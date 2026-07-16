Новини
Свят »
Израел »
Израел заяви пред САЩ, че ще запази силите си в „зоните за сигурност“

Израел заяви пред САЩ, че ще запази силите си в „зоните за сигурност“

16 Юли, 2026 09:56 604 8

  • израел-
  • ливан-
  • сащ-
  • зона за сигурност-
  • сили-
  • израел кац

Тел Авив настоява да остане в части от Ливан, Сирия и ивицата Газа с аргумента, че защитава границите си

Израел заяви пред САЩ, че ще запази силите си в „зоните за сигурност“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Израел е потвърдил пред Пентагона, че възнамерява да запази военното си присъствие в т.нар. „зони за сигурност“ в Ливан, Сирия и ивицата Газа, предава БТА.

По време на телефонен разговор с американския министър на отбраната Пийт Хегсет израелският министър на отбраната Израел Кац е заявил, че страната му е решена да запази силите си в тези райони.

Според изявление на канцеларията на Кац това решение е мотивирано от стремежа на Израел да защити границите си и населените места в близост до тях от заплахите, които според Тел Авив представляват джихадистките сили.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин многоходовия

    2 4 Отговор
    Не можем да им кажем копче, понеже не сме Иран.

    Коментиран от #8

    10:00 16.07.2026

  • 2 Израел

    3 2 Отговор
    компромиси със сигурността си не прави заради никого, най малко заради Тръмп!

    10:09 16.07.2026

  • 3 Израел и Ливан

    3 2 Отговор
    ще се разберат как точно и по план да стане изтеглянето на Цахал от Южен Ливан, така че Хисбула най после да бъде прогонена от ливанска територия- нещо, което ливанците отдавна искат!

    Вероятно Израел на първо време ще се изтегли доброволно от някои участъци, където ще навлезе ливанската армия, така че Хисбула да не бъде допусната да се завърне.
    В други участъци Израел ще подсили ливанската армия с оръжие и муниции, така че пак да не се допусне навлизане на терористи от Хисбула.
    В трети учстъци, тези най близо до границта , вероятно Израел ще остане за по дълго време, за да гарантира, че Хисбула ще бъде напълно унищожена.

    Коментиран от #6

    10:15 16.07.2026

  • 4 Kaлпазанин

    7 2 Отговор
    Чий граници ,?????какво е това исрахел откога го има кой го измисли ,няма исрахел има Палестина

    Коментиран от #7

    10:18 16.07.2026

  • 5 Истината

    2 1 Отговор
    Израел , Турция , англосаксонците дирижират алианса . Американските президенти са само театър . Нали помните предния Байдън - ходеше като робот и го управляваха с дистанционно .

    10:54 16.07.2026

  • 6 Роко

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Израел и Ливан":

    Приятелю пропускаш една мъничка подробност половината армия на Ливан са членове на Хизбула и каквито и споразумения да подпише ливанското правителство то те няма да имат никаква сила защото правителството не управлява нищо извън кабинетите си

    11:11 16.07.2026

  • 7 Роко

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Kaлпазанин":

    Палестина нема и докато палестинските гъджви не се цивилизоват (което едва ли ще стане щото никой няма интерес от това) нема и да има

    11:13 16.07.2026

  • 8 Роко

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Путин многоходовия":

    Че Иран да не би да може? Сега пак почнаха да се пуцат с америте но по Израел кой знае защо не стрелят. Може да е защото много обичат еврейчетата или пък щото Биби бие много лошо

    11:17 16.07.2026