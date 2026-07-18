Хакан Фидан на посещение в Катар

По време на посещението си в Катар на 19 юли, турският външен министър Хакан Фидан възнамерява да обсъди уреждането на Персийския залив, перспективите за осигуряване на пълна сигурност на корабоплаването в Ормузкия проток и дестабилизиращите действия на Израел, съобщава източник на турското външно министерство, цитиран от аг. ТАСС.

„По време на това посещение министър Фидан ще заяви, че окончателното уреждане на конфликта в Персийския залив и предотвратяването на по-нататъшна ескалация са най-спешните приоритети. Той ще обсъди и текущите дипломатически инициативи и усилията за посредничество в тази област. Фидан ще подчертае необходимостта от пълно гарантиране на сигурността на корабоплаването в Ормузкия проток“, каза източникът.

Освен това, турският министър ще подчертае „необходимостта да се запази бдителността срещу дестабилизиращите дейности на Израел“ в региона.

Страните също така ще „споделят своите оценки за ситуацията в Газа и развитието в рамките на мирния план за Газа“.

Като част от двустранния дневен ред, Фидан планира да обсъди „значението на засилването на сътрудничеството в областта на транспортната инфраструктура, която става все по-важна за икономическата стабилност и енергийната сигурност“. Той ще отбележи, че „актуалните събития в региона за пореден път демонстрираха стратегическата стойност на военното и отбранителното сътрудничество“ между двете страни.