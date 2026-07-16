Протести в Украйна срещу отстраняването на Михайло Федоров

В няколко украински града, включително столицата Киев, се проведоха протести срещу отстраняването на Михайло Федоров от поста министър на отбраната, съобщават Франс прес, Ройтерс, Асошиейтед прес и Укринформ, предава БТА.

В Киев стотици, а според Ройтерс над 1000 души, се събраха пред канцеларията на президента Володимир Зеленски. Протестиращите носеха украински знамена и скандираха „Срам“ и „Върнете Федоров“.

Оставката на Федоров е част от мащабните промени в украинското правителство, инициирани от президента Зеленски. Днес Върховната рада трябва да гласува състава на новия кабинет.

За министър-председател се очаква да бъде избран ръководителят на държавната компания „Нафтогаз“ Сергий Корецки, а постът на министър на отбраната се очаква да бъде поет от досегашния министър на вътрешните работи Игор Клименко.

Федоров потвърди в социалната мрежа X, че мандатът му като министър приключва.

35-годишният технологичен експерт първоначално беше министър на дигиталната трансформация, а по-късно оглави Министерството на отбраната. По време на мандата си той работеше за намаляване на бюрокрацията, разширяване на възможностите на армията в сферата на дроновете и реформи в отбранителния сектор.

Според Ройтерс усилията му за промени в системата за доставки за армията са срещнали съпротива, а той е бил критикуван и заради бавния напредък при реформите в мобилизационната система.

По-рано днес оставка подаде и заместник-командващият украинските военновъздушни сили Павло Елизаров, който посочи като мотив именно напускането на Федоров, заявявайки, че това ще навреди на отбраната на страната.

Все още не е ясно дали Михайло Федоров ще получи друг пост в новото правителство.

На фона на политическите промени Украйна продължава да води бойни действия срещу Русия. Според Ройтерс украинските сили са в най-добрата си позиция на фронта от края на 2022 г., като продължават ударите срещу руския петролен сектор и военната логистика с помощта на ракети и дронове. В същото време руските войски продължават настъплението си в източната част на страната, а Украйна изпитва недостиг на личен състав и на средства за противоракетна отбрана.

Комисията по организацията на държавната власт към Върховната рада вече препоръча парламентът да подкрепи кандидатурата на Сергий Корецки за министър-председател. Според народния депутат Ярослав Железняк предложението е получило подкрепата на 19 членове на комисията, а трима са се въздържали.

Промените в правителството бяха обявени от президента Зеленски в неделя с аргумента, че кабинетът и правоохранителните органи се нуждаят от „обновление“. Впоследствие той заяви, че очаква Министерството на отбраната и военното ръководство да работят с по-голямо единство.