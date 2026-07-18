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Иран обвини САЩ, че искат да нарушат транзитните му маршрути с други страни

Иран обвини САЩ, че искат да нарушат транзитните му маршрути с други страни

18 Юли, 2026 16:31 320 3

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  • ормузки проток-
  • фарзанех садег

Садег: Врагът се опитва да изолира републиката от регионалните и международните комуникационни мрежи

Иран обвини САЩ, че искат да нарушат транзитните му маршрути с други страни - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

САЩ, чрез атаките си срещу транспортната и логистична инфраструктура в Южен Иран, се стремят напълно да нарушат търговските маршрути на Ислямската република с други страни, според министъра на пътищата и градското развитие на страната Фарзанех Садег.

„Целта на врага е не само да създаде патова ситуация в Иран, но и да наруши комуникациите и транзитните маршрути на страната с други страни. Днес основната конкуренция между страните е за коридори и транзитни маршрути, докато врагът се опитва да изолира Иран от регионалните и международните комуникационни мрежи“, цитира думите ѝ информационна агенция Тасним.

Последната ескалация на конфликта между САЩ и Иран започна на 8 юли. За първи път след подписването на меморандума между Вашингтон и Техеран, американските военни нанесоха няколко удара на територията на Ислямската република, уж в отговор на нападението срещу търговски кораб в Ормузкия проток. Същия ден президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви края на примирието с Иран. В отговор Техеран започна да нанася удари по американски цели в Близкия изток, включително Бахрейн, Йордания, Катар, Кувейт, ОАЕ и Оман.


Иран (Ислямска Република)
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