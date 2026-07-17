Иран е атакувал американска военна база в Катар, за да „накаже агресора“

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) днес заяви, че е атакувал американски радарни системи и военни самолети в Катар, за да “накаже агресора”, в отговор на атаките, извършени през нощта срещу Иран, предаде Франс прес, съобщи БТА.
“В отговор на операциите, проведени през изминалата нощ, смелите бойци на военновъздушните сили на Революционната гвардия нанесоха тежък и изненадващ удар срещу американската военновъздушна база “Ал Удейда” в Катар, за да накажат агресора и американската армия, които убиват деца”, се казва в изявлението на КГИР.
Корпусът на гвардейците на Ислямската република заяви, че е бомбардирал американски военни самолети, разположени в Йордания, с ракети и дронове в отговор на американските удари по цели в Иран през нощта, предаде Франс прес.
В изявление на Корпуса се казва, че няколко самолета за презареждане и американски изтребители са били унищожени, а на много други са причинени материални щети.
Корпусът призова йорданците да атакуват интереси на „агресивните и враждебни към исляма американци“ в тяхната страна, която е един от основните регионални съюзници на Вашингтон.
Същевременно Кувейт обяви, че една от електрическите ѝ централи е била засегната при иранска атака. Причинени са щети. В централата са се осъществявали и операции по дестилация на вода.
При иранските удари по нея е възникнал пожар и са пострадали няколко производствени звена, съобщи иранското министерство на енергетиката.
Кувейтска електроцентрала е била ударена при иранска атака и са нанесени щети, предаде Франс прес, позовавайки се на властите, пише БТА.
“Една от инсталациите за производство на енергия и дестилация на вода беше атакувана като част от иранската агресия, което предизвика пожар, щети и разрушение на няколко съоръжения за продукция”, съобщи Министерството на електроенергията в изявление и призова потребителите “да намалят консумацията по време на този изключителен период”.
Пожарникарите вече са овладели пламъците, а технически екипи са започнали да оценяват щетите, като са осигурили централата и работят за възможно най-бързото възстановяване на засегнатите агрегати за производство на електроенергия, се добавя в изявлението.
Иран днес заяви, че е нанесъл нови удари на американски съоръжения в Близкия изток, включително първата директна атака срещу Сирия, след шестата нощ на американски удари срещу ирански военни съоръжения.
Рано тази сутрин иранската армия съобщи, че е атакувала американски бази в Бахрейн и Кувейт.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хайманей
Коментиран от #4, #15, #25, #45
16:15 17.07.2026
2 Гергана
16:18 17.07.2026
3 Истината
(или поне на лидерите Лайден, Мерц и Макрон не им пука),
че войната на САЩ в Иран доразрушава икономиките на ЕС.
А сега трябва да се мисли и за милиони мигранти -
ако няма вода и електричество ... при 50 градуса Целзий...
Коментиран от #23
16:18 17.07.2026
4 ХА ХА ХА
До коментар #1 от "Хайманей":Политкоректни са ... Все пак ни управлява Тръмпист ...
16:20 17.07.2026
5 гост
Коментиран от #9, #12
16:21 17.07.2026
6 СЛЕД ТАЗИ АТАКА
16:22 17.07.2026
7 Сатана Z
16:22 17.07.2026
8 гост
Разпръснати по водите долу руски танкери – бавни, незащитени кораби с товароносимост около 7000 тона – плават към окупирания Кримски полуостров. Експлозии осветиха нощното небе, докато дроновете се спускаха един след друг. На сутринта сателитни изображения уловиха дим, все още издигащ се от корпуса на една от ударените кораби. Тази атака от 14 юли докара броя на ударените руски кораби в Азовско море до 116 за едноседмична кампания, съобщават украинските сили. Тези интензивни украински удари по търговски морски маршрут – приблизително по един на удар на всеки два часа – ефективно спряха трафика по ключова линия за руски доставки, в кампания с малко паралели в историята на съвременната война. „Сенчестият флот се изчерпва“, каза във връзка със случващото се майор Роберт Бровди (Мадяр), командир на Силите за безпилотни системи.
Коментиран от #31
16:23 17.07.2026
9 Ветеран от протеста
До коментар #5 от "гост":Дългия ,наблюдавай фризера ,че хванаха горещините и да не умиришеш накрая маалата .
Коментиран от #10, #14
16:23 17.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 гост
Коментиран от #13, #20, #22
16:28 17.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Криси Патрашкова
До коментар #11 от "гост":Ооох дано се оправят момчетата ,че хич не понасям насилие ,даже по новините !
16:29 17.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Механик
До коментар #1 от "Хайманей":Тъкмо то щях да питам и аз. И ми се иска някоя жълтопаветна чорба да ми каже, има ли някакви признаци по които САЩ да се отличават от агресор?
16:31 17.07.2026
16 Ами Те
16:32 17.07.2026
17 Бизнес Инсайдър
16:33 17.07.2026
18 мишена или защита
16:34 17.07.2026
19 Сатана Z
16:34 17.07.2026
20 гост
До коментар #11 от "гост":Абе и аз греша по някога ,базата на дроновъдите е била в Херсон,дет се вика все с Х почват,често бъркам и Хасково с Хюстън 😂😂😂 .
16:35 17.07.2026
21 Сатана Z
Краварите го отнасят като Украинците в Константиновка
➡️ Ирански атаки срещу американски цели в региона:
🇧🇭 Бахрейн:
Съобщени са удари по щаба на 5-ти флот на ВМС на САЩ, военновъздушната база Сахир, военноморската база в Ал Хид и американски лагер в Ал Хамала. Освен това, дронове камикадзе „Араш“ са насочени към обекти, в които са разположени американски хеликоптери и разузнавателни самолети P-8 Poseidon.
🇰🇼 Кувейт:
Съобщени са удари по американски радарни станции и мобилни ракетни установки близо до иракската граница. След атаките избухнаха големи пожари в американски военни съоръжения.
🇶🇦 Катар:
Съобщени са серии от удари по американски военни бази.
🇯🇴 Йордания:
Съобщени са удари по американски военни съоръжения в страната.
🇮🇶 Ирак:
Съобщава се за атака срещу американска база близо до летище Ербил.
➡️ Американски атаки срещу Иран:
🇮🇷 САЩ нанесоха удари от територията на мюсюлмански държави в региона срещу няколко моста в Иран, включително в района на Бандар Хамир. Според последните съобщения, 7 души са убити, а други 9 са ранени при атаката.
Съобщава се и за американски удар срещу иранския град Чабахар.
16:38 17.07.2026
22 гост
До коментар #11 от "гост":Бе да ти кажа има бая разлика между The Telegraph и световно безизвестен доказано лъжлив ушанковски източник !! И най-вече що тъй все ги унищожавате от 5 години и те все възкръсват и ви разказват играта , меко казано , че онова за майката ще го изтрият , хахахахха !!
Коментиран от #26
16:39 17.07.2026
23 Сорос
До коментар #3 от "Истината":Аз заповядах на ниско пър д щия Путлер да стане "многоходов".
16:40 17.07.2026
24 Миролюб Войнов,аналитик
16:40 17.07.2026
25 Европеец
До коментар #1 от "Хайманей":Много уместен въпрос към авторката на тая статия, разбира се няма да чета.... Краварника , съвместно с лудия евреин вероломно нападнаха суверен Иран, убиха ръководителя един 80-годишен старец, Богослов, признат и от сунитите, да не говоря ,че убиха и семейството му и не е мръсната му внучка..... Да, интересни са тия кавички в заглавието....
16:41 17.07.2026
26 гост
До коментар #22 от "гост":По здрави на май .катти ,лел лятти и бабба тии и на цялата женска част от фамилията ,да държат фронта и да четат Телеграф 😂😂😂 !
Коментиран от #30
16:43 17.07.2026
27 дадо Дони
16:45 17.07.2026
28 Дръта чанта
16:45 17.07.2026
29 Наблюдател👀
16:47 17.07.2026
30 гост
До коментар #26 от "гост":За майка ми , леля ми и особено баба ми можеш само да мечтаеш , такъв боклук и на снимка няма да ги види , а за фронта не бери грижа , всеки ден ще е така , до победата , ама не тая дето ти се ще , хахахаха !
Коментиран от #33
16:49 17.07.2026
31 Оня
До коментар #8 от "гост":Хубава басня разправяш ,весела е! Щерката е на 7 години много се смя!
Коментиран от #34
16:50 17.07.2026
32 чалмите се надлъгват
Едните обясняват за големи победи, другите, че им заминала водата и тока.
Що не бият по САЩ и самолетоносачите им, ми бият по станциите на комшиите си. Ами ако отвърнат??
Коментиран от #35
16:52 17.07.2026
33 гост
До коментар #30 от "гост":Какво лошо казах бе муци 👄,само горещи по здрави изпратих ,друг ще им ги предаде лично ,аз с отт.репки не се занимавам 😂😂😂
16:54 17.07.2026
34 гост
До коментар #31 от "Оня":Ми първо не я разправям аз , а един от световните първенци в актуалната информация , който четат и се съобразяват дори в Кремъл , а кой се е смял ще разбереш много скоро , в Крим вече така се смеят , че направо реват , а скоро и ще ревнат с глас , ама и това няма да им помогне !!
Коментиран от #39, #43
16:57 17.07.2026
35 Миролюб Войнов,аналитик
До коментар #32 от "чалмите се надлъгват":Щото" великата флотилия" стои далече извън обсега на ракетите ,сега е момента Китай да достави антикорабни ракети с дълъг обсег,хем да ги тестват на терен☝️ .
Коментиран от #41, #42
16:57 17.07.2026
36 6666
Коментиран от #38, #40
16:58 17.07.2026
37 Гробар
16:59 17.07.2026
38 Гробар
До коментар #36 от "6666":Трай помаче да не ви подпочнат САЩ и вас дето с те с фесовете и се кланяте на Султана.
17:00 17.07.2026
39 дядо дръмпир -дълбоко виждащия
До коментар #34 от "гост":Кога да очакваме Перемогата и Контранаступа ,че се изчаках вече два поредни Димитровдена ,а се задава и трети след 3месеца ?
Коментиран от #44
17:01 17.07.2026
40 Алексбг
До коментар #36 от "6666":Суссс бре Тюфф Уеккк,пошол наХ Сууу.Каа !
17:03 17.07.2026
41 а стига бе
До коментар #35 от "Миролюб Войнов,аналитик":иранските ракети не поразяваха ли на 10 000 км? Доколкото се вижда на картите корабите са им на едва 500км от Иран. Или трябва да им ги закарат на пристанището за да ги ударят?
ха ха ха
17:03 17.07.2026
42 мдааа
До коментар #35 от "Миролюб Войнов,аналитик":от кога Алах се моли на Буда?
17:05 17.07.2026
43 Оня
До коментар #34 от "гост":Деде понамали малко де чак и в Кремъл се съобразяват......
17:06 17.07.2026
44 гост
До коментар #39 от "дядо дръмпир -дълбоко виждащия":Каква по голяма "перемога " ти трябва от тая да бомбят всеки ден Масква и Петербург и всяка рафинерия и склад в Раша , дори на другия край на Сибир и Раша да внася бензин от Индия !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Това ако бях на ваше място да съм си наденал въжето , ама нищо , тъкмо ще гледате още по-големия позор и безсилие на "мечката" , дето от нея остана кожата , да я проснат на пода в кабинета на Зеленски !!
17:12 17.07.2026
45 Запознат
До коментар #1 от "Хайманей":щото нищо не са направили, само лаене.
17:15 17.07.2026