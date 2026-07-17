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Удари на ВСУ по обекти в Русия: Нощни атаки с дронове предизвикаха щети и пожари
  Тема: Украйна

Удари на ВСУ по обекти в Русия: Нощни атаки с дронове предизвикаха щети и пожари

17 Юли, 2026 06:50, обновена 17 Юли, 2026 06:56 1 412 40

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Украински безпилотни апарати атакуваха цели на територията на РФ след полунощ; руските власти съобщават за поразена гражданска инфраструктура и засилен обстрел в пограничните зони

Удари на ВСУ по обекти в Русия: Нощни атаки с дронове предизвикаха щети и пожари - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Новата вълна от атаки с дронове и артилерийски обстрели от страна на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) след 00:00 часа на 17 юли предизвика материални щети и пожари в няколко руски региона.

Според официални съобщения на местните власти, ударите са били насочени предимно по пограничните зони и енергийно-логистичната инфраструктура на Руската федерация, която през последните дни е подложена на системен натиск от страна на Киев.

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Пострадали и материални щети в Белгородска област

Най-напрегната остава обстановката в непосредствена близост до фронтовата линия. Губернаторът на Белгородска област съобщи в ранните сутрешни часове, че в резултат на среднощен артилерийски обстрел и атаки с дронове-камикадзе има регистриран един смъртен случай сред цивилното население в погранично селище. Поразени са частни жилищни сгради и цивилни автомобили. Местните служби за спешна помощ работят по разчистването на отломките.

Според доклади, цитирани от Ройтерс, атаките в региона са част от ескалиращия взаимен обстрел по цивилни и логистични зони от двете страни на границата.

Удари навътре в руската територия и атаки по „сенчестия флот“

Вълната от нападения след полунощ е продължение на засилената тактика на Украйна да поразява цели дълбоко в тила на Русия с цел ограничаване на доставките на горива за армията. В Саратовска област губернаторът Роман Бусаргин потвърди за поредна атака с безпилотни апарати в района на град Енгелс, където се намира стратегическа военновъздушна база. По думите му има нанесени щети по цивилна инфраструктура, но по предварителни данни няма пострадали граждани, предаде euromaidanpress.com.

Паралелно с това украинските сили за безпилотни системи продължават масирания си натиск в акваторията на Азовско и Черно море. Според данни на Ал-Джазира, ВСУ са атакували десетки руски транспортни и търговски съдове, включително петролни танкери от т.нар. „сенчест флот“. Тези операции допринасят за сериозен недостиг на горива и налагат пренасочване на руския износ на зърно и суровини извън Азовско море.

Окончателна равносметка и контекст на ескалацията

Руското министерство на отбраната обяви, че дежурните системи за противовъздушна отбрана (ПВО) са прихванали и унищожили по-голямата част от изстреляните украински дронове над пограничните Курска, Брянска и Белгородска области, както и над по-вътрешните региони.

Нощните удари на ВСУ идват в момент на тежки руски въздушни атаки по градовете в Украйна. През изминалото денонощие руски балистични ракети и дронове атакуваха столицата Киев и пристанищния град Одеса, причинявайки разрушения в жилищни квартали и отнемайки живота на над 13 души. И двете воюващи страни продължават официално да отричат умишленото вземане на прицел на цивилни обекти, определяйки атаките си като удари по военна и икономическа логистика на противника.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 9 Оня

    7 4 Отговор

    До коментар #5 от "Соломон":

    Ами не е никак сложно соломнчо! Ти ли ще го спреш Путин да го натисне бе гении такъв?

    Коментиран от #23

    07:10 17.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 14 Гоорил

    12 11 Отговор
    Пак няма да има топливо са крепостните на болото!

    Коментиран от #20, #31

    07:16 17.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Българин

    14 8 Отговор
    Бий рософила да ти е мирна къщата.

    07:17 17.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 20 Руснаци

    11 12 Отговор

    До коментар #14 от "Гоорил":

    Хахаха, Еми руснаците без гориво могат, ама къде са украинските мъже хахаха, вчера на протестите мъже нямаше хахахахах, руските доброволци избиха милиони укри и се подиграват 5 години на 50 държави хахаха, поляците само на думи се канят а им треперят малките пиш... Хахахаха

    Коментиран от #37

    07:19 17.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Ами

    10 6 Отговор

    До коментар #3 от "Соломон":

    Нито Крим, нито бензин.

    07:20 17.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 25 Украинка

    7 7 Отговор

    До коментар #21 от "Рускиня":

    И ние искаме, ама не ни останаха мъже, сега ще се молим на руснаците че иначе ще си седим на сухо хахаах

    07:21 17.07.2026

  • 26 Кака

    8 10 Отговор
    Постоянно радостно четем заголовки от серия: Удари на ВСУ по обекти в Русия, но никога обратното - какви удари нанася Русия. Не за това ли мълчат, че ударите от Русия са катастрофални за Украина? ”Добре”,че Западът ги снабдява с всично и скоро ще свалят и долните си гащи а сами едва ли не останали без своя арсенал.

    07:21 17.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 От редакцията

    5 4 Отговор

    До коментар #19 от "Оня":

    Оплачи се на арменският поп.

    07:24 17.07.2026

  • 31 Като нямат бензин

    6 6 Отговор

    До коментар #14 от "Гоорил":

    ще пътуват с метрото. То не е за спане, като в Кииф.

    07:24 17.07.2026

  • 32 Добре че са били руснаците

    5 6 Отговор
    През фашистко робство българите са се къпали само лете в реката с добитъка.

    07:27 17.07.2026

  • 33 Последния индианец

    6 8 Отговор
    И Москва е украински..

    07:39 17.07.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 русия Китайска губерния

    5 4 Отговор
    Тотално унижение за руския Фашист путин! Разшири НАТО, стана Васал на Китай, няма бензин...

    08:23 17.07.2026

  • 37 Мунчовци

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Руснаци":

    Беше чудесно времето когато си се надъхвахте само по групи със снимка на корицата "мечка и лъв" или "путин язди мечка" , как ви дойде силата да се правите на стратези с информация от Поглед Инфо нямам представа ..

    08:38 17.07.2026

  • 38 Олга

    0 0 Отговор
    Независимо от щетите на енергийните обекти нанесени не толко от Украина, а именно от Запада (Палантир, Мъск) те му (на Запада) никак не решават проблем,тъй като Русия 1-2 по резерви на енергийните ресурси в света и тези проблеми са временни. Уплашили таралеж с гол задник. Нищо я няма на Русия. Но 54 държави, нямат този арсенал, който има Русия. Например, отскоро тя започнала да използва ново оръжие: “Бандерол” - съчетание на ракета с безпилотник с реактивен двигател в Одеска и Харьковска области. Изделието има высока точност и преодолява плътните системи на ПВО. Се классифицира като малогабаритна крылата ракета с въздушно базироване или баражиращ боеприпас . Привет на братя бандерлоги с опашката от 54 държави,които ги изпратили в кладницата.

    Коментиран от #39

    08:49 17.07.2026

  • 39 54321

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Олга":

    Помня как руснаците с километрични опашки от тежка военна техника влязоха в Украйна и след 4г стигнаха да превземат територии на малки групи на китайски мотори стил Лудия Макс 😂

    08:51 17.07.2026

  • 40 Мишел

    0 0 Отговор
    Украинските удари по Русия водят само до изчезването на Украйна.

    08:54 17.07.2026

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