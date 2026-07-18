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Иранският президент ще присъства на срещата на върха на БРИКС в Индия

Иранският президент ще присъства на срещата на върха на БРИКС в Индия

18 Юли, 2026 14:35 519 8

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  • среща-
  • масуд пезешкиан

Тя ще се проведе на 12 и 13 септември в Ню Делхи

Иранският президент ще присъства на срещата на върха на БРИКС в Индия - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Иранският президент Масуд Пезешкиан ще присъства на срещата на върха на БРИКС, която ще се проведе в индийската столица през септември.

„Негово Превъзходителство г-н президент Пезешкиан ще присъства на срещата на върха на БРИКС“, каза източникът на аг. ТАСС. „Потвърдено е; иранският президент ще присъства на срещата на върха в Ню Делхи“, подчерта той.

18-ата среща на върха на БРИКС ще се проведе в Ню Делхи на 12-13 септември 2026 г. Основната тема на индийското председателство ще бъде „Укрепване на устойчивостта, иновациите, сътрудничеството и устойчивото развитие“.


Индия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Архимандрисандрит Бибиян

    1 2 Отговор
    Долен Тъп требе да мо разреши да лети.

    14:38 18.07.2026

  • 2 Сатана Z

    1 2 Отговор
    Ако Тръмп не го убие до тогава.

    Коментиран от #3

    14:39 18.07.2026

  • 3 Зевзек

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Ботокса ли?

    14:49 18.07.2026

  • 4 Бриксиджиите симулират че са живи

    1 0 Отговор
    Коалицията на злобните неможачи. Аутсайдери! Ако Европа имаше ресурсите на Бразилия или Русия щеше са е заселила Луната, защо не с китайци и индийци.

    14:50 18.07.2026

  • 5 В Делхи

    0 0 Отговор
    няма да му е лесно на фанатика след като взриви индииски кораби, плаващи под индииски флаг и изби индиици. Лъсва, че приоритет му е джихада и за него Индия е "domain of war", а не "domain of islam".

    Коментиран от #6

    14:56 18.07.2026

  • 6 Със сигурност

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "В Делхи":

    ще използва такия.

    14:57 18.07.2026

  • 7 интересно

    0 0 Отговор
    Къде е Русия? Иран толкова много помогна на руснаците срещу Украйна, а от Путин не чуваме нищо в защита на Иран. Ту Израел удря, ту САЩ удрят Иран, а Путин мълчи, както мълча и когато взеха Мадуро по пижами. Мислех, че Путин ще защити Куба, Венецуела, Иран, но....Няма я очакваната Русия, която да удари масата и да каже, няма да закачате тези, които са с мен....Добре, че се откъснахме от тях

    15:01 18.07.2026

  • 8 ЕДГАР КЕЙСИ

    0 0 Отговор
    НЯМА ЛИ ДА ПРИСЪСТВА НА СРЕЩАТА И ЧОРАПА ..,................ БРИКС Е НЕГОВАТА МЕЧТА И ...................... "ПОРЪЧЕНИЕ" (ZAПОВЕД) НА ФЮРЕРА ПУТЛЕР .....,...,..,......, ФАКТ !

    15:01 18.07.2026

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