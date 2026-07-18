Ракетен обстрел от Иран вдигна на крак Доха, CENTCOM отхвърли обвиненията за цивилни жертви

Напрежението в Близкия изток достигна критична точка, след като мощни взривове отекнаха в катарската столица Доха през изминалата нощ.

Свидетели на място съобщават за силни експлозии и разтърсващи се прозорци на сгради. Министерството на отбраната на Катар официално потвърди, че националните военновъздушни сили са задействали противовъздушната си отбрана (ПВО), за да прихванат масирана вълна от балистични ракети и дронове, изстреляни от Иран.

Властите в емирството веднага активираха националната система за спешни известия, призовавайки гражданите да не напускат домовете си и да стоят далеч от прозорци и стъклени фасади. Според официални данни от Министерството на вътрешните работи на Катар, отломки от свалените ракети са паднали в различни жилищни райони на столицата, при което са ранени трима души, включително едно дете, което вече е под медицинско наблюдение.

Иранската атака е насочена срещу американски активи в Персийския залив

Ислямската революционна гвардия на Иран (IRGC) пое отговорност за нападението, като обяви, че основна цел е била военновъздушната база „Ал Удеид“ в Катар – най-голямата американска военна инсталация в региона. Според изявление на Техеран, атаката е пряко възмездие за продължаващите въздушни офанзиви на CENTCOM срещу иранска територия. Едновременно с Катар, под ирански обстрел попаднаха и съседни държави, сред които Кувейт, Бахрейн и Йордания. Като допълнителна мярка Иран обяви пълното затваряне на стратегическия Ормузки проток за корабоплаване.

Ескалацията се случва в контекста на срива на временното примирие. През изминалото денонощие CENTCOM завърши своята седма поредна нощ на масирани въздушни удари по ирански военни обекти в Южен Иран, използвайки бойни самолети, безпилотни апарати и бойни кораби.

Вашингтон и Техеран в остър спор за цивилната инфраструктура

Иранското правителство и държавните медии в Техеран обвиниха CENTCOM, че последните нощни атаки са поразили критична цивилна инфраструктура в провинция Хормозган, включително най-малко шест транспортни моста, жп гари, електропреносна мрежа и цивилни летища, което е довело до смъртта на най-малко осем души и масови прекъсвания на захранването.

Вашингтон обаче категорично и официално отхвърли тези обвинения. В официално изявление от Белия дом и Пентагона бе подчертано, че американските сили нанасят единствено „високоточни удари“. Целта на операцията е пълното сриване на иранския военен капацитет, бреговото наблюдение, логистичните мрежи на IRGC и капацитета им да застрашават международното търговско корабоплаване.

Американският президент Доналд Тръмп направи обръщение, в което заяви, че CENTCOM „печели мащабно“ военната кампания и цели да принуди Техеран да се върне на масата за преговори при нови условия.

Ситуацията в региона остава изключително динамична и взривоопасна, а световните пазари вече реагираха на заплахата за доставките на петрол през Ормузкия проток с рязък скок в цените на суровия петрол сорт Брент на международните борси.

Източници: Reuters, Al Jazeera, cnbc.com