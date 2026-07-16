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Протести в Украйна срещу отстраняването на Михайло Федоров
  Тема: Украйна

Протести в Украйна срещу отстраняването на Михайло Федоров

16 Юли, 2026 12:56 2 121 53

  • протести-
  • украйна-
  • михайло федоров

Демонстрации в Киев и други градове в защита на популярния министър на отбраната

Протести в Украйна срещу отстраняването на Михайло Федоров - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

В няколко украински града, включително столицата Киев, се проведоха протести срещу отстраняването на Михайло Федоров от поста министър на отбраната, съобщават Франс прес, Ройтерс, Асошиейтед прес и Укринформ, предава БТА.

В Киев стотици, а според Ройтерс над 1000 души, се събраха пред канцеларията на президента Володимир Зеленски. Протестиращите носеха украински знамена и скандираха „Срам“ и „Върнете Федоров“.

Оставката на Федоров е част от мащабните промени в украинското правителство, инициирани от президента Зеленски. Днес Върховната рада трябва да гласува състава на новия кабинет.

За министър-председател се очаква да бъде избран ръководителят на държавната компания „Нафтогаз“ Сергий Корецки, а постът на министър на отбраната се очаква да бъде поет от досегашния министър на вътрешните работи Игор Клименко.

Федоров потвърди в социалната мрежа X, че мандатът му като министър приключва.

35-годишният технологичен експерт първоначално беше министър на дигиталната трансформация, а по-късно оглави Министерството на отбраната. По време на мандата си той работеше за намаляване на бюрокрацията, разширяване на възможностите на армията в сферата на дроновете и реформи в отбранителния сектор.

Според Ройтерс усилията му за промени в системата за доставки за армията са срещнали съпротива, а той е бил критикуван и заради бавния напредък при реформите в мобилизационната система.

По-рано днес оставка подаде и заместник-командващият украинските военновъздушни сили Павло Елизаров, който посочи като мотив именно напускането на Федоров, заявявайки, че това ще навреди на отбраната на страната.

Все още не е ясно дали Михайло Федоров ще получи друг пост в новото правителство.

На фона на политическите промени Украйна продължава да води бойни действия срещу Русия. Според Ройтерс украинските сили са в най-добрата си позиция на фронта от края на 2022 г., като продължават ударите срещу руския петролен сектор и военната логистика с помощта на ракети и дронове. В същото време руските войски продължават настъплението си в източната част на страната, а Украйна изпитва недостиг на личен състав и на средства за противоракетна отбрана.

Комисията по организацията на държавната власт към Върховната рада вече препоръча парламентът да подкрепи кандидатурата на Сергий Корецки за министър-председател. Според народния депутат Ярослав Железняк предложението е получило подкрепата на 19 членове на комисията, а трима са се въздържали.

Промените в правителството бяха обявени от президента Зеленски в неделя с аргумента, че кабинетът и правоохранителните органи се нуждаят от „обновление“. Впоследствие той заяви, че очаква Министерството на отбраната и военното ръководство да работят с по-голямо единство.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мишел

    9 42 Отговор
    Украйна е изпробвала собствена балистична ракета на 14 юли. Изданието Militarnyi предполага, че може да става въпрос за оперативно-тактическия ракетен комплекс „Сапсан“, който според информацията е влязъл в серийно производство през 2025 г., а не за частно разработените балистични ракети FP-7 или FP-9 от Fire Point. Агенцията за снабдяване на отбраната на Украйна е подписала дългосрочни договори с местни производители на крилати и балистични ракети — с очаквани частични доставки още тази година, а останалите — през 2027 г.

    Коментиран от #4, #9, #33, #34, #41

    12:57 16.07.2026

  • 2 Владимир Путин, президент

    10 36 Отговор
    Копейки почвайте сега 👆😆

    Коментиран от #8, #28

    12:58 16.07.2026

  • 3 Интересно

    42 9 Отговор
    Явно в Украйна министрите, чийто съпруги харчат обществени пари за обиколки с луксозни яхти по френската Ривиера, са много популярни...

    13:00 16.07.2026

  • 4 Малката Бахама

    11 44 Отговор

    До коментар #1 от "Мишел":

    Украйна разнищи Татарията 👈😄

    Коментиран от #35

    13:00 16.07.2026

  • 5 оня с коня

    18 1 Отговор
    отива на друг пост

    13:02 16.07.2026

  • 6 Зеленски

    2 11 Отговор
    Фейк

    13:03 16.07.2026

  • 7 Смях в залата

    9 31 Отговор
    Лавров се оплака - "договорките от Аляска", т.нар. "дух от Анкъридж" ги нямало, американският президент Доналд Тръмп нищо не коментирал, но имало голям погром на руски кораби и украински тероризъм в Азовско море.

    😆

    Коментиран от #39

    13:04 16.07.2026

  • 8 Хитра копейка

    9 34 Отговор

    До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":

    Руснаците псуват Путлера по опашките за бендзин.Ама на ум,с викат на глас: Американците са виновни.
    Бендзинът в Крим удари на 4-5евро литъра.

    Коментиран от #11

    13:05 16.07.2026

  • 9 Механик

    8 17 Отговор

    До коментар #1 от "Мишел":

    Сигурно са го пробвали по матушката.

    13:07 16.07.2026

  • 10 Мишел

    7 25 Отговор
    Стрелба на опашка за бензин в Русия. На бензиностанция на „Газпромнефт“ е избухнал конфликт между двама шофьори, по време на който единият от тях е прострелял другия. „На мъжа му беше казано да се нареди на общата опашка, за да зареди колата си, но той реши, че не иска. Ами, ако всички реагираха така? Имахме деца в колата, така че къде можеше да попадне куршумът? След като стрелеца е бил задържан е установено, че е бил пиян. Според челябинското издание е образувано разследване по член 116 от Наказателния кодекс. Засега той е под административен арест за появяване на обществено място в нетрезво състояние.

    Коментиран от #17

    13:08 16.07.2026

  • 11 Майор Деянов, на всеки километър

    9 30 Отговор

    До коментар #8 от "Хитра копейка":

    Русия приключи по същия начин като СеСеСеРе !!! Това вече е Факт 👈

    13:08 16.07.2026

  • 12 Всичко назначено уволнено от клоуна

    33 8 Отговор
    Е нелегитимно като него
    Незнам защо го търпят
    Явно укрите са по балами и от нас

    Коментиран от #52

    13:09 16.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Даааааааа

    18 4 Отговор
    Става за герой в порнофилм - популярен е.

    13:16 16.07.2026

  • 15 Лизач евроатлантик

    20 4 Отговор
    Да информирам всички,че факти трият неудобните им коментари

    13:16 16.07.2026

  • 16 име

    19 6 Отговор
    Всички протестираще да хващат пътя към фронта, сирски има нужда от пушечно месо.

    13:17 16.07.2026

  • 17 хихи

    9 16 Отговор

    До коментар #10 от "Мишел":

    борбата за бензин е на живот и смърт 😂😂😂

    13:17 16.07.2026

  • 18 Трол

    12 4 Отговор
    Сто процента протестиращите са били предимно жени.

    13:19 16.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Сатана Z

    23 7 Отговор
    Жълтопаветната измет също ще протестира пред Украинското посолство в защита на нациста—военнопрестъпник ,ФьодоровРазбира се,че Срещу заплащане.

    Коментиран от #23, #24

    13:22 16.07.2026

  • 21 Червен кхмер

    8 9 Отговор
    В демократична страна се сменят министри, президенти, хората протестират, а в Рашистан всичко е спокойно.Крепостните пак си имат НЕСМЕНЯЕМ батюшка-цар .Цялата кремълска банда от,Маша алкаша До Дима водката, плюс Коня ....са едни и същи.Така е в крепостното блато.За това си мечтаят и ганьовските копейки

    13:29 16.07.2026

  • 22 стоян георгиев

    4 7 Отговор
    Фьодоров трябва да остане.зеленски ако го махне ще направи сериозна грешка.много по сериозна от махането на залужни.младите в армията са с него.той смени цялата концепция и успеваемост като се появи.

    Коментиран от #32

    13:30 16.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Въпрос

    3 4 Отговор

    До коментар #20 от "Сатана Z":

    Кажи къде и колко плащат та поне да не протестирам без пари ?

    13:34 16.07.2026

  • 25 Хм...

    3 2 Отговор
    Кучета ядат кучета?

    13:35 16.07.2026

  • 26 АБВ

    15 2 Отговор
    Вчера протести срещу ТЦК, днес срещу Зеленски. Има някакво развитие в Украйна.

    13:37 16.07.2026

  • 27 Мдаа...

    10 1 Отговор
    Абе, някой знае ли защо заровиха линдзи така набързо и в затворен сандък?

    13:37 16.07.2026

  • 28 Човекът-паяк от съседната палата

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":

    Колега, днес президент ли си?

    13:37 16.07.2026

  • 29 Ганя Путинофила

    1 11 Отговор
    Ясно, трепането на маскали ще продължи!

    13:37 16.07.2026

  • 30 поне 100 000

    10 0 Отговор
    щом така лъжат смрадливите медийни мисирки, значи поне 100 к е имало против зеления киефски търтей Зеля...Оставка Зелю, оставка!!!

    13:38 16.07.2026

  • 31 Механик

    11 0 Отговор
    Абе, не знам, но явно ще си намерят претекст да обесят зелката.
    Явно яко са му набрали яко.

    Коментиран от #49

    13:39 16.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Златният милиард

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Мишел":

    Браво! Във Финландия междувременно са построили и оборудвали повече от 500 скривалища и бункери. Сигурно нещо знаят.

    13:43 16.07.2026

  • 34 Златният милиард

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Мишел":

    Браво! Във Финландия междувременно са построили и оборудвали повече от 500 скривалища и бункери. Сигурно е заради топлото. Между другото йода не помага.

    Коментиран от #37, #38

    13:44 16.07.2026

  • 35 Сиреч

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Малката Бахама":

    Себе си ли?

    13:48 16.07.2026

  • 36 стоян георгиев

    0 2 Отговор

    До коментар #32 от "стоян георгиев":

    Хах..хах. фена на путин с подобни писаници е най голямата реклама на русия...давай все така...

    13:49 16.07.2026

  • 37 Пенсионер 69 годишен

    1 1 Отговор

    До коментар #34 от "Златният милиард":

    Едно време в казармата старши лейтенант честно ни информира, че бункерите и скривалищата не спасяват. Тялото се пръсва от налягането като зряла диня ударена в асфалта, а в бункерите се опича като във фурна. Само в специалните бункери за специални хора, дълбоко в скалите, с няколко дебели стоманени врати оцеляването е сигурно. Но те са за специални хора.

    13:50 16.07.2026

  • 38 стоян георгиев

    3 2 Отговор

    До коментар #34 от "Златният милиард":

    В русия колко скривалища има? Те не са ли разбрали нещо?

    Коментиран от #40, #42

    13:50 16.07.2026

  • 39 Ами да

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Смях в залата":

    Не коментура , щото са го хванали за слабото място. Иначе много се перчеше като петле .но Лавров това го знае. Просто го казва за наша информация.

    13:52 16.07.2026

  • 40 Пенсионер 69 годишен

    1 1 Отговор

    До коментар #38 от "стоян георгиев":

    Навярно има още от времето на Сталин. И в Украйна има. Четох, че има специална закрита линия на метрото в която се спускат с асансьор от Кремъл и отпътуват в различни направления. След това отлитат към подземен град в Сибир и се запечатват вътре за 50 години.

    Коментиран от #50

    13:55 16.07.2026

  • 41 мишелментето

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Мишел":

    нощеска усръинсите в 25часа и 73 минути киийюско време в Азовско море с три дрона са ударили четири руски ледоразбивача........

    13:56 16.07.2026

  • 42 Въпросът е актуален

    2 1 Отговор

    До коментар #38 от "стоян георгиев":

    Пише, че щатите също се запасяват с бункери.

    Коментиран от #51

    13:58 16.07.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Пенсионер 69 годишен

    1 0 Отговор
    Четох за подземен град в Денвър, САЩ. Направо под летището. Там за специални хора също може да се живее неограничено време в пълен лукс. След 50 години заразяването и климатичните промени ще се нормализират и децата на няколко десетки хиляди избрани ще бъдат новите богове на останките от човечеството.
    Нещо повече. В тубата има филмче, че това се случва периодично на всеки 300 години, а историята е фалшива измислица.

    Коментиран от #48

    14:01 16.07.2026

  • 45 Горски

    4 0 Отговор
    Освен, че улавите урсулки и каи крепят Нацисти срещу РУСИЯ, се занимават старателно да превърнат Европа в Халифат! Всичко започна с още по-приключилата Меркел, с нейното самоубийствено изречение - Чалми, Добре дошли! После им се дават кинти, за да изнасилват и убиват, като се прикриват Престъпленията им. Като това беше просто репетиция за крепене на украинските нацисти. Бай Перука Тръмп си искал милиардите, но няма да му се получи и тая Бясна Халюцинацийка. Докато тук говорим и за възходът на БРИКС, което удобно се премълчава, защото не е удобно за Праведната Пропаганда. Натам дойде и локдауните за ковидясване, като тест колко може да се Изгаврят и до къде се простира подчинението на неуки народи. Натам са и Милиардите Гепия от ваксите на Пфайзер и милионите Жертви на този геноциден експеримент. Забелязвате ли методите на 3тия Райх, но под други лица и още по развита Праведна Пропаганда в реално време.

    14:06 16.07.2026

  • 46 Пенсионер 69 годишен

    0 0 Отговор
    В началото на демокрацията, по-бедните политици, за които няма място в специалните бункери, си купуваха юрти на просторното монголско плато.

    14:10 16.07.2026

  • 47 Пенсионер 69 годишен

    1 0 Отговор
    Абрамович преди 20 години купил комбайн за прокарване на тунели, като тоя под Ламанша, за да строи подземен град. Освен това, в просторите на Тихия океан има частни острови, необозначени на картите с пристани и самолетни писти.
    Следователно, аз съм спокоен за олигарсите и политическата върхушка. Те ще съхранят човешкия геном за бъдещето.

    14:15 16.07.2026

  • 48 Не ми се вярва

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Пенсионер 69 годишен":

    Ако беше така, щяхме да открием мини от предишни цивилизации. Те са най-дълготрайната следа от цивилизацията. Даже да изчезнем следи от копането в земните пластове ще останат докато я има планетата.

    14:21 16.07.2026

  • 49 Антирашист 1642

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Механик":

    Много ти се иска ! Като не върви войната мечти колкото искаш !

    14:33 16.07.2026

  • 50 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Пенсионер 69 годишен":

    Хах..хах...ти си номер едно! Хубаво е че четеш.

    14:34 16.07.2026

  • 51 стоян георгиев

    0 1 Отговор

    До коментар #42 от "Въпросът е актуален":

    Калво ше спасят тия бункери?

    14:35 16.07.2026

  • 52 Антирашист 1644

    1 3 Отговор

    До коментар #12 от "Всичко назначено уволнено от клоуна":

    Украинците воюват за своята независимост ,а вие бълвате врели не кипели !

    14:37 16.07.2026

  • 53 Удри евраста с лопатЕто

    2 0 Отговор
    Дааааа еврастите докато чакат Русия да фалира, самите те фалираха, сега докато чакат бунтове в Русия то бунтовете започнаха в укрия и ЕС, добра тактика, санкциите работят явно и то добре.

    14:52 16.07.2026

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