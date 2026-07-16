Зеленски номинира Сергей Корецки за премиер на Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски внесе във Върховната рада кандидатурата на Сергей Корецки за министър-председател, съобщи председателят на парламента Руслан Стефанчук. Очаква се номинацията да бъде разгледана и подложена на гласуване в най-кратък срок, предава Фокус.

По думите на Зеленски, след проведени консултации Корецки остава най-подходящият кандидат за поста.

Една от основните задачи пред бъдещото правителство ще бъде подготовката на страната за зимния сезон. Корецки има дългогодишен опит в енергийния сектор - бил е управител на голяма верига бензиностанции, а впоследствие и ръководител на държавната компания „Нафтогаз“.

Макар досега да не е заемал правителствен пост, управлението на държавни компании му е донесло репутация на успешен антикризисен мениджър. По време на тежките удари срещу украинската енергийна инфраструктура през миналата зима той е осигурил финансиране за доставки на природен газ и е помогнал страната да избегне недостиг на суровината.

Според източници сред предимствата на Корецки са способността му да сформира ефективен екип и бързо да решава възникнали проблеми. Засега обаче не е ясно каква роля ще има при определянето на състава на новия кабинет.

Междувременно за министър на отбраната е предложен Игор Клименко, който трябва да замени Михаил Федоров. Според Зеленски причината са системни разногласия между Федоров и главнокомандващия на украинските въоръжени сили Александър Сирски. За министър на вътрешните работи е номиниран настоящият ръководител на Националната полиция Иван Виговски.