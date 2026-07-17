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Иран е атакувал американска военна база в Катар, за да „накаже агресора“

Иран е атакувал американска военна база в Катар, за да „накаже агресора“

17 Юли, 2026 16:14 1 234 45

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Корпусът на гвардейците на Ислямската република заяви, че е бомбардирал и американски военни самолети, разположени в Йордания

Иран е атакувал американска военна база в Катар, за да „накаже агресора“ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) днес заяви, че е атакувал американски радарни системи и военни самолети в Катар, за да “накаже агресора”, в отговор на атаките, извършени през нощта срещу Иран, предаде Франс прес, съобщи БТА.

“В отговор на операциите, проведени през изминалата нощ, смелите бойци на военновъздушните сили на Революционната гвардия нанесоха тежък и изненадващ удар срещу американската военновъздушна база “Ал Удейда” в Катар, за да накажат агресора и американската армия, които убиват деца”, се казва в изявлението на КГИР.

Корпусът на гвардейците на Ислямската република заяви, че е бомбардирал американски военни самолети, разположени в Йордания, с ракети и дронове в отговор на американските удари по цели в Иран през нощта, предаде Франс прес.

В изявление на Корпуса се казва, че няколко самолета за презареждане и американски изтребители са били унищожени, а на много други са причинени материални щети.

Корпусът призова йорданците да атакуват интереси на „агресивните и враждебни към исляма американци“ в тяхната страна, която е един от основните регионални съюзници на Вашингтон.

Същевременно Кувейт обяви, че една от електрическите ѝ централи е била засегната при иранска атака. Причинени са щети. В централата са се осъществявали и операции по дестилация на вода.

При иранските удари по нея е възникнал пожар и са пострадали няколко производствени звена, съобщи иранското министерство на енергетиката.

Кувейтска електроцентрала е била ударена при иранска атака и са нанесени щети, предаде Франс прес, позовавайки се на властите, пише БТА.

“Една от инсталациите за производство на енергия и дестилация на вода беше атакувана като част от иранската агресия, което предизвика пожар, щети и разрушение на няколко съоръжения за продукция”, съобщи Министерството на електроенергията в изявление и призова потребителите “да намалят консумацията по време на този изключителен период”.

Пожарникарите вече са овладели пламъците, а технически екипи са започнали да оценяват щетите, като са осигурили централата и работят за възможно най-бързото възстановяване на засегнатите агрегати за производство на електроенергия, се добавя в изявлението.

Иран днес заяви, че е нанесъл нови удари на американски съоръжения в Близкия изток, включително първата директна атака срещу Сирия, след шестата нощ на американски удари срещу ирански военни съоръжения.

Рано тази сутрин иранската армия съобщи, че е атакувала американски бази в Бахрейн и Кувейт.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хайманей

    18 3 Отговор
    Защо са кавичките!

    Коментиран от #4, #15, #25, #45

    16:15 17.07.2026

  • 2 Гергана

    3 2 Отговор
    ШТИСАЙРЯФОСТАТЪ

    16:18 17.07.2026

  • 3 Истината

    21 3 Отговор
    Ненормалните европейци не осъзнават
    (или поне на лидерите Лайден, Мерц и Макрон не им пука),

    че войната на САЩ в Иран доразрушава икономиките на ЕС.

    А сега трябва да се мисли и за милиони мигранти -
    ако няма вода и електричество ... при 50 градуса Целзий...

    Коментиран от #23

    16:18 17.07.2026

  • 4 ХА ХА ХА

    14 4 Отговор

    До коментар #1 от "Хайманей":

    Политкоректни са ... Все пак ни управлява Тръмпист ...

    16:20 17.07.2026

  • 5 гост

    5 18 Отговор
    Закривай тази терористична държава...само ислям и терор...

    Коментиран от #9, #12

    16:21 17.07.2026

  • 6 СЛЕД ТАЗИ АТАКА

    21 3 Отговор
    Май вече няма такава база там.

    16:22 17.07.2026

  • 7 Сатана Z

    25 4 Отговор
    По всичко изглежда ,че Иран е наказал агресора Тръмп

    16:22 17.07.2026

  • 8 гост

    5 15 Отговор
    The Telegraph: Украйна превърна Азовско море в гробище за руски кораби ! Интензивните украински удари по търговски морски маршрут – приблизително по един на удар на всеки два часа – ефективно спряха трафика по ключова линия за руски доставки, в кампания с малко паралели в историята на съвременната война, коментира изданието Украинските дронове се носят над корабните морски пътища в Азовско море, докато не зърнат кораб, който да унищожат, пише The Telegraph
    Разпръснати по водите долу руски танкери – бавни, незащитени кораби с товароносимост около 7000 тона – плават към окупирания Кримски полуостров. Експлозии осветиха нощното небе, докато дроновете се спускаха един след друг. На сутринта сателитни изображения уловиха дим, все още издигащ се от корпуса на една от ударените кораби. Тази атака от 14 юли докара броя на ударените руски кораби в Азовско море до 116 за едноседмична кампания, съобщават украинските сили. Тези интензивни украински удари по търговски морски маршрут – приблизително по един на удар на всеки два часа – ефективно спряха трафика по ключова линия за руски доставки, в кампания с малко паралели в историята на съвременната война. „Сенчестият флот се изчерпва“, каза във връзка със случващото се майор Роберт Бровди (Мадяр), командир на Силите за безпилотни системи.

    Коментиран от #31

    16:23 17.07.2026

  • 9 Ветеран от протеста

    6 4 Отговор

    До коментар #5 от "гост":

    Дългия ,наблюдавай фризера ,че хванаха горещините и да не умиришеш накрая маалата .

    Коментиран от #10, #14

    16:23 17.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 гост

    19 4 Отговор
    Руски ФАБ 3000 порази във Харков команден пункт за управление на дронове отговорен за ударите по Крим и разположен в сграда между жилищни блокове и го изравни със земята ,а 50 от Птахите на Мадяр отлетяха към Вечните Ловни Полета да продължат там героичното си дело 😂😂😂 !

    Коментиран от #13, #20, #22

    16:28 17.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Криси Патрашкова

    7 3 Отговор

    До коментар #11 от "гост":

    Ооох дано се оправят момчетата ,че хич не понасям насилие ,даже по новините !

    16:29 17.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Механик

    14 3 Отговор

    До коментар #1 от "Хайманей":

    Тъкмо то щях да питам и аз. И ми се иска някоя жълтопаветна чорба да ми каже, има ли някакви признаци по които САЩ да се отличават от агресор?

    16:31 17.07.2026

  • 16 Ами Те

    7 1 Отговор
    там си се пушкат един друг ама страда останалия свят и най вече Европа ръководена от отворковци с празни тикви...

    16:32 17.07.2026

  • 17 Бизнес Инсайдър

    14 2 Отговор
    Иран с този удар е излекувал окончателно повечето американски военни в базата в Катар страдащи от катар ,а и не само тях .

    16:33 17.07.2026

  • 18 мишена или защита

    9 2 Отговор
    Който има база на саш не е на добре...

    16:34 17.07.2026

  • 19 Сатана Z

    7 1 Отговор
    Корпусът на гвардейците на ислямската революция (IRGC) съобщи, че ударите по американски бази в Катар са унищожили и повредили няколко танкера за зареждане с гориво на американските военновъздушни сили и са засегнали различни наземни инфраструктурни обекти, включително радарни системи и командно-контролни центрове.

    16:34 17.07.2026

  • 20 гост

    3 2 Отговор

    До коментар #11 от "гост":

    Абе и аз греша по някога ,базата на дроновъдите е била в Херсон,дет се вика все с Х почват,често бъркам и Хасково с Хюстън 😂😂😂 .

    16:35 17.07.2026

  • 21 Сатана Z

    4 1 Отговор
    Събитията в Залива от сутринта;
    Краварите го отнасят като Украинците в Константиновка
    ➡️ Ирански атаки срещу американски цели в региона:

    🇧🇭 Бахрейн:
    Съобщени са удари по щаба на 5-ти флот на ВМС на САЩ, военновъздушната база Сахир, военноморската база в Ал Хид и американски лагер в Ал Хамала. Освен това, дронове камикадзе „Араш“ са насочени към обекти, в които са разположени американски хеликоптери и разузнавателни самолети P-8 Poseidon.

    🇰🇼 Кувейт:
    Съобщени са удари по американски радарни станции и мобилни ракетни установки близо до иракската граница. След атаките избухнаха големи пожари в американски военни съоръжения.

    🇶🇦 Катар:
    Съобщени са серии от удари по американски военни бази.

    🇯🇴 Йордания:
    Съобщени са удари по американски военни съоръжения в страната.

    🇮🇶 Ирак:
    Съобщава се за атака срещу американска база близо до летище Ербил.

    ➡️ Американски атаки срещу Иран:

    🇮🇷 САЩ нанесоха удари от територията на мюсюлмански държави в региона срещу няколко моста в Иран, включително в района на Бандар Хамир. Според последните съобщения, 7 души са убити, а други 9 са ранени при атаката.

    Съобщава се и за американски удар срещу иранския град Чабахар.

    16:38 17.07.2026

  • 22 гост

    7 2 Отговор

    До коментар #11 от "гост":

    Бе да ти кажа има бая разлика между The Telegraph и световно безизвестен доказано лъжлив ушанковски източник !! И най-вече що тъй все ги унищожавате от 5 години и те все възкръсват и ви разказват играта , меко казано , че онова за майката ще го изтрият , хахахахха !!

    Коментиран от #26

    16:39 17.07.2026

  • 23 Сорос

    2 7 Отговор

    До коментар #3 от "Истината":

    Аз заповядах на ниско пър д щия Путлер да стане "многоходов".

    16:40 17.07.2026

  • 24 Миролюб Войнов,аналитик

    8 1 Отговор
    Янките привършват джепането щом почнаха с Хаймарси и Атакамс да стрелят по Иран от съседните държави и ся ко прайм ?А за джуджето Стори Пакост с Белия Нос остава печелившата комбинация от 3пръста ☝️.

    16:40 17.07.2026

  • 25 Европеец

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Хайманей":

    Много уместен въпрос към авторката на тая статия, разбира се няма да чета.... Краварника , съвместно с лудия евреин вероломно нападнаха суверен Иран, убиха ръководителя един 80-годишен старец, Богослов, признат и от сунитите, да не говоря ,че убиха и семейството му и не е мръсната му внучка..... Да, интересни са тия кавички в заглавието....

    16:41 17.07.2026

  • 26 гост

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "гост":

    По здрави на май .катти ,лел лятти и бабба тии и на цялата женска част от фамилията ,да държат фронта и да четат Телеграф 😂😂😂 !

    Коментиран от #30

    16:43 17.07.2026

  • 27 дадо Дони

    4 0 Отговор
    Прекрасни удари,великолепни.Сега без бази ни са развързани ръцете...Прекрасен отговор,истински джентълмени спрямо отношението ни към тях.

    16:45 17.07.2026

  • 28 Дръта чанта

    7 0 Отговор
    Време е и белия дом да треснете

    16:45 17.07.2026

  • 29 Наблюдател👀

    7 0 Отговор
    Тръгнаха масово поцинкованите вакумирани съндъци с карантия за военното летище Доувър в Делауеър ,но по новините няма да го видите .

    16:47 17.07.2026

  • 30 гост

    2 2 Отговор

    До коментар #26 от "гост":

    За майка ми , леля ми и особено баба ми можеш само да мечтаеш , такъв боклук и на снимка няма да ги види , а за фронта не бери грижа , всеки ден ще е така , до победата , ама не тая дето ти се ще , хахахаха !

    Коментиран от #33

    16:49 17.07.2026

  • 31 Оня

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "гост":

    Хубава басня разправяш ,весела е! Щерката е на 7 години много се смя!

    Коментиран от #34

    16:50 17.07.2026

  • 32 чалмите се надлъгват

    4 3 Отговор
    Настрадин Ходжа срещу Настрадин Ходжа
    Едните обясняват за големи победи, другите, че им заминала водата и тока.
    Що не бият по САЩ и самолетоносачите им, ми бият по станциите на комшиите си. Ами ако отвърнат??

    Коментиран от #35

    16:52 17.07.2026

  • 33 гост

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "гост":

    Какво лошо казах бе муци 👄,само горещи по здрави изпратих ,друг ще им ги предаде лично ,аз с отт.репки не се занимавам 😂😂😂

    16:54 17.07.2026

  • 34 гост

    1 4 Отговор

    До коментар #31 от "Оня":

    Ми първо не я разправям аз , а един от световните първенци в актуалната информация , който четат и се съобразяват дори в Кремъл , а кой се е смял ще разбереш много скоро , в Крим вече така се смеят , че направо реват , а скоро и ще ревнат с глас , ама и това няма да им помогне !!

    Коментиран от #39, #43

    16:57 17.07.2026

  • 35 Миролюб Войнов,аналитик

    4 0 Отговор

    До коментар #32 от "чалмите се надлъгват":

    Щото" великата флотилия" стои далече извън обсега на ракетите ,сега е момента Китай да достави антикорабни ракети с дълъг обсег,хем да ги тестват на терен☝️ .

    Коментиран от #41, #42

    16:57 17.07.2026

  • 36 6666

    1 5 Отговор
    Кои са тия чалмари,че да наказват някого? Много насериозно се взеха - понеже има един вреднюга,който ги поддържа.Ясно кой е....

    Коментиран от #38, #40

    16:58 17.07.2026

  • 37 Гробар

    6 1 Отговор
    Ма. ч.кай кравешките хулигани до последния мъангъал.

    16:59 17.07.2026

  • 38 Гробар

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "6666":

    Трай помаче да не ви подпочнат САЩ и вас дето с те с фесовете и се кланяте на Султана.

    17:00 17.07.2026

  • 39 дядо дръмпир -дълбоко виждащия

    2 1 Отговор

    До коментар #34 от "гост":

    Кога да очакваме Перемогата и Контранаступа ,че се изчаках вече два поредни Димитровдена ,а се задава и трети след 3месеца ?

    Коментиран от #44

    17:01 17.07.2026

  • 40 Алексбг

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "6666":

    Суссс бре Тюфф Уеккк,пошол наХ Сууу.Каа !

    17:03 17.07.2026

  • 41 а стига бе

    2 2 Отговор

    До коментар #35 от "Миролюб Войнов,аналитик":

    иранските ракети не поразяваха ли на 10 000 км? Доколкото се вижда на картите корабите са им на едва 500км от Иран. Или трябва да им ги закарат на пристанището за да ги ударят?
    ха ха ха

    17:03 17.07.2026

  • 42 мдааа

    0 1 Отговор

    До коментар #35 от "Миролюб Войнов,аналитик":

    от кога Алах се моли на Буда?

    17:05 17.07.2026

  • 43 Оня

    0 1 Отговор

    До коментар #34 от "гост":

    Деде понамали малко де чак и в Кремъл се съобразяват......

    17:06 17.07.2026

  • 44 гост

    2 2 Отговор

    До коментар #39 от "дядо дръмпир -дълбоко виждащия":

    Каква по голяма "перемога " ти трябва от тая да бомбят всеки ден Масква и Петербург и всяка рафинерия и склад в Раша , дори на другия край на Сибир и Раша да внася бензин от Индия !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Това ако бях на ваше място да съм си наденал въжето , ама нищо , тъкмо ще гледате още по-големия позор и безсилие на "мечката" , дето от нея остана кожата , да я проснат на пода в кабинета на Зеленски !!

    17:12 17.07.2026

  • 45 Запознат

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Хайманей":

    щото нищо не са направили, само лаене.

    17:15 17.07.2026

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