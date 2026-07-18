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Иран потвърди за жертви след американски удари, Кувейт задейства ПВО

Иран потвърди за жертви след американски удари, Кувейт задейства ПВО

18 Юли, 2026 04:54, обновена 18 Юли, 2026 04:58 925 2

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Най-малко трима загинали в провинция Хормозган след атака на САЩ; Техеран отвърна с ракетен удар по остров Ларак, докато Кувейт прихваща ирански дронове

Иран потвърди за жертви след американски удари, Кувейт задейства ПВО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иранските държавни медии, цитирани от световната информационна агенция Al Jazeera, официално потвърдиха за най-малко трима загинали и осем ранени цивилни граждани.

Пораженията са регистрирани при последните американски въздушни удари в стратегическата крайбрежна провинция Хормозган. Пентагонът излезе с официален коментар, заявявайки, че действията на САЩ са „премерена реакция за защита на международното корабоплаване“, докато Министерството на външните работи на Иран категорично осъди атаките като „грубо нарушение на международното право“. В спешно изявление Белият дом призова за незабавно деескалиране, но подчерта, че няма да се поколебае да защити съюзниците си в региона.

В отговор на атаките Иран предприе незабавни военни действия в Персийския залив. Полуофициалната иранска агенция Tasnim информира за директен ракетен удар срещу контролната кула за морска навигация на остров Ларак. Този инцидент е поредният епизод от напрежението в Ормузкия проток — най-важната артерия за пренос на петрол в света, през която преминава около една пета от глобалното потребление.

Енергийни експерти от Bloomberg вече прогнозират рязък скок в цените на суровия петрол сорт Брент, като стойностите могат да надхвърлят 95 долара за барел още при отварянето на пазарите, ако конфликтът блокира танкерния трафик. Исторически, контролът над протока винаги е бил разменна монета за Техеран при сблъсък с чужди сили. Към този час местните власти все още изясняват мащаба на нанесените материални щети по навигационната инфраструктура.

Конфликтът бързо разшири своя географски обхват, засягайки и съседни държави. Министерството на отбраната на Кувейт официално обяви, че противовъздушната отбрана на страната е била активирана в пълна бойна готовност в отговор на навлизащи ирански дронове. Военните власти в Кувейт потвърдиха, че силните експлозии, чути от гражданите в цялата страна, се дължат на успешни прихващания на безпилотни апарати в националното въздушно пространство.

Анализатори по сигурността напомнят, че регионът е изправен пред сходна криза за първи път от десетилетия, което застрашава стабилността на целия Глобален Юг. Местните сили за сигурност остават в режим на повишена бдителност заради заплахата от нови въздушни нападения.


Иран (Ислямска Република)
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