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ООН осъди атаките срещу гражданска инфраструктура в Близкия изток

ООН осъди атаките срещу гражданска инфраструктура в Близкия изток

17 Юли, 2026 22:47 741 5

  • иран-
  • сащ-
  • ормузки проток-
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  • близък изток-
  • антонио гутериш

Генералният секретар остава дълбоко загрижен относно продължаващата военна ескалация между Иран и Съединените щати

ООН осъди атаките срещу гражданска инфраструктура в Близкия изток - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш осъди днес атаките срещу гражданската инфраструктура в Близкия изток, наричайки ги "неприемливи“, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Иран обвинява САЩ, че атакуват иранските транспортни и телекомуникационни мрежи, и обяви, че по тази причина предприема "ответни" действия, посочва АФП.

"Генералният секретар остава дълбоко загрижен относно продължаващата военна ескалация между Иран и Съединените щати“, заяви говорителят на Гутериш - Фархан Хак, на брифинг за пресата. "Той е особено обезпокоен от атаките срещу гражданската инфраструктура в Иран и в целия регион. Такива атаки са неприемливи“, добави Хак.

Министерството на електроенергията на Кувейт обяви по-рано днес, че кувейтска електроцентрала е била ударена при иранска атака и са нанесени щети. Въоръжените сили на Йордания, Бахрейн и Катар обявиха на свой ред, че остават в готовност да отразяват въздушни атаки.

На този фон Военноморските сили на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) са атакували плавателен съд в Ормузкия проток, който е пренебрегнал предупреждения и се е опитал да премине без разрешение от гвардията, предаде Ройтерс, като се позова на иранската агенция Тасним.

Същевременно друга иранска агенция - Нур, съобщи, че са чути експлозии в иранския пристанищен град Бандар Абас. Градът се намира на иранския бряг на Ормузкия проток.

Ройтерс прави уговорката, че не може да провери по независим път информация от други източници, според които при атаката в Бандар Абас е била убита жена, а детето ѝ е било ранено.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    14 1 Отговор
    Нещо санкции ,Манции за лудия евреин.....ооН-смешковци....

    22:51 17.07.2026

  • 2 Гутериш пияндурника

    8 0 Отговор
    ООН никои не ги бръсне за слива!
    Може си осъждат колкото си искат каквото си искат
    Те са г-н никои!

    23:01 17.07.2026

  • 3 ; глюпости

    0 3 Отговор
    Ударите срещу Украйна срещу гражданска "инфраструктура " , не са на дневен ред , а ?

    Коментиран от #5

    23:06 17.07.2026

  • 4 А50

    8 0 Отговор
    Абе ние помощи за Иран няма ли да пращаме. Или агресорът в случая ни се явява "стратегически партньор"

    23:06 17.07.2026

  • 5 А50

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "; глюпости":

    Мостовете на Днепър са си цели, 404 бута мостове при отстъпване

    23:07 17.07.2026

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