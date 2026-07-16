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Зеленски номинира Сергей Корецки за премиер на Украйна

Зеленски номинира Сергей Корецки за премиер на Украйна

16 Юли, 2026 07:56 1 093 44

  • зеленски-
  • сергей корецки-
  • премиер-
  • украйна

Кандидатурата му предстои да бъде гласувана от Върховната рада, а сред основните задачи пред новото правителство ще бъде подготовката на страната за зимата

Зеленски номинира Сергей Корецки за премиер на Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски внесе във Върховната рада кандидатурата на Сергей Корецки за министър-председател, съобщи председателят на парламента Руслан Стефанчук. Очаква се номинацията да бъде разгледана и подложена на гласуване в най-кратък срок, предава Фокус.

По думите на Зеленски, след проведени консултации Корецки остава най-подходящият кандидат за поста.

Една от основните задачи пред бъдещото правителство ще бъде подготовката на страната за зимния сезон. Корецки има дългогодишен опит в енергийния сектор - бил е управител на голяма верига бензиностанции, а впоследствие и ръководител на държавната компания „Нафтогаз“.

Макар досега да не е заемал правителствен пост, управлението на държавни компании му е донесло репутация на успешен антикризисен мениджър. По време на тежките удари срещу украинската енергийна инфраструктура през миналата зима той е осигурил финансиране за доставки на природен газ и е помогнал страната да избегне недостиг на суровината.

Според източници сред предимствата на Корецки са способността му да сформира ефективен екип и бързо да решава възникнали проблеми. Засега обаче не е ясно каква роля ще има при определянето на състава на новия кабинет.

Междувременно за министър на отбраната е предложен Игор Клименко, който трябва да замени Михаил Федоров. Според Зеленски причината са системни разногласия между Федоров и главнокомандващия на украинските въоръжени сили Александър Сирски. За министър на вътрешните работи е номиниран настоящият ръководител на Националната полиция Иван Виговски.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Жураналист

    28 6 Отговор
    "Украинският парламент се готви да одобри ново правителство;... "

    ?????? - Кога имаше избори в Украйна, че никой не разбра?
    Президентски-Зеленски преизбраха ли гуу?
    Сега вече легитимен ли е?

    07:57 16.07.2026

  • 2 Румен Ухото

    15 10 Отговор
    Румен Радев каза, че България няма място в коалицията на желаещите. Само ден по-късно външната му министърка отиде в Киев и подписа протокол, според който България засилва участието си в тази коалиция.

    Коментиран от #9, #16, #24

    07:59 16.07.2026

  • 3 АМАН

    17 7 Отговор
    от този наркоман няма да се спре докато не затрие и последния украинец..!

    08:00 16.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 НЕЛЕГИТИМЕН ПРЕЗИДЕНТ

    17 7 Отговор
    Назначава премиер и нелегитимния парламент ще го гласува. Театър.

    08:05 16.07.2026

  • 9 Българин

    6 16 Отговор

    До коментар #2 от "Румен Ухото":

    Браво! Продължаваме да изнасяме муниции за трепане на ватняци.

    08:06 16.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Къса му е пейката

    14 7 Отговор
    С резерви на зеления. Почна да назначава, който му падне. Лошото е, че когото и да назначи няма да се справи с батака, създаден от него и най-вече от европейските и американските му партньори. Защо им трябваше тази война на тия тъпунгери?Разбиха една страна и един континент за да могат шепа хора да напълнят джобовете си и да си поживеят добре. Никой не мисли за бъдещето. Дай да се изкефим сега, че утре няма да ни има.

    08:10 16.07.2026

  • 14 БРИТАНЦИТЕ

    11 5 Отговор
    Одобрили ли са го вече. Защото иначе Радата няма смисъл да гласува.

    Коментиран от #44

    08:10 16.07.2026

  • 15 ТРЕБЕ СИ

    8 6 Отговор

    До коментар #12 от "Володимир Зеленски, президент":

    Ама с писане у форума не става. Бегай на фронта.

    08:11 16.07.2026

  • 16 Румен Радев, премиер

    7 8 Отговор

    До коментар #2 от "Румен Ухото":

    "... Радев каза..."

    В политиката думите и делата са съвсем различни неща, момчето ми !!! Приказките са за рушняците, делата за градовете и НПЗ-тата им.
    Русия предаде България и сега си плаща 👆

    08:14 16.07.2026

  • 17 БРИТАНСКИТЕ ЕВРЕИ

    9 6 Отговор
    Отслабиха и ограбиха Германия и Европа чрез огромната миграция и скарването на Европа с Русия. Зеленски е само един от актьорите в тази кървава схема.

    Коментиран от #19

    08:16 16.07.2026

  • 18 Наблюдател

    6 11 Отговор
    Руските войски атакуваха покрайнините на украинския град кисловодск
    След третия отчаян щурм те успяха да превземат сградата на родилния дом като взеха в Плен 37 пеленачета две възрастни медицински сестри и една хигиенистка мъжкият персонал се спаси благодарение на това че беше мобилизиран от бандеровците при мощните атаки на руснаците беше повредена част от оградата на родилния дом и разрушени до основи две къщички на охранителните кучета
    Такива и други подобни новини се леят широко от нашите казионни медии

    Коментиран от #21

    08:18 16.07.2026

  • 19 Володимир Зеленски, президент

    5 9 Отговор

    До коментар #17 от "БРИТАНСКИТЕ ЕВРЕИ":

    "...Зеленски е един от актьорите.."

    При това добър актьор, дори Гениален !!!
    Клоуна остана в Кремъл 👴👈

    Коментиран от #22

    08:19 16.07.2026

  • 20 провинциалист

    7 5 Отговор
    "Междувременно за министър на отбраната е предложен Игор Клименко" - това същият ли е, който е регистрирал в Несебър през 2001-ва фирма "МК ЕСТЕЙТС" (97 000 лв. оборот за 2020 г.; 1 служител към 2021 г.; активна към момента)?

    08:19 16.07.2026

  • 21 Руснак без крак...

    8 4 Отговор

    До коментар #18 от "Наблюдател":

    Руснаците сме Сила 💪😆😆

    Коментиран от #28

    08:21 16.07.2026

  • 22 Украинският президент

    9 6 Отговор

    До коментар #19 от "Володимир Зеленски, президент":

    Е професионален клоун
    Има диплома за такъв

    08:21 16.07.2026

  • 23 Володимир Зеленски, бивш президент

    9 6 Отговор
    Зеленски няма полезен ход, това в шах-мата се нарича цугцванг.

    Само проръчковите сайтове и впиянчените русофобни дъртаци не са разбрали това.

    08:22 16.07.2026

  • 24 хъхъ

    6 4 Отговор

    До коментар #2 от "Румен Ухото":

    Велислава Петрова подписа Киевската декларация в подкрепа на Украйна

    България се задължава да помага с военна помощ

    08:24 16.07.2026

  • 25 Мдааа

    9 5 Отговор
    Узурпаторът на властта в Окpaйна "назначавал" правителства, а урсулите го гледат с премрежен поглед!

    08:25 16.07.2026

  • 26 Кака

    8 5 Отговор
    И кенгуру да номинра - все тая. Украина-ОПГ няма да я има.

    08:25 16.07.2026

  • 27 имеа

    4 5 Отговор
    Залагам три месеца за това "правителство". При следващото гласуване за удължаване на военното положение и повинността, наркомана же прави нови рокади.

    08:33 16.07.2026

  • 28 Наблюдател

    0 5 Отговор

    До коментар #21 от "Руснак без крак...":

    Моля прочети целия коментар И наблегни на последното изречение

    08:33 16.07.2026

  • 29 фончо

    3 6 Отговор
    На окраински ще звучи Серго Оклецка

    Коментиран от #40

    08:33 16.07.2026

  • 30 Хайо

    5 6 Отговор
    И на кой в България му пука ? На мен ми дреме кой ше сложи .Наркоман като него ли ще е или недобре с главата ,все ми е тази .

    08:38 16.07.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Леле - леле ! 😜

    4 6 Отговор
    Щом зеленото диктатор че е решило ...

    08:49 16.07.2026

  • 33 Перо

    5 5 Отговор
    Поредният еврейн на най-висок пост в режима, след 2014 г.! Явно главния ционист не прави сметка за прекратяване на войната!

    08:53 16.07.2026

  • 34 Мишел

    6 3 Отговор
    Украйна е изпробвала собствена балистична ракета на 14 юли. Изданието Militarnyi предполага, че може да става въпрос за оперативно-тактическия ракетен комплекс „Сапсан“, който според информацията е влязъл в серийно производство през 2025 г., а не за частно разработените балистични ракети FP-7 или FP-9 от Fire Point. Агенцията за снабдяване на отбраната на Украйна е подписала дългосрочни договори с местни производители на крилати и балистични ракети — с очаквани частични доставки още тази година, а останалите — през 2027 г.

    08:53 16.07.2026

  • 35 Фашист до

    3 5 Отговор
    Фашиста

    08:55 16.07.2026

  • 36 Наркомана - крадец

    3 2 Отговор
    Управлява държава в , която герои са убици , в държава на която и пречи църквата , паметниците и езика , значи тази държава не е на нейна земя и трябва да я върне на предишните собственици .

    09:01 16.07.2026

  • 37 Мишел

    3 3 Отговор
    Стрелба след пререждане на опашка за бензин в Русия. На бензиностанция на „Газпромнефт“ е избухнал конфликт между двама шофьори, по време на който единият от тях е прострелял другия. „На мъжа му беше казано да се нареди на общата опашка, за да зареди колата си, но той реши, че не иска. Ами, ако всички реагираха така? Имахме деца в колата, така че къде можеше да попадне куршумът? След като стрелеца е бил задържан е установено, че е бил пиян. Според челябинското издание е образувано разследване по член 116 от Наказателния кодекс. Засега той е под административен арест за появяване на обществено място в нетрезво състояние.

    Коментиран от #43

    09:03 16.07.2026

  • 38 Мишелчо

    2 1 Отговор
    Не да истинския умен Мишел , щеше да знаеш че нищо тяхно нямат наркоманите , всичкото фламинго атакувало РФ е унищожено от ПВО на РФ . Стига с лъжите !

    09:06 16.07.2026

  • 39 Бай Иван

    1 0 Отговор
    Мистър Бийн на крек

    09:07 16.07.2026

  • 40 фончо

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "фончо":

    я колко минусчета са ми бацнали))) Има много фашета в сайтчето))

    09:07 16.07.2026

  • 41 гошо

    0 0 Отговор
    И той ли е наркоман като теб?

    09:11 16.07.2026

  • 42 Перо

    2 0 Отговор
    В режимите на Украйна, след 2014 г. има повече ционисти, отколкото в правителствата на Израел! В ръководството на държавата, тоя Премиер е поредния, след двамата президенти и премиери!

    09:15 16.07.2026

  • 43 Няма слънце

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Мишел":

    На Слънчака, май, щом украинския трол си е в стаята и драска пропаганда. Ходи си, в Украйна. Помогни на страната си, вместо да си губиш времето и парите ни в България.

    09:35 16.07.2026

  • 44 100%

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "БРИТАНЦИТЕ":

    Полска фамилия. Опитват се да укротят Полша, че там нещата бая се разпърдеха.

    09:43 16.07.2026

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