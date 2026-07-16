"Асистирано самоубийство": Франция разреши евтаназията

Правото на евтаназия във Франция вече е закрепено законодателно – след приемането на съответния закон от парламента. Той ще позволи на пациентите с неизлечими заболявания в краен стадий, които са в съзнание, да вземат лекарства, предизвикващи смърт.
Медикаментите ще бъдат предписвани от лекар, който предварително трябва да се консултира с други медици. По правило пациентите ще приемат лекарствата самостоятелно. Ако физически не са в състояние да направят това, ще им бъде оказвана помощ от лекар или от медицинска сестра.
В Европа са разрешени различни форми на евтаназия
В случая става дума за т.н. „асистирано самоубийство“. Тази форма на прекратяване на живота при определени обстоятелства е разрешена и в други европейски страни като Австрия, Германия и Швейцария.
Освен това, по данни на Европейския парламент, в някои европейски страни като Нидерландия, Белгия и Испания е разрешена активната евтаназия, наричана „лишаване от живот по молба на пациента“. В тази ситуация препаратът, водещ до смърт, се вкарва от трето лице, най-често от лекар. Очаква се, че при изключителни случаи този вариант ще бъде възможен и във Франция.
Наред с тези форми, съществува и непряка евтаназия, при която ускорението на смъртта може да бъде страничен ефект от обезболяващите препарати, или пасивна евтаназия, при която мерките за прекратяване на живота се прекратяват в съответствие с желанието на пациента. В повечето европейски страни е разрешена поне една от тези форми. Правовата ситуация в различните европейски страни е различна. Държавите от ЕС решават самостоятелно въпроса. В момента някои европейски държави като например Ирландия и Малта работят над законодателството за евтаназията. А във Великобритания легализацията на активната евтаназия засега е отложена.
Френският закон предизвика критики
Въпросът дали да се разреши и под каква форма оказването на помощ за приключване на живота е много чувствителен от обществена и политическа гледна точка. Това се открои и в рамките на процеса на приемане на френския закон. Проектът премина през три четения както в Националното събрание, така и в Сената. Националното събрание го подкрепи, но Сенатът, смятан за по-консервативен, го отклони три пъти. В съответствие с френската конституция в крайна сметка решаващата дума е на Националното събрание.
Критика бе отправена най-вече от страна на Конференцията на католическите епископи на Франция, която открито се обяви против закона. Още по време на обсъждането му епископите отбелязваха, че разликата в резултатите от гласуването в двете камари на парламента отразява „дълбокото разединение“ на френското общество по този въпрос.
Лили Гигено и Никола Добрич, които се застъпват за правата на хората с увреждания, изразиха пред ДВ опасение, че тези хора могат да се почувстват принудени да прибегнат към помощ за раздяла с живота, дори да не страдат от смъртно заболяване. Тяхното мнение е, че за формирането на този вид решение влияе не само личното състояние на човека, но и това как обществото се отнася към хората с увреждания. С други думи, волята на човека може до голяма степен да се определи от обществените обстоятелства, нивото на поддръжка и отношението към хората с ограничени възможности.
Правото на евтаназия - край на едно табу?
Белгийският лекар Франсоа Дамас отхвърля тази критика. Той не смята, че хората с увреждания или с тежки заболявания ще се чувстват принудени да се възползват от възможността да получат помощ при напускането на живота. По неговите думи, пациентите сами взимат това решение заедно със семействата си. Освен това за такива случаи са предвидени строги мерки за защита и контрол.
Дамас вече повече от 20 години обслужва неизлечимо болни пациенти в края на живота им. Пред ДВ той казва, че около 25 процента от пациентите му пристигат от Франция. Неговото мнение е, че основното значение на новото законодателство е в това, че отваря възможността за диалог между лекарите и пациентите за смъртта. Дамас отбелязва, че до момента във Франция тази сфера е била един вид табу и практически не се е обсъждала открито.
Чрез гласуването в Националното събрание Франция взима принципно решение, което има фундаментално правно значение. Това е и изпълнение на едно от предизборните обещания, дадени от президента Еманюел Макрон преди втория му и последен президентски мандат. Най-вероятно този закон ще стане последният голям обществено-политически проект на Макрон, който през 2027 година ще напусне президентския пост.
Автор: Лусия Шултен
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Западняците се превърнаха в
Коментиран от #3
15:02 16.07.2026
2 Точка Омега Последни Времена
През онези дни човеците ще потърсят смъртта, но никак няма да я намерят; и ще пожелаят да умрат, но смъртта ще побегне от тях.
15:03 16.07.2026
3 сите руслямии
До коментар #1 от "Западняците се превърнаха в":евтаназирани
Коментиран от #6
15:08 16.07.2026
4 Иван
15:11 16.07.2026
5 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
15:12 16.07.2026
6 Обърка
До коментар #3 от "сите руслямии":Статията в за Франция. Всички макарони със зеленчуци- евтаназирани.
15:13 16.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Не отдавна сме го въвели това
Коментиран от #16
15:20 16.07.2026
9 малко факти
15:21 16.07.2026
10 Иван
Коментиран от #13
15:23 16.07.2026
11 Драги ми Смехурко
15:25 16.07.2026
12 Механик
Ако нещо не се промени, много скоро евтаназията ще се прилага още по-широко. Например при стари и немощни хора. Работиш като вол, ядеш каквото и колкото ти позволят, а когато вече не можеш да работиш ще те прекарат през комисия, която да оцени до колко си полезен (естествено на обществото) и като изкараш 3 точки вместо 4, едни млади усмихнати доктори ще ви обяснят как няма да боли и колко е по-добре това за вас.
И не си мислете че някой ще ви пожали. Тия млади лекари ще са убедени, че помагат на обществото (като данъчните и полицаите сега) и след като ви инжектират хубавичко, вечерта ще се приберат в къщи с усещането за изпълнен дълг.
Коментиран от #19, #22, #24
15:25 16.07.2026
13 Сила
До коментар #10 от "Иван":Точно ...и църквата също !!!
15:26 16.07.2026
14 Цвете
15:26 16.07.2026
15 за сведение
15:31 16.07.2026
16 Както казва
До коментар #8 от "Не отдавна сме го въвели това":д-р Мирослав Ненчев ...В Германия е болнична каса за болни/ в превод от немски. А тук е Здравна каса за здрави. НЗОК.
15:32 16.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 главата на дръвника
15:34 16.07.2026
19 град козлодуй
До коментар #12 от "Механик":хубаво си го написал
15:37 16.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 забелязвате ли
Коментиран от #29
15:45 16.07.2026
22 оня с коня
До коментар #12 от "Механик":стария вол на никого не е нужен, само разходи по него
като вече не можеш да работиш место да ти дават пенсия те слагат на гилотината и отиваш за тор
15:46 16.07.2026
23 Без име
15:48 16.07.2026
24 Дора
До коментар #12 от "Механик":Хебав коментар,но какво да кажа за 3 мои познати с Алцхаймер от години.А както знаем за него няма лечение.Ходат 5за4 из къщите си,когато има възможност бягат от къщи,после ги търсят.Другата пък взима кол,и дебне дъщеря си до я убие а момичето се грижи за нея.Абе пълна трагедия за дъщерите им.И тази болест продължава дълги години.Какво да правят тези млади жени?Мъжете им бягат,не искат да помагат.
Коментиран от #27, #32
15:50 16.07.2026
25 Няма дъно!
В Канада докторите и медицинските специалисти директно мотивират социално затруднени и самотни болни да избират асистираното самоубийство...
Ако един ден ви кажат по телевизора, че човекоядството е нещо съвсем естествено, отстрелването на човеци ще се превърне в обичайна човешка практика.
15:56 16.07.2026
26 Шопо
15:58 16.07.2026
27 Механик
До коментар #24 от "Дора":Това е разбираемо и аз не точно такива случаи съм имал предвид.
Но помнете, това което сега правят за "ваше добро" в същност е отваряне на прозореца на Овертон. Първо ще е само за случаи в които болните сами пожелаят това, после в "името на обществото и близките" ще се разреши на последните да вземат решение за прекратяване на живота на роднина който е неизлечимо болен/опасен. След като това стане и свикнете, ще обяснят на младите, че живеят зле, защото родителите им са живи и консумират, а не работят. И когато нищетата стане голяма, болшинството млади ще решат че предложението за евтаназиране на възрастните хора е добра идея. И те така, те.
Коментиран от #30
16:01 16.07.2026
28 Морски
16:04 16.07.2026
29 Всичко е от човека
До коментар #21 от "забелязвате ли":Проблемът не е в Господ!
Проблемът е в човека, който е измислил Господ!
Днешният човек си пада по животното в себе си - старателно го отглежда в най-кръвожадните му и диви инстинкти...Докато се самоизяде.
16:06 16.07.2026
30 Какво допускаме да ни причиняват?!
До коментар #27 от "Механик":Истинската трагедия ще се развихри, когато младите, изгорели от бърнаут, загубят смисъла на живота и решат, че живота е нетърпима болка... Вече има такива случаи...
И ги убиват асистирано...
В днешния свят на ненормални злоупотреби и обезценяване на човека, това не е хуманна идея.
16:14 16.07.2026
31 Роза
16:40 16.07.2026
32 Моарейн
До коментар #24 от "Дора":Пътят към ада е постлан с добри намерения. В началото говорим за осигуряване на достойна смърт на хора с нелечими заболявания, които наистина страдат. Въпрос на време е, и то не е толкова далечно, "доброволно" евтаназирани всички, които по една или друга причина са трайни нетрудоспособни.
И разбира се, пак ще ни изтъкнат куп благородни причини - от това да не тежат на обществото до това да не отделят въглеродни емисии.
И да, знам от първо лице какво е да обгрижваш болен от Алцхаймер и наистина не го пожелавам никому, но не вярвам и на косъмче на политиците.
16:44 16.07.2026