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Иран атакува отново Кувейт и Бахрейн с ракети и дронове

Иран атакува отново Кувейт и Бахрейн с ракети и дронове

20 Юли, 2026 18:35 682 19

  • иран-
  • сащ-
  • кувейт-
  • бахрейн-
  • ормузки проток

Иранската армия отговори на продължаващата американска кампания срещу Ислямската република с ответни удари срещу близкоизточни държави

Иран атакува отново Кувейт и Бахрейн с ракети и дронове - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Иран този следобед отново атакува Кувейт и Бахрейн с ракети и дронове, предаде ДПА, като се позова на изявление на кувейтската армия и на бахрейнското Министерство на вътрешните работи, съобщи БТА.

Това е втората за днес иранска атака срещу двете страни, които са сред ключовите съюзници на САЩ в региона.

В публикуваното в социалната мрежа Екс изявление на кувейтската армия се посочва, че всички взривове, които са се чули на територията на страната, са предизвикани от ракети прехващачи. В текста не се оповестяват повече подробности и не се казва нищо за жертви или материални щети.

Сирените за въздушна тревога бяха задействани отново и в островната държава в Персийския залив Бахрейн, като тамошното Министерство на вътрешните работи призова всички граждани да се укрият.

Иранската армия отговори на продължаващата американска кампания срещу Ислямската република с ответни удари срещу близкоизточни държави, в които са разположени американски военни бази.

Цените на петрола останаха почти без промяна в днешната търговия, след като по-ранният им ръст беше обърнат заради подновени надеждти за подновяване на преговорите между САЩ и Иран, които компенсираха опасенията, породени от обявената от йеменските хути морска блокада срещу Саудитска Арабия, съобщи икономическото издание „Яху файнънс“.

По-рано през деня котировките достигнаха най-високите си нива за повече от месец заради опасения от прекъсвания в доставките през Ормузкия проток.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А защо не?

    17 2 Отговор
    Само американосите ли имат право да бомбардират? Иранците ще му оскубят топето на Донъта.

    18:38 20.07.2026

  • 2 Скоро

    10 0 Отговор
    и у вас.

    18:39 20.07.2026

  • 3 Робот

    8 2 Отговор
    Така ли няма кой да удари едно рамо на Иран...? Някой луд като КИМ ЧЕН. ?

    Коментиран от #6, #10

    18:40 20.07.2026

  • 4 И НА АРАБИТЕ

    6 0 Отговор
    Са им малко патриотите. Мирчев ги е прибрал.

    18:43 20.07.2026

  • 5 Путин

    3 11 Отговор
    Иран не са "многходови" сър вули като нас.

    18:43 20.07.2026

  • 6 Путин

    2 7 Отговор

    До коментар #3 от "Робот":

    Не можем, тече от потура.

    18:44 20.07.2026

  • 7 Мислещ

    12 2 Отговор
    Евроатлантици нали уж защитавате нападнатите не чувам да защитавате Иран

    18:47 20.07.2026

  • 8 Не може

    5 0 Отговор
    Не може агресора да не получава отговор на нападенията си ще броим загиналите американци в базите в чужди държави.

    18:50 20.07.2026

  • 9 име

    5 0 Отговор
    Думкайте по ционистите, те се кефят да им правите дупки в железния гевгир. Може и към Бългapиcтaн да пратите някоя ракета, краваски бази и самолети колкото искате има тук.

    18:51 20.07.2026

  • 10 Според теб откъде имат хиперзвукови

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Робот":

    ракети? А чия спътникова навигация използват за прецизни удари на далечни разстояния?
    Мисли джензи , мисли.Знам че ти е несвойнствено , но опитай!

    Коментиран от #12

    18:54 20.07.2026

  • 11 Някой

    7 0 Отговор
    Кажете истината, се. Иран не удря държавите Бахрейн и Кувейт, а американските военни обекти в тези страни. Има голяма разлика.

    18:55 20.07.2026

  • 12 име

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Според теб откъде имат хиперзвукови":

    Иран са изтреляли свои спътници с китайски ракети-носители. Както и са купували спътници. Интересното е, че в "свободния" свят бяха забранени платените услуги за сателитно наблюдение само над краварските бази. Това за да не се виждат пораженията от иранските удари.

    18:58 20.07.2026

  • 13 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Жълтопаветните тролове на Мирчев хем не искат американски самолети в България,хем искат Иран да падне .
    Ама кака Пена казва;
    Не може ем юуйу у "птичката" и душата в Рая"

    19:00 20.07.2026

  • 14 Ритници в главата на мръсната Саяна

    3 1 Отговор
    Бащата на мръсната Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    19:01 20.07.2026

  • 15 Дрон удари мръсната Саяна

    3 1 Отговор
    А бащата на мръсната Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    19:01 20.07.2026

  • 16 Бащата на мръсната Саяна

    3 1 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    19:02 20.07.2026

  • 17 Прегазена размазана мръсната Саяна

    3 1 Отговор
    Бащата на мръсната Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    19:02 20.07.2026

  • 18 Сатана Z

    1 0 Отговор
    САЩ ще изтеглят военните си от Бахрейн,Кувейт и другите военни бази и ще ги настанят в България да ги пазим от Иранските хиперзвукови ракети.

    19:02 20.07.2026

  • 19 Фори

    1 0 Отговор
    Да не бутнат на някой четириилядник апартамента в Дубай че къде ще ходят след войната в Украйна?

    19:06 20.07.2026

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