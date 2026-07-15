Русия и Украйна разменят масирани атаки с ракети и дронове по цивилни обекти

Нова вълна от опустошителни въздушни удари разтърси Украйна и Русия в ранните часове на днешния 15 юли.

След полунощ двете страни си размениха масирани атаки с балистични ракети, управляеми бомби и безапилотни апарати, насочени към ключови цивилни и логистични обекти. Ситуацията остава критична към 5:00 часа българско време, като спасителните екипи и в двете държави продължават да овладяват последствията от падналите отломки и директните попадения.

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Руският удар в Украйна: Противовъздушната отбрана под напрежение

В часовете след полунощ руските сили предприеха нова комбинирана офанзива срещу украинските градове, засилвайки натиска върху ПВО системите на страната. Според първоначалните доклади на украинските военни:

Атаки над столицата: Русия е изстреляла общо осем балистични ракети (включително системи „Искандер-М“ и С-400), както и над 135 атакуващи дрона от различни модификации.

Русия е изстреляла общо осем балистични ракети (включително системи „Искандер-М“ и С-400), както и над 135 атакуващи дрона от различни модификации. Успеваемост на ПВО: Украинската противовъздушна отбрана е успяла да прихване 5 от балистичните ракети и 108 дрона в северните, южните и централните части на страната.

Украинската противовъздушна отбрана е успяла да прихване 5 от балистичните ракети и 108 дрона в северните, южните и централните части на страната. Поразени цивилни обекти: Отломки и детонирали апарати са засегнали общо 17 локации, сред които цивилни складове, жилищни зони в предградията и образователна инфраструктура.

Отломки и детонирали апарати са засегнали общо 17 локации, сред които цивилни складове, жилищни зони в предградията и образователна инфраструктура. Пострадали региони: Сериозни щети и ранени цивилни граждани се съобщават в областите Киев, Харков, Суми, Запорожие и Днепър.

Украинският президент Володимир Зеленски отново апелира към международните партньори за спешна доставка на ракети за системите Patriot, подчертавайки, че забавянето коства живота на невинни граждани.

Украинският отговор: Блокада в Азовско море и удари по руския тил

В отговор на постоянния ракетен терор, украинските сили за дълбоки удари (Deep Strike) активизираха своите безпилотни операции на руска територия и в окупираните акватории. Нощта след полунощ бе белязана от тежки удари по руския износен и военен капацитет:

Логистичен паралич в Азовско море: Командващият украинските дронови сили Роберт Бровди („Маджар“) обяви успешни нощни атаки срещу още 11 руски кораба от т.нар. „сенчест флот“ – включително пет петролни танкера и пет товарни съда в Азовско море. Руското министерство на земеделието официално потвърди, че търси алтернативни маршрути за износ на зърно поради блокираното корабоплаване през Керченския проток.

Командващият украинските дронови сили Роберт Бровди („Маджар“) обяви успешни нощни атаки срещу още 11 руски кораба от т.нар. „сенчест флот“ – включително пет петролни танкера и пет товарни съда в Азовско море. Руското министерство на земеделието официално потвърди, че търси алтернативни маршрути за износ на зърно поради блокираното корабоплаване през Керченския проток. Пожари в руски рафинерии: Дронове камикадзе предизвикаха мащабни пожари в рафинерията „Афипски“ в Краснодарския край, както и в големия индустриален комплекс в Салават (Башкортостан), намиращ се на над 1400 км от границата.

Дронове камикадзе предизвикаха мащабни пожари в рафинерията „Афипски“ в Краснодарския край, както и в големия индустриален комплекс в Салават (Башкортостан), намиращ се на над 1400 км от границата. Напрежение около Москва: Руското Министерство на отбраната съобщи, че през последното денонощие е прехванало стотици украински безпилотни апарати, като кметът на Москва Сергей Собянин потвърди, че десетки от тях са били свалени в покрайнините на руската столица, предизвиквайки временни ограничения на въздушното движение.

Хуманитарната равносметка и ООН

Ескалацията от тази сутрин идва веднага след стряскащия доклад на Наблюдателната мисия на ООН за човешките права в Украйна (HRMMU). Организацията алармира, че средата на 2026 г. е регистрирала най-черния брой на цивилни жертви от началото на конфликта през 2022 г., като използването на далекобойни оръжия и тежки балистични ракети в гъсто населени градски райони е увеличило цивилния травматизъм с над 37% на годишна база.