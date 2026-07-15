САЩ нанесоха изненадващи дневни удари срещу Иран, Тръмп заплашва енергийната инфраструктура

Вашингтон и Техеран навлязоха в критична фаза на военния конфликт . Днес следобед американските военновъздушни сили извършиха изненадваща вълна от въздушни удари на територията на Ислямската република. За разлика от досегашните четири последователни нощни операции, днешната офанзива започна точно в 13:30 часа иранско време (13:00 часа българско време).
Според официално изявление на Централното командване на САЩ (CENTCOM) , операцията е продължила около 90 минути. Използвани са високоточни боеприпаси, изстреляни от изтребители, безпилотни летателни апарати и военноморски съдове. Основната цел на атаката е била остров Голям Тунб в Ормузкия проток, където са поразени ирански системи за брегова отбрана, както и складове и пускови площадки за крилати ракети. От командването подчертаха, че целта е допълнително да се отслабят военните способности на Иран за нападения срещу търговски кораби в стратегическия пролив.
Тръмп постави ултиматум: Следват мостове и електроцентрали
Атаката съвпадна по време с официалното възобновяване на пълната американска морска блокада на иранските пристанища , разпоредена от президента Доналд Тръмп. Тръмп отправи директна заплаха към Техеран, заявявайки, че ако страната не се върне незабавно на масата за преговори, САЩ ще разширят списъка с мишени. Белият дом предупреди, че следващите удари ще бъдат насочени директно срещу гражданската инфраструктура на Иран, включително електроцентрали и ключови мостове.
Иранските държавни медии вече съобщиха за активиране на противовъздушната отбрана около единствената атомна електроцентрала в страната в град Бушехр, както и за експлозии в южния пристанищен град Бандар Абас и близкия град Джагадак. Полуофициалната агенция Тасним потвърди, че при предходните нощни атаки срещу базата Бампур в Югоизточен Иран са загинали най-малко седем военнослужещи.
Ответният удар на Техеран и затварянето на Ормузкия проток
В отговор на американската офанзива, Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КГИР) обяви, че примирието е окончателно разрушено по вина на Вашингтон. Иранските сили нанесоха масирани ответни удари с ракети и дронове по военни обекти на САЩ и техните съюзници в региона. Поразени са цели в Бахрейн (включително щабът на Пети американски флот), Кувейт и Йордания. Военните сили на Йордания официално потвърдиха, че са прихванали и свалили три балистични ракети над своя територия.
Командването на КГИР категорично заяви, че Ормузкият проток ще остане напълно затворен за корабоплаване до „края на американските злини“. Нещо повече – Техеран заплаши да блокира и останалите ключови енергийни коридори в региона, включително пролива Баб ел-Мандеб чрез съюзниците си от движението на хусите в Йемен.
Петролът нагоре, пазарите в очакване
Икономическият ефект от дневната ескалация се усети светкавично на международните пазари. Цената на глобалния бенчмарк петрол сорт Брент се покачи над 85 долара за барел , отчитайки нов ръст поради опасенията от дълготрайно прекъсване на доставките през Близкия изток. Международните корабни асоциации предупредиха за безпрецедентен хаос в логистиката, тъй като трафикът през Ормузкия проток, откъдето преминава 20% от световния петрол, е спаднал до критично ниски нива.
Политически експерти и международни наблюдатели, цитирани от водещи световни агенции, предупреждават, че конфликтът рискува да се превърне в „вечна война“ без ясна изходна стратегия, ако дипломатическите посредници от Катар и Пакистан не успеят да върнат двете страни към диалог в най-кратки срокове.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кривчо
Коментиран от #6, #30
17:26 15.07.2026
2 Последния Софиянец
17:26 15.07.2026
3 Доналд Дък, патарок
17:28 15.07.2026
4 Сатана Z
"А нас ,защо?"
Коментиран от #10
17:29 15.07.2026
5 Този
Само за изказването "Следват мостове и ел.централи" е за затвора -
Това си е ВОЕННО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ.
Коментиран от #9, #31
17:29 15.07.2026
6 гост
До коментар #1 от "Кривчо":имаше примирие и свободно минаване на танкери, докато Иран не обстреля 2 танкера които минали по друг маршрут..и кой е Иран че ще определя маршрутите..
Коментиран от #7, #11, #17, #19
17:29 15.07.2026
7 Кривчо
До коментар #6 от "гост":Отпреди това?
Коментиран от #15
17:30 15.07.2026
8 Пустите Ушанкофили,
17:31 15.07.2026
9 Русия
До коментар #5 от "Този":действа по същият начин че и язовири разрушава.
17:31 15.07.2026
10 Нещо
До коментар #4 от "Сатана Z":май нещо някой не е в час ....
Цистерните бяха поканени от циониста Андрей Гюров.
Коментиран от #12, #20, #29
17:31 15.07.2026
11 Минаващ
До коментар #6 от "гост":А защо краваря ще определя кой коя държава ще управлява?
Коментиран от #14
17:32 15.07.2026
12 Кривчо
До коментар #10 от "Нещо":Нивото тук е свръхниско!
17:32 15.07.2026
13 СВОтчик
17:33 15.07.2026
14 Кривчо
До коментар #11 от "Минаващ":Че и такси искаше да взема! Като какъв?
17:33 15.07.2026
15 гост
До коментар #7 от "Кривчо":Иран искаше да се сдобие с ядрено оръжие което няма как да бъде допуснато от САЩ и най вече Израел...евреите ще им пуснат ядрена,но няма да ги оставят да изработят атомна бомба.
Коментиран от #16
17:33 15.07.2026
16 Кривчо
До коментар #15 от "гост":Много съмнително! Аз виждам други причини но няма да ги коментирам!
17:35 15.07.2026
17 Навлеко
До коментар #6 от "гост":Ти кой си да даваш акъл на местните как да управляват териториите си ?
17:35 15.07.2026
18 Коста
17:36 15.07.2026
19 Коста
До коментар #6 от "гост":Че кой е дедо Тчръмпи лудото куче з?
17:37 15.07.2026
20 Сатана Z
До коментар #10 от "Нещо":А Гюров от кой беше назначен?От Пилота ,а Йотовица само му разписа трудовата книжка.Всички пърдят в едно гърне.
Коментиран от #21
17:41 15.07.2026
21 Кривчо
До коментар #20 от "Сатана Z":От домовата книга!
17:42 15.07.2026
22 Медведев
17:42 15.07.2026
23 Дик диверсанта
някой май е бягал от училище.
17:42 15.07.2026
24 Ами
След като пак свършат ракетите, започват преговорите :)
17:42 15.07.2026
25 Володя
17:44 15.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 браво тръмпи
17:44 15.07.2026
28 Боруна Лом
17:45 15.07.2026
29 Мусорчик
До коментар #10 от "Нещо":А Чорапчо ги изгони, а те му казаха, че остават колкото си поискат. И после Чорапчо обяви, че е заповядал да останат завинаги.
17:45 15.07.2026
30 оня с коня
До коментар #1 от "Кривчо":бий да те уважават
17:46 15.07.2026
31 Путин
До коментар #5 от "Този":Само да се качиш на 16-тия етаж....
17:46 15.07.2026
32 Гошо
17:49 15.07.2026
33 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
Си бомбя Путин и Иран
И от никой не ме е срам.
17:50 15.07.2026
34 ПУТИНИСТЧЕ С ЧАЛМА
Не са чуди кой по напред.
17:51 15.07.2026
35 Анонимен
Коментиран от #36
17:52 15.07.2026
36 Чалмосана копейка
До коментар #35 от "Анонимен":Кой обстрелва цивилни кораби след сключено примирие????
17:55 15.07.2026