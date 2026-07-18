Зеленски назначи нов временен шеф на СБУ

Украинският президент Володимир Зеленски назначи официално генерал-майор Олександър Поклад за временно изпълняващ длъжността председател на Службата за сигурност на Украйна (СБУ).
Решението е скрепено с указ № 622/2026, публикуван на официалния уебсайт на президентската канцелария.
Досегашният първи заместник-председател на СБУ заменя на ръководния пост Евген Хмара. Рокадата стана факт, след като Хмара бе пренасочен към Министерството на отбраната на Украйна, където пое функциите на временен министър на мястото на освободения Михайло Федоров. Според официалните разпоредби за приемственост в държавния апарат, Олександър Поклад беше сочен за сигурен наследник на поста в разузнаването.
Новият временен началник на СБУ притежава титлата „Герой на Украйна“ (2025 г.) и има над 15-годишен опит в структурата на тайните служби. През кариерата си той е ръководил Пето управление на Департамента за контраразузнаване и е участвал в ключови операции, включително освобождаването на Киевска област и Змийския остров.
Промените по върховете на сигурността се случват в момент на мащабно преструктуриране на Министерския съвет под ръководството на новия министър-председател Сергий Корецки. Президентът Зеленски коментира, че рокадите целят запазване на институционалната стабилност и засилване на технологичните дълбоки удари срещу логистиката на противника.
Източници: ukrinform.ua, news.liga.net, united24media.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ДОБРО УТРО БАНДЕРИ
07:56 18.07.2026
2 ОТ ДЕСЕТИНА ДЕНА
Коментиран от #7
07:56 18.07.2026
3 Шефанакенефа
Коментиран от #18
07:57 18.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 А ПРЕДИШНИЯ НАЦИСТ ШЕФ НА СБУ
Коментиран от #19
08:03 18.07.2026
6 Сутрин обед и вечер
Дори и президентът Тръмп ясно заяви че няма възможност за реанимация.
08:04 18.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Факта си е факт
До коментар #4 от "ФАКТ":Бият се срещу сатаните, и то успешно.
08:05 18.07.2026
9 ЩО МУ ТРЯБВАШЕ НА ЗЕЛЕНСКИ
Коментиран от #20
08:06 18.07.2026
10 ИЗНЕРВЕН РОТШИЛД
08:08 18.07.2026
11 кака каякалас
временно изпълняващ длъжността на заместник на заместника на временно изпълняващия длъжността заместник.......
кииийюфската хунта
яко тръска торбата
за да не я изгризат плъшоците
08:08 18.07.2026
12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
а ти да сменяш бушони,
вместо да свалиш шалтера❗
08:14 18.07.2026
13 СССР
Съветският съюз се разпада окончателно на 26 декември 1991г.,
А сега е ред на разпад на остатъците руската федерация.
08:23 18.07.2026
14 У ДРИ БАЦЕ
Бойният ракетоносец СВЕТЛЯК у Керч...то ЖЕ!
Демилитаризация та на монгольята върви по План
Хихихихихи
08:23 18.07.2026
15 ВЕСЕЛЯК
Готино ли слипинг ин да метрото диз найт? Еврибари ли уейкъп или има и малко дед?
Донт уори, бандерьоци! Дигнете хендс и сингинг с мен: БАНГАРАНГА, БАНГАРАНГА
08:24 18.07.2026
16 Рундьо Фатмак- фръчилото
За наще надничари от МОЧАта питам
08:37 18.07.2026
17 И защо бре....???!!!??!!!
к0мeнтари"
„Този к0мeнтар е премахнат от м0деpат0р.“
08:44 18.07.2026
18 Антирашист 1647
До коментар #3 от "Шефанакенефа":Фашизмът е в просия,тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети за хашистките държави !
08:56 18.07.2026
19 Антирашист 1646
До коментар #5 от "А ПРЕДИШНИЯ НАЦИСТ ШЕФ НА СБУ":Фашистите са в мацква в нов вариант национал олигархизъм !
08:59 18.07.2026
20 Антирашист 1647
До коментар #9 от "ЩО МУ ТРЯБВАШЕ НА ЗЕЛЕНСКИ":Ращистсата злоба пропаганда и безсилии раждат чудовища !
Коментиран от #22
09:01 18.07.2026
21 НEВЕРОЯТНИ Т ПAЦИ
Киифските пирани ще се изядат взаимно.
09:03 18.07.2026
22 Иван Димитров, санитар в Карлуково
До коментар #20 от "Антирашист 1647":Това същото го твърди един мой пациент от стая 234.
Иначе е добро момче, но ние не му обръщаме много внимание защото едиствените му нарушения е да открадне таблета на медицинската сестра и да пише коментари по сайтовете от тоалетната.
09:05 18.07.2026