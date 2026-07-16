Протести в Украйна срещу отстраняването на Михайло Федоров

В няколко украински града, включително столицата Киев, се проведоха протести срещу отстраняването на Михайло Федоров от поста министър на отбраната, съобщават Франс прес, Ройтерс, Асошиейтед прес и Укринформ, предава БТА.
В Киев стотици, а според Ройтерс над 1000 души, се събраха пред канцеларията на президента Володимир Зеленски. Протестиращите носеха украински знамена и скандираха „Срам“ и „Върнете Федоров“.
Оставката на Федоров е част от мащабните промени в украинското правителство, инициирани от президента Зеленски. Днес Върховната рада трябва да гласува състава на новия кабинет.
За министър-председател се очаква да бъде избран ръководителят на държавната компания „Нафтогаз“ Сергий Корецки, а постът на министър на отбраната се очаква да бъде поет от досегашния министър на вътрешните работи Игор Клименко.
Федоров потвърди в социалната мрежа X, че мандатът му като министър приключва.
35-годишният технологичен експерт първоначално беше министър на дигиталната трансформация, а по-късно оглави Министерството на отбраната. По време на мандата си той работеше за намаляване на бюрокрацията, разширяване на възможностите на армията в сферата на дроновете и реформи в отбранителния сектор.
Според Ройтерс усилията му за промени в системата за доставки за армията са срещнали съпротива, а той е бил критикуван и заради бавния напредък при реформите в мобилизационната система.
По-рано днес оставка подаде и заместник-командващият украинските военновъздушни сили Павло Елизаров, който посочи като мотив именно напускането на Федоров, заявявайки, че това ще навреди на отбраната на страната.
Все още не е ясно дали Михайло Федоров ще получи друг пост в новото правителство.
На фона на политическите промени Украйна продължава да води бойни действия срещу Русия. Според Ройтерс украинските сили са в най-добрата си позиция на фронта от края на 2022 г., като продължават ударите срещу руския петролен сектор и военната логистика с помощта на ракети и дронове. В същото време руските войски продължават настъплението си в източната част на страната, а Украйна изпитва недостиг на личен състав и на средства за противоракетна отбрана.
Комисията по организацията на държавната власт към Върховната рада вече препоръча парламентът да подкрепи кандидатурата на Сергий Корецки за министър-председател. Според народния депутат Ярослав Железняк предложението е получило подкрепата на 19 членове на комисията, а трима са се въздържали.
Промените в правителството бяха обявени от президента Зеленски в неделя с аргумента, че кабинетът и правоохранителните органи се нуждаят от „обновление“. Впоследствие той заяви, че очаква Министерството на отбраната и военното ръководство да работят с по-голямо единство.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мишел
Коментиран от #4, #9, #33, #34, #41
12:57 16.07.2026
2 Владимир Путин, президент
Коментиран от #8, #28
12:58 16.07.2026
3 Интересно
13:00 16.07.2026
4 Малката Бахама
До коментар #1 от "Мишел":Украйна разнищи Татарията 👈😄
Коментиран от #35
13:00 16.07.2026
5 оня с коня
13:02 16.07.2026
6 Зеленски
13:03 16.07.2026
7 Смях в залата
😆
Коментиран от #39
13:04 16.07.2026
8 Хитра копейка
До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":Руснаците псуват Путлера по опашките за бендзин.Ама на ум,с викат на глас: Американците са виновни.
Бендзинът в Крим удари на 4-5евро литъра.
Коментиран от #11
13:05 16.07.2026
9 Механик
До коментар #1 от "Мишел":Сигурно са го пробвали по матушката.
13:07 16.07.2026
10 Мишел
Коментиран от #17
13:08 16.07.2026
11 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #8 от "Хитра копейка":Русия приключи по същия начин като СеСеСеРе !!! Това вече е Факт 👈
13:08 16.07.2026
12 Всичко назначено уволнено от клоуна
Незнам защо го търпят
Явно укрите са по балами и от нас
Коментиран от #52
13:09 16.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Даааааааа
13:16 16.07.2026
15 Лизач евроатлантик
13:16 16.07.2026
16 име
13:17 16.07.2026
17 хихи
До коментар #10 от "Мишел":борбата за бензин е на живот и смърт 😂😂😂
13:17 16.07.2026
18 Трол
13:19 16.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Сатана Z
Коментиран от #23, #24
13:22 16.07.2026
21 Червен кхмер
13:29 16.07.2026
22 стоян георгиев
Коментиран от #32
13:30 16.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Въпрос
До коментар #20 от "Сатана Z":Кажи къде и колко плащат та поне да не протестирам без пари ?
13:34 16.07.2026
25 Хм...
13:35 16.07.2026
26 АБВ
13:37 16.07.2026
27 Мдаа...
13:37 16.07.2026
28 Човекът-паяк от съседната палата
До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":Колега, днес президент ли си?
13:37 16.07.2026
29 Ганя Путинофила
13:37 16.07.2026
30 поне 100 000
13:38 16.07.2026
31 Механик
Явно яко са му набрали яко.
Коментиран от #49
13:39 16.07.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Златният милиард
До коментар #1 от "Мишел":Браво! Във Финландия междувременно са построили и оборудвали повече от 500 скривалища и бункери. Сигурно нещо знаят.
13:43 16.07.2026
34 Златният милиард
До коментар #1 от "Мишел":Браво! Във Финландия междувременно са построили и оборудвали повече от 500 скривалища и бункери. Сигурно е заради топлото. Между другото йода не помага.
Коментиран от #37, #38
13:44 16.07.2026
35 Сиреч
До коментар #4 от "Малката Бахама":Себе си ли?
13:48 16.07.2026
36 стоян георгиев
До коментар #32 от "стоян георгиев":Хах..хах. фена на путин с подобни писаници е най голямата реклама на русия...давай все така...
13:49 16.07.2026
37 Пенсионер 69 годишен
До коментар #34 от "Златният милиард":Едно време в казармата старши лейтенант честно ни информира, че бункерите и скривалищата не спасяват. Тялото се пръсва от налягането като зряла диня ударена в асфалта, а в бункерите се опича като във фурна. Само в специалните бункери за специални хора, дълбоко в скалите, с няколко дебели стоманени врати оцеляването е сигурно. Но те са за специални хора.
13:50 16.07.2026
38 стоян георгиев
До коментар #34 от "Златният милиард":В русия колко скривалища има? Те не са ли разбрали нещо?
Коментиран от #40, #42
13:50 16.07.2026
39 Ами да
До коментар #7 от "Смях в залата":Не коментура , щото са го хванали за слабото място. Иначе много се перчеше като петле .но Лавров това го знае. Просто го казва за наша информация.
13:52 16.07.2026
40 Пенсионер 69 годишен
До коментар #38 от "стоян георгиев":Навярно има още от времето на Сталин. И в Украйна има. Четох, че има специална закрита линия на метрото в която се спускат с асансьор от Кремъл и отпътуват в различни направления. След това отлитат към подземен град в Сибир и се запечатват вътре за 50 години.
Коментиран от #50
13:55 16.07.2026
41 мишелментето
До коментар #1 от "Мишел":нощеска усръинсите в 25часа и 73 минути киийюско време в Азовско море с три дрона са ударили четири руски ледоразбивача........
13:56 16.07.2026
42 Въпросът е актуален
До коментар #38 от "стоян георгиев":Пише, че щатите също се запасяват с бункери.
Коментиран от #51
13:58 16.07.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Пенсионер 69 годишен
Нещо повече. В тубата има филмче, че това се случва периодично на всеки 300 години, а историята е фалшива измислица.
Коментиран от #48
14:01 16.07.2026
45 Горски
14:06 16.07.2026
46 Пенсионер 69 годишен
14:10 16.07.2026
47 Пенсионер 69 годишен
Следователно, аз съм спокоен за олигарсите и политическата върхушка. Те ще съхранят човешкия геном за бъдещето.
14:15 16.07.2026
48 Не ми се вярва
До коментар #44 от "Пенсионер 69 годишен":Ако беше така, щяхме да открием мини от предишни цивилизации. Те са най-дълготрайната следа от цивилизацията. Даже да изчезнем следи от копането в земните пластове ще останат докато я има планетата.
14:21 16.07.2026
49 Антирашист 1642
До коментар #31 от "Механик":Много ти се иска ! Като не върви войната мечти колкото искаш !
14:33 16.07.2026
50 стоян георгиев
До коментар #40 от "Пенсионер 69 годишен":Хах..хах...ти си номер едно! Хубаво е че четеш.
14:34 16.07.2026
51 стоян георгиев
До коментар #42 от "Въпросът е актуален":Калво ше спасят тия бункери?
14:35 16.07.2026
52 Антирашист 1644
До коментар #12 от "Всичко назначено уволнено от клоуна":Украинците воюват за своята независимост ,а вие бълвате врели не кипели !
14:37 16.07.2026
53 Удри евраста с лопатЕто
14:52 16.07.2026