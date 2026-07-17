Украйна съобщи за атака срещу 12 кораба от руския "сенчест флот" в Черно море

Украйна е атакувала 12 кораба от руския т.нар. "сенчест флот" в Черно море през нощта срещу четвъртък, съобщи в Telegram командващият украинските Сили за безпилотни системи Роберт Бровди, цитиран от Политико, предава News.bg.

По думите му операцията е насочена към прекъсване на доставките на петрол, горива и други товари за окупираните райони на Източна Украйна и Крим, както и към ограничаване на възможностите на Москва да заобикаля международните санкции.

"Целта е да бъде парализирана логистиката за превоз на петрол, горива и товари, използвана за заобикаляне на санкциите", заяви Бровди.

Киев отчита десетки поразени плавателни съдове

Според Бровди през последните десет дни украинските сили са поразили общо 159 плавателни съда, които Киев определя като част от руския "сенчест флот" - 117 в Азовско море и 42 в Черно море.

Тези данни не са независимо потвърдени.

Засилени удари по руската логистика

През последните седмици Украйна значително увеличи атаките срещу руската енергийна и логистична инфраструктура. Сред основните цели са петролни рафинерии, складове за горива и танкери, използвани по логистичния маршрут "Новоросия 280", който свързва Русия с окупираните украински територии и Крим.

Според украинските власти ударите са довели до сериозни затруднения с електроснабдяването и водоснабдяването в окупираните райони.

Операция "Молочка"

По информация на Киев, в опит да компенсира затруднените доставки, Русия е увеличила превоза на горива с малки плавателни съдове през Азовско и Черно море, използвайки маршрути между южните руски пристанища и окупирания Крим.

В отговор украинските Сили за безпилотни системи започнаха през юли операция "Молочка" ("Москва ще падне чрез Крим"), чиято основна цел е допълнително да наруши руските вериги за доставки към окупираните територии.