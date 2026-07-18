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Ракетен обстрел от Иран вдигна на крак Доха, CENTCOM отхвърли обвиненията за цивилни жертви

Ракетен обстрел от Иран вдигна на крак Доха, CENTCOM отхвърли обвиненията за цивилни жертви

18 Юли, 2026 03:54, обновена 18 Юли, 2026 04:03 540 0

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Мощни експлозии разтърсиха катарската столица след седмата поредна нощ на масирани въздушни удари между Вашингтон и Техеран.

Ракетен обстрел от Иран вдигна на крак Доха, CENTCOM отхвърли обвиненията за цивилни жертви - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Напрежението в Близкия изток достигна критична точка, след като мощни взривове отекнаха в катарската столица Доха през изминалата нощ.

Свидетели на място съобщават за силни експлозии и разтърсващи се прозорци на сгради. Министерството на отбраната на Катар официално потвърди, че националните военновъздушни сили са задействали противовъздушната си отбрана (ПВО), за да прихванат масирана вълна от балистични ракети и дронове, изстреляни от Иран.

Властите в емирството веднага активираха националната система за спешни известия, призовавайки гражданите да не напускат домовете си и да стоят далеч от прозорци и стъклени фасади. Според официални данни от Министерството на вътрешните работи на Катар, отломки от свалените ракети са паднали в различни жилищни райони на столицата, при което са ранени трима души, включително едно дете, което вече е под медицинско наблюдение.

Иранската атака е насочена срещу американски активи в Персийския залив

Ислямската революционна гвардия на Иран (IRGC) пое отговорност за нападението, като обяви, че основна цел е била военновъздушната база „Ал Удеид“ в Катар – най-голямата американска военна инсталация в региона. Според изявление на Техеран, атаката е пряко възмездие за продължаващите въздушни офанзиви на CENTCOM срещу иранска територия. Едновременно с Катар, под ирански обстрел попаднаха и съседни държави, сред които Кувейт, Бахрейн и Йордания. Като допълнителна мярка Иран обяви пълното затваряне на стратегическия Ормузки проток за корабоплаване.

Ескалацията се случва в контекста на срива на временното примирие. През изминалото денонощие CENTCOM завърши своята седма поредна нощ на масирани въздушни удари по ирански военни обекти в Южен Иран, използвайки бойни самолети, безпилотни апарати и бойни кораби.

Вашингтон и Техеран в остър спор за цивилната инфраструктура

Иранското правителство и държавните медии в Техеран обвиниха CENTCOM, че последните нощни атаки са поразили критична цивилна инфраструктура в провинция Хормозган, включително най-малко шест транспортни моста, жп гари, електропреносна мрежа и цивилни летища, което е довело до смъртта на най-малко осем души и масови прекъсвания на захранването.

Вашингтон обаче категорично и официално отхвърли тези обвинения. В официално изявление от Белия дом и Пентагона бе подчертано, че американските сили нанасят единствено „високоточни удари“. Целта на операцията е пълното сриване на иранския военен капацитет, бреговото наблюдение, логистичните мрежи на IRGC и капацитета им да застрашават международното търговско корабоплаване.

Американският президент Доналд Тръмп направи обръщение, в което заяви, че CENTCOM „печели мащабно“ военната кампания и цели да принуди Техеран да се върне на масата за преговори при нови условия.

Ситуацията в региона остава изключително динамична и взривоопасна, а световните пазари вече реагираха на заплахата за доставките на петрол през Ормузкия проток с рязък скок в цените на суровия петрол сорт Брент на международните борси.

Източници: Reuters, Al Jazeera, cnbc.com


Катар
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