Иран обяви край на споразумението със САЩ

Иранското правителство официално обяви днес, че сключеното в средата на юни рамково споразумение между Иран и САЩ вече не е валидно.
Новината дойде в съботния следобед след серия от драматични събития в Близкия изток, белязани от ожесточена размяна на удари.
Според информация на световните и българските информационни агенции, цитирани от БТА, Иран изцяло спира да изпълнява ангажиментите си по меморандума за разбирателство.
Нарушени ангажименти и военна ескалация
Иранският заместник-министър на външните работи Казем Гарибабади направи извънредно изявление пред държавната телевизия, разпространено и от агенциите ФАРС и Тасним. Той подчерта, че Техеран е бил принуден да вземе това решение, тъй като САЩ са нарушили своите задължения чрез поредица от „агресивни действия“.
„Иран суспендира споразумението. В момента сме заети да защитаваме нашата страна и вече не се чувстваме обвързани с договореностите“, категоричен бе Гарибабади.
Крахът на дипломатическите усилия съвпада със засилената военна активност. Пентагонът нанесе въздушни удари в Южен Иран за седма поредна нощ, атакувайки обекти около стратегическия Ормузки проток. В отговор Иран предприе масирани атаки с ракети и дронове срещу американски съюзници в Персийския залив, поразявайки ключова енергийна и водна инфраструктура в Кувейт.
Какво предвиждаше проваленият пакт?
Рамковото споразумение, подписано цифрово през юни, имаше за цел да прекрати военните действия и да проправи път към траен мир в рамките на 60 дни. Документът включваше:
- Свободно корабоплавање: Пълно отваряне на Ормузкия проток и премахване на американската морска блокада.
- Икономически стимули: Спиране на новите санкции от страна на Вашингтон и поетапно размразяване на ирански активи.
- Ядрен контрол: Ангажимент от страна на Техеран да не развива ядрени оръжия по време на преговорите.
След подновяването на блокадите от страна на САЩ и последвалите взаимни удари, крехкото дипломатическо споразумение пропадна окончателно. Очаква се по-късно иранската държавна телевизия да излъчи извънредно обръщение на върховния лидер Моджтаба Хаменей.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 от сега
19:40 18.07.2026
2 Фалирал Победен Кравар
Коментиран от #4
19:42 18.07.2026
3 Досега..
Коментиран от #12
19:44 18.07.2026
4 реалистъ
До коментар #2 от "Фалирал Победен Кравар":Това е краят на МодЖабата и Иран.
Режимът си отива.
19:44 18.07.2026
5 Седми
Последната новина: Иран бил завел 350 съдебни дела. С адвокати ли ще борите американците?
19:47 18.07.2026
6 Водите на реката
19:49 18.07.2026
7 ОСНОВНАТА ЗАСЛУГА
19:49 18.07.2026
8 Шорт
19:53 18.07.2026
9 ПРИПОМНЕТЕ МИ
Коментиран от #11, #13
19:54 18.07.2026
10 Израел нарежда
19:58 18.07.2026
11 да питам
До коментар #9 от "ПРИПОМНЕТЕ МИ":Ти ми припомни , що тридневная се точи вече 5 години ?!
19:58 18.07.2026
12 Като гледам...
До коментар #3 от "Досега..":Колко минуса са ти сложили си мисля колко ча л м.ли.и има в България.
20:02 18.07.2026
13 Защото
До коментар #9 от "ПРИПОМНЕТЕ МИ":Иран обогатяваше уран до нива за ЯО и отказваше са спре. Същевременно спонсорираше с пари и оръжие терористите от Хамас, Хизбула в Ливан и Сирия, Хутите в Йемен и иранските милиции в Ирак. И колкото повее се приближаваха до ЯО, толкова повече крещяха че щели да изтрият Израел от лицето на земята.
Накрая Израел взе заплахите им насериозно и ги потроши. Сега режимът на аятоласите се крие по пещери и използва единствения си коз за да оцелее: да тормозят с дронове търговските кораби и танкери в Ормуз и да обстрелват петролните инсталации на арабските си съседите от залива.
Коментиран от #16, #18
20:03 18.07.2026
14 в израел е заровено кучето
20:05 18.07.2026
15 борисов бойко борисов
20:06 18.07.2026
16 Защо...
До коментар #13 от "Защото":Му обясняваш деветия.Такива като него много добре знаят защо е всичко това ,но се правят на улави щото не им отърва на робското мислене.
20:08 18.07.2026
17 НЯМА ЛАБАВО
20:13 18.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.