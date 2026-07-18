Иран обяви край на споразумението със САЩ

Иранското правителство официално обяви днес, че сключеното в средата на юни рамково споразумение между Иран и САЩ вече не е валидно.

Новината дойде в съботния следобед след серия от драматични събития в Близкия изток, белязани от ожесточена размяна на удари.

Според информация на световните и българските информационни агенции, цитирани от БТА, Иран изцяло спира да изпълнява ангажиментите си по меморандума за разбирателство.

Нарушени ангажименти и военна ескалация

Иранският заместник-министър на външните работи Казем Гарибабади направи извънредно изявление пред държавната телевизия, разпространено и от агенциите ФАРС и Тасним. Той подчерта, че Техеран е бил принуден да вземе това решение, тъй като САЩ са нарушили своите задължения чрез поредица от „агресивни действия“.

„Иран суспендира споразумението. В момента сме заети да защитаваме нашата страна и вече не се чувстваме обвързани с договореностите“, категоричен бе Гарибабади.

Крахът на дипломатическите усилия съвпада със засилената военна активност. Пентагонът нанесе въздушни удари в Южен Иран за седма поредна нощ, атакувайки обекти около стратегическия Ормузки проток. В отговор Иран предприе масирани атаки с ракети и дронове срещу американски съюзници в Персийския залив, поразявайки ключова енергийна и водна инфраструктура в Кувейт.

Какво предвиждаше проваленият пакт?

Рамковото споразумение, подписано цифрово през юни, имаше за цел да прекрати военните действия и да проправи път към траен мир в рамките на 60 дни. Документът включваше:

Свободно корабоплавање: Пълно отваряне на Ормузкия проток и премахване на американската морска блокада.

Пълно отваряне на Ормузкия проток и премахване на американската морска блокада. Икономически стимули: Спиране на новите санкции от страна на Вашингтон и поетапно размразяване на ирански активи.

Спиране на новите санкции от страна на Вашингтон и поетапно размразяване на ирански активи. Ядрен контрол: Ангажимент от страна на Техеран да не развива ядрени оръжия по време на преговорите.

След подновяването на блокадите от страна на САЩ и последвалите взаимни удари, крехкото дипломатическо споразумение пропадна окончателно. Очаква се по-късно иранската държавна телевизия да излъчи извънредно обръщение на върховния лидер Моджтаба Хаменей.