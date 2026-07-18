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Иран обяви край на споразумението със САЩ

Иран обяви край на споразумението със САЩ

18 Юли, 2026 19:33, обновена 18 Юли, 2026 20:21 1 692 18

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Техеран окончателно суспендира временното примирие заради нови въздушни удари, конфликтът в Близкия изток ескалира рязко

Иран обяви край на споразумението със САЩ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иранското правителство официално обяви днес, че сключеното в средата на юни рамково споразумение между Иран и САЩ вече не е валидно.

Новината дойде в съботния следобед след серия от драматични събития в Близкия изток, белязани от ожесточена размяна на удари.

Според информация на световните и българските информационни агенции, цитирани от БТА, Иран изцяло спира да изпълнява ангажиментите си по меморандума за разбирателство.

Нарушени ангажименти и военна ескалация

Иранският заместник-министър на външните работи Казем Гарибабади направи извънредно изявление пред държавната телевизия, разпространено и от агенциите ФАРС и Тасним. Той подчерта, че Техеран е бил принуден да вземе това решение, тъй като САЩ са нарушили своите задължения чрез поредица от „агресивни действия“.

„Иран суспендира споразумението. В момента сме заети да защитаваме нашата страна и вече не се чувстваме обвързани с договореностите“, категоричен бе Гарибабади.

Крахът на дипломатическите усилия съвпада със засилената военна активност. Пентагонът нанесе въздушни удари в Южен Иран за седма поредна нощ, атакувайки обекти около стратегическия Ормузки проток. В отговор Иран предприе масирани атаки с ракети и дронове срещу американски съюзници в Персийския залив, поразявайки ключова енергийна и водна инфраструктура в Кувейт.

Какво предвиждаше проваленият пакт?

Рамковото споразумение, подписано цифрово през юни, имаше за цел да прекрати военните действия и да проправи път към траен мир в рамките на 60 дни. Документът включваше:

  • Свободно корабоплавање: Пълно отваряне на Ормузкия проток и премахване на американската морска блокада.
  • Икономически стимули: Спиране на новите санкции от страна на Вашингтон и поетапно размразяване на ирански активи.
  • Ядрен контрол: Ангажимент от страна на Техеран да не развива ядрени оръжия по време на преговорите.

След подновяването на блокадите от страна на САЩ и последвалите взаимни удари, крехкото дипломатическо споразумение пропадна окончателно. Очаква се по-късно иранската държавна телевизия да излъчи извънредно обръщение на върховния лидер Моджтаба Хаменей.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 от сега

    12 30 Отговор
    Иранските гурута се отекоха в канала !!

    19:40 18.07.2026

  • 2 Фалирал Победен Кравар

    10 26 Отговор
    Мочтабата от бункеро ли го каза...

    Коментиран от #4

    19:42 18.07.2026

  • 3 Досега..

    18 31 Отговор
    Сащ ги галеха, а дано им дойде акъла,но сега ще стане страшно.

    Коментиран от #12

    19:44 18.07.2026

  • 4 реалистъ

    18 27 Отговор

    До коментар #2 от "Фалирал Победен Кравар":

    Това е краят на МодЖабата и Иран.
    Режимът си отива.

    19:44 18.07.2026

  • 5 Седми

    13 26 Отговор
    ден подред тези ядат бомби и повтарят едно и също: как били прекратили преговорите, как щели да блокират Ормуз, как щели да ескалират... Не го ли блокирахте Ормуз вече? Не прекратихте ли преговорите още когато почнахте на нападате търговски кораби по време на примирието? Кога ще ескалирате най-накрая? И с какво?

    Последната новина: Иран бил завел 350 съдебни дела. С адвокати ли ще борите американците?

    19:47 18.07.2026

  • 6 Водите на реката

    2 1 Отговор
    Откр. 16:12 Шестият ангел изля чашата си върху голямата река Ефрат; и пресъхна водата й, за да се приготви пътя на царете, които идат от изток. Водите на реката още от древността са се използвали широко за напояване. Ивицата от оазиси се простира по цялото и протежение от изхода ѝ от планините до устието ѝ. Само на територията на Ирак чрез иригационни канали се напояват над 1 млн. ха. Освен тях, около 560 хил. ха се напояват чрез помпени станции и други съоръжения. През 1979 г. в Турция е изградена преградната стена на язовира Кебен, с мощна ВЕЦ в нейната основа. В Сирия е изграден хидровъзелът Ал Асад с ВЕЦ с мощност около 800 хил. Квт, водно огледало с площ 730 km² и напоявани земи от 600 хил. ха. В Ирак са изградени редица по-малки хидротехнически възела за регулирането на оттока и за напояване на около 400 хил. ха.

    19:49 18.07.2026

  • 7 ОСНОВНАТА ЗАСЛУГА

    23 8 Отговор
    ЗА ПРОВАЛА НА МИРА Е НА ИЗРАЕЛ.

    19:49 18.07.2026

  • 8 Шорт

    7 10 Отговор
    ПроЗти като галоши са иранците! Да имат доверие на изкукуригал пе.дофил дъртак още повече евр.рии

    19:53 18.07.2026

  • 9 ПРИПОМНЕТЕ МИ

    23 7 Отговор
    САЩ и Израел защо нападнаха Иран?

    Коментиран от #11, #13

    19:54 18.07.2026

  • 10 Израел нарежда

    9 5 Отговор
    Путин пак ги е предал. Трябваше да изгонят руснаците, и да сринат всички дворци в районът. И пристанища и летища. Израел воюва с ръцете на САЩ, САЩ воюва с ръцете на Украйна.

    19:58 18.07.2026

  • 11 да питам

    9 9 Отговор

    До коментар #9 от "ПРИПОМНЕТЕ МИ":

    Ти ми припомни , що тридневная се точи вече 5 години ?!

    19:58 18.07.2026

  • 12 Като гледам...

    4 6 Отговор

    До коментар #3 от "Досега..":

    Колко минуса са ти сложили си мисля колко ча л м.ли.и има в България.

    20:02 18.07.2026

  • 13 Защото

    8 14 Отговор

    До коментар #9 от "ПРИПОМНЕТЕ МИ":

    Иран обогатяваше уран до нива за ЯО и отказваше са спре. Същевременно спонсорираше с пари и оръжие терористите от Хамас, Хизбула в Ливан и Сирия, Хутите в Йемен и иранските милиции в Ирак. И колкото повее се приближаваха до ЯО, толкова повече крещяха че щели да изтрият Израел от лицето на земята.

    Накрая Израел взе заплахите им насериозно и ги потроши. Сега режимът на аятоласите се крие по пещери и използва единствения си коз за да оцелее: да тормозят с дронове търговските кораби и танкери в Ормуз и да обстрелват петролните инсталации на арабските си съседите от залива.

    Коментиран от #16, #18

    20:03 18.07.2026

  • 14 в израел е заровено кучето

    8 8 Отговор
    Израел не пострада ли жестоко, няма да има премирие. Преди месеци израелците плачеха, не спяха седмици и се изнервиха - с разбити нерви, и Тръмп се помоли за мир.

    20:05 18.07.2026

  • 15 борисов бойко борисов

    3 3 Отговор
    рижавия макак ,тотално изперка ,ех ,че не праснах меланката ,такива ишмари ми правеше....

    20:06 18.07.2026

  • 16 Защо...

    8 2 Отговор

    До коментар #13 от "Защото":

    Му обясняваш деветия.Такива като него много добре знаят защо е всичко това ,но се правят на улави щото не им отърва на робското мислене.

    20:08 18.07.2026

  • 17 НЯМА ЛАБАВО

    6 2 Отговор
    Това е американска операция срещу нефтените арабски държави. С цел да купят американски облигации срещу злато и срещу крипто. НЯМА ЛАБАВО.. ! А НАТО да купи оръжия от САЩ, и още облигации, е случаят с Украйна.

    20:13 18.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

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