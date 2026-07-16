Зеленски жертва Михайло Федоров: Защо си тръгна министърът на отбраната на Украйна

Президентът на Украйна Володимир Зеленски взе едно от най-трудните си политически решения, като прие оставката на министъра на отбраната Михайло Федоров.
Доскоро Федоров бе смятан за един от най-близките и недосегаеми съюзници на държавния глава. Обстойно разследване на авторитетното издание „Украинска правда“ разкрива дълбоките структурни и личностни причини зад тази неочаквана рокада в Киев.
Сблъсъкът на две концепции: Технокрация срещу военна традиция
Основният катализатор за раздялата се оказа ескалиращият конфликт между Михайло Федоров и главнокомандващия Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) генерал Олександър Сирски. Според източници на „Украинска правда“ от президентската администрация, напрежението между двамата е било системно и е парализирало вземането на ключови решения за отбраната.
- Дигитална модернизация: Федоров настояваше за бърза технологична реформа и децентрализация на доставките.
- Традиционно командване: Генерал Сирски държеше на строго централизиран контрол и класическа военна йерархия.
- Бюрократичен сблъсък: Министерството на отбраната и Генералният щаб редовно блокираха инициативите си.
Изборът на Зеленски
Информационните източници на „Украинска правда“ сочат, че Володимир Зеленски е бил изправен пред критичен избор в момент на засилен натиск по фронтовите линии. Президентът вече не е можел да толерира постоянните пререкания по оста „Федоров – Сирски“, които са застрашавали стабилността на армията.
В крайна сметка Зеленски реши да „пожертва“ своя доверен политически съюзник в името на единството във военно командване. Решението показва, че в настоящата фаза на конфликта Киев дава абсолютен приоритет на оперативната стабилност на ВСУ пред административните и технологични реформи в министерството. Очаква се Върховната рада да гласува оставката и да разгледа новите номинации за поста в най-кратки срокове.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Манол
06:18 16.07.2026
2 дядото
Коментиран от #5
06:18 16.07.2026
3 Володимир Зеленски, президент
Министъра на отбраната трябва да е Буданов Кирило Буданов !!! Човекът унищожил Русия 🎆
06:18 16.07.2026
4 Доналд Дък, паток
06:22 16.07.2026
5 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #2 от "дядото":Всъщност Зеленски създаде Украйна като самостоятелна държава, направи я европейска, силна, пребори се дори с Тръмп, обедини украинците и ги направи народ, народ от победители 👆
Коментиран от #20
06:25 16.07.2026
6 Хахаха!🎺🥳😀
06:25 16.07.2026
7 Коментар
Това се случва ден, след като премиерът Румен Радев заяви, че мястото на България не е в "Коалицията на желаещите"
06:26 16.07.2026
8 756
Коментиран от #10, #22
06:27 16.07.2026
9 Хахаха!🎺🥳😀
06:28 16.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Последния Софиянец
Коментиран от #13
06:38 16.07.2026
13 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #12 от "Последния Софиянец":Редовно са карали камиони с пари и злато от Австрия през Унгария за Украйна.
06:42 16.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Мишел
06:43 16.07.2026
16 Някой разбра ли
06:45 16.07.2026
17 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #14 от "Малката Бахама с мерца 🇧🇬":Всеки месец на тоя "артист" са му изпращели от Австрия по един камион с пари в брой и злато.
06:46 16.07.2026
18 Какво ме итересува Русия бе?
До коментар #14 от "Малката Бахама с мерца 🇧🇬":Нас ни интересува, как е братска Украйна!! И Европа, разбира се.
Ако ще говорим за актьорско майсторство.
06:52 16.07.2026
19 Аоо
07:00 16.07.2026
20 Аоо
До коментар #5 от "Майор Деянов, на всеки километър":Не ти пожелавам такъв лидерна твоята държава, но само за това защото подозирам че си българин.
Коментиран от #28
07:02 16.07.2026
21 Артилерист
Снощи руските ракетни войски са разрушили най-активно действалия досега терминал Черноморск за износ на селскостопански продукти. Става дума за износ на над 45000 т зърно и 9000т олио. Този износен пункт не е засегнат досега в духа на Анкаридж, за да не се предизвиква криза с храните, но след като е установено, че основни получатели са големите западни държави (да си хранят добитъка), а не за гладна Африка, както се декларираше, това пристанище е сринато. Освен това обектът е взет на прицел и заради зачестилите укроатаки по руски цивилни обекти. Още един извор на милиарди приходи за издръжка на войната на хунтата е пресушен...
07:04 16.07.2026
22 Аоо
До коментар #8 от "756":На злобарите от Европа и амер им е достатъчно, че убиват славяни и унищожават Украйна и и индустрията на Русия. Е, ако си върнат заемите-ще е бонус.
07:05 16.07.2026
23 Обективни истини
07:08 16.07.2026
24 Дудов
07:13 16.07.2026
25 Хохо Бохо
07:25 16.07.2026
26 Механик
На мен Ст. Георгиев ми е казал, че руснаците бягат и зеленски скоро ще е в Москва.
07:30 16.07.2026
27 ВЕСЕЛЯК
Па он само Уши бе! Он и пи.чку не може да нАйебе.
07:32 16.07.2026
28 гост
До коментар #20 от "Аоо":Зеленски скоро ще е лидер на целия ЕС , за ужас на копеите , което значи и на България !! Той е следващия председател на ЕК !
Коментиран от #29
07:35 16.07.2026
29 Механик
До коментар #28 от "гост":По-вероятно е да бъде изпържен от охраната си.
Един ден и за него ще чуеш как е умрял на бързо като Линдзи Греам. Спукала му се аортичката или нещо подобно.
07:39 16.07.2026
30 ухльоф
07:44 16.07.2026
31 СПАСИЛА СЕ Е МЛАДАТА БАНДЕРА
07:46 16.07.2026