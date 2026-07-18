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Техеран е завел близо 350 дела срещу САЩ и Израел за щети от войната

Техеран е завел близо 350 дела срещу САЩ и Израел за щети от войната

18 Юли, 2026 15:35 782 13

  • иран-
  • сащ-
  • израел-
  • съдебни дела-
  • война-
  • заведени

Това включва както 12-дневната война през юни 2025 година, така и конфликта, започнал през пролетта на 2026-та

Техеран е завел близо 350 дела срещу САЩ и Израел за щети от войната - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Съд в Техеран е завел най-малко 350 дела срещу САЩ и Израел за щети, нанесени на Ислямската република и нейните граждани по време на две войни – през лятото на 2025 г. и пролетта на 2026 г. Това беше обявено от говорителя на иранската съдебна власт Ешак Джахангир.

„Към днешна дата, клон 55 на Гражданския съд в Техеран е завел 260 дела срещу САЩ и ционисткия режим (визира Израел). В тези дела са замесени над 300 000 физически и юридически лица“, отбеляза той по време на пресконференция, визирайки щетите, причинени от 12-дневната война от юни 2025 г.

Относно щетите, причинени от САЩ и Израел по време на войната, започнала на 28 февруари 2026 г., Джахангир отбеляза, че събирането на документация и информация все още продължава. „Към днешна дата са заведени 90 дела по делото за войната в Рамадан и разглеждането им продължава“, добави той.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Швейк

    4 8 Отговор
    Делата ще ги води арменския поп

    Коментиран от #4

    15:38 18.07.2026

  • 2 Чалмосан Алкаш Ушанков

    3 9 Отговор
    Малиии, укрите колко дела трябва да заведат срещу руснаците...

    15:40 18.07.2026

  • 3 Володимир Зеленски, президент

    4 10 Отговор
    Украйна ще заведе над 3млн дела срещу Русия и срещу всеки причастен към СВО и руските престъпления !!! Тази нещастна манголска колония ще си плати за всичко в десеторен размер, помнете ми думите 👈

    15:48 18.07.2026

  • 4 Поправка

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Швейк":

    Може и точна ракета . Сомо Бог знае . Ако още дишаме до края на 2027 ще си бъбри ме.

    15:59 18.07.2026

  • 5 Браво на Иран

    8 2 Отговор
    Но лошото е, че света няма независим съд, да осъди това световно зло САЩ и Израел!

    Коментиран от #6

    15:59 18.07.2026

  • 6 Путин многоходовия

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Браво на Иран":

    Сорос ни нареди да сме "многоходови"

    Коментиран от #7

    16:17 18.07.2026

  • 7 Той ли ти нареди

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Путин многоходовия":

    да си евтин и глупав и денонощно да показваш трагедията си и трагедията на запада. Браво на Иран! Изкара глупака!

    Коментиран от #8, #9

    16:19 18.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Путин многоходовия

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "Той ли ти нареди":

    Аз съм милиционер, не съм Айнщайн.

    Коментиран от #10

    16:23 18.07.2026

  • 10 Ти си евтин и глупав

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Путин многоходовия":

    И затова те ползват да тролиш денонощно. За жалост докато тролиш срещу Русия, САЩ ти се радва колко си глупав и унищожава Европа. Дреме му на глупака за Европа. Браво на Иран! Бой по световното зло САЩ!

    16:26 18.07.2026

  • 11 Виц

    3 0 Отговор
    А Европейският съюз прие 50 хиляди санкции срещу САЩ и Израел. - Виц, бе. Виц.

    16:33 18.07.2026

  • 12 Коста

    1 0 Отговор
    Нищо няма да спечелят! Справедливостта е на страната на по-силния! Терористите САЩ и Израел.

    16:40 18.07.2026

  • 13 Това е като другарския съд явно

    0 0 Отговор
    Смешници! Да не забравят да пуснат призовка до белия дом.

    16:41 18.07.2026

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