Сирия осуети опит за контрабанда на оръжия, предназначени за „Хизбула“

Сирийските власти са предотвратили опит за внасяне на пратка с модерни оръжия и ракети през границата с Ирак, съобщи Ройтерс, позовавайки се на държавната информационна агенция SANA, предава News.bg.

По предварителни данни оръжията са били предназначени за ливанската групировка „Хизбула“.

Случаят идва на фона на усилията на сирийските власти да ограничат дейността на въоръжени групировки в региона. През юни 2026 г. президентът на САЩ Доналд Тръмп е обсъдил със сирийския президент Ахмед ал-Шараа борбата срещу „Хизбула“.

Бившите бунтовници, които сега управляват Сирия, са се сражавали срещу „Хизбула“ в продължение на години, докато групировката подкрепяше режима на тогавашния сирийски президент Башар ал-Асад по време на гражданската война в страната.

От канцеларията на ливанския президент Джоузеф Аун съобщиха, че Ахмед ал-Шараа го е уверил, че Сирия няма да се намесва във вътрешните работи на Ливан.