Техеран е завел близо 350 дела срещу САЩ и Израел за щети от войната

Съд в Техеран е завел най-малко 350 дела срещу САЩ и Израел за щети, нанесени на Ислямската република и нейните граждани по време на две войни – през лятото на 2025 г. и пролетта на 2026 г. Това беше обявено от говорителя на иранската съдебна власт Ешак Джахангир.
„Към днешна дата, клон 55 на Гражданския съд в Техеран е завел 260 дела срещу САЩ и ционисткия режим (визира Израел). В тези дела са замесени над 300 000 физически и юридически лица“, отбеляза той по време на пресконференция, визирайки щетите, причинени от 12-дневната война от юни 2025 г.
Относно щетите, причинени от САЩ и Израел по време на войната, започнала на 28 февруари 2026 г., Джахангир отбеляза, че събирането на документация и информация все още продължава. „Към днешна дата са заведени 90 дела по делото за войната в Рамадан и разглеждането им продължава“, добави той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Швейк
Коментиран от #4
15:38 18.07.2026
2 Чалмосан Алкаш Ушанков
15:40 18.07.2026
3 Володимир Зеленски, президент
15:48 18.07.2026
4 Поправка
До коментар #1 от "Швейк":Може и точна ракета . Сомо Бог знае . Ако още дишаме до края на 2027 ще си бъбри ме.
15:59 18.07.2026
5 Браво на Иран
Коментиран от #6
15:59 18.07.2026
6 Путин многоходовия
До коментар #5 от "Браво на Иран":Сорос ни нареди да сме "многоходови"
Коментиран от #7
16:17 18.07.2026
7 Той ли ти нареди
До коментар #6 от "Путин многоходовия":да си евтин и глупав и денонощно да показваш трагедията си и трагедията на запада. Браво на Иран! Изкара глупака!
Коментиран от #8, #9
16:19 18.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Путин многоходовия
До коментар #7 от "Той ли ти нареди":Аз съм милиционер, не съм Айнщайн.
Коментиран от #10
16:23 18.07.2026
10 Ти си евтин и глупав
До коментар #9 от "Путин многоходовия":И затова те ползват да тролиш денонощно. За жалост докато тролиш срещу Русия, САЩ ти се радва колко си глупав и унищожава Европа. Дреме му на глупака за Европа. Браво на Иран! Бой по световното зло САЩ!
16:26 18.07.2026
11 Виц
16:33 18.07.2026
12 Коста
16:40 18.07.2026
13 Това е като другарския съд явно
16:41 18.07.2026