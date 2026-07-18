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Зеленски назначи нов временен шеф на СБУ
  Тема: Украйна

Зеленски назначи нов временен шеф на СБУ

18 Юли, 2026 07:49, обновена 18 Юли, 2026 07:54 1 093 22

  • украйна-
  • сбу-
  • ръководител

Генерал-майор Олександър Поклад поема Службата за сигурност на Украйна след мащабни рокади в кабинета

Зеленски назначи нов временен шеф на СБУ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски назначи официално генерал-майор Олександър Поклад за временно изпълняващ длъжността председател на Службата за сигурност на Украйна (СБУ).

Решението е скрепено с указ № 622/2026, публикуван на официалния уебсайт на президентската канцелария.

Досегашният първи заместник-председател на СБУ заменя на ръководния пост Евген Хмара. Рокадата стана факт, след като Хмара бе пренасочен към Министерството на отбраната на Украйна, където пое функциите на временен министър на мястото на освободения Михайло Федоров. Според официалните разпоредби за приемственост в държавния апарат, Олександър Поклад беше сочен за сигурен наследник на поста в разузнаването.

Новият временен началник на СБУ притежава титлата „Герой на Украйна“ (2025 г.) и има над 15-годишен опит в структурата на тайните служби. През кариерата си той е ръководил Пето управление на Департамента за контраразузнаване и е участвал в ключови операции, включително освобождаването на Киевска област и Змийския остров.

Промените по върховете на сигурността се случват в момент на мащабно преструктуриране на Министерския съвет под ръководството на новия министър-председател Сергий Корецки. Президентът Зеленски коментира, че рокадите целят запазване на институционалната стабилност и засилване на технологичните дълбоки удари срещу логистиката на противника.

Източници: ukrinform.ua, news.liga.net, united24media.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДОБРО УТРО БАНДЕРИ

    23 1 Отговор
    Точно излизате от спалните в метрото и вече имате нов началник.

    07:56 18.07.2026

  • 2 ОТ ДЕСЕТИНА ДЕНА

    23 4 Отговор
    Руската армия бомби малко по сериозно пристанища, пътища и складове и режима на Зеленски започна разпад

    Коментиран от #7

    07:56 18.07.2026

  • 3 Шефанакенефа

    21 1 Отговор
    Нов шеф на СС, а какво стана с предишните? Нещо голямо текучество има в тази канцелария.

    Коментиран от #18

    07:57 18.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 А ПРЕДИШНИЯ НАЦИСТ ШЕФ НА СБУ

    15 1 Отговор
    Оживял ли е?

    Коментиран от #19

    08:03 18.07.2026

  • 6 Сутрин обед и вечер

    19 2 Отговор
    ни тероризирате с този полуразложен труп.
    Дори и президентът Тръмп ясно заяви че няма възможност за реанимация.

    08:04 18.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Факта си е факт

    10 3 Отговор

    До коментар #4 от "ФАКТ":

    Бият се срещу сатаните, и то успешно.

    08:05 18.07.2026

  • 9 ЩО МУ ТРЯБВАШЕ НА ЗЕЛЕНСКИ

    17 2 Отговор
    Да трови Линдзи Греъм. Само ядове сега заради дъртия извратеняк.

    Коментиран от #20

    08:06 18.07.2026

  • 10 ИЗНЕРВЕН РОТШИЛД

    16 2 Отговор
    Зеленски се оказа една много, много лоша инвестиция.

    08:08 18.07.2026

  • 11 кака каякалас

    15 1 Отговор
    Хи хи хи
    временно изпълняващ длъжността на заместник на заместника на временно изпълняващия длъжността заместник.......
    кииийюфската хунта
    яко тръска торбата
    за да не я изгризат плъшоците

    08:08 18.07.2026

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    15 1 Отговор
    Това е като Ел. таблото ти да пуши,
    а ти да сменяш бушони,
    вместо да свалиш шалтера❗

    08:14 18.07.2026

  • 13 СССР

    3 8 Отговор
    " и режима на Зеленски започна разпад" ГРЕШКА !!! ГРЕШКА !!! ГРЕШКА !!! ГРЕШКА !!!
    Съветският съюз се разпада окончателно на 26 декември 1991г.,
    А сега е ред на разпад на остатъците руската федерация.

    08:23 18.07.2026

  • 14 У ДРИ БАЦЕ

    2 7 Отговор
    Тая нощ и монголски бомбардировач ТУ 95 (ядрената триада)..даде Фира !
    Бойният ракетоносец СВЕТЛЯК у Керч...то ЖЕ!
    Демилитаризация та на монгольята върви по План
    Хихихихихи

    08:23 18.07.2026

  • 15 ВЕСЕЛЯК

    10 2 Отговор
    Добро морнинг, киеф мадафакаскоксукарс!
    Готино ли слипинг ин да метрото диз найт? Еврибари ли уейкъп или има и малко дед?
    Донт уори, бандерьоци! Дигнете хендс и сингинг с мен: БАНГАРАНГА, БАНГАРАНГА

    08:24 18.07.2026

  • 16 Рундьо Фатмак- фръчилото

    2 5 Отговор
    Монголите влезнаха ли вече у Покровск, Малая Токмачка, Константиновка и Купянск или у йло вече пристигна със Гера симав за срещата със Зеленски у Константиновка?!?
    За наще надничари от МОЧАта питам

    08:37 18.07.2026

  • 17 И защо бре....???!!!??!!!

    6 0 Отговор
    Имaте 3абpана за пyбликyване на

    к0мeнтари"

    „Този к0мeнтар е премахнат от м0деpат0р.“

    08:44 18.07.2026

  • 18 Антирашист 1647

    0 3 Отговор

    До коментар #3 от "Шефанакенефа":

    Фашизмът е в просия,тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети за хашистките държави !

    08:56 18.07.2026

  • 19 Антирашист 1646

    0 3 Отговор

    До коментар #5 от "А ПРЕДИШНИЯ НАЦИСТ ШЕФ НА СБУ":

    Фашистите са в мацква в нов вариант национал олигархизъм !

    08:59 18.07.2026

  • 20 Антирашист 1647

    0 2 Отговор

    До коментар #9 от "ЩО МУ ТРЯБВАШЕ НА ЗЕЛЕНСКИ":

    Ращистсата злоба пропаганда и безсилии раждат чудовища !

    Коментиран от #22

    09:01 18.07.2026

  • 21 НEВЕРОЯТНИ Т ПAЦИ

    3 1 Отговор
    Още едно доказателство, че преди две седмици в Кииф е имало опит за покушение срещу зеления наркоман.
    Киифските пирани ще се изядат взаимно.

    09:03 18.07.2026

  • 22 Иван Димитров, санитар в Карлуково

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Антирашист 1647":

    Това същото го твърди един мой пациент от стая 234.
    Иначе е добро момче, но ние не му обръщаме много внимание защото едиствените му нарушения е да открадне таблета на медицинската сестра и да пише коментари по сайтовете от тоалетната.

    09:05 18.07.2026

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