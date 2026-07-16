Израел заяви пред САЩ, че ще запази силите си в „зоните за сигурност“

Израел е потвърдил пред Пентагона, че възнамерява да запази военното си присъствие в т.нар. „зони за сигурност“ в Ливан, Сирия и ивицата Газа, предава БТА.
По време на телефонен разговор с американския министър на отбраната Пийт Хегсет израелският министър на отбраната Израел Кац е заявил, че страната му е решена да запази силите си в тези райони.
Според изявление на канцеларията на Кац това решение е мотивирано от стремежа на Израел да защити границите си и населените места в близост до тях от заплахите, които според Тел Авив представляват джихадистките сили.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин многоходовия
Коментиран от #8
10:00 16.07.2026
2 Израел
10:09 16.07.2026
3 Израел и Ливан
Вероятно Израел на първо време ще се изтегли доброволно от някои участъци, където ще навлезе ливанската армия, така че Хисбула да не бъде допусната да се завърне.
В други участъци Израел ще подсили ливанската армия с оръжие и муниции, така че пак да не се допусне навлизане на терористи от Хисбула.
В трети учстъци, тези най близо до границта , вероятно Израел ще остане за по дълго време, за да гарантира, че Хисбула ще бъде напълно унищожена.
Коментиран от #6
10:15 16.07.2026
4 Kaлпазанин
Коментиран от #7
10:18 16.07.2026
5 Истината
10:54 16.07.2026
6 Роко
До коментар #3 от "Израел и Ливан":Приятелю пропускаш една мъничка подробност половината армия на Ливан са членове на Хизбула и каквито и споразумения да подпише ливанското правителство то те няма да имат никаква сила защото правителството не управлява нищо извън кабинетите си
11:11 16.07.2026
7 Роко
До коментар #4 от "Kaлпазанин":Палестина нема и докато палестинските гъджви не се цивилизоват (което едва ли ще стане щото никой няма интерес от това) нема и да има
11:13 16.07.2026
8 Роко
До коментар #1 от "Путин многоходовия":Че Иран да не би да може? Сега пак почнаха да се пуцат с америте но по Израел кой знае защо не стрелят. Може да е защото много обичат еврейчетата или пък щото Биби бие много лошо
11:17 16.07.2026