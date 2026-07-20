Иран атакува отново Кувейт и Бахрейн с ракети и дронове

Иран този следобед отново атакува Кувейт и Бахрейн с ракети и дронове, предаде ДПА, като се позова на изявление на кувейтската армия и на бахрейнското Министерство на вътрешните работи, съобщи БТА.

Това е втората за днес иранска атака срещу двете страни, които са сред ключовите съюзници на САЩ в региона.

В публикуваното в социалната мрежа Екс изявление на кувейтската армия се посочва, че всички взривове, които са се чули на територията на страната, са предизвикани от ракети прехващачи. В текста не се оповестяват повече подробности и не се казва нищо за жертви или материални щети.

Сирените за въздушна тревога бяха задействани отново и в островната държава в Персийския залив Бахрейн, като тамошното Министерство на вътрешните работи призова всички граждани да се укрият.

Иранската армия отговори на продължаващата американска кампания срещу Ислямската република с ответни удари срещу близкоизточни държави, в които са разположени американски военни бази.

Цените на петрола останаха почти без промяна в днешната търговия, след като по-ранният им ръст беше обърнат заради подновени надеждти за подновяване на преговорите между САЩ и Иран, които компенсираха опасенията, породени от обявената от йеменските хути морска блокада срещу Саудитска Арабия, съобщи икономическото издание „Яху файнънс“.

По-рано през деня котировките достигнаха най-високите си нива за повече от месец заради опасения от прекъсвания в доставките през Ормузкия проток.