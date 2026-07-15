Мексико отхвърли обвиненията на САЩ за връзки с наркокартели

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Правителството на Мексико категорично отхвърли последните обвинения на САЩ относно предполагаеми връзки на държавни служители с наркокартелите в страната.

В официална позиция мексиканските власти заявиха, че подобни твърдения са напълно неоснователни и вредят на двустранните отношения.

Властите на републиката подчертаха, че настоящата стратегия за национална сигурност се основава изцяло на политика на „нулева безнаказаност“. Според официалното изявление, правоприлагащите органи в страната действат безкомпромисно срещу организираната престъпност и трафика на наркотици.

Мексиканската администрация призова САЩ към по-тясно сътрудничество, базирано на взаимно уважение към суверенитета, вместо на едностранни обвинения.

Напрежението между съседните държави се покачва в момент, когато трансграничната сигурност и миграционният натиск остават водещи теми в регионалния дневен ред.