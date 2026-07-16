Зеленски номинира Сергей Корецки за премиер на Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски внесе във Върховната рада кандидатурата на Сергей Корецки за министър-председател, съобщи председателят на парламента Руслан Стефанчук. Очаква се номинацията да бъде разгледана и подложена на гласуване в най-кратък срок, предава Фокус.
По думите на Зеленски, след проведени консултации Корецки остава най-подходящият кандидат за поста.
Една от основните задачи пред бъдещото правителство ще бъде подготовката на страната за зимния сезон. Корецки има дългогодишен опит в енергийния сектор - бил е управител на голяма верига бензиностанции, а впоследствие и ръководител на държавната компания „Нафтогаз“.
Макар досега да не е заемал правителствен пост, управлението на държавни компании му е донесло репутация на успешен антикризисен мениджър. По време на тежките удари срещу украинската енергийна инфраструктура през миналата зима той е осигурил финансиране за доставки на природен газ и е помогнал страната да избегне недостиг на суровината.
Според източници сред предимствата на Корецки са способността му да сформира ефективен екип и бързо да решава възникнали проблеми. Засега обаче не е ясно каква роля ще има при определянето на състава на новия кабинет.
Междувременно за министър на отбраната е предложен Игор Клименко, който трябва да замени Михаил Федоров. Според Зеленски причината са системни разногласия между Федоров и главнокомандващия на украинските въоръжени сили Александър Сирски. За министър на вътрешните работи е номиниран настоящият ръководител на Националната полиция Иван Виговски.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Жураналист
?????? - Кога имаше избори в Украйна, че никой не разбра?
Президентски-Зеленски преизбраха ли гуу?
Сега вече легитимен ли е?
07:57 16.07.2026
2 Румен Ухото
Коментиран от #9, #16, #24
07:59 16.07.2026
3 АМАН
08:00 16.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 НЕЛЕГИТИМЕН ПРЕЗИДЕНТ
08:05 16.07.2026
9 Българин
До коментар #2 от "Румен Ухото":Браво! Продължаваме да изнасяме муниции за трепане на ватняци.
08:06 16.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Къса му е пейката
08:10 16.07.2026
14 БРИТАНЦИТЕ
Коментиран от #44
08:10 16.07.2026
15 ТРЕБЕ СИ
До коментар #12 от "Володимир Зеленски, президент":Ама с писане у форума не става. Бегай на фронта.
08:11 16.07.2026
16 Румен Радев, премиер
До коментар #2 от "Румен Ухото":"... Радев каза..."
В политиката думите и делата са съвсем различни неща, момчето ми !!! Приказките са за рушняците, делата за градовете и НПЗ-тата им.
Русия предаде България и сега си плаща 👆
08:14 16.07.2026
17 БРИТАНСКИТЕ ЕВРЕИ
Коментиран от #19
08:16 16.07.2026
18 Наблюдател
След третия отчаян щурм те успяха да превземат сградата на родилния дом като взеха в Плен 37 пеленачета две възрастни медицински сестри и една хигиенистка мъжкият персонал се спаси благодарение на това че беше мобилизиран от бандеровците при мощните атаки на руснаците беше повредена част от оградата на родилния дом и разрушени до основи две къщички на охранителните кучета
Такива и други подобни новини се леят широко от нашите казионни медии
Коментиран от #21
08:18 16.07.2026
19 Володимир Зеленски, президент
До коментар #17 от "БРИТАНСКИТЕ ЕВРЕИ":"...Зеленски е един от актьорите.."
При това добър актьор, дори Гениален !!!
Клоуна остана в Кремъл 👴👈
Коментиран от #22
08:19 16.07.2026
20 провинциалист
08:19 16.07.2026
21 Руснак без крак...
До коментар #18 от "Наблюдател":Руснаците сме Сила 💪😆😆
Коментиран от #28
08:21 16.07.2026
22 Украинският президент
До коментар #19 от "Володимир Зеленски, президент":Е професионален клоун
Има диплома за такъв
08:21 16.07.2026
23 Володимир Зеленски, бивш президент
Само проръчковите сайтове и впиянчените русофобни дъртаци не са разбрали това.
08:22 16.07.2026
24 хъхъ
До коментар #2 от "Румен Ухото":Велислава Петрова подписа Киевската декларация в подкрепа на Украйна
България се задължава да помага с военна помощ
08:24 16.07.2026
25 Мдааа
08:25 16.07.2026
26 Кака
08:25 16.07.2026
27 имеа
08:33 16.07.2026
28 Наблюдател
До коментар #21 от "Руснак без крак...":Моля прочети целия коментар И наблегни на последното изречение
08:33 16.07.2026
29 фончо
Коментиран от #40
08:33 16.07.2026
30 Хайо
08:38 16.07.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Леле - леле ! 😜
08:49 16.07.2026
33 Перо
08:53 16.07.2026
34 Мишел
08:53 16.07.2026
35 Фашист до
08:55 16.07.2026
36 Наркомана - крадец
09:01 16.07.2026
37 Мишел
Коментиран от #43
09:03 16.07.2026
38 Мишелчо
09:06 16.07.2026
39 Бай Иван
09:07 16.07.2026
40 фончо
До коментар #29 от "фончо":я колко минусчета са ми бацнали))) Има много фашета в сайтчето))
09:07 16.07.2026
41 гошо
09:11 16.07.2026
42 Перо
09:15 16.07.2026
43 Няма слънце
До коментар #37 от "Мишел":На Слънчака, май, щом украинския трол си е в стаята и драска пропаганда. Ходи си, в Украйна. Помогни на страната си, вместо да си губиш времето и парите ни в България.
09:35 16.07.2026
44 100%
До коментар #14 от "БРИТАНЦИТЕ":Полска фамилия. Опитват се да укротят Полша, че там нещата бая се разпърдеха.
09:43 16.07.2026