Иран е атакувал американска военна база в Катар, за да „накаже агресора“

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) днес заяви, че е атакувал американски радарни системи и военни самолети в Катар, за да “накаже агресора”, в отговор на атаките, извършени през нощта срещу Иран, предаде Франс прес, съобщи БТА.

“В отговор на операциите, проведени през изминалата нощ, смелите бойци на военновъздушните сили на Революционната гвардия нанесоха тежък и изненадващ удар срещу американската военновъздушна база “Ал Удейда” в Катар, за да накажат агресора и американската армия, които убиват деца”, се казва в изявлението на КГИР.

Корпусът на гвардейците на Ислямската република заяви, че е бомбардирал американски военни самолети, разположени в Йордания, с ракети и дронове в отговор на американските удари по цели в Иран през нощта, предаде Франс прес.

В изявление на Корпуса се казва, че няколко самолета за презареждане и американски изтребители са били унищожени, а на много други са причинени материални щети.

Корпусът призова йорданците да атакуват интереси на „агресивните и враждебни към исляма американци“ в тяхната страна, която е един от основните регионални съюзници на Вашингтон.

Същевременно Кувейт обяви, че една от електрическите ѝ централи е била засегната при иранска атака. Причинени са щети. В централата са се осъществявали и операции по дестилация на вода.

При иранските удари по нея е възникнал пожар и са пострадали няколко производствени звена, съобщи иранското министерство на енергетиката.

Кувейтска електроцентрала е била ударена при иранска атака и са нанесени щети, предаде Франс прес, позовавайки се на властите, пише БТА.

“Една от инсталациите за производство на енергия и дестилация на вода беше атакувана като част от иранската агресия, което предизвика пожар, щети и разрушение на няколко съоръжения за продукция”, съобщи Министерството на електроенергията в изявление и призова потребителите “да намалят консумацията по време на този изключителен период”.

Пожарникарите вече са овладели пламъците, а технически екипи са започнали да оценяват щетите, като са осигурили централата и работят за възможно най-бързото възстановяване на засегнатите агрегати за производство на електроенергия, се добавя в изявлението.

Иран днес заяви, че е нанесъл нови удари на американски съоръжения в Близкия изток, включително първата директна атака срещу Сирия, след шестата нощ на американски удари срещу ирански военни съоръжения.

Рано тази сутрин иранската армия съобщи, че е атакувала американски бази в Бахрейн и Кувейт.