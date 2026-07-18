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Иран съобщи за десетки жертви при новите удари на САЩ

Иран съобщи за десетки жертви при новите удари на САЩ

18 Юли, 2026 18:40, обновена 18 Юли, 2026 18:44 1 271 12

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Техеран съобщава за над 50 загинали, докато Турция започва спешна дипломатическа мисия в Катар

Иран съобщи за десетки жертви при новите удари на САЩ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ситуацията в Близкия изток претърпя критична ескалация, след като официални представители на Иран обявиха, че най-малко 50 души са загинали, а над 500 са ранени при последните масирани въздушни удари, нанесени от въоръжените сили на САЩ. Атаките, които маркират поредна нощ на интензивни бомбардировки, сериозно засегнаха критична гражданска и военна инфраструктура в южните части на страната.

Вашингтон и Централното командване на САЩ (CENTCOM) потвърдиха за провеждането на операциите, но категорично заявяват, че целите са били изключително военни обекти, свързани с логистиката и способностите на Иран да блокира корабоплаването в стратегическия Ормузки проток. Според източници на Al Jazeera, иранското министерство на здравеопазването предупреждава, че броят на жертвите може да нарасне, тъй като много от ранените са в критично състояние в болниците в провинция Хормозган.

В отговор на разрастващия се конфликт, регионалната дипломация се задейства по спешност. Външното министерство на Турция обяви, че първият дипломат на страната Хакан Фидан заминава на официално посещение в Катар. Мисията на Анкара има за цел да координира посредническите усилия с Доха за незабавно деескалиране на напрежението в Персийския залив.

Reuters съобщава, че по време на разговорите в Катар, Турция ще подчертае значението на сигурността на търговските пътища и ще се опита да върне страните на масата за преговори, преди конфликтът да е обхванал целия регион. Катар, който традиционно поддържа добри отношения с Техеран, вече е подложен на натиск, след като ирански ответни удари с дронове и ракети засегнаха съседни държави от Залива през последните часове.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин

    6 7 Отговор
    Дуда съм, Иран ни помогна, но аз не мога на тях. Сорос ми забрани

    Коментиран от #3, #4, #8

    18:45 18.07.2026

  • 2 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    7 6 Отговор
    Давайте урана и ви оставям да живуркате

    18:47 18.07.2026

  • 3 Ела да видиш

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "Путин":

    какво прави майка ти с 15 афроамериканци.

    18:47 18.07.2026

  • 4 Абе стига писа глЮпости, бе

    9 5 Отговор

    До коментар #1 от "Путин":

    Ако нямаш да пишеш нещо съществено, /което се съмнявам/, млъкни!

    18:48 18.07.2026

  • 5 Д-р Ментал

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    19:06 18.07.2026

  • 6 димящи чалми

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    19:06 18.07.2026

  • 7 Биби и Дони

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  • 8 Иван

    3 0 Отговор

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    19:14 18.07.2026

  • 9 Кулите на Тръмп легитимна цел

    0 1 Отговор
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    19:21 18.07.2026

  • 10 ПРИПОМНЕТЕ МИ

    0 1 Отговор
    САЩ и Израел защо нападнаха Иран?

    19:24 18.07.2026

  • 11 руzко = боклук

    1 2 Отговор
    и се разФърчаха копейски чалмички

    19:35 18.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

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