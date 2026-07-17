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Германия предлага европейска мисия да замени силите на ООН в Ливан

Германия предлага европейска мисия да замени силите на ООН в Ливан

17 Юли, 2026 11:25 514 11

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Берлин предупреждава за риск от вакуум в сигурността след края на мандата на UNIFIL и настоява ЕС да поеме по-голяма роля в региона.

Германия предлага европейска мисия да замени силите на ООН в Ливан - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Германският външен министър Йохан Вадефул предложи мисията на ООН за поддържане на мира в Ливан (UNIFIL), чийто мандат изтича в края на 2026 г., да бъде заменена от сили с мандат на Европейския съюз, предаде Ройтерс, цитирана от News.bg.

„В рамките на ЕС трябва да проучим дали можем да гарантираме чрез европейски мандат, че няма да се стигне до вакуум в сигурността след приключването на мисията UNIFIL“, заяви Вадефул.

Германският парламент вече удължи за последен път участието на страната в мисията на ООН в Ливан.

Според Вадефул Ливан, който преминава през период на политическо стабилизиране, е сред най-обнадеждаващите развития в региона. По думите му европейска мисия би могла да помогне за създаването на условия за изтегляне на израелските сили, без ливанската шиитска групировка „Хизбула“ да възстанови военното си присъствие и да възобнови нападенията.

Предложението на Берлин идва на фона на усилията на европейските държави да запазят стабилността в Близкия изток, като същевременно балансират отношенията си с Израел и Ливан.

UNIFIL е разположена в Ливан от 1978 г., а след войната между Израел и „Хизбула“ през 2006 г. нейните правомощия бяха разширени с цел наблюдение на прекратяването на огъня и подпомагане на ливанските въоръжени сили в южната част на страната.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Последния Софиянец

    7 1 Отговор
    В Ливан вече убиха един български гражданин работещ в ООН.

    11:27 17.07.2026

  • 2 пръц

    7 1 Отговор
    Хехе германците да изпратят SS и Гестапо мошетата имат лоши спомени и мигом ще избягат.

    11:29 17.07.2026

  • 3 Владимир Путин, президент

    2 7 Отговор
    Това което ме интересува като татаро-манголски президент е, има ли бензин А93 па русските бензиностанции и колко дрона не свали Русия нощес ?!! Спасибо за вниманието, пабеда не будет. Ето казах го 👈😁

    11:36 17.07.2026

  • 4 Въпрос

    5 1 Отговор
    Защо само предлага? Да се събиеат там Фондерлайен и останалите корумпирани военолюци и да заминават. На никого нему се умира заради такива алчни за пари, корумпирани безумци.

    11:49 17.07.2026

  • 5 Тоя Ваде не знам

    6 0 Отговор
    Си къв си. Неговата партийка вече загуби поддръжката на народа. Кво още се прай на важен? Хайде АзГ на власт и тези всичките на съд за ковида и за помоща на фашистите. За опит да направят диктатура...

    11:50 17.07.2026

  • 6 Ее те тогава

    4 0 Отговор
    ще я втасаме! "Не си подавай задните части там където други си ги мерят." Който разбрал - разбрал.

    11:53 17.07.2026

  • 7 Новите европейски

    2 0 Отговор
    Супер военни сили трябва да тренират някъде, но се разбра, че в Украйна няма да ги пуснат, а и няма да е много безопасно да се бият с руснаците.Та, са решили да отидат в Ливан, където Израел си прави каквото си иска, но няма да ги закача. Нещо като на екзотична почивка да отидат войничетата един вид.

    11:58 17.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Kaлпазанин

    2 0 Отговор
    Идиоти

    12:06 17.07.2026

  • 10 Германците

    2 0 Отговор
    Само АзГискаме! Другото е лъжа!

    12:16 17.07.2026

  • 11 Много

    3 0 Отговор
    бързо бабаятлъкът им ще се изпари.

    12:23 17.07.2026

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