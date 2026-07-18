Иранският президент ще присъства на срещата на върха на БРИКС в Индия

Иранският президент Масуд Пезешкиан ще присъства на срещата на върха на БРИКС, която ще се проведе в индийската столица през септември.
„Негово Превъзходителство г-н президент Пезешкиан ще присъства на срещата на върха на БРИКС“, каза източникът на аг. ТАСС. „Потвърдено е; иранският президент ще присъства на срещата на върха в Ню Делхи“, подчерта той.
18-ата среща на върха на БРИКС ще се проведе в Ню Делхи на 12-13 септември 2026 г. Основната тема на индийското председателство ще бъде „Укрепване на устойчивостта, иновациите, сътрудничеството и устойчивото развитие“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Архимандрисандрит Бибиян
14:38 18.07.2026
2 Сатана Z
Коментиран от #3
14:39 18.07.2026
3 Зевзек
До коментар #2 от "Сатана Z":Ботокса ли?
14:49 18.07.2026
4 Бриксиджиите симулират че са живи
14:50 18.07.2026
5 В Делхи
Коментиран от #6
14:56 18.07.2026
6 Със сигурност
До коментар #5 от "В Делхи":ще използва такия.
14:57 18.07.2026
7 интересно
15:01 18.07.2026
8 ЕДГАР КЕЙСИ
15:01 18.07.2026