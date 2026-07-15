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Тръмп притиска Израел за незабавно изтегляне от Сирия и Ливан

Тръмп притиска Израел за незабавно изтегляне от Сирия и Ливан

15 Юли, 2026 05:13, обновена 15 Юли, 2026 05:16 701 2

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Американският президент е заявил на Нетаняху в телефонен разговор, че военното присъствие там е ескалиращ фактор и „те не ви искат там“

Тръмп притиска Израел за незабавно изтегляне от Сирия и Ливан - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е поискал от израелския премиер Бенямин Нетаняху да започне изтегляне на израелските войски от териториите на Сирия и Ливан.

Информацията за напрегнатия дипломатически натиск бе разпространена първоначално от американското издание Axios и бързо влезе в международния новинарски обмен. Към 5:00 часа сутринта на 15 юли 2026 г. ситуацията очертава сериозно разминаване в геополитическите виждания на двамата лидери.

Ключовите акценти от разговора

Според високопоставени американски представители, цитирани в медиите, основните аргументи на Белия дом са свързани с риска от неконтролируема ескалация в Близкия изток:

  • Директно предупреждение: Тръмп в прав текст е заявил на израелския премиер, че сегашното присъствие на ЦАХАЛ (израелската армия) на сирийска и ливанска земя генерира твърде голямо напрежение.
  • Позиция на местните фактори: Президентът на САЩ е използвал думите „Те не ви искат там. Трябва да се преразположите“.
  • Стратегически контекст: Натискът идва на фона на координирани американски действия в Персийския залив, като Вашингтон се опитва да балансира отношенията в региона и да предотврати нов мащабен конфликт.

Реакции и предистория

За момента официалните кабинети във Вашингтон и Йерусалим се въздържат от подробни публични коментари относно точния тон на изискванията, но източници от сигурността потвърждават, че Тръмп настоява за бързи дипломатически и военни решения.

Това не е първата проява на търкания между двамата лидери през последните месеци. По-рано отношенията им се обтегнаха заради въпроси около Сирия, Турция и Иран. Вашингтон настоява за трайно затваряне на военните фронтове, докато правителството на Нетаняху досега разглеждаше операциите в съседните държави като критични за сигурността на Израел.


САЩ
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  • 1 Що за глупаво заглавие?

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    Хитлеряху какво прави в чужда държава, и продължава да убива хора?

    06:41 15.07.2026

  • 2 Жожи

    1 0 Отговор
    Да бе, да. Притиска. Що не то прасне веднъж и ще се прибере.

    06:42 15.07.2026