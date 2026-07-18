Зеленски назначи нов временен шеф на СБУ

Украинският президент Володимир Зеленски назначи официално генерал-майор Олександър Поклад за временно изпълняващ длъжността председател на Службата за сигурност на Украйна (СБУ).

Решението е скрепено с указ № 622/2026, публикуван на официалния уебсайт на президентската канцелария.

Досегашният първи заместник-председател на СБУ заменя на ръководния пост Евген Хмара. Рокадата стана факт, след като Хмара бе пренасочен към Министерството на отбраната на Украйна, където пое функциите на временен министър на мястото на освободения Михайло Федоров. Според официалните разпоредби за приемственост в държавния апарат, Олександър Поклад беше сочен за сигурен наследник на поста в разузнаването.

Новият временен началник на СБУ притежава титлата „Герой на Украйна“ (2025 г.) и има над 15-годишен опит в структурата на тайните служби. През кариерата си той е ръководил Пето управление на Департамента за контраразузнаване и е участвал в ключови операции, включително освобождаването на Киевска област и Змийския остров.

Промените по върховете на сигурността се случват в момент на мащабно преструктуриране на Министерския съвет под ръководството на новия министър-председател Сергий Корецки. Президентът Зеленски коментира, че рокадите целят запазване на институционалната стабилност и засилване на технологичните дълбоки удари срещу логистиката на противника.

Източници: ukrinform.ua, news.liga.net, united24media.com