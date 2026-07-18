Иран съобщи за десетки жертви при новите удари на САЩ

Ситуацията в Близкия изток претърпя критична ескалация, след като официални представители на Иран обявиха, че най-малко 50 души са загинали, а над 500 са ранени при последните масирани въздушни удари, нанесени от въоръжените сили на САЩ. Атаките, които маркират поредна нощ на интензивни бомбардировки, сериозно засегнаха критична гражданска и военна инфраструктура в южните части на страната.

Вашингтон и Централното командване на САЩ (CENTCOM) потвърдиха за провеждането на операциите, но категорично заявяват, че целите са били изключително военни обекти, свързани с логистиката и способностите на Иран да блокира корабоплаването в стратегическия Ормузки проток. Според източници на Al Jazeera, иранското министерство на здравеопазването предупреждава, че броят на жертвите може да нарасне, тъй като много от ранените са в критично състояние в болниците в провинция Хормозган.

В отговор на разрастващия се конфликт, регионалната дипломация се задейства по спешност. Външното министерство на Турция обяви, че първият дипломат на страната Хакан Фидан заминава на официално посещение в Катар. Мисията на Анкара има за цел да координира посредническите усилия с Доха за незабавно деескалиране на напрежението в Персийския залив.

Reuters съобщава, че по време на разговорите в Катар, Турция ще подчертае значението на сигурността на търговските пътища и ще се опита да върне страните на масата за преговори, преди конфликтът да е обхванал целия регион. Катар, който традиционно поддържа добри отношения с Техеран, вече е подложен на натиск, след като ирански ответни удари с дронове и ракети засегнаха съседни държави от Залива през последните часове.