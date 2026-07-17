Удари на ВСУ по обекти в Русия: Нощни атаки с дронове предизвикаха щети и пожари

Новата вълна от атаки с дронове и артилерийски обстрели от страна на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) след 00:00 часа на 17 юли предизвика материални щети и пожари в няколко руски региона.
Според официални съобщения на местните власти, ударите са били насочени предимно по пограничните зони и енергийно-логистичната инфраструктура на Руската федерация, която през последните дни е подложена на системен натиск от страна на Киев.
Пострадали и материални щети в Белгородска област
Най-напрегната остава обстановката в непосредствена близост до фронтовата линия. Губернаторът на Белгородска област съобщи в ранните сутрешни часове, че в резултат на среднощен артилерийски обстрел и атаки с дронове-камикадзе има регистриран един смъртен случай сред цивилното население в погранично селище. Поразени са частни жилищни сгради и цивилни автомобили. Местните служби за спешна помощ работят по разчистването на отломките.
Според доклади, цитирани от Ройтерс, атаките в региона са част от ескалиращия взаимен обстрел по цивилни и логистични зони от двете страни на границата.
Удари навътре в руската територия и атаки по „сенчестия флот“
Вълната от нападения след полунощ е продължение на засилената тактика на Украйна да поразява цели дълбоко в тила на Русия с цел ограничаване на доставките на горива за армията. В Саратовска област губернаторът Роман Бусаргин потвърди за поредна атака с безпилотни апарати в района на град Енгелс, където се намира стратегическа военновъздушна база. По думите му има нанесени щети по цивилна инфраструктура, но по предварителни данни няма пострадали граждани, предаде euromaidanpress.com.
Паралелно с това украинските сили за безпилотни системи продължават масирания си натиск в акваторията на Азовско и Черно море. Според данни на Ал-Джазира, ВСУ са атакували десетки руски транспортни и търговски съдове, включително петролни танкери от т.нар. „сенчест флот“. Тези операции допринасят за сериозен недостиг на горива и налагат пренасочване на руския износ на зърно и суровини извън Азовско море.
Окончателна равносметка и контекст на ескалацията
Руското министерство на отбраната обяви, че дежурните системи за противовъздушна отбрана (ПВО) са прихванали и унищожили по-голямата част от изстреляните украински дронове над пограничните Курска, Брянска и Белгородска области, както и над по-вътрешните региони.
Нощните удари на ВСУ идват в момент на тежки руски въздушни атаки по градовете в Украйна. През изминалото денонощие руски балистични ракети и дронове атакуваха столицата Киев и пристанищния град Одеса, причинявайки разрушения в жилищни квартали и отнемайки живота на над 13 души. И двете воюващи страни продължават официално да отричат умишленото вземане на прицел на цивилни обекти, определяйки атаките си като удари по военна и икономическа логистика на противника.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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9 Оня
До коментар #5 от "Соломон":Ами не е никак сложно соломнчо! Ти ли ще го спреш Путин да го натисне бе гении такъв?
Коментиран от #23
07:10 17.07.2026
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14 Гоорил
Коментиран от #20, #31
07:16 17.07.2026
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16 Българин
07:17 17.07.2026
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20 Руснаци
До коментар #14 от "Гоорил":Хахаха, Еми руснаците без гориво могат, ама къде са украинските мъже хахаха, вчера на протестите мъже нямаше хахахахах, руските доброволци избиха милиони укри и се подиграват 5 години на 50 държави хахаха, поляците само на думи се канят а им треперят малките пиш... Хахахаха
Коментиран от #37
07:19 17.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Ами
До коментар #3 от "Соломон":Нито Крим, нито бензин.
07:20 17.07.2026
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25 Украинка
До коментар #21 от "Рускиня":И ние искаме, ама не ни останаха мъже, сега ще се молим на руснаците че иначе ще си седим на сухо хахаах
07:21 17.07.2026
26 Кака
07:21 17.07.2026
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30 От редакцията
До коментар #19 от "Оня":Оплачи се на арменският поп.
07:24 17.07.2026
31 Като нямат бензин
До коментар #14 от "Гоорил":ще пътуват с метрото. То не е за спане, като в Кииф.
07:24 17.07.2026
32 Добре че са били руснаците
07:27 17.07.2026
33 Последния индианец
07:39 17.07.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 русия Китайска губерния
08:23 17.07.2026
37 Мунчовци
До коментар #20 от "Руснаци":Беше чудесно времето когато си се надъхвахте само по групи със снимка на корицата "мечка и лъв" или "путин язди мечка" , как ви дойде силата да се правите на стратези с информация от Поглед Инфо нямам представа ..
08:38 17.07.2026
38 Олга
Коментиран от #39
08:49 17.07.2026
39 54321
До коментар #38 от "Олга":Помня как руснаците с километрични опашки от тежка военна техника влязоха в Украйна и след 4г стигнаха да превземат територии на малки групи на китайски мотори стил Лудия Макс 😂
08:51 17.07.2026
40 Мишел
08:54 17.07.2026