

"Ситуацията беше под пълен контрол през цялото време. Според резултатите от редовните измервания нивата на фоновата радиация останаха в рамките на естествените граници през целия период и не надвишиха допустимите граници", съобщи службата.

Укринформ припомня, че на 3 юли в забранената зона около бившата АЕЦ "Чернобил" бяха регистрирани четири пожара, един от които обхвана площ от 130 хектара.

Към вечерта на 7 юли бе съобщено, че в зона, която обхваща от около 2600 кв. км, продължават усилията за гасене на последния пожар.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Сатана Z

    10 0 Отговор
    Луд умора няма и Укрите са живо доказателство за това.

    20:43 10.07.2026

  • 2 1488

    1 0 Отговор
    гуд хънтинг, сталкер

    20:45 10.07.2026

  • 3 Отпадък сред отпадъка

    4 1 Отговор
    Кой ли се е бил скрил сред "отпадъците"? И как пожар ще повиши радиационния фон, някой е пропуснал часовете по физика?

    Коментиран от #5, #7

    20:47 10.07.2026

  • 4 БЕЛЕНЕ БЪМ И БГ ДО ТУК

    0 0 Отговор
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    20:48 10.07.2026

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    До коментар #3 от "Отпадък сред отпадъка":

    Дано ти да не си бил в часовете по физика. Ако си бил, не е имало смисъл.

    21:13 10.07.2026

  • 6 спомен

    3 0 Отговор
    гледат да замажат радиацията от взривовете на складовете край Киев

    21:27 10.07.2026

  • 7 Ама

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Отпадък сред отпадъка":

    ти от Марчето какво очакваш ?!

    21:28 10.07.2026

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