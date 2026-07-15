Тръмп притиска Израел за незабавно изтегляне от Сирия и Ливан

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е поискал от израелския премиер Бенямин Нетаняху да започне изтегляне на израелските войски от териториите на Сирия и Ливан.

Информацията за напрегнатия дипломатически натиск бе разпространена първоначално от американското издание Axios и бързо влезе в международния новинарски обмен. Към 5:00 часа сутринта на 15 юли 2026 г. ситуацията очертава сериозно разминаване в геополитическите виждания на двамата лидери.

Ключовите акценти от разговора

Според високопоставени американски представители, цитирани в медиите, основните аргументи на Белия дом са свързани с риска от неконтролируема ескалация в Близкия изток:

Директно предупреждение: Тръмп в прав текст е заявил на израелския премиер, че сегашното присъствие на ЦАХАЛ (израелската армия) на сирийска и ливанска земя генерира твърде голямо напрежение.

Тръмп в прав текст е заявил на израелския премиер, че сегашното присъствие на ЦАХАЛ (израелската армия) на сирийска и ливанска земя генерира твърде голямо напрежение. Позиция на местните фактори: Президентът на САЩ е използвал думите „Те не ви искат там. Трябва да се преразположите“.

Президентът на САЩ е използвал думите „Те не ви искат там. Трябва да се преразположите“. Стратегически контекст: Натискът идва на фона на координирани американски действия в Персийския залив, като Вашингтон се опитва да балансира отношенията в региона и да предотврати нов мащабен конфликт.

Реакции и предистория

За момента официалните кабинети във Вашингтон и Йерусалим се въздържат от подробни публични коментари относно точния тон на изискванията, но източници от сигурността потвърждават, че Тръмп настоява за бързи дипломатически и военни решения.

Това не е първата проява на търкания между двамата лидери през последните месеци. По-рано отношенията им се обтегнаха заради въпроси около Сирия, Турция и Иран. Вашингтон настоява за трайно затваряне на военните фронтове, докато правителството на Нетаняху досега разглеждаше операциите в съседните държави като критични за сигурността на Израел.