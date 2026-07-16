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Сирия осуети опит за контрабанда на оръжия, предназначени за „Хизбула“

Сирия осуети опит за контрабанда на оръжия, предназначени за „Хизбула“

16 Юли, 2026 12:26 629 7

  • сирия-
  • хизбула-
  • контрабанда-
  • оръжия

Случаят идва на фона на усилията на сирийските власти да ограничат дейността на въоръжени групировки в региона.

Сирия осуети опит за контрабанда на оръжия, предназначени за „Хизбула“ - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Сирийските власти са предотвратили опит за внасяне на пратка с модерни оръжия и ракети през границата с Ирак, съобщи Ройтерс, позовавайки се на държавната информационна агенция SANA, предава News.bg.

По предварителни данни оръжията са били предназначени за ливанската групировка „Хизбула“.

Случаят идва на фона на усилията на сирийските власти да ограничат дейността на въоръжени групировки в региона. През юни 2026 г. президентът на САЩ Доналд Тръмп е обсъдил със сирийския президент Ахмед ал-Шараа борбата срещу „Хизбула“.

Бившите бунтовници, които сега управляват Сирия, са се сражавали срещу „Хизбула“ в продължение на години, докато групировката подкрепяше режима на тогавашния сирийски президент Башар ал-Асад по време на гражданската война в страната.

От канцеларията на ливанския президент Джоузеф Аун съобщиха, че Ахмед ал-Шараа го е уверил, че Сирия няма да се намесва във вътрешните работи на Ливан.


Сирия
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    0 1 Отговор
    Какви бунтовници, каква гражданска война сънувате. Ционистите, Саудитска Арабия, краварите и островните poдocмecители създадоха ИДИЛ за да махнат Асад, да извършват геноцид на сунити и християни в Ирак и Сирия. И защо ще доставят от Ирак през Сирия оръжия за Хизбула, като могат директно в Ливан да ги вкарат.

    12:59 16.07.2026

  • 5 име

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    До коментар #3 от "за инфо":

    От Русия за Хизбула идват дроновете с оптични влакна, с които Хизбула вдига във въздуха ционистките военопрестъпници от 20-30 км разстояние. Пусни си канала the electronic intifada

    Коментиран от #6

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