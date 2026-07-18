Иран съобщи за десетки жертви при новите удари на САЩ

Ситуацията в Близкия изток претърпя критична ескалация, след като официални представители на Иран обявиха, че най-малко 50 души са загинали, а над 500 са ранени при последните масирани въздушни удари, нанесени от въоръжените сили на САЩ. Атаките, които маркират поредна нощ на интензивни бомбардировки, сериозно засегнаха критична гражданска и военна инфраструктура в южните части на страната.
Вашингтон и Централното командване на САЩ (CENTCOM) потвърдиха за провеждането на операциите, но категорично заявяват, че целите са били изключително военни обекти, свързани с логистиката и способностите на Иран да блокира корабоплаването в стратегическия Ормузки проток. Според източници на Al Jazeera, иранското министерство на здравеопазването предупреждава, че броят на жертвите може да нарасне, тъй като много от ранените са в критично състояние в болниците в провинция Хормозган.
В отговор на разрастващия се конфликт, регионалната дипломация се задейства по спешност. Външното министерство на Турция обяви, че първият дипломат на страната Хакан Фидан заминава на официално посещение в Катар. Мисията на Анкара има за цел да координира посредническите усилия с Доха за незабавно деескалиране на напрежението в Персийския залив.
Reuters съобщава, че по време на разговорите в Катар, Турция ще подчертае значението на сигурността на търговските пътища и ще се опита да върне страните на масата за преговори, преди конфликтът да е обхванал целия регион. Катар, който традиционно поддържа добри отношения с Техеран, вече е подложен на натиск, след като ирански ответни удари с дронове и ракети засегнаха съседни държави от Залива през последните часове.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин
Коментиран от #3, #4, #8
18:45 18.07.2026
2 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
18:47 18.07.2026
3 Ела да видиш
До коментар #1 от "Путин":какво прави майка ти с 15 афроамериканци.
18:47 18.07.2026
4 Абе стига писа глЮпости, бе
До коментар #1 от "Путин":Ако нямаш да пишеш нещо съществено, /което се съмнявам/, млъкни!
18:48 18.07.2026
5 Д-р Ментал
19:06 18.07.2026
6 димящи чалми
19:06 18.07.2026
7 Биби и Дони
19:07 18.07.2026
8 Иван
До коментар #1 от "Путин":Според мен Радев следва да се намеси.
19:14 18.07.2026
9 Кулите на Тръмп легитимна цел
19:21 18.07.2026
10 ПРИПОМНЕТЕ МИ
19:24 18.07.2026
11 руzко = боклук
19:35 18.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.