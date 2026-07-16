Израел заяви пред САЩ, че ще запази силите си в „зоните за сигурност“

Израел е потвърдил пред Пентагона, че възнамерява да запази военното си присъствие в т.нар. „зони за сигурност“ в Ливан, Сирия и ивицата Газа, предава БТА.

По време на телефонен разговор с американския министър на отбраната Пийт Хегсет израелският министър на отбраната Израел Кац е заявил, че страната му е решена да запази силите си в тези райони.

Според изявление на канцеларията на Кац това решение е мотивирано от стремежа на Израел да защити границите си и населените места в близост до тях от заплахите, които според Тел Авив представляват джихадистките сили.