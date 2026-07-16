Тайните служби на САЩ са „бесни“ на Джей Ди Ванс заради разхищения

Служители на Тайните служби на САЩ (Secret Service), зачислени към охраната на вицепрезидента Джей Ди Ванс и неговото семейство, са изключително раздразнени и уморени от постоянните му и настойчиви изисквания за лични пътувания в последната минута.

Това става ясно от ексклузивно разследване на американската медия MS Now, публикувано в ранните часове на днешния ден. Напрежението в агенцията е ескалирало дотолкова, че агентите са започнали открито да иронизират администрацията с персонализирани стикери и сувенирни монети.

Скандалът с военния хеликоптер и уроците по голф

Като основен повод за недоволството се посочва инцидент от миналата седмица. Според официалните данни на MS Now, вицепрезидентът Джей Ди Ванс е настоявал да бъде организиран полет с правителствения военен хеликоптер „Marine Two“, за да може синът му, който е в началното училище, да бъде превозен за личен урок по голф.

Полетът в крайна сметка е бил отменен поради силни гръмотевични бури и ураганен вятър в района на Вашингтон. Въпреки това, самият опит да се използва военна техника за подобни цели е предизвикал вълна от недоволство сред ветераните в Тайните служби. Представители на ръководството на агенцията потвърждават пред медиите, че макар да няма изрично писмено правило, забраняващо на деца на вицепрезиденти да се возят на правителствени хеликоптери, подобен прецедент за чисто развлекателни цели не е известен в съвременната история на САЩ.

По изчисления на експерти, цитирани от MS Now и The Independent, един час полет с хеликоптера „Marine Two“ струва на американските данъкоплатци между 16 000 и 24 600 долара.

Хроничен недостиг на персонал и тайни подигравки

Източници от Тайните служби споделят, че капризите на семейство Ванс подлагат на извънреден натиск и без това претоварената агенция. Пътуванията, организирани извън предварителния протокол (известни в сектора като „off the record“ движения), принуждават агентите масово да отменят почивните си дни и да пренаписват планове за сигурност в рамките на броени часове.

Според доклад на Инспектората, цитиран в американския печат, Тайните служби страдат от над 20% недостиг на кадри. Този дефицит беше в основата и на пропуските по време на покушението срещу Доналд Тръмп в Бътлър, Пенсилвания през 2024 г. Сега служителите се оплакват, че вместо да се фокусират върху реални заплахи, те са принудени да действат като „луксозна таксиметрова компания“ за семейството на вицепрезидента.

Frustration-ът сред охраната е стигнал дотам, че агентите са поръчали специални значки и стикери, с които се подиграват на манията на Ванс за пътувания в последния момент. Върху сувенирите се използва кодовото име на вицепрезидента в Тайните служби – „Бобкат“ (Bobcat), придружено от иронични надписи като „Клуб на оцелелите от извънпротоколни пътувания“.

Предишни злоупотреби с държавни ресурси

Това не е първият случай, в който сигурността на Ванс предизвиква обществено недоволство. Британският вестник The Guardian припомня случай, при който по искане на Тайните служби Инженерният корпус на армията на САЩ е променил нивата на изтичане на язовир в Охайо, за да може семейството на Ванс да плава безопасно с каяци по време на лична почивка. Отделно от това, пътувания на вицепрезидента до Англия доведоха до масови протести на местни жители заради блокиране на цели селища и изграждане на временни хеликоптерни площадки за негово удобство.

Към момента на публикуване на материала (5:45 ч. българско време), от офиса на вицепрезидента Джей Ди Ванс все още не са излезли с официална позиция или коментар по разкритията на MS Now.