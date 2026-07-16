Президентът на Украйна Володимир Зеленски взе едно от най-трудните си политически решения, като прие оставката на министъра на отбраната Михайло Федоров.

Доскоро Федоров бе смятан за един от най-близките и недосегаеми съюзници на държавния глава. Обстойно разследване на авторитетното издание „Украинска правда“ разкрива дълбоките структурни и личностни причини зад тази неочаквана рокада в Киев.

Сблъсъкът на две концепции: Технокрация срещу военна традиция

Основният катализатор за раздялата се оказа ескалиращият конфликт между Михайло Федоров и главнокомандващия Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) генерал Олександър Сирски. Според източници на „Украинска правда“ от президентската администрация, напрежението между двамата е било системно и е парализирало вземането на ключови решения за отбраната.

Дигитална модернизация: Федоров настояваше за бърза технологична реформа и децентрализация на доставките.

Федоров настояваше за бърза технологична реформа и децентрализация на доставките. Традиционно командване: Генерал Сирски държеше на строго централизиран контрол и класическа военна йерархия.

Генерал Сирски държеше на строго централизиран контрол и класическа военна йерархия. Бюрократичен сблъсък: Министерството на отбраната и Генералният щаб редовно блокираха инициативите си.

Изборът на Зеленски

Информационните източници на „Украинска правда“ сочат, че Володимир Зеленски е бил изправен пред критичен избор в момент на засилен натиск по фронтовите линии. Президентът вече не е можел да толерира постоянните пререкания по оста „Федоров – Сирски“, които са застрашавали стабилността на армията.

В крайна сметка Зеленски реши да „пожертва“ своя доверен политически съюзник в името на единството във военно командване. Решението показва, че в настоящата фаза на конфликта Киев дава абсолютен приоритет на оперативната стабилност на ВСУ пред административните и технологични реформи в министерството. Очаква се Върховната рада да гласува оставката и да разгледа новите номинации за поста в най-кратки срокове.