Германия предлага европейска мисия да замени силите на ООН в Ливан

Германският външен министър Йохан Вадефул предложи мисията на ООН за поддържане на мира в Ливан (UNIFIL), чийто мандат изтича в края на 2026 г., да бъде заменена от сили с мандат на Европейския съюз, предаде Ройтерс, цитирана от News.bg.
„В рамките на ЕС трябва да проучим дали можем да гарантираме чрез европейски мандат, че няма да се стигне до вакуум в сигурността след приключването на мисията UNIFIL“, заяви Вадефул.
Германският парламент вече удължи за последен път участието на страната в мисията на ООН в Ливан.
Според Вадефул Ливан, който преминава през период на политическо стабилизиране, е сред най-обнадеждаващите развития в региона. По думите му европейска мисия би могла да помогне за създаването на условия за изтегляне на израелските сили, без ливанската шиитска групировка „Хизбула“ да възстанови военното си присъствие и да възобнови нападенията.
Предложението на Берлин идва на фона на усилията на европейските държави да запазят стабилността в Близкия изток, като същевременно балансират отношенията си с Израел и Ливан.
UNIFIL е разположена в Ливан от 1978 г., а след войната между Израел и „Хизбула“ през 2006 г. нейните правомощия бяха разширени с цел наблюдение на прекратяването на огъня и подпомагане на ливанските въоръжени сили в южната част на страната.
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