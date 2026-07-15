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Русия и Украйна разменят масирани атаки с ракети и дронове по цивилни обекти
  Тема: Украйна

Русия и Украйна разменят масирани атаки с ракети и дронове по цивилни обекти

15 Юли, 2026 05:03, обновена 15 Юли, 2026 05:09 847 12

  • атаки-
  • украйна-
  • русия-
  • цивилни обекти-
  • балистични ракети

Руски балистични ракети удариха цивилна инфраструктура в Украйна, Киев отвърна с удари по руския „сенчест флот“ и логистика

Русия и Украйна разменят масирани атаки с ракети и дронове по цивилни обекти - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Нова вълна от опустошителни въздушни удари разтърси Украйна и Русия в ранните часове на днешния 15 юли.

След полунощ двете страни си размениха масирани атаки с балистични ракети, управляеми бомби и безапилотни апарати, насочени към ключови цивилни и логистични обекти. Ситуацията остава критична към 5:00 часа българско време, като спасителните екипи и в двете държави продължават да овладяват последствията от падналите отломки и директните попадения.

Още новини от Украйна

Руският удар в Украйна: Противовъздушната отбрана под напрежение

В часовете след полунощ руските сили предприеха нова комбинирана офанзива срещу украинските градове, засилвайки натиска върху ПВО системите на страната. Според първоначалните доклади на украинските военни:

  • Атаки над столицата: Русия е изстреляла общо осем балистични ракети (включително системи „Искандер-М“ и С-400), както и над 135 атакуващи дрона от различни модификации.
  • Успеваемост на ПВО: Украинската противовъздушна отбрана е успяла да прихване 5 от балистичните ракети и 108 дрона в северните, южните и централните части на страната.
  • Поразени цивилни обекти: Отломки и детонирали апарати са засегнали общо 17 локации, сред които цивилни складове, жилищни зони в предградията и образователна инфраструктура.
  • Пострадали региони: Сериозни щети и ранени цивилни граждани се съобщават в областите Киев, Харков, Суми, Запорожие и Днепър.

Украинският президент Володимир Зеленски отново апелира към международните партньори за спешна доставка на ракети за системите Patriot, подчертавайки, че забавянето коства живота на невинни граждани.

Украинският отговор: Блокада в Азовско море и удари по руския тил

В отговор на постоянния ракетен терор, украинските сили за дълбоки удари (Deep Strike) активизираха своите безпилотни операции на руска територия и в окупираните акватории. Нощта след полунощ бе белязана от тежки удари по руския износен и военен капацитет:

  • Логистичен паралич в Азовско море: Командващият украинските дронови сили Роберт Бровди („Маджар“) обяви успешни нощни атаки срещу още 11 руски кораба от т.нар. „сенчест флот“ – включително пет петролни танкера и пет товарни съда в Азовско море. Руското министерство на земеделието официално потвърди, че търси алтернативни маршрути за износ на зърно поради блокираното корабоплаване през Керченския проток.
  • Пожари в руски рафинерии: Дронове камикадзе предизвикаха мащабни пожари в рафинерията „Афипски“ в Краснодарския край, както и в големия индустриален комплекс в Салават (Башкортостан), намиращ се на над 1400 км от границата.
  • Напрежение около Москва: Руското Министерство на отбраната съобщи, че през последното денонощие е прехванало стотици украински безпилотни апарати, като кметът на Москва Сергей Собянин потвърди, че десетки от тях са били свалени в покрайнините на руската столица, предизвиквайки временни ограничения на въздушното движение.

Хуманитарната равносметка и ООН

Ескалацията от тази сутрин идва веднага след стряскащия доклад на Наблюдателната мисия на ООН за човешките права в Украйна (HRMMU). Организацията алармира, че средата на 2026 г. е регистрирала най-черния брой на цивилни жертви от началото на конфликта през 2022 г., като използването на далекобойни оръжия и тежки балистични ракети в гъсто населени градски райони е увеличило цивилния травматизъм с над 37% на годишна база.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Добре

    10 24 Отговор
    е че чесането на укрите продължава !

    Коментиран от #5

    05:13 15.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Доналд Дък, патарок анализатор

    11 22 Отговор
    Последните "украинци" описват "успехите" на неуспелия комик.

    05:22 15.07.2026

  • 4 име

    8 21 Отговор
    Нацистчетата изтрилват минимум по 400 дрона, обикновено към 600 на всеки 24 часа, ама нещо не се вижда ефект. Не говоря за медийния ефект, дето сoрocнята раздухва.

    Коментиран от #9, #11

    05:26 15.07.2026

  • 5 Тъй ,тъй😂

    20 11 Отговор

    До коментар #1 от "Добре":

    Разпориха им хастара на рашистите . 100 кораба за 1 седмица при крайцера Москва .

    05:28 15.07.2026

  • 6 хихи

    9 19 Отговор
    а ВСУ поради недотатъчната подкрепа на Руската армия бавно настъпва към Киев

    Коментиран от #8

    05:28 15.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 За малко да познаеш...

    18 7 Отговор

    До коментар #6 от "хихи":

    Украинската армия освободи над 120 квадратни километра в Днепропетровска област...Подразделения на 425-ти отделен щурмови полк "Скала“ на украинската армия е освободил шест населени места в Днепропетровска област - Терново, Запорожское, Новогеоргиевка, Вороне, Сичневое и Малиевка. В съобщението на военните се уточнява, че дълбочината на пробива е 25 километра. Нанесени са критични загуби на руската 120-та дивизия на морската пехота и подразделения на 68-ми армейски корпус.

    05:31 15.07.2026

  • 9 Доналд Дък, общественик

    6 9 Отговор

    До коментар #4 от "име":

    Изстрелват 50, отчитат 500 и прибират разликата. После делят с европейските скумрии.

    05:35 15.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Хм Хм

    2 3 Отговор

    До коментар #4 от "име":

    Хем няма ефект, хем няма бензин, хем няма танкери.

    05:59 15.07.2026

  • 12 Оня

    2 0 Отговор
    Не знам кво удариха в Одеса руснаците ама още гори!

    06:26 15.07.2026

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