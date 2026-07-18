Иранският президент ще присъства на срещата на върха на БРИКС в Индия

Иранският президент Масуд Пезешкиан ще присъства на срещата на върха на БРИКС, която ще се проведе в индийската столица през септември.

„Негово Превъзходителство г-н президент Пезешкиан ще присъства на срещата на върха на БРИКС“, каза източникът на аг. ТАСС. „Потвърдено е; иранският президент ще присъства на срещата на върха в Ню Делхи“, подчерта той.

18-ата среща на върха на БРИКС ще се проведе в Ню Делхи на 12-13 септември 2026 г. Основната тема на индийското председателство ще бъде „Укрепване на устойчивостта, иновациите, сътрудничеството и устойчивото развитие“.