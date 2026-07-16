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Зеленски жертва Михайло Федоров: Защо си тръгна министърът на отбраната на Украйна
  Тема: Украйна

Зеленски жертва Михайло Федоров: Защо си тръгна министърът на отбраната на Украйна

16 Юли, 2026 06:07, обновена 16 Юли, 2026 06:09 1 701 31

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  • кабинет

Конфликтът между Федоров и генерал Сирски се оказа непреодолим за президента

Зеленски жертва Михайло Федоров: Защо си тръгна министърът на отбраната на Украйна - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на Украйна Володимир Зеленски взе едно от най-трудните си политически решения, като прие оставката на министъра на отбраната Михайло Федоров.

Доскоро Федоров бе смятан за един от най-близките и недосегаеми съюзници на държавния глава. Обстойно разследване на авторитетното издание „Украинска правда“ разкрива дълбоките структурни и личностни причини зад тази неочаквана рокада в Киев.

Сблъсъкът на две концепции: Технокрация срещу военна традиция

Основният катализатор за раздялата се оказа ескалиращият конфликт между Михайло Федоров и главнокомандващия Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) генерал Олександър Сирски. Според източници на „Украинска правда“ от президентската администрация, напрежението между двамата е било системно и е парализирало вземането на ключови решения за отбраната.

  • Дигитална модернизация: Федоров настояваше за бърза технологична реформа и децентрализация на доставките.
  • Традиционно командване: Генерал Сирски държеше на строго централизиран контрол и класическа военна йерархия.
  • Бюрократичен сблъсък: Министерството на отбраната и Генералният щаб редовно блокираха инициативите си.

Изборът на Зеленски

Информационните източници на „Украинска правда“ сочат, че Володимир Зеленски е бил изправен пред критичен избор в момент на засилен натиск по фронтовите линии. Президентът вече не е можел да толерира постоянните пререкания по оста „Федоров – Сирски“, които са застрашавали стабилността на армията.

В крайна сметка Зеленски реши да „пожертва“ своя доверен политически съюзник в името на единството във военно командване. Решението показва, че в настоящата фаза на конфликта Киев дава абсолютен приоритет на оперативната стабилност на ВСУ пред административните и технологични реформи в министерството. Очаква се Върховната рада да гласува оставката и да разгледа новите номинации за поста в най-кратки срокове.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Манол

    26 7 Отговор
    Плъховете бягат от потъващия кораб.

    06:18 16.07.2026

  • 2 дядото

    33 6 Отговор
    зеленски решил,зеленски жертвал- тар а танци.прави каквото му разпоредят.пожертва цял един народ за чужди интереси.пфу.

    Коментиран от #5

    06:18 16.07.2026

  • 3 Володимир Зеленски, президент

    9 29 Отговор
    Най-добрата защита е атаката.
    Министъра на отбраната трябва да е Буданов Кирило Буданов !!! Човекът унищожил Русия 🎆

    06:18 16.07.2026

  • 4 Доналд Дък, паток

    18 2 Отговор
    Безмислени безсмислици!

    06:22 16.07.2026

  • 5 Майор Деянов, на всеки километър

    8 34 Отговор

    До коментар #2 от "дядото":

    Всъщност Зеленски създаде Украйна като самостоятелна държава, направи я европейска, силна, пребори се дори с Тръмп, обедини украинците и ги направи народ, народ от победители 👆

    Коментиран от #20

    06:25 16.07.2026

  • 6 Хахаха!🎺🥳😀

    16 3 Отговор
    Зеленски ще го ползва за муле. Да изнася в чужбина палета с долари и евро и кюлчета злато.

    06:25 16.07.2026

  • 7 Коментар

    18 0 Отговор
    😂😂😂Парадокс: Външният министър подписа декларация за готовност да засили участието ни в Коалицията на желаещите
    Това се случва ден, след като премиерът Румен Радев заяви, че мястото на България не е в "Коалицията на желаещите"

    06:26 16.07.2026

  • 8 756

    11 13 Отговор
    Като гроги боксьори е въпрос на издържливост. Кой ще мигне пръв и своите ще се отърват от откачалската си? Европа и Америка никога няма да си върнат парите защото краят вероятно е сдобряване и съюз срещу подстрекателите да започне тази братоубийствена война.

    Коментиран от #10, #22

    06:27 16.07.2026

  • 9 Хахаха!🎺🥳😀

    15 2 Отговор
    Арестович разказва в своя канал за цели палета долари и евро в брой и кюлчета злато за хунтата. Внесеното от САЩ и Европа трябва да се изнесе в трети страни, от които няма екстрадиране.

    06:28 16.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Последния Софиянец

    10 0 Отговор
    Става дума за много пари.

    Коментиран от #13

    06:38 16.07.2026

  • 13 Хахаха!🎺🥳😀

    8 0 Отговор

    До коментар #12 от "Последния Софиянец":

    Редовно са карали камиони с пари и злато от Австрия през Унгария за Украйна.

    06:42 16.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Мишел

    13 0 Отговор
    Очевидно в тази война няма победа за Украйна. Това е война до последния украинец. В Киев търсят виновен за загубата и да не е Зеленски.

    06:43 16.07.2026

  • 16 Някой разбра ли

    6 0 Отговор
    нещо от тоя каламбур???

    06:45 16.07.2026

  • 17 Хахаха!🎺🥳😀

    8 0 Отговор

    До коментар #14 от "Малката Бахама с мерца 🇧🇬":

    Всеки месец на тоя "артист" са му изпращели от Австрия по един камион с пари в брой и злато.

    06:46 16.07.2026

  • 18 Какво ме итересува Русия бе?

    2 6 Отговор

    До коментар #14 от "Малката Бахама с мерца 🇧🇬":

    Нас ни интересува, как е братска Украйна!! И Европа, разбира се.
    Ако ще говорим за актьорско майсторство.

    06:52 16.07.2026

  • 19 Аоо

    10 0 Отговор
    Като гледам тоя евреин на снимката, не мога да разбера защо на Путин казват джудже. Па и стойката му е развлечена като дърт евреин на пазара.

    07:00 16.07.2026

  • 20 Аоо

    7 1 Отговор

    До коментар #5 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Не ти пожелавам такъв лидерна твоята държава, но само за това защото подозирам че си българин.

    Коментиран от #28

    07:02 16.07.2026

  • 21 Артилерист

    11 1 Отговор
    Според мен укро органите за управление нищо не решават с изключение на послушно изпълнение на нарежданията на западните господари/кредитори на войната. Главното от тези нареждания е войната да продължава, остатъчните украинци да се мобилизират/ ловят където ги срещнат, да ги изпращат в месомелачката на фронта и укрорежима и най-вече комичния артист Зеленски бедро да рецитира как се побеждава Русия и Крим се връща.
    Снощи руските ракетни войски са разрушили най-активно действалия досега терминал Черноморск за износ на селскостопански продукти. Става дума за износ на над 45000 т зърно и 9000т олио. Този износен пункт не е засегнат досега в духа на Анкаридж, за да не се предизвиква криза с храните, но след като е установено, че основни получатели са големите западни държави (да си хранят добитъка), а не за гладна Африка, както се декларираше, това пристанище е сринато. Освен това обектът е взет на прицел и заради зачестилите укроатаки по руски цивилни обекти. Още един извор на милиарди приходи за издръжка на войната на хунтата е пресушен...

    07:04 16.07.2026

  • 22 Аоо

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "756":

    На злобарите от Европа и амер им е достатъчно, че убиват славяни и унищожават Украйна и и индустрията на Русия. Е, ако си върнат заемите-ще е бонус.

    07:05 16.07.2026

  • 23 Обективни истини

    5 0 Отговор
    Всичките са доказани боклуци и гадинки

    07:08 16.07.2026

  • 24 Дудов

    3 0 Отговор
    Двама не карат Русия ечели

    07:13 16.07.2026

  • 25 Хохо Бохо

    1 1 Отговор
    Тръгна си щото 404 пичели войната. За това си тръгна. По цял ден ни обясняват как Русия вече е загубила и надрусеняка е в Москва

    07:25 16.07.2026

  • 26 Механик

    2 1 Отговор
    Пишете па не се четете. Какъв е тоя "в момент на засилен натиск по фронтовите линии"?
    На мен Ст. Георгиев ми е казал, че руснаците бягат и зеленски скоро ще е в Москва.

    07:30 16.07.2026

  • 27 ВЕСЕЛЯК

    2 1 Отговор
    Това розовобузото нещо ли е било мин. на отбраната на Украйна?
    Па он само Уши бе! Он и пи.чку не може да нАйебе.

    07:32 16.07.2026

  • 28 гост

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "Аоо":

    Зеленски скоро ще е лидер на целия ЕС , за ужас на копеите , което значи и на България !! Той е следващия председател на ЕК !

    Коментиран от #29

    07:35 16.07.2026

  • 29 Механик

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "гост":

    По-вероятно е да бъде изпържен от охраната си.
    Един ден и за него ще чуеш как е умрял на бързо като Линдзи Греам. Спукала му се аортичката или нещо подобно.

    07:39 16.07.2026

  • 30 ухльоф

    1 0 Отговор
    Киде гу Стоенчу Георгиев с неговия блестящ аналЛиз за това как тоз изгонения щял да става на мястото на Юлия Свири...денко? Ееей само Стоенчу да чИтетИ и слушате! По-голям шушляк от него няма!

    07:44 16.07.2026

  • 31 СПАСИЛА СЕ Е МЛАДАТА БАНДЕРА

    0 0 Отговор
    Като министър на войната на Зеленски доста щеше да страда. Сега и той у Лондон.

    07:46 16.07.2026

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