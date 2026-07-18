Техеран е завел близо 350 дела срещу САЩ и Израел за щети от войната

Съд в Техеран е завел най-малко 350 дела срещу САЩ и Израел за щети, нанесени на Ислямската република и нейните граждани по време на две войни – през лятото на 2025 г. и пролетта на 2026 г. Това беше обявено от говорителя на иранската съдебна власт Ешак Джахангир.

„Към днешна дата, клон 55 на Гражданския съд в Техеран е завел 260 дела срещу САЩ и ционисткия режим (визира Израел). В тези дела са замесени над 300 000 физически и юридически лица“, отбеляза той по време на пресконференция, визирайки щетите, причинени от 12-дневната война от юни 2025 г.

Относно щетите, причинени от САЩ и Израел по време на войната, започнала на 28 февруари 2026 г., Джахангир отбеляза, че събирането на документация и информация все още продължава. „Към днешна дата са заведени 90 дела по делото за войната в Рамадан и разглеждането им продължава“, добави той.