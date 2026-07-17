Удари на ВСУ по обекти в Русия: Нощни атаки с дронове предизвикаха щети и пожари

Новата вълна от атаки с дронове и артилерийски обстрели от страна на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) след 00:00 часа на 17 юли предизвика материални щети и пожари в няколко руски региона.

Според официални съобщения на местните власти, ударите са били насочени предимно по пограничните зони и енергийно-логистичната инфраструктура на Руската федерация, която през последните дни е подложена на системен натиск от страна на Киев.

Още новини от Украйна

Пострадали и материални щети в Белгородска област

Най-напрегната остава обстановката в непосредствена близост до фронтовата линия. Губернаторът на Белгородска област съобщи в ранните сутрешни часове, че в резултат на среднощен артилерийски обстрел и атаки с дронове-камикадзе има регистриран един смъртен случай сред цивилното население в погранично селище. Поразени са частни жилищни сгради и цивилни автомобили. Местните служби за спешна помощ работят по разчистването на отломките.

Според доклади, цитирани от Ройтерс, атаките в региона са част от ескалиращия взаимен обстрел по цивилни и логистични зони от двете страни на границата.

Удари навътре в руската територия и атаки по „сенчестия флот“

Вълната от нападения след полунощ е продължение на засилената тактика на Украйна да поразява цели дълбоко в тила на Русия с цел ограничаване на доставките на горива за армията. В Саратовска област губернаторът Роман Бусаргин потвърди за поредна атака с безпилотни апарати в района на град Енгелс, където се намира стратегическа военновъздушна база. По думите му има нанесени щети по цивилна инфраструктура, но по предварителни данни няма пострадали граждани, предаде euromaidanpress.com.

Паралелно с това украинските сили за безпилотни системи продължават масирания си натиск в акваторията на Азовско и Черно море. Според данни на Ал-Джазира, ВСУ са атакували десетки руски транспортни и търговски съдове, включително петролни танкери от т.нар. „сенчест флот“. Тези операции допринасят за сериозен недостиг на горива и налагат пренасочване на руския износ на зърно и суровини извън Азовско море.

Окончателна равносметка и контекст на ескалацията

Руското министерство на отбраната обяви, че дежурните системи за противовъздушна отбрана (ПВО) са прихванали и унищожили по-голямата част от изстреляните украински дронове над пограничните Курска, Брянска и Белгородска области, както и над по-вътрешните региони.

Нощните удари на ВСУ идват в момент на тежки руски въздушни атаки по градовете в Украйна. През изминалото денонощие руски балистични ракети и дронове атакуваха столицата Киев и пристанищния град Одеса, причинявайки разрушения в жилищни квартали и отнемайки живота на над 13 души. И двете воюващи страни продължават официално да отричат умишленото вземане на прицел на цивилни обекти, определяйки атаките си като удари по военна и икономическа логистика на противника.