Ливан и Израел постигнаха напредък в преговорите за изтегляне на израелските сили от Южен Ливан

Ливан и Израел приключиха поредния кръг от преговори в Рим, проведени с посредничеството на Съединените щати, като американски представител заяви, че е постигнат напредък по план, който може да доведе до започване на изтеглянето на израелските сили от части от Южен Ливан в рамките на следващите дни, предава БТА.

Разговорите се проведоха във вторник и сряда в американското посолство в Рим и са шестият кръг от преки преговори между двете страни след началото на новата война между Израел и ливанската шиитска групировка „Хизбула“ на 2 март. Конфликтът беше част от по-широкото регионално напрежение в Близкия изток.

Според американски представител двудневните разговори са били „продуктивни и положителни“. Страните са постигнали съгласие относно структурата и основните насоки на процеса, свързан с т.нар. „пилотна зона“, като окончателното му прилагане трябва да бъде уточнено в следващите дни.

Рамковото споразумение, договорено на 26 юни с посредничеството на Вашингтон, предвижда постепенно изпълнение на няколко ключови мерки. Сред тях са разоръжаване на въоръжените групировки в южната част на Ливан, което се разглежда като препратка към „Хизбула“, разполагане на ливанската армия в района и постепенно изтегляне на израелските войски от ливанска територия.

Американският представител посочи, че разговорите ще преминат в техническа фаза, насочена към практическото изпълнение на рамковото споразумение и към постигането на по-широко мирно споразумение между Израел и Ливан.

Засега нито израелските, нито ливанските власти са дали официален подробен коментар за резултатите от срещата. Това оставя редица въпроси около сроковете за изтегляне на войските и механизмите за контрол върху изпълнението на договореностите.

Израелската армия в момента контролира т.нар. буферна зона в Южен Ливан, която според израелски представители достига приблизително 10 километра навътре в ливанска територия по протежение на границата. Израел твърди, че присъствието му там е необходимо за защита на северните израелски населени места от нападения на „Хизбула“.

Ливан настоява за незабавно изтегляне на израелските сили, като определя присъствието им като нарушение на суверенитета на страната. Израел от своя страна заявява, че войските му ще останат в района, докато „Хизбула“ не бъде разоръжена и не бъде гарантирано, че групировката няма да възстанови военната си инфраструктура близо до границата.

Постигането на устойчиво споразумение остава сложно заради дългогодишното противопоставяне между двете страни и ролята на „Хизбула“, която е подкрепяна от Иран и разполага със значителен военен потенциал в Ливан.