Иран атакува отново Кувейт и Бахрейн с ракети и дронове

Иран този следобед отново атакува Кувейт и Бахрейн с ракети и дронове, предаде ДПА, като се позова на изявление на кувейтската армия и на бахрейнското Министерство на вътрешните работи, съобщи БТА.
Това е втората за днес иранска атака срещу двете страни, които са сред ключовите съюзници на САЩ в региона.
В публикуваното в социалната мрежа Екс изявление на кувейтската армия се посочва, че всички взривове, които са се чули на територията на страната, са предизвикани от ракети прехващачи. В текста не се оповестяват повече подробности и не се казва нищо за жертви или материални щети.
Сирените за въздушна тревога бяха задействани отново и в островната държава в Персийския залив Бахрейн, като тамошното Министерство на вътрешните работи призова всички граждани да се укрият.
Иранската армия отговори на продължаващата американска кампания срещу Ислямската република с ответни удари срещу близкоизточни държави, в които са разположени американски военни бази.
Цените на петрола останаха почти без промяна в днешната търговия, след като по-ранният им ръст беше обърнат заради подновени надеждти за подновяване на преговорите между САЩ и Иран, които компенсираха опасенията, породени от обявената от йеменските хути морска блокада срещу Саудитска Арабия, съобщи икономическото издание „Яху файнънс“.
По-рано през деня котировките достигнаха най-високите си нива за повече от месец заради опасения от прекъсвания в доставките през Ормузкия проток.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А защо не?
18:38 20.07.2026
2 Скоро
18:39 20.07.2026
3 Робот
Коментиран от #6, #10
18:40 20.07.2026
4 И НА АРАБИТЕ
18:43 20.07.2026
5 Путин
18:43 20.07.2026
6 Путин
До коментар #3 от "Робот":Не можем, тече от потура.
18:44 20.07.2026
7 Мислещ
18:47 20.07.2026
8 Не може
18:50 20.07.2026
9 име
18:51 20.07.2026
10 Според теб откъде имат хиперзвукови
До коментар #3 от "Робот":ракети? А чия спътникова навигация използват за прецизни удари на далечни разстояния?
Мисли джензи , мисли.Знам че ти е несвойнствено , но опитай!
Коментиран от #12
18:54 20.07.2026
11 Някой
18:55 20.07.2026
12 име
До коментар #10 от "Според теб откъде имат хиперзвукови":Иран са изтреляли свои спътници с китайски ракети-носители. Както и са купували спътници. Интересното е, че в "свободния" свят бяха забранени платените услуги за сателитно наблюдение само над краварските бази. Това за да не се виждат пораженията от иранските удари.
18:58 20.07.2026
13 Сатана Z
Ама кака Пена казва;
Не може ем юуйу у "птичката" и душата в Рая"
19:00 20.07.2026
14 Ритници в главата на мръсната Саяна
19:01 20.07.2026
15 Дрон удари мръсната Саяна
19:01 20.07.2026
16 Бащата на мръсната Саяна
19:02 20.07.2026
17 Прегазена размазана мръсната Саяна
19:02 20.07.2026
18 Сатана Z
19:02 20.07.2026
19 Фори
19:06 20.07.2026