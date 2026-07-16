Сирия осуети опит за контрабанда на оръжия, предназначени за „Хизбула“

Сирийските власти са предотвратили опит за внасяне на пратка с модерни оръжия и ракети през границата с Ирак, съобщи Ройтерс, позовавайки се на държавната информационна агенция SANA, предава News.bg.
По предварителни данни оръжията са били предназначени за ливанската групировка „Хизбула“.
Случаят идва на фона на усилията на сирийските власти да ограничат дейността на въоръжени групировки в региона. През юни 2026 г. президентът на САЩ Доналд Тръмп е обсъдил със сирийския президент Ахмед ал-Шараа борбата срещу „Хизбула“.
Бившите бунтовници, които сега управляват Сирия, са се сражавали срещу „Хизбула“ в продължение на години, докато групировката подкрепяше режима на тогавашния сирийски президент Башар ал-Асад по време на гражданската война в страната.
От канцеларията на ливанския президент Джоузеф Аун съобщиха, че Ахмед ал-Шараа го е уверил, че Сирия няма да се намесва във вътрешните работи на Ливан.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ето защо Запада подкрепи
12:37 16.07.2026
2 За инф
Коментиран от #3
12:40 16.07.2026
3 за инфо
До коментар #2 от "За инф":от пе де Рассия
Коментиран от #5
12:48 16.07.2026
4 име
12:59 16.07.2026
5 име
До коментар #3 от "за инфо":От Русия за Хизбула идват дроновете с оптични влакна, с които Хизбула вдига във въздуха ционистките военопрестъпници от 20-30 км разстояние. Пусни си канала the electronic intifada
Коментиран от #6
13:14 16.07.2026
6 фамилия
До коментар #5 от "име":Саюо там ли го има?
На друго нясто няма ли го?
И разчитам на информация от чаршаф за чаршаф с нарязани видеа завършващи със - "уцелих ме, вЕрвайте ми"
13:24 16.07.2026
7 555
13:26 16.07.2026