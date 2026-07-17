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Украйна съобщи за атака срещу 12 кораба от руския "сенчест флот" в Черно море
  Тема: Украйна

Украйна съобщи за атака срещу 12 кораба от руския "сенчест флот" в Черно море

17 Юли, 2026 14:24 1 147 83

  • украйна-
  • атака-
  • кораба-
  • русия-
  • сенчест флот-
  • черно море

Киев твърди, че операцията цели да прекъсне доставките на горива за окупираните територии и да затрудни заобикалянето на международните санкции

Украйна съобщи за атака срещу 12 кораба от руския "сенчест флот" в Черно море - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украйна е атакувала 12 кораба от руския т.нар. "сенчест флот" в Черно море през нощта срещу четвъртък, съобщи в Telegram командващият украинските Сили за безпилотни системи Роберт Бровди, цитиран от Политико, предава News.bg.

По думите му операцията е насочена към прекъсване на доставките на петрол, горива и други товари за окупираните райони на Източна Украйна и Крим, както и към ограничаване на възможностите на Москва да заобикаля международните санкции.

"Целта е да бъде парализирана логистиката за превоз на петрол, горива и товари, използвана за заобикаляне на санкциите", заяви Бровди.

Киев отчита десетки поразени плавателни съдове

Според Бровди през последните десет дни украинските сили са поразили общо 159 плавателни съда, които Киев определя като част от руския "сенчест флот" - 117 в Азовско море и 42 в Черно море.

Тези данни не са независимо потвърдени.

Засилени удари по руската логистика

През последните седмици Украйна значително увеличи атаките срещу руската енергийна и логистична инфраструктура. Сред основните цели са петролни рафинерии, складове за горива и танкери, използвани по логистичния маршрут "Новоросия 280", който свързва Русия с окупираните украински територии и Крим.

Според украинските власти ударите са довели до сериозни затруднения с електроснабдяването и водоснабдяването в окупираните райони.

Операция "Молочка"

По информация на Киев, в опит да компенсира затруднените доставки, Русия е увеличила превоза на горива с малки плавателни съдове през Азовско и Черно море, използвайки маршрути между южните руски пристанища и окупирания Крим.

В отговор украинските Сили за безпилотни системи започнаха през юли операция "Молочка" ("Москва ще падне чрез Крим"), чиято основна цел е допълнително да наруши руските вериги за доставки към окупираните територии.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    30 23 Отговор
    Хитлер също като Зеленски е разпространявал щуротии.И К’во от това?

    Коментиран от #12, #21, #23, #24, #39, #54

    14:28 17.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Малиййй,

    23 19 Отговор
    тия оставиха руснаците без кораби бре! Ми те досега унищожиха повече от 50 кораба,а идват още и още!Край нямат!Смешници!

    Коментиран от #30

    14:29 17.07.2026

  • 4 И аз днес се опитах

    23 13 Отговор
    да сваля една готина мацка но тя.... ми показа среден пръст.
    Без повече коментар за резултата от атаката

    14:30 17.07.2026

  • 5 Без име

    23 14 Отговор
    Няма потвърждение от независими източници.

    Коментиран от #15, #17

    14:30 17.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Оцет Паниций

    7 10 Отговор
    Амин .

    14:31 17.07.2026

  • 8 инфо

    24 15 Отговор
    Преди няколко дни, руски ракети атакувайки КИЕВ са взривили склад с ракети във Вишнево Киевски микрорайон .Бившият депутат от Радата Игор Мосийчук каза: складът съдържаше касетъчни боеприпаси и снаряди с обеднен уран, предназначени за американските танкове Abrams. При детонация уранът се превръща в аерозол, който не може да бъде отстранен от тялото. Частиците с размер под 5 микрона остават във въздуха и се носят от вятъра на десетки километри.
    Ето къде крият снарядите Украинските нацисти.

    Коментиран от #29, #80

    14:31 17.07.2026

  • 9 Оооо

    22 12 Отговор
    Ха така! Ние ще ви помагаме, а вие ще ни убивате туризма и природата. И после се лъжем кой е виновен за мазута по плажовете ни?

    14:31 17.07.2026

  • 10 Украйна какво съобщи

    22 13 Отговор
    бе не вълнува
    Знаем, че лъже.
    Затова закрихте руските медии, но ние пак влизаме където си искаме и си гледаме каквото си шем и знаем, че Украйна лъже наред:))

    14:31 17.07.2026

  • 11 Соломон

    12 14 Отговор

    До коментар #2 от "Китай":

    Да го дuh@ Китай и ООН. Украйна има право да се защитава както намери за добре

    Коментиран от #52

    14:32 17.07.2026

  • 12 Сатанизирания

    14 10 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Сложи на вован мустачки и ще видиш приликата .. 😀

    14:32 17.07.2026

  • 13 Гоорил

    10 16 Отговор
    Путин също като Хитлер е разпространявал щуротии.И Кво от това?

    14:33 17.07.2026

  • 14 урко

    23 10 Отговор
    И после защо има мазут по плажовете.. Нашите мили братчета окраинците ни го дават безплатно)))

    14:33 17.07.2026

  • 15 урко

    13 7 Отговор

    До коментар #5 от "Без име":

    Е къ, дойче зеле ще го потвърди..Тия в тоя сайт са им фенове

    14:35 17.07.2026

  • 16 ха ха ха ...

    13 11 Отговор
    ...159 поразени кораба ??!!
    Че то няма толкова кораби общо от всички държави граничещи с Черно море..
    Включително Турция , България ,Румъния .....

    Коментиран от #18

    14:35 17.07.2026

  • 17 Аааааа има,има

    10 11 Отговор

    До коментар #5 от "Без име":

    Моцква още не е признала за крайцера Москва.🥳

    14:36 17.07.2026

  • 18 Тези

    3 3 Отговор

    До коментар #16 от "ха ха ха ...":

    с Русия ли ги сравняваш?

    14:36 17.07.2026

  • 19 Глас от Кремъл

    8 10 Отговор
    Те са за бракуване и със застраховка Пълно Каско!

    Коментиран от #22

    14:39 17.07.2026

  • 20 Д ЕБИЛ Христов/80 проценовият

    10 7 Отговор
    Русия не пабеди ли вече?

    14:39 17.07.2026

  • 21 Европеец

    7 11 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Не знам за Хитлер..... Ама знам, че по времето на Великия Съветски съюз никой не би посмял да атакува танкери превозващи руски Петрол..... А либералния Путин се чудя до кога ще допуска това унижение.....

    Коментиран от #35, #37, #38, #40

    14:40 17.07.2026

  • 22 да питам

    8 3 Отговор

    До коментар #19 от "Глас от Кремъл":

    А подводницата имаше , ли ?

    14:43 17.07.2026

  • 23 Хахахаха

    9 8 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Тупин също като хитлер е разпространявал щуротии. И кво от това?

    14:43 17.07.2026

  • 24 доставките на горива към БГ плажовете

    5 6 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    по море значително ще се увеличава. На всеки спасителен пост ще се инсталира бензино колонка -))

    14:44 17.07.2026

  • 25 .....

    6 10 Отговор
    Украйна не победи ли вече. А какво става с контранаступа? върнаха ли вече Крим?

    Коментиран от #34

    14:45 17.07.2026

  • 26 Путин

    6 7 Отговор

    До коментар #2 от "Китай":

    Сорос ми нареди да сме "многоходови"

    14:46 17.07.2026

  • 27 .....

    11 6 Отговор
    Нови 12 корита са били освободени от работа в Черно море от МАДЯР през нощта.
    Заслужена почивка на морското дъно.

    14:47 17.07.2026

  • 28 Много мъка очаква ненормалните урко фаши

    10 13 Отговор
    Фашисти! Как само свети небето над укрия

    Коментиран от #57

    14:47 17.07.2026

  • 29 Баце,

    11 10 Отговор

    До коментар #8 от "инфо":

    Не е само Вишнево. След това руснаците изтърбушиха още складове в Киев и Одеса. Никой не казва какво е имало там,обаче праведната пропаганда изкара на амбразурата куцо, кьораво и сакато. Явно загубата е била крайно болезнена.

    14:47 17.07.2026

  • 30 Путин

    5 6 Отговор

    До коментар #3 от "Малиййй,":

    Аз съм най-хубавото нещо, което може да се случи на запада.

    14:48 17.07.2026

  • 31 1234

    8 11 Отговор
    24 кораба украински и чужди кораби са унищожени тази нощ в пристанищата на Одеса и Черморск, обаче за това няма статия, защо ;-)?

    Коментиран от #36, #42

    14:48 17.07.2026

  • 32 Анонимен

    6 5 Отговор
    А само преди 20 години един, с един танкер да стане нещо и почваха новини и документални филми за екокатастрофа.

    14:48 17.07.2026

  • 33 Застаховател

    4 5 Отговор
    Това са свежи пари за нови корита!

    14:49 17.07.2026

  • 34 54321

    11 7 Отговор

    До коментар #25 от ".....":

    Копейки, ще ви го обясня като за напръскани с кемтрейлс.Украйна не е нападала никого, че да печели. Украйна само се защитава от външната агресия. Единственото, което Украйна ще спечели, е своята независимост от руското влияние.Важното в случая не е дали Украйна ще спечели нещо въобще. Важното в случая е, че Путин и неговата Русия със сигурност ще загубят всичко!

    14:49 17.07.2026

  • 35 Путин

    4 8 Отговор

    До коментар #21 от "Европеец":

    Сорос ми нареди да сме "многоходови".

    14:49 17.07.2026

  • 36 Ами ти

    3 4 Отговор

    До коментар #31 от "1234":

    как разбра?

    Коментиран от #43

    14:50 17.07.2026

  • 37 Цеко

    8 5 Отговор

    До коментар #21 от "Европеец":

    Не се ли сещеш, че Путлер не може да го спре това унижение?! Наврял се е в землянката в Подмосковието и си чака ракетата, дето ще го торпилира финално.

    14:50 17.07.2026

  • 38 Докато го възстанови напълно

    3 3 Отговор

    До коментар #21 от "Европеец":

    , а може и да го поразшири евентуално с "коалиция на желаещите" . Необходимо е известно техническо време.

    14:50 17.07.2026

  • 39 Лумпи

    9 6 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Да не би Зеленски да нападна русия ,че го сравняваш с Хитлер.

    Коментиран от #53, #56

    14:51 17.07.2026

  • 40 Путин

    7 5 Отговор

    До коментар #21 от "Европеец":

    Не съм либерален, а страхлив.

    14:51 17.07.2026

  • 41 Конфликтът Федоров - Сирски

    4 6 Отговор
    Федоров потвърди, че е в конфликт с главнокомандващия Александър Сирски и с началника на Генералния щаб Андрей Гнатов, като заяви, че лично е настоявал и двамата да бъдат освободени от постовете си.

    По думите му те носят отговорност за големите загуби на фронта. Освен това ги обвини в издевателства над новобранците, включително във връзка със скандала около полка „Скала“, за който по-късно даде допълнителни примери,,,,,

    14:51 17.07.2026

  • 42 Цеко

    8 6 Отговор

    До коментар #31 от "1234":

    Щото са фейк руски пропаганди, за това...ама как да с есети русофилския ти закърнял мозък?!

    Коментиран от #45

    14:52 17.07.2026

  • 43 1234

    5 8 Отговор

    До коментар #36 от "Ами ти":

    Ами спри да четеш само украинска пропаганда, може да научиш и интересни неща.

    14:52 17.07.2026

  • 44 Димяща ушанка

    7 6 Отговор
    Утре влизам в Киев с 200!Груз 200!

    14:53 17.07.2026

  • 45 1234

    7 5 Отговор

    До коментар #42 от "Цеко":

    ракетите свършиха, Константиновка не е превзета, превзехте Крим, Курск падна, Украйна побеждава, хаха ;-)

    14:53 17.07.2026

  • 46 има ли козляци..

    5 6 Отговор
    ...доброволци за фронта Сър.

    Коментиран от #55, #61

    14:53 17.07.2026

  • 47 Руснак

    7 7 Отговор
    Даже в Украйна има протести....

    14:55 17.07.2026

  • 48 дерзайте либералите

    5 7 Отговор
    Продължавайте да храните наглите търтеи!

    14:55 17.07.2026

  • 49 Донбас рухна

    5 8 Отговор
    Птахи Мадьяра в ковчези. Разбитите бандеровци драпат към Краматорск.

    14:56 17.07.2026

  • 50 РМФ

    6 4 Отговор
    сега ще пусне на вода десетки нови корита!

    14:57 17.07.2026

  • 51 ИВАН

    4 4 Отговор
    Ние ги финансираме тия, заводите ни бачкат само за тях, а те ни замърсяват морето, че и без това си е мръсно .... абе спирайте я тая война

    14:57 17.07.2026

  • 52 Оня

    3 6 Отговор

    До коментар #11 от "Соломон":

    Както и РФ има право да направи няколко столици радиоактивни пустини. Нали така, п.омияр ?!?

    Коментиран от #58, #59, #64

    14:57 17.07.2026

  • 53 Ехоу

    2 2 Отговор

    До коментар #39 от "Лумпи":

    Чети Пенчо, чети - белким нещо ти влезе в главата!

    14:58 17.07.2026

  • 54 456377

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Нещо си се объркал, драги: Зеленски никого не е нападал..дори преглътна загубата на Крим..само мир да има! Но, страната му все пак бе нападната..щото великоимперските амбиции да джуджака граници нямат! Тъй, че опитай се да говориш истината...макар,че на крепостните не им се получава..никога

    15:00 17.07.2026

  • 55 има.

    7 4 Отговор

    До коментар #46 от "има ли козляци..":

    и.знасилени копейки

    Коментиран от #60

    15:01 17.07.2026

  • 56 Оня

    1 5 Отговор

    До коментар #39 от "Лумпи":

    Нямат допирни точки, наистина. Шут-ч.ифут, обичащ да смърка и да го л.апа - няма как да се докосне до Хитлер.

    15:02 17.07.2026

  • 57 ха ха хаааа

    6 1 Отговор

    До коментар #28 от "Много мъка очаква ненормалните урко фаши":

    "Свети" , 5 години вече ... 😀 Има ли нафта ?

    15:02 17.07.2026

  • 58 Цеко

    6 1 Отговор

    До коментар #52 от "Оня":

    Само дето вече не може...една ракета дори не могат да закарат нито до Париж, нито до Лондон...

    15:02 17.07.2026

  • 59 Аааааа нема,нема

    5 4 Отговор

    До коментар #52 от "Оня":

    На Путлера му е мил животеца.Жив е още благодарение на милоста на НАТО и Западът.

    Коментиран от #62

    15:03 17.07.2026

  • 60 Дако

    3 4 Отговор

    До коментар #55 от "има.":

    Дерзай козляк . Бързай че украйна може да превземе Москва и без тебе .
    Бързай да се включиш като победител ..чувалите са от нас ..

    15:04 17.07.2026

  • 61 има ли ошанки ..

    6 2 Отговор

    До коментар #46 от "има ли козляци..":

    Для сво -то ?

    Коментиран от #63

    15:04 17.07.2026

  • 62 нема друга такава простотия

    4 2 Отговор

    До коментар #59 от "Аааааа нема,нема":

    С конкурс ли ви избират или ви теглят на томбола ?!

    15:05 17.07.2026

  • 63 има има ...

    4 6 Отговор

    До коментар #61 от "има ли ошанки ..":

    ...само наевани козляци с разпрани ауспуси ..

    Коментиран от #70, #79

    15:06 17.07.2026

  • 64 Соломон

    4 1 Отговор

    До коментар #52 от "Оня":

    Е точно това нито има право нито ще я оставят без последствия както Украйна така и НАТО.През 94г Украйна си предаде ядрените заряди и ракети на русия в замяна на гаранции както за териториалната и цялост така и страните които гарантират това се задължават да не използват НИКОГА ядрено оръжие срещу нея.

    15:09 17.07.2026

  • 65 Цеко

    6 1 Отговор
    На Путя му докладвали, че ако изтрелят Орешник към западна Европа, се прихваща на 5-тата секунда от сателит и максимум някъде над Полша ще бъде унищожен...

    Коментиран от #67

    15:10 17.07.2026

  • 66 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК

    7 2 Отговор
    Блатарите изгубиха 90% от ръждивите си гемии без аналог, вече са поръчали на Конго и Лесото 1000 бамбукови сала,че да имат някъв военноморски башибозук за пред света!😀🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    15:11 17.07.2026

  • 67 Соломон

    7 1 Отговор

    До коментар #65 от "Цеко":

    Орешника се взриви във шахтата за изтрелване и всики които го обслужват са капут

    Коментиран от #78

    15:12 17.07.2026

  • 68 Гай Турий

    3 7 Отговор
    Укра ще падне чрез Одеса.

    15:12 17.07.2026

  • 69 стоян георгиев

    6 1 Отговор
    Робърт мадяр.ги изкърти.изтреби руския флот.в азовско море сега идва ред и на черно.вече.дава.имточните места на поразените кораби.другари спокойно това е украинска пропаганда утре влизате в киев във сряда в лисабон...

    Коментиран от #71

    15:13 17.07.2026

  • 70 пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА

    4 0 Отговор

    До коментар #63 от "има има ...":

    Масово блатните подлоги са или онанисти или се бамкат с мъже отзадика, Е. Минчев и той е от тях.факт!

    15:22 17.07.2026

  • 71 Баба ти

    1 5 Отговор

    До коментар #69 от "стоян георгиев":

    58 страни от Антантата пълнят укра с десетки хиляди различни видове дронове и ракети. Старлинк им дава картина. НАТОвци участват пряко в агресията и дават полетно задание на дроновете им. Укравемахтът само натиска бутона. Как искаш Русия да им отвърне?! - Най-вероятно с ЯО - бам-бум и войната прилючва за 10 минути. После всички, и ти мреш.

    Коментиран от #72, #74

    15:25 17.07.2026

  • 72 Искам

    3 1 Отговор

    До коментар #71 от "Баба ти":

    от твоите хапчета!

    15:26 17.07.2026

  • 73 Мишел

    4 1 Отговор
    Поради подозрения за връзки с Русия, в Унгария започна разследване за държавна измяна бившия външен министър Петер Сиярто. Съобщението беше направено по време на пресконференция на настоящия министър-председател. По-рано тази година изтекоха записи от разговори на Сиярто с руския външен министър Сергей Лавров, в които той предлага да помогне за облекчаване на санкциите срещу Русия на ниво Европейски съюз. Тогава на власт беше унгарското правителство на Виктор Орбан. От записите се разбра също, че Будапеща е изпълнявала поръчки на Кремъл в рамките на блока. Те могат да сочат държавна измяна от страна на Сиярто и изискват задълбочено разследване, заяви Мадяр.

    15:33 17.07.2026

  • 74 стоян георгиев

    5 1 Отговор

    До коментар #71 от "Баба ти":

    Преди това ще се къпя ма реката зимата щото няма да има газ и ток нали тролей?хах...хах забелязал ли си че всичките ти пожелания се сбъдват ама ма руснаците..хах ...и защо 58 страни поддържат украйна а ни една русия?

    15:36 17.07.2026

  • 75 Само така

    4 2 Отговор
    Кухи ми копейки, хайде бъдете малко по оригинални, че с тези коментари не памагате на руската Чума

    15:39 17.07.2026

  • 76 Цеко

    5 2 Отговор
    💥Не искам да дразня копейки, но преди малко Зеленски потвърди, че при удара по авиобаза „Енгелс-2“ вчера е унищожен поне един Ту-95МС – бомбардировачът, който изстрелва крилати ракети по украинските градове.😎

    Коментиран от #83

    15:40 17.07.2026

  • 77 Мишел

    1 5 Отговор
    За последното денонощие Русия е нанесла удари върху 23 украински кораби в четирите украински пристанища на Черно море. Ударите са заснети с безпилотници "Зала". С безпилотници Ланцет са атакувани и унищожени украински безекипажни катери в техни бази и при опит за атака срещу руски пристанища.

    15:42 17.07.2026

  • 78 варна

    4 2 Отговор

    До коментар #67 от "Соломон":

    имаше и доста пострадали ватенки при този инцидент с орешника

    15:44 17.07.2026

  • 79 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    2 1 Отговор

    До коментар #63 от "има има ...":

    Ние и другаря Путин ще се включим в този купон 😘

    15:46 17.07.2026

  • 80 Мишел

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "инфо":

    Взривът на склада с ракети и снаряди с обеднен уран е бил на двайсетина метра, в халета през улицата, от жилищните сгради. От експлозиите на снарядите и от разлетелите се ракети са разрушени и пострадали сгради на повече от стотици метри наоколо.

    15:53 17.07.2026

  • 81 И кои са

    0 1 Отговор
    Са така наречените международни санкции? Да не би да са гласувани в ООН.

    15:58 17.07.2026

  • 82 Путин

    0 0 Отговор
    Белоусов,колко корита ни останаха?

    16:02 17.07.2026

  • 83 Нито

    0 0 Отговор

    До коментар #76 от "Цеко":

    Е имало удари по тая авиобаза нито Зеленски ги е потвърждавал. Чисто и просто много ти работи фантазията от безсилие да представиш нещо победоносно за Украйна.

    16:04 17.07.2026

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