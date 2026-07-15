САЩ нанесоха изненадващи дневни удари срещу Иран, Тръмп заплашва енергийната инфраструктура

Вашингтон и Техеран навлязоха в критична фаза на военния конфликт . Днес следобед американските военновъздушни сили извършиха изненадваща вълна от въздушни удари на територията на Ислямската република. За разлика от досегашните четири последователни нощни операции, днешната офанзива започна точно в 13:30 часа иранско време (13:00 часа българско време).

Според официално изявление на Централното командване на САЩ (CENTCOM) , операцията е продължила около 90 минути. Използвани са високоточни боеприпаси, изстреляни от изтребители, безпилотни летателни апарати и военноморски съдове. Основната цел на атаката е била остров Голям Тунб в Ормузкия проток, където са поразени ирански системи за брегова отбрана, както и складове и пускови площадки за крилати ракети. От командването подчертаха, че целта е допълнително да се отслабят военните способности на Иран за нападения срещу търговски кораби в стратегическия пролив.

Тръмп постави ултиматум: Следват мостове и електроцентрали

Атаката съвпадна по време с официалното възобновяване на пълната американска морска блокада на иранските пристанища , разпоредена от президента Доналд Тръмп. Тръмп отправи директна заплаха към Техеран, заявявайки, че ако страната не се върне незабавно на масата за преговори, САЩ ще разширят списъка с мишени. Белият дом предупреди, че следващите удари ще бъдат насочени директно срещу гражданската инфраструктура на Иран, включително електроцентрали и ключови мостове.

Иранските държавни медии вече съобщиха за активиране на противовъздушната отбрана около единствената атомна електроцентрала в страната в град Бушехр, както и за експлозии в южния пристанищен град Бандар Абас и близкия град Джагадак. Полуофициалната агенция Тасним потвърди, че при предходните нощни атаки срещу базата Бампур в Югоизточен Иран са загинали най-малко седем военнослужещи.

Ответният удар на Техеран и затварянето на Ормузкия проток

В отговор на американската офанзива, Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КГИР) обяви, че примирието е окончателно разрушено по вина на Вашингтон. Иранските сили нанесоха масирани ответни удари с ракети и дронове по военни обекти на САЩ и техните съюзници в региона. Поразени са цели в Бахрейн (включително щабът на Пети американски флот), Кувейт и Йордания. Военните сили на Йордания официално потвърдиха, че са прихванали и свалили три балистични ракети над своя територия.

Командването на КГИР категорично заяви, че Ормузкият проток ще остане напълно затворен за корабоплаване до „края на американските злини“. Нещо повече – Техеран заплаши да блокира и останалите ключови енергийни коридори в региона, включително пролива Баб ел-Мандеб чрез съюзниците си от движението на хусите в Йемен.

Петролът нагоре, пазарите в очакване

Икономическият ефект от дневната ескалация се усети светкавично на международните пазари. Цената на глобалния бенчмарк петрол сорт Брент се покачи над 85 долара за барел , отчитайки нов ръст поради опасенията от дълготрайно прекъсване на доставките през Близкия изток. Международните корабни асоциации предупредиха за безпрецедентен хаос в логистиката, тъй като трафикът през Ормузкия проток, откъдето преминава 20% от световния петрол, е спаднал до критично ниски нива.

Политически експерти и международни наблюдатели, цитирани от водещи световни агенции, предупреждават, че конфликтът рискува да се превърне в „вечна война“ без ясна изходна стратегия, ако дипломатическите посредници от Катар и Пакистан не успеят да върнат двете страни към диалог в най-кратки срокове.