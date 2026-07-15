Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
САЩ нанесоха изненадващи дневни удари срещу Иран, Тръмп заплашва енергийната инфраструктура

САЩ нанесоха изненадващи дневни удари срещу Иран, Тръмп заплашва енергийната инфраструктура

15 Юли, 2026 17:24, обновена 15 Юли, 2026 17:24 987 36

  • доналд тръмп-
  • енергийна инфраструктура-
  • удари-
  • тръмп-
  • иран

Напрежението в Близкия изток ескалира рязко, след като Централното командване на САЩ (CENTCOM) промени тактиката си и предприе масирана 90-минутна въздушна атака по ирански обекти посред бял ден

САЩ нанесоха изненадващи дневни удари срещу Иран, Тръмп заплашва енергийната инфраструктура - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Вашингтон и Техеран навлязоха в критична фаза на военния конфликт . Днес следобед американските военновъздушни сили извършиха изненадваща вълна от въздушни удари на територията на Ислямската република. За разлика от досегашните четири последователни нощни операции, днешната офанзива започна точно в 13:30 часа иранско време (13:00 часа българско време).

Според официално изявление на Централното командване на САЩ (CENTCOM) , операцията е продължила около 90 минути. Използвани са високоточни боеприпаси, изстреляни от изтребители, безпилотни летателни апарати и военноморски съдове. Основната цел на атаката е била остров Голям Тунб в Ормузкия проток, където са поразени ирански системи за брегова отбрана, както и складове и пускови площадки за крилати ракети. От командването подчертаха, че целта е допълнително да се отслабят военните способности на Иран за нападения срещу търговски кораби в стратегическия пролив.

Тръмп постави ултиматум: Следват мостове и електроцентрали

Атаката съвпадна по време с официалното възобновяване на пълната американска морска блокада на иранските пристанища , разпоредена от президента Доналд Тръмп. Тръмп отправи директна заплаха към Техеран, заявявайки, че ако страната не се върне незабавно на масата за преговори, САЩ ще разширят списъка с мишени. Белият дом предупреди, че следващите удари ще бъдат насочени директно срещу гражданската инфраструктура на Иран, включително електроцентрали и ключови мостове.

Иранските държавни медии вече съобщиха за активиране на противовъздушната отбрана около единствената атомна електроцентрала в страната в град Бушехр, както и за експлозии в южния пристанищен град Бандар Абас и близкия град Джагадак. Полуофициалната агенция Тасним потвърди, че при предходните нощни атаки срещу базата Бампур в Югоизточен Иран са загинали най-малко седем военнослужещи.

Ответният удар на Техеран и затварянето на Ормузкия проток

В отговор на американската офанзива, Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КГИР) обяви, че примирието е окончателно разрушено по вина на Вашингтон. Иранските сили нанесоха масирани ответни удари с ракети и дронове по военни обекти на САЩ и техните съюзници в региона. Поразени са цели в Бахрейн (включително щабът на Пети американски флот), Кувейт и Йордания. Военните сили на Йордания официално потвърдиха, че са прихванали и свалили три балистични ракети над своя територия.

Командването на КГИР категорично заяви, че Ормузкият проток ще остане напълно затворен за корабоплаване до „края на американските злини“. Нещо повече – Техеран заплаши да блокира и останалите ключови енергийни коридори в региона, включително пролива Баб ел-Мандеб чрез съюзниците си от движението на хусите в Йемен.

Петролът нагоре, пазарите в очакване

Икономическият ефект от дневната ескалация се усети светкавично на международните пазари. Цената на глобалния бенчмарк петрол сорт Брент се покачи над 85 долара за барел , отчитайки нов ръст поради опасенията от дълготрайно прекъсване на доставките през Близкия изток. Международните корабни асоциации предупредиха за безпрецедентен хаос в логистиката, тъй като трафикът през Ормузкия проток, откъдето преминава 20% от световния петрол, е спаднал до критично ниски нива.

Политически експерти и международни наблюдатели, цитирани от водещи световни агенции, предупреждават, че конфликтът рискува да се превърне в „вечна война“ без ясна изходна стратегия, ако дипломатическите посредници от Катар и Пакистан не успеят да върнат двете страни към диалог в най-кратки срокове.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 2 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кривчо

    11 6 Отговор
    А каква беше причината за всичко това?

    Коментиран от #6, #30

    17:26 15.07.2026

  • 2 Последния Софиянец

    11 5 Отговор
    Докато пак свършат ракетите.

    17:26 15.07.2026

  • 3 Доналд Дък, патарок

    10 5 Отговор
    Адашко ще докара САЩ до Афганистан 2.0.

    17:28 15.07.2026

  • 4 Сатана Z

    5 14 Отговор
    Летеца Мунчо също е съучастник на Бай Дончо в нападенията срещу Иран.После да не пита :
    "А нас ,защо?"

    Коментиран от #10

    17:29 15.07.2026

  • 5 Този

    12 5 Отговор
    Рижавото тръмпанзе е ПРЕСТЪПНИК и УБИЕЦ.

    Само за изказването "Следват мостове и ел.централи" е за затвора -
    Това си е ВОЕННО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ.

    Коментиран от #9, #31

    17:29 15.07.2026

  • 6 гост

    8 16 Отговор

    До коментар #1 от "Кривчо":

    имаше примирие и свободно минаване на танкери, докато Иран не обстреля 2 танкера които минали по друг маршрут..и кой е Иран че ще определя маршрутите..

    Коментиран от #7, #11, #17, #19

    17:29 15.07.2026

  • 7 Кривчо

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "гост":

    Отпреди това?

    Коментиран от #15

    17:30 15.07.2026

  • 8 Пустите Ушанкофили,

    9 9 Отговор
    Станаха Чалмофили!

    17:31 15.07.2026

  • 9 Русия

    7 10 Отговор

    До коментар #5 от "Този":

    действа по същият начин че и язовири разрушава.

    17:31 15.07.2026

  • 10 Нещо

    11 4 Отговор

    До коментар #4 от "Сатана Z":

    май нещо някой не е в час ....

    Цистерните бяха поканени от циониста Андрей Гюров.

    Коментиран от #12, #20, #29

    17:31 15.07.2026

  • 11 Минаващ

    12 5 Отговор

    До коментар #6 от "гост":

    А защо краваря ще определя кой коя държава ще управлява?

    Коментиран от #14

    17:32 15.07.2026

  • 12 Кривчо

    7 3 Отговор

    До коментар #10 от "Нещо":

    Нивото тук е свръхниско!

    17:32 15.07.2026

  • 13 СВОтчик

    4 8 Отговор
    Русия и Китай изоставиха Иран. Режимът пада до дни.

    17:33 15.07.2026

  • 14 Кривчо

    7 1 Отговор

    До коментар #11 от "Минаващ":

    Че и такси искаше да взема! Като какъв?

    17:33 15.07.2026

  • 15 гост

    7 8 Отговор

    До коментар #7 от "Кривчо":

    Иран искаше да се сдобие с ядрено оръжие което няма как да бъде допуснато от САЩ и най вече Израел...евреите ще им пуснат ядрена,но няма да ги оставят да изработят атомна бомба.

    Коментиран от #16

    17:33 15.07.2026

  • 16 Кривчо

    6 1 Отговор

    До коментар #15 от "гост":

    Много съмнително! Аз виждам други причини но няма да ги коментирам!

    17:35 15.07.2026

  • 17 Навлеко

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "гост":

    Ти кой си да даваш акъл на местните как да управляват териториите си ?

    17:35 15.07.2026

  • 18 Коста

    6 2 Отговор
    Дедо Тчръмпи е опасен терорист!

    17:36 15.07.2026

  • 19 Коста

    6 2 Отговор

    До коментар #6 от "гост":

    Че кой е дедо Тчръмпи лудото куче з?

    17:37 15.07.2026

  • 20 Сатана Z

    2 3 Отговор

    До коментар #10 от "Нещо":

    А Гюров от кой беше назначен?От Пилота ,а Йотовица само му разписа трудовата книжка.Всички пърдят в едно гърне.

    Коментиран от #21

    17:41 15.07.2026

  • 21 Кривчо

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "Сатана Z":

    От домовата книга!

    17:42 15.07.2026

  • 22 Медведев

    3 3 Отговор
    Иран ,уж ядрена сила,а има само една ядрена централа и милиони атомни бомби.

    17:42 15.07.2026

  • 23 Дик диверсанта

    4 0 Отговор
    Oпа, "днешната офанзива започна точно в 13:30 часа иранско време (13:00 часа българско време)."
    някой май е бягал от училище.

    17:42 15.07.2026

  • 24 Ами

    1 4 Отговор
    Очакваме славните победи на америкаците.
    След като пак свършат ракетите, започват преговорите :)

    17:42 15.07.2026

  • 25 Володя

    5 2 Отговор
    Ще хвърчат чалми и путиновци.

    17:44 15.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 браво тръмпи

    4 2 Отговор
    м@чк@й чалмите

    17:44 15.07.2026

  • 28 Боруна Лом

    0 3 Отговор
    ЕЙ ОТПАДЪККРАВАРСКИ РЕКЕТЬОРСКИ

    17:45 15.07.2026

  • 29 Мусорчик

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Нещо":

    А Чорапчо ги изгони, а те му казаха, че остават колкото си поискат. И после Чорапчо обяви, че е заповядал да останат завинаги.

    17:45 15.07.2026

  • 30 оня с коня

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Кривчо":

    бий да те уважават

    17:46 15.07.2026

  • 31 Путин

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Този":

    Само да се качиш на 16-тия етаж....

    17:46 15.07.2026

  • 32 Гошо

    0 0 Отговор
    Много добре са направили американците Там в оня район мир не им трябва

    17:49 15.07.2026

  • 33 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    1 0 Отговор
    И ден и нощ
    Си бомбя Путин и Иран
    И от никой не ме е срам.

    17:50 15.07.2026

  • 34 ПУТИНИСТЧЕ С ЧАЛМА

    1 0 Отговор
    Тръмп ни кара наред
    Не са чуди кой по напред.

    17:51 15.07.2026

  • 35 Анонимен

    0 1 Отговор
    Следва ожесточаване на сраженията.Кой е основният виновник за ескалацията на конфликта е ясно на всеки първокласник.Пиратът с дървеният крак Дж.Силвър е там ,където има злато/черно или обичайно на цвят/.Цяла мрежа от паяджини е изплел в региона,като в центъра дебне в очакване същество чудато с шест пръста.Нека бурята се развихри...От Каспийско море пристига оръжие на възмездието.

    Коментиран от #36

    17:52 15.07.2026

  • 36 Чалмосана копейка

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Анонимен":

    Кой обстрелва цивилни кораби след сключено примирие????

    17:55 15.07.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания