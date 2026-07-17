Украйна съобщи за атака срещу 12 кораба от руския "сенчест флот" в Черно море

Украйна е атакувала 12 кораба от руския т.нар. "сенчест флот" в Черно море през нощта срещу четвъртък, съобщи в Telegram командващият украинските Сили за безпилотни системи Роберт Бровди, цитиран от Политико, предава News.bg.
По думите му операцията е насочена към прекъсване на доставките на петрол, горива и други товари за окупираните райони на Източна Украйна и Крим, както и към ограничаване на възможностите на Москва да заобикаля международните санкции.
"Целта е да бъде парализирана логистиката за превоз на петрол, горива и товари, използвана за заобикаляне на санкциите", заяви Бровди.
Киев отчита десетки поразени плавателни съдове
Според Бровди през последните десет дни украинските сили са поразили общо 159 плавателни съда, които Киев определя като част от руския "сенчест флот" - 117 в Азовско море и 42 в Черно море.
Тези данни не са независимо потвърдени.
Засилени удари по руската логистика
През последните седмици Украйна значително увеличи атаките срещу руската енергийна и логистична инфраструктура. Сред основните цели са петролни рафинерии, складове за горива и танкери, използвани по логистичния маршрут "Новоросия 280", който свързва Русия с окупираните украински територии и Крим.
Според украинските власти ударите са довели до сериозни затруднения с електроснабдяването и водоснабдяването в окупираните райони.
Операция "Молочка"
По информация на Киев, в опит да компенсира затруднените доставки, Русия е увеличила превоза на горива с малки плавателни съдове през Азовско и Черно море, използвайки маршрути между южните руски пристанища и окупирания Крим.
В отговор украинските Сили за безпилотни системи започнаха през юли операция "Молочка" ("Москва ще падне чрез Крим"), чиято основна цел е допълнително да наруши руските вериги за доставки към окупираните територии.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
Коментиран от #12, #21, #23, #24, #39, #54
14:28 17.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Малиййй,
Коментиран от #30
14:29 17.07.2026
4 И аз днес се опитах
Без повече коментар за резултата от атаката
14:30 17.07.2026
5 Без име
Коментиран от #15, #17
14:30 17.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Оцет Паниций
14:31 17.07.2026
8 инфо
Ето къде крият снарядите Украинските нацисти.
Коментиран от #29, #80
14:31 17.07.2026
9 Оооо
14:31 17.07.2026
10 Украйна какво съобщи
Знаем, че лъже.
Затова закрихте руските медии, но ние пак влизаме където си искаме и си гледаме каквото си шем и знаем, че Украйна лъже наред:))
14:31 17.07.2026
11 Соломон
До коментар #2 от "Китай":Да го дuh@ Китай и ООН. Украйна има право да се защитава както намери за добре
Коментиран от #52
14:32 17.07.2026
12 Сатанизирания
До коментар #1 от "Сатана Z":Сложи на вован мустачки и ще видиш приликата .. 😀
14:32 17.07.2026
13 Гоорил
14:33 17.07.2026
14 урко
14:33 17.07.2026
15 урко
До коментар #5 от "Без име":Е къ, дойче зеле ще го потвърди..Тия в тоя сайт са им фенове
14:35 17.07.2026
16 ха ха ха ...
Че то няма толкова кораби общо от всички държави граничещи с Черно море..
Включително Турция , България ,Румъния .....
Коментиран от #18
14:35 17.07.2026
17 Аааааа има,има
До коментар #5 от "Без име":Моцква още не е признала за крайцера Москва.🥳
14:36 17.07.2026
18 Тези
До коментар #16 от "ха ха ха ...":с Русия ли ги сравняваш?
14:36 17.07.2026
19 Глас от Кремъл
Коментиран от #22
14:39 17.07.2026
20 Д ЕБИЛ Христов/80 проценовият
14:39 17.07.2026
21 Европеец
До коментар #1 от "Сатана Z":Не знам за Хитлер..... Ама знам, че по времето на Великия Съветски съюз никой не би посмял да атакува танкери превозващи руски Петрол..... А либералния Путин се чудя до кога ще допуска това унижение.....
Коментиран от #35, #37, #38, #40
14:40 17.07.2026
22 да питам
До коментар #19 от "Глас от Кремъл":А подводницата имаше , ли ?
14:43 17.07.2026
23 Хахахаха
До коментар #1 от "Сатана Z":Тупин също като хитлер е разпространявал щуротии. И кво от това?
14:43 17.07.2026
24 доставките на горива към БГ плажовете
До коментар #1 от "Сатана Z":по море значително ще се увеличава. На всеки спасителен пост ще се инсталира бензино колонка -))
14:44 17.07.2026
25 .....
Коментиран от #34
14:45 17.07.2026
26 Путин
До коментар #2 от "Китай":Сорос ми нареди да сме "многоходови"
14:46 17.07.2026
27 .....
Заслужена почивка на морското дъно.
14:47 17.07.2026
28 Много мъка очаква ненормалните урко фаши
Коментиран от #57
14:47 17.07.2026
29 Баце,
До коментар #8 от "инфо":Не е само Вишнево. След това руснаците изтърбушиха още складове в Киев и Одеса. Никой не казва какво е имало там,обаче праведната пропаганда изкара на амбразурата куцо, кьораво и сакато. Явно загубата е била крайно болезнена.
14:47 17.07.2026
30 Путин
До коментар #3 от "Малиййй,":Аз съм най-хубавото нещо, което може да се случи на запада.
14:48 17.07.2026
31 1234
Коментиран от #36, #42
14:48 17.07.2026
32 Анонимен
14:48 17.07.2026
33 Застаховател
14:49 17.07.2026
34 54321
До коментар #25 от ".....":Копейки, ще ви го обясня като за напръскани с кемтрейлс.Украйна не е нападала никого, че да печели. Украйна само се защитава от външната агресия. Единственото, което Украйна ще спечели, е своята независимост от руското влияние.Важното в случая не е дали Украйна ще спечели нещо въобще. Важното в случая е, че Путин и неговата Русия със сигурност ще загубят всичко!
14:49 17.07.2026
35 Путин
До коментар #21 от "Европеец":Сорос ми нареди да сме "многоходови".
14:49 17.07.2026
36 Ами ти
До коментар #31 от "1234":как разбра?
Коментиран от #43
14:50 17.07.2026
37 Цеко
До коментар #21 от "Европеец":Не се ли сещеш, че Путлер не може да го спре това унижение?! Наврял се е в землянката в Подмосковието и си чака ракетата, дето ще го торпилира финално.
14:50 17.07.2026
38 Докато го възстанови напълно
До коментар #21 от "Европеец":, а може и да го поразшири евентуално с "коалиция на желаещите" . Необходимо е известно техническо време.
14:50 17.07.2026
39 Лумпи
До коментар #1 от "Сатана Z":Да не би Зеленски да нападна русия ,че го сравняваш с Хитлер.
Коментиран от #53, #56
14:51 17.07.2026
40 Путин
До коментар #21 от "Европеец":Не съм либерален, а страхлив.
14:51 17.07.2026
41 Конфликтът Федоров - Сирски
По думите му те носят отговорност за големите загуби на фронта. Освен това ги обвини в издевателства над новобранците, включително във връзка със скандала около полка „Скала“, за който по-късно даде допълнителни примери,,,,,
14:51 17.07.2026
42 Цеко
До коментар #31 от "1234":Щото са фейк руски пропаганди, за това...ама как да с есети русофилския ти закърнял мозък?!
Коментиран от #45
14:52 17.07.2026
43 1234
До коментар #36 от "Ами ти":Ами спри да четеш само украинска пропаганда, може да научиш и интересни неща.
14:52 17.07.2026
44 Димяща ушанка
14:53 17.07.2026
45 1234
До коментар #42 от "Цеко":ракетите свършиха, Константиновка не е превзета, превзехте Крим, Курск падна, Украйна побеждава, хаха ;-)
14:53 17.07.2026
46 има ли козляци..
Коментиран от #55, #61
14:53 17.07.2026
47 Руснак
14:55 17.07.2026
48 дерзайте либералите
14:55 17.07.2026
49 Донбас рухна
14:56 17.07.2026
50 РМФ
14:57 17.07.2026
51 ИВАН
14:57 17.07.2026
52 Оня
До коментар #11 от "Соломон":Както и РФ има право да направи няколко столици радиоактивни пустини. Нали така, п.омияр ?!?
Коментиран от #58, #59, #64
14:57 17.07.2026
53 Ехоу
До коментар #39 от "Лумпи":Чети Пенчо, чети - белким нещо ти влезе в главата!
14:58 17.07.2026
54 456377
До коментар #1 от "Сатана Z":Нещо си се объркал, драги: Зеленски никого не е нападал..дори преглътна загубата на Крим..само мир да има! Но, страната му все пак бе нападната..щото великоимперските амбиции да джуджака граници нямат! Тъй, че опитай се да говориш истината...макар,че на крепостните не им се получава..никога
15:00 17.07.2026
55 има.
До коментар #46 от "има ли козляци..":и.знасилени копейки
Коментиран от #60
15:01 17.07.2026
56 Оня
До коментар #39 от "Лумпи":Нямат допирни точки, наистина. Шут-ч.ифут, обичащ да смърка и да го л.апа - няма как да се докосне до Хитлер.
15:02 17.07.2026
57 ха ха хаааа
До коментар #28 от "Много мъка очаква ненормалните урко фаши":"Свети" , 5 години вече ... 😀 Има ли нафта ?
15:02 17.07.2026
58 Цеко
До коментар #52 от "Оня":Само дето вече не може...една ракета дори не могат да закарат нито до Париж, нито до Лондон...
15:02 17.07.2026
59 Аааааа нема,нема
До коментар #52 от "Оня":На Путлера му е мил животеца.Жив е още благодарение на милоста на НАТО и Западът.
Коментиран от #62
15:03 17.07.2026
60 Дако
До коментар #55 от "има.":Дерзай козляк . Бързай че украйна може да превземе Москва и без тебе .
Бързай да се включиш като победител ..чувалите са от нас ..
15:04 17.07.2026
61 има ли ошанки ..
До коментар #46 от "има ли козляци..":Для сво -то ?
Коментиран от #63
15:04 17.07.2026
62 нема друга такава простотия
До коментар #59 от "Аааааа нема,нема":С конкурс ли ви избират или ви теглят на томбола ?!
15:05 17.07.2026
63 има има ...
До коментар #61 от "има ли ошанки ..":...само наевани козляци с разпрани ауспуси ..
Коментиран от #70, #79
15:06 17.07.2026
64 Соломон
До коментар #52 от "Оня":Е точно това нито има право нито ще я оставят без последствия както Украйна така и НАТО.През 94г Украйна си предаде ядрените заряди и ракети на русия в замяна на гаранции както за териториалната и цялост така и страните които гарантират това се задължават да не използват НИКОГА ядрено оръжие срещу нея.
15:09 17.07.2026
65 Цеко
Коментиран от #67
15:10 17.07.2026
66 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК
15:11 17.07.2026
67 Соломон
До коментар #65 от "Цеко":Орешника се взриви във шахтата за изтрелване и всики които го обслужват са капут
Коментиран от #78
15:12 17.07.2026
68 Гай Турий
15:12 17.07.2026
69 стоян георгиев
Коментиран от #71
15:13 17.07.2026
70 пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА
До коментар #63 от "има има ...":Масово блатните подлоги са или онанисти или се бамкат с мъже отзадика, Е. Минчев и той е от тях.факт!
15:22 17.07.2026
71 Баба ти
До коментар #69 от "стоян георгиев":58 страни от Антантата пълнят укра с десетки хиляди различни видове дронове и ракети. Старлинк им дава картина. НАТОвци участват пряко в агресията и дават полетно задание на дроновете им. Укравемахтът само натиска бутона. Как искаш Русия да им отвърне?! - Най-вероятно с ЯО - бам-бум и войната прилючва за 10 минути. После всички, и ти мреш.
Коментиран от #72, #74
15:25 17.07.2026
72 Искам
До коментар #71 от "Баба ти":от твоите хапчета!
15:26 17.07.2026
73 Мишел
15:33 17.07.2026
74 стоян георгиев
До коментар #71 от "Баба ти":Преди това ще се къпя ма реката зимата щото няма да има газ и ток нали тролей?хах...хах забелязал ли си че всичките ти пожелания се сбъдват ама ма руснаците..хах ...и защо 58 страни поддържат украйна а ни една русия?
15:36 17.07.2026
75 Само така
15:39 17.07.2026
76 Цеко
Коментиран от #83
15:40 17.07.2026
77 Мишел
15:42 17.07.2026
78 варна
До коментар #67 от "Соломон":имаше и доста пострадали ватенки при този инцидент с орешника
15:44 17.07.2026
79 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф
До коментар #63 от "има има ...":Ние и другаря Путин ще се включим в този купон 😘
15:46 17.07.2026
80 Мишел
До коментар #8 от "инфо":Взривът на склада с ракети и снаряди с обеднен уран е бил на двайсетина метра, в халета през улицата, от жилищните сгради. От експлозиите на снарядите и от разлетелите се ракети са разрушени и пострадали сгради на повече от стотици метри наоколо.
15:53 17.07.2026
81 И кои са
15:58 17.07.2026
82 Путин
16:02 17.07.2026
83 Нито
До коментар #76 от "Цеко":Е имало удари по тая авиобаза нито Зеленски ги е потвърждавал. Чисто и просто много ти работи фантазията от безсилие да представиш нещо победоносно за Украйна.
16:04 17.07.2026